Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Актрисе, знакомой миллионам зрителей по ролям в сериалах «Мажор», «Адъютанты любви», «Трасса» и десяткам театральных работ, Карине Разумовской 9 марта исполняется 43 года. Этой утончённой петербургской артистке, служащей в легендарном БДТ имени Товстоногова, удалось невозможное: она громко хлопнула дверью перед носом самого Павла Прилучного, вышла замуж за одноклассника спустя десятилетия после школы и едва не загубила карьеру. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Карины Разумовской

«Я была бойкая девочка, как-то на всё метро горланила: "Ален Делон не пьёт одеколон". Подошел дяденька-режиссер. Так всё и началось», — вспоминала актриса в интервью 7days.ru.

Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Личная жизнь

Карина Разумовская и Егор Бурдин (Фото: Instagram*@karina_razum)

«Мы с ним одноклассники. Встречались с класса десятого и до курса второго. Потом жизнь нас развела, у нас у каждого были свои семьи. А потом мы снова встретились и вот уже 10 лет вместе», – рассказала Разумовская Татьяне Устиновой.

Пощечина Прилучному и скандальный уход из «Мажора»

«Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает "мажору" пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — не скрывала эмоций Разумовская.

«Я отказалась от проекта. Согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — жаловалась артистка осенью 2024-го.

Новый виток карьеры

Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)