15 сентября 2026, 13:27

Михаил Кокшенов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Его лицо знала вся страна. Крупный, добродушный, с вечной улыбкой. Михаил Кокшенов играл простаков, спекулянтов и незадачливых ухажёров, но за этой маской скрывался один из самых обаятельных и практичных людей советского кино. 16 сентября ему могло бы исполниться 90 лет. Он полюбился зрителям после работы в комедийных картинах Леонида Гайдая — «Не может быть!», «Спортлото-82» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Помимо яркой творческой биографии, артист был известен своей бурной личной жизнью и многочисленными романами. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание За экранным образом простодушного героя Брак со стюардессой Ниной Вокрош Двадцатилетний брак с Еленой Кокшеновой Последняя любовь: Наталья Лепехина Внебрачная дочь Михаила Кокшенова Скромные похороны в пандемию и скандал с Паниным*



За экранным образом простодушного героя

Брак со стюардессой Ниной Вокрош

Алевтина Вокрош (Фото: скриншот т/п «За гранью» ТК НТВ)

Двадцатилетний брак с Еленой Кокшеновой

Последняя любовь: Наталья Лепехина

Внебрачная дочь Михаила Кокшенова

Алиса Кокшенова (Фото: скриншот т/п «За гранью» ТК НТВ )

«Мой отчим плакал и говорил: «Кто я, а кто твой отец? Дай мне слово, что больше не встретишься со своим отцом». Я дала. Я жалела много лет», — делилась воспоминаниями в эфире передачи «За гранью» Алиса Кокшенова.

Скромные похороны в пандемию и скандал с Паниным*

Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь»

«Мы просто бухали, пили, варили сосиски и снимали кино. Как у обычных людей».

Алексей Панин* (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь»)

* Физлицо признано в РФ иностранным агентом и внесено в перечень террористов и экстремистов