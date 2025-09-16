Панин* бил кулаками в гроб, а родственники начали войну за наследство: Громкие скандалы после смерти Михаила Кокшенова
Сегодня, 16 сентября, исполняется 89 лет со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Михаила Кокшенова. Он полюбился зрителям после работы в комедийных картинах Леонида Гайдая — «Не может быть!», «Спортлото-82» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Помимо яркой творческой биографии, артист был известен своей бурной личной жизнью и многочисленными романами. Он трижды официально женился, причем последний брак заключил в 71 год, и оставил после себя несколько детей, чьи судьбы переплелись в сложный клубок семейных отношений. Подробности читайте в материале «Радио 1».
За экранным образом простодушного героя
Образы Михаила Михайловича Кокшенова в известных фильмах «Не может быть!», «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная» создали впечатление о нем как о простоватом, но добром человеке. Однако за этим образом скрывалась личность с богатой и порой скандальной личной жизнью, а также сложной и многогранной натурой.
Кокшенов легко находил общий язык с людьми и умел очаровывать самых красивых женщин. Его личная жизнь была настолько бурной, что даже после ухода актёра из жизни продолжили всплывать новые подробности его отношений. После смерти Михаила Кокшенова в 2020 году выяснилось, что он был женат четыре раза, а не три, как считали ранее. В процессе раздела имущества объявилась его тайная жена Алла Шавырина. Она заявила, что является единственной законной супругой актёра, а остальных женщин, с которыми он был связан, назвала его любовницами.
Михаил Михайлович впервые женился в молодости на художнице Алле Шавыриной. Этот брак оставил неприятные воспоминания, поэтому о нём мало кто знал. Детали знакомства, даты свадьбы и продолжительности совместной жизни не сохранились. От этого союза у него родилась дочь Мария. Общаться с отцом она начала только незадолго до его смерти.
Брак со стюардессой Ниной Вокрош
С Ниной Вокрош Михаил Кокшенов познакомился в самолете. Девушка была на 20 лет младше актера и работала стюардессой в «Аэрофлоте». Она не сразу ответила на ухаживания знаменитости, но когда это все-таки произошло, их роман развивался стремительно. Уже в 1986 году влюбленные поженились, а спустя год родилась Алевтина. Казалось бы, ребенок должен скрепить семью, но после появления дочки отношения супругов только ухудшались, и последовал развод. Актер около 10 лет не видел Алевтину, так как она проживала с бабушкой и дедушкой в Подольске. Когда она подросла, то стала приезжать к отцу на каникулы, и их отношения наладились.
Двадцатилетний брак с Еленой Кокшеновой
Личная жизнь Михаила Кокшенова после развода не остановилась. Не прошло и года, как он встретил студентку Елену. Актер увидел ее в магазине и разговорился с ней в очереди за бананами. В то время девушке было 19 лет, и она работала ассистенткой на «Мосфильме». Вскоре она стала директором фильмов, которые снимал Кокшенов.
Сначала Михаил Михайлович и его новая супруга жили счастливо. Единственное, что вызывало у мужчины недовольство, — это ревность жены к его дочери Алевтине, которая всячески мешала их общению. Как позже рассказывала Алевтина, она не понимала причин такого отношения к себе. Общих детей у пары не было, и их брак не оказался долговечным. В 2007 году они подали на развод, поскольку Кокшенов встретил новую любовь.
Последняя любовь: Наталья Лепехина
Наталья Лепехина, успешная бизнес-леди и руководитель нефтяной компании «Электон», стала последней супругой Михаила Кокшенова. Их знакомство произошло в самолете, когда актер отправился на отдых за границу. В бизнес-классе он встретил Наталью Васильевну, которая также планировала провести отпуск. Наталья позже рассказывала, что Михаил Михайлович проявлял настойчивость: он регулярно звонил и приглашал на встречи. Вскоре Кокшенов ушел от Елены.
Наталья Лепехина была последней любовью известного артиста. Она находилась рядом с ним и поддерживала его после перенесенного инсульта. От предыдущего брака у Натальи было двое детей — Ольга и Татьяна, которые стали для Кокшенова родными.
Внебрачная дочь Михаила Кокшенова
История Алисы Кокшеновой оказалась самой драматичной. Она была старшей внебрачной дочерью известного актера. Мать Алисы, Галина Юрьева, работала официанткой в кафе на трассе. В 1964 году там она познакомилась с Кокшеновым. Роман между ними развивался стремительно, и Галина забеременела. Однако замуж она вышла за другого человека.
Алиса долгие годы не знала о своем настоящем происхождении, так как мать никогда не говорила об этом. Ее родным отцом она считала отчима. Кокшенов, несмотря на это, не оставил свою дочь без внимания: он поддерживал ее материально и иногда навещал. Только в седьмом классе она случайно узнала правду. Этот переломный момент наступил, когда отчим строго потребовал от нее прекратить всякое общение с биологическим отцом.
«Мой отчим плакал и говорил: «Кто я, а кто твой отец? Дай мне слово, что больше не встретишься со своим отцом». Я дала. Я жалела много лет», — делилась воспоминаниями в эфире передачи «За гранью» Алиса Кокшенова.
После смерти Михаила Кокшенова в 2020 году женщина решила доказать свое родство. Она взяла фамилию отца и изменила имя (ранее была Ларисой Юрьевой), а также сдала ДНК-тест вместе с единственной признанной дочерью актера Алевтиной Вокрош. Результат показал вероятность родства 99,9%. Вскоре между его близкими разразилась настоящая война за наследство. Несмотря на то, что после смерти прошло уже более пяти лет, в открытых источниках отсутствует информация о том, кто стал владельцем имущества покойного артиста.
Скромные похороны в пандемию и скандал с Паниным*
Церемония прощания с Михаилом Кокшеновым состоялась 7 июня 2020 года в ритуальном зале Митинского крематория в Москве. Из-за пандемии коронавируса, которая бушевала в столице в то время, большинство пожилых друзей и коллег актера не рискнули прийти на похороны. На прощании присутствовало всего около 15-20 человек, в основном близкие родственники.
Неожиданно на церемонии появился Алексей Панин* — актер, печально известный своими эпатажными выходками и скандалами. Он пришел с невестой и огромным букетом роз, изначально ведя себя прилично и даже рассказывая журналистам теплые истории о Кокшенове. Панин* вспоминал, как десять лет назад случайно «подрезал» Кокшенова на машине, как они познакомились и подружились: «Мы просто бухали, пили, варили сосиски и снимали кино. Как у обычных людей».
Однако вскоре его поведение резко изменилось. Уже у входа в крематорий Панин* начал высказывать критические замечания в адрес покойного, называя его «самым бездарным режиссером» и «деревянным актером». Критика покойного сопровождалась большим количеством нецензурной брани и ударами кулаком в крышку гроба. Скандал на похоронах Кокшенова вызвал широкий общественный резонанс и стал одним из самых обсуждаемых событий в медиапространстве июня 2020 года.
После прощания тело Михаила Кокшенова было кремировано, а урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых, где покоятся его мама, бабушка и другие родственники. Как отмечали присутствующие, это было последней волей актера — упокоиться рядом с близкими.
* Физлицо признано в РФ иностранным агентом и внесено в перечень террористов и экстремистов