«Папа, кто на заставке?»: ушел к любовнице после 17 лет брака и дурачит детей. Сколько наследников у Валдиса Пельша?
В юности Валдис Пельш не помышлял о всенародной славе телеведущего и не думал о том, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Латвийский юноша выбрал фундаментальное образование, намереваясь изучать тайны мироздания или преподавать философию. Однако судьба распорядилась иначе: в середине 90-х годов уроженец Риги стал ведущим легендарной программы «Угадай мелодию!» и завоевал всенародную любовь. Несмотря на все профессиональные достижения, шоумен признаётся: главное в его жизни — вовсе не телевизионная карьера. Что же ведущий называет своим настоящим успехом и какой необычный след оставила в истории наследница документалиста, читайте в материале «Радио 1».
От рижской коммуналки до покорения Эвереста: эволюция профессионального пути телеведущегоВалдис Пельш родился и вырос в Риге. Его отец был радиоведущим, мать — инженером. Детство будущего телеведущего прошло в коммунальной квартире. В школьные годы Валдис посещал секции по стрельбе и дзюдо, занимался в театральном кружке и много читал, проявляя особое любопытство к военной истории.
По воспоминаниям Пельша, в детстве он мечтал стать не космонавтом, а «астролётчиком». С годами этот интерес трансформировался в увлечение путешествиями: сын ведущего программ на Латвийском радио посетил множество стран мира. В школьные годы будущий мэтр музыкальных телеигр увлекался историей, географией и особенно обществознанием — именно это определило выбор вуза. После окончания школы юноша стал студентом философского факультета МГУ. Однако в период обучения карьерные планы студента-философа изменились. Вскоре после поступления Пельш присоединился к Студенческому театру МГУ и начал участвовать в играх КВН. К третьему курсу Валдис твёрдо решил, что работать по специальности не будет. Знакомство с Алексеем Кортневым, который тоже входил в состав команды Клуба весёлых и находчивых, привело к созданию музыкальной группы «Несчастный случай», одним из основателей которой стал Валдис Пельш.
На начальном этапе творческого пути музыканты записывали любительские магнитоальбомы, которые и заложили фундамент их будущего успеха. Одна из таких записей даже попала в эфир «Авторского телевидения», став для будущего шоумена настоящим телевизионным дебютом. Вскоре группа приобрела популярность сначала среди студентов МГУ, а затем их музыка стала звучать по радио и телевидению. В 1997 году Валдис Пельш покинул основной состав коллектива. В последующие годы музыкант периодически участвовал в юбилейных концертах и проектах команды, однако основной профессиональной деятельностью интеллектуала стало телевидение.
Карьера Валдиса Пельша на телевидении началась с юмористического шоу «Оба-на!», где он работал в компании Алексея Кортнева и Игоря Угольникова. Трое друзей не только вели передачу, но и сами писали для неё сценарии, выступая в роли режиссёров.К сожалению, в 1995 году, сразу после трагической гибели Влада Листьева, проект был закрыт. Однако ещё до этих печальных событий журналист успел предложить Пельшу новую роль — стать ведущим программы «Угадай мелодию», на что тот с радостью согласился. Передача быстро завоевала бешеную популярность: однажды программу одновременно смотрели 132 миллиона человек, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Шоу просуществовало четыре года, после чего было закрыто из-за падения зрительского интереса.
Попытка вернуть программу на экраны в 2003 году также не увенчалась успехом. После ухода из ежедневного эфира Валдис возглавил направление детского и развлекательного вещания на ОРТ, пробовал силы в кино и продюсировании, а также вёл крупные мероприятия, включая церемонию «Золотой граммофон». С 2015 года Пельш увлёкся съёмками документальных фильмов, ради которых покорял Эверест и Антарктиду. Несмотря на страсть к экстриму и коллекционированию военных касок, главным смыслом своей жизни дипломированный философ считает воспитание четверых детей.
Семейная история и отцовские приоритеты Валдиса ПельшаВалдис Пельш не любит говорить о личном. Известно лишь, что в 1988 году он женился на Ольге, дочери замминистра МВД и студентке юрфака МГУ. Четыре года спустя у пары родилась дочь Эйжена. По мере роста популярности телеведущего пресса начала приписывать ему романы с режиссёром «Угадай мелодию» Аллой Плотниковой и вокалисткой группы «Лицей» Изольдой Ишханишвили. Однако, несмотря на все старания, журналистам так и не удалось найти реальных подтверждений этим домыслам.
