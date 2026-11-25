Перепалка с Дробышем из-за платка, спор за хит Успенской и угроза потерять голос: что пережил певец Akmal’ на пути к славе?
Акмаль (сценический псевдоним Akmal’) — российский поп-исполнитель и автор песен. В 18 лет музыкант выпустил дебютный альбом, который уже через неделю получил платиновый статус. Слушатели с трудом верили, что взрослый и эмоциональный хит «Из-за тебя» артист написал еще до совершеннолетия. В дальнейшем Акмаль не раз удивлял публику не только музыкальными работами, но и зрелым отношением к жизни. 23 ноября певцу исполнилось 23 года. С какими трудностями он столкнулся на пути к известности, почему одноклассники устроили ему травлю и как складывалась его музыкальная карьера — в материале «Радио 1».
Биография Акмаля: детство и переезд в ПетербургАкмаль Ходжаниязов родился в Ашхабаде. Позже вместе с семьей он переехал в Ташкент, а затем в Санкт-Петербург. Причиной очередного переезда стало приглашение, которое получил старший брат будущего певца: Джамалдина позвали в футбольный клуб «Зенит», где он мог продолжить профессиональную спортивную карьеру.
Акмаль пошел по стопам брата и тоже увлекся футболом. Однако бабушка мальчика заметила у внука музыкальные способности и решила, что в семье достаточно одного спортсмена. Она прямо сказала об этом ребенку, посоветовав ему обратить внимание на творчество.
Слова бабушки запомнились Акмалю на всю жизнь. Когда музыка окончательно вытеснила футбол из списка его главных увлечений, будущий артист решил брать на каждое выступление платок. Так он хотел сохранить память о близком человеке, который первым разглядел в нем музыкальный талант.
«Мне кажется, музыка родилась вместе со мной, во мне, потому что с раннего детства я, как только слышал какие-то музыкальные инструменты, сразу начинал танцевать, петь песни этнического характера, и родители сразу поняли, что к чему», — вспоминал Акмаль.Нотную грамоту и игру на синтезаторе мальчик осваивал самостоятельно. Полученные знания помогли ему начать сочинять собственные песни. При этом будущий певец успевал не только заниматься музыкой, но и хорошо учиться в школе.
Травля в школе: почему одноклассники отвернулись от АкмаляНесмотря на успехи в учебе и творчестве, школьные годы дались Акмалю непросто. В средней школе отношения со сверстниками не складывались: одноклассники недолюбливали талантливого мальчика и постепенно начали его травить.
«У меня были достаточно неплохие оценки, поэтому, наверное, мне начали завидовать, что я, нерусский мальчик, пришел в русскую школу и делаю успехи. А я еще и выступал, проявлял активность, участвовал в городских, районных конкурсах. Меня стало очень много, это не нравилось тем, у кого жилки к творчеству, желания пробиваться не было. Спасение я искал в учителях, мне всегда казалось, что педагог должен нейтрализовать такие ситуации, объяснить, что нельзя оскорблять своего одноклассника. Но они меня не поддержали. Зато поддержали тех, кто меня обижал, всячески усугубляя мое положение», — рассказывал певец.Однажды одноклассники устроили демонстративную акцию протеста: когда Акмаль вышел на сцену актового зала, весь класс покинул помещение. Ситуация стала еще тяжелее после того, как в восьмом классе подросток прошел отбор в шоу «Голос. Дети». Сверстники практически полностью прекратили с ним общаться.
В тот период единственной отдушиной для Акмаля оставались ребята из других школ. Вместе с ними он играл в футбол после уроков и хотя бы ненадолго отвлекался от неприятностей. При этом участие в проекте Первого канала стало для юного исполнителя важным переломным моментом. Несмотря на школьную травлю, он получил возможность поверить в собственные силы и почувствовал поддержку многочисленных зрителей.
«Голос. Дети»: первые телевизионные успехи и уход из проектаНа слепых прослушиваниях Акмаль исполнил знаменитую композицию It’s a Man’s Man’s Man’s World и сумел впечатлить наставников. Юный певец выбрал команду Басты и дошел до финального этапа шоу.
Одним из самых ярких выступлений участника стала версия песни Майкла Джексона They Don’t Care About Us. Однако этого оказалось недостаточно для победы: Акмаль покинул проект до финала.
Тем не менее поражение не остановило молодого исполнителя. Напротив, участие в телевизионном конкурсе помогло ему обрести уверенность и продолжить движение к музыкальной карьере. Вскоре Акмаль сосредоточился на записи авторских композиций и начал активно развивать собственные страницы в социальных сетях. Его видео в TikTok постепенно собирали миллионную аудиторию.
Но на пути к профессии певца возникло еще одно серьезное препятствие. После девятого класса Акмаль поступил в Музыкальное училище имени Модеста Петровича Мