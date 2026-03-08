Пощечина Прилучному, тайная свадьба с одноклассником и творческий кризис: как сложилась судьба Карины Разумовской после ухода из «Мажора»?
Актрисе, знакомой миллионам зрителей по ролям в сериалах «Мажор», «Адъютанты любви», «Трасса» и десяткам театральных работ, Карине Разумовской 9 марта исполняется 43 года. Этой утончённой петербургской артистке, служащей в легендарном БДТ имени Товстоногова, удалось невозможное: она громко хлопнула дверью перед носом самого Павла Прилучного, вышла замуж за одноклассника спустя десятилетия после школы и едва не загубила карьеру. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Карины РазумовскойКарина Разумовская родилась 9 марта 1983 года в Ленинграде в семье, далекой от богемы. Её отец — моряк дальнего плавания, мать — домохозяйка. Творческая энергия в девочке била ключом с детства: в пять лет она уже дебютировала в кино, попав на съемки картины «Замедление в небесах» самым курьезным образом.
«Я была бойкая девочка, как-то на всё метро горланила: "Ален Делон не пьёт одеколон". Подошел дяденька-режиссер. Так всё и началось», — вспоминала актриса в интервью 7days.ru.
После школы сомнений не было. Разумовская поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую блестяще окончила в 2004-м, и практически сразу была принята в труппу БДТ, где служит по сей день.
Всенародная слава настигла её в 2005-м с ролью Ольги Лопухиной в костюмной драме «Адъютанты любви». Но настоящий прорыв произошел позже. Роль сурового капитана полиции Виктории Родионовой в хите «Мажор» сделала её не просто узнаваемой, а родной для миллионов зрителей. Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 90 работ в кино, в число которых входят картины «Всё смешалось в доме...», «Там, где живет любовь», «Блаженная», «Всё не случайно», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Ветер северный», «Ящик Пандоры», «Здесь все свои», «Чёрный пёс» и «Райцентр».
Личная жизнь
Карина Разумовская и Егор Бурдин (Фото: Instagram*@karina_razum)
Первым мужем Карины стал актер Артем Карасев. Знакомство этой пары произошло в стенах театрального вуза. Между ними возникли романтические чувства, которые через четыре года привели к созданию семьи. Торжество состоялось в канун Нового 2005 года. Спустя шесть лет пара развелась. Брак не выдержал напряженного графика актеров, и пути возлюбленных постепенно разошлись.
В 2018 году артистка вышла замуж за Егора Бурдина, своего школьного товарища, который является хозяином сети ресторанов в Санкт-Петербурге.
«Мы с ним одноклассники. Встречались с класса десятого и до курса второго. Потом жизнь нас развела, у нас у каждого были свои семьи. А потом мы снова встретились и вот уже 10 лет вместе», – рассказала Разумовская Татьяне Устиновой.
Спустя год после свадьбы в семье появился сын Платон. Артистка не хотела афишировать своё положение, но после появления малыша она поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях.
Пощечина Прилучному и скандальный уход из «Мажора»Карина Разумовская — натура страстная и принципиальная, и это не раз становилось причиной громких историй. Одна из них связана с Павлом Прилучным. На пробах «Мажора» актер, ныне суперзвезда, позволил себе опоздать и держался, по ощущениям Карины, высокомерно. Расплата настигла его мгновенно:
«Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает "мажору" пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — не скрывала эмоций Разумовская.
Но настоящий скандал разразился, когда любимица публики Виктория Родионова погибла в четвертом сезоне «Мажора». Зрители забросали актрису гневными письмами и проклятиями. Истинная причина шокировала всех: Разумовская сама попросила сценаристов «убить» персонажа. Ей до смерти надоело, что её сравнивают только с этой ролью, и она захотела творческой свободы. Более того, после ухода из проекта она столкнулась с профессиональным кризисом: ей снова начали поступать предложения только однотипных мелодрам.
«Я отказалась от проекта. Согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — жаловалась артистка осенью 2024-го.
Смелый шаг едва не стоил ей карьеры, но Разумовская не из тех, кто отступает.
Новый виток карьерыКарина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)
К счастью, черная полоса миновала. Сегодня Карина Разумовская снова востребована и полна сил. Она продолжает выходить на сцену родного БДТ в спектаклях «Утиная охота», «Три сестры» и других постановках. Что касается кино, 2025 год выдался урожайным: зрители увидели её в резонансном сериале «Аутсорс», а также в проектах «По следу зверя», «Циники», «Снеговик» и «Последний хранитель Беловодья».
В 2026 году актриса готовится к новому витку популярности. Уже 5 марта в широкий прокат вышел фильм «К себе нежно» — экранизация знаменитого бестселлера Ольги Примаченко. Разумовская исполняет главную роль — сорокалетнего хирурга Нади, которая учится слышать себя после разрыва с мужем. Также в планах — выход многосерийного детектива «Лес», «Богатыри», «Теория большой лжи» и драмы «Жизнь заново», где Разумовская вновь докажет, что она — актриса широкого диапазона.