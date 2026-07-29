«Папа, кто на заставке?»: ушел к любовнице после 17 лет брака и дурачит детей. Сколько наследников у Валдиса Пельша?

29 июля 2026, 18:52

Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В юности Валдис Пельш не помышлял о всенародной славе телеведущего и не думал о том, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Латвийский юноша выбрал фундаментальное образование, намереваясь изучать тайны мироздания или преподавать философию. Однако судьба распорядилась иначе: в середине 90-х годов уроженец Риги стал ведущим легендарной программы «Угадай мелодию!» и завоевал всенародную любовь. Несмотря на все профессиональные достижения, шоумен признаётся: главное в его жизни — вовсе не телевизионная карьера. Что же ведущий называет своим настоящим успехом и какой необычный след оставила в истории наследница документалиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От рижской коммуналки до покорения Эвереста: эволюция профессионального пути телеведущего Семейная история и отцовские приоритеты Валдиса Пельша Как живут и чего добились дети Валдиса Пельша

От рижской коммуналки до покорения Эвереста: эволюция профессионального пути телеведущего



Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)



Владислав Листьев (Фото: Инстаграм*@svpelshe)

Семейная история и отцовские приоритеты Валдиса Пельша

Валдис Пельш с супругой Светланой (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

«Просто так сложилась жизнь», — рассказывал Валдис в интервью «7 Дней».

«Я очень хотел, чтобы она знала: папа рядом, несмотря ни на что», — говорил Пельш журналу Woman.ru.



Светлана с сыном Иваром (Фото: Инстаграм*@svpelshe)

«Света — удивительный человек, и я благодарен судьбе за нашу встречу», — признавался Валдис изданию «7 Дней».

«Это наша личная история, и она должна остаться между нами», — отмечал Пельш в интервью «Комсомольской правде».

Как живут и чего добились дети Валдиса Пельша