Но как-то раз на одном из светских мероприятий ведущий познакомился с дизайнером Светланой Акимовой, которая занималась оформлением интерьеров для звёзд и состоятельных клиентов. Их представила друг другу сестра Валдиса, Сабина — родственница была давней подругой декоратора.
По признанию Пельша, он сразу обратил внимание на очаровательную блондинку. Сначала молодые люди встречались в общих компаниях, но вскоре простое общение переросло в роман, который возлюбленные тщательно скрывали от посторонних глаз. В 2002 году у них родилась дочь Илва. По данным некоторых изданий, к моменту официального развода с Ольгой в 2005 году супруги уже несколько лет не вели совместное хозяйство, сохраняя брак лишь формально.
«Просто так сложилась жизнь», — рассказывал Валдис в интервью «7 Дней».Тем не менее, ради старшей дочери Валдис старательно поддерживал образ примерного отца: отвозил девочку в школу, проводил с наследницей отпуска и активно участвовал в её воспитании.
«Я очень хотел, чтобы она знала: папа рядом, несмотря ни на что», — говорил Пельш журналу Woman.ru.Какое-то время Ольга объясняла их раздельное проживание исключительно плотным рабочим графиком супруга. Она допускала вероятность развода, но публично выражала сомнения в том, что Валдис когда-либо женится на матери своей младшей дочери. Сама же Светлана предпочитала игнорировать как светские сплетни, так и комментарии первой жены. Вместо этого молодая женщина открыто восхищалась тем, как Пельш заботится о старшей наследнице, и не скрывала своих чувств к избраннику.
Вскоре после официального расторжения брака с женой телеведущий узаконил отношения с Акимовой, и вот уже два десятилетия возлюбленные живут в согласии. В 2009 году Светлана родила супругу сына Эйнера, а в 2014 году на свет появился их второй сын — Ивар. Сегодня шоумен не скрывает, что абсолютно счастлив во втором браке.
«Света — удивительный человек, и я благодарен судьбе за нашу встречу», — признавался Валдис изданию «7 Дней».При этом документалист остаётся предельно корректен: никогда не высказывается в негативном ключе о бывшей супруге и не раскрывает истинных причин их расставания.
«Это наша личная история, и она должна остаться между нами», — отмечал Пельш в интервью «Комсомольской правде».Оставаясь верным своему принципу не выносить сокровенное на публику, Валдис охотнее рассуждает об увлечениях и своих детях, которых неизменно называет главным смыслом жизни и самым большим достижением.
Как живут и чего добились дети Валдиса ПельшаТелеведущий безгранично любит всех четверых своих детей, и это заметно даже в бытовых мелочах. Например, на заставке его смартфона запечатлён полуторагодовалый малыш. Когда кто-то из наследников с любопытством спрашивает, кто изображён на фото, отец с невозмутимым видом утверждает, что это именно тот, кто задал вопрос.
Рижский философ, разумеется, прекрасно знает, чей это портрет, но предпочитает хранить эту маленькую семейную тайну. Наибольшую известность получила старшая дочь Валдиса. Благодаря тому, что папа уделял девочке много времени и внимания, она переняла его страсть к экстриму.
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В 14 с половиной лет Эйжена установила рекорд Гиннесса, совершив погружение с аквалангом у берегов Антарктиды. Этим достижением рекордсменка значительно превзошла предыдущий результат, принадлежавший 20-летнему спортсмену. Старшей дочери, Эйжене, сейчас 34 года. Получив диплом биолога в МГУ, девушка не остановилась на достигнутом и в 2017 году отправилась за знаниями в Великобританию, поступив в университет Лафборо на факультет психологии.
Сегодня, по словам родителя, продолжательница рода занимается глубокими научными изысканиями. Она тщательно оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз, но известно, что Эйжена вышла замуж. Младшая дочь, Илва, также сторонится внимания камер и светских раутов. Выпускница Высшей школы экономики, она пробует свои силы в сфере бренд-дизайна. Однако сам телеведущий отмечает, что этот путь, скорее всего, лишь один из этапов в её постоянном поиске истинного призвания и самореализации. Что касается сыновей, те пока ещё школьники, и их жизненный путь только начинается. Мальчики много читают и увлекаются спортом, активно познавая окружающий мир.