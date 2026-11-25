25 ноября 2026, 11:51

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

Акмаль (сценический псевдоним Akmal’) — российский поп-исполнитель и автор песен. В 18 лет музыкант выпустил дебютный альбом, который уже через неделю получил платиновый статус. Слушатели с трудом верили, что взрослый и эмоциональный хит «Из-за тебя» артист написал еще до совершеннолетия. В дальнейшем Акмаль не раз удивлял публику не только музыкальными работами, но и зрелым отношением к жизни. 23 ноября певцу исполнилось 23 года. С какими трудностями он столкнулся на пути к известности, почему одноклассники устроили ему травлю и как складывалась его музыкальная карьера — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Акмаля: детство и переезд в Петербург Травля в школе: почему одноклассники отвернулись от Акмаля «Голос. Дети»: первые телевизионные успехи и уход из проекта Хиты «Бесишь» и «Из-за тебя»: как Акмаль стал популярным Скандал с песней «По полюшку»: иск на 600 тысяч рублей Новые шоу и музыкальные альбомы: «Голос. Уже не дети» и «Маска» Конфликт с Виктором Дробышем: зачем Акмаль выходит на сцену с платком Жена Акмаля: история знакомства с Сашей Куртовой

Биография Акмаля: детство и переезд в Петербург

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Мне кажется, музыка родилась вместе со мной, во мне, потому что с раннего детства я, как только слышал какие-то музыкальные инструменты, сразу начинал танцевать, петь песни этнического характера, и родители сразу поняли, что к чему», — вспоминал Акмаль.

Травля в школе: почему одноклассники отвернулись от Акмаля

«У меня были достаточно неплохие оценки, поэтому, наверное, мне начали завидовать, что я, нерусский мальчик, пришел в русскую школу и делаю успехи. А я еще и выступал, проявлял активность, участвовал в городских, районных конкурсах. Меня стало очень много, это не нравилось тем, у кого жилки к творчеству, желания пробиваться не было. Спасение я искал в учителях, мне всегда казалось, что педагог должен нейтрализовать такие ситуации, объяснить, что нельзя оскорблять своего одноклассника. Но они меня не поддержали. Зато поддержали тех, кто меня обижал, всячески усугубляя мое положение», — рассказывал певец.

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Голос. Дети»: первые телевизионные успехи и уход из проекта

Акмаль (фото: кадр из программы «Голос. Дети»)

«Документы пришлось забрать — ведь петь с таким диагнозом было крайне трудно, практически невозможно», — вспоминал исполнитель.

Хиты «Бесишь» и «Из-за тебя»: как Акмаль стал популярным

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

Скандал с песней «По полюшку»: иск на 600 тысяч рублей

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«Во-первых, права этой песни принадлежат не мне, а лейблу, на котором мы ее выпустили. С меня она хочет 600 000 рублей, представляешь? Ну ничего. Ой, я тебя умоляю, там три понедельника осталось. Тяжело, правда, ей-богу. Денег захотелось. То дают разрешение петь, то не дают, то в суд обращаются, то обратно все забирают», — говорил Акмаль во время концерта.

Новые шоу и музыкальные альбомы: «Голос. Уже не дети» и «Маска»

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

Конфликт с Виктором Дробышем: зачем Акмаль выходит на сцену с платком

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — сказал продюсер.

Жена Акмаля: история знакомства с Сашей Куртовой

«Мой муж будет обязан дарить мне цветы, потому что я все эти годы не принимала букетов ни от кого», — подчеркивала Куртова.

Акмаль с женой Сашей Куртовой (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Ходили на фильм. А он все время смотрел на меня, а не на экран. Я подумала, он точно ненормальный», — вспоминала девушка свои первые впечатления о будущем муже.

«Папа изначально считал Акмаля ветреным. Думал, поматросит и бросит, что все артисты — наркоманы. Но Акмаль никогда в жизни не пробовал алкоголь», — рассказывала Саша.

Свадьба Акмаля и Саши Куртовой

Акмаль с женой Сашей Куртовой (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Сказала: если ты думаешь, что я буду с тобой целоваться или еще что-то, пока мы не встречаемся, то так не будет. Вдруг ты меня сейчас поцелуешь, я как бы тебе свой первый поцелуй отдам, а ты потом куда-то умотаешь… Мне так не надо», — рассказывала Александра о начале их отношений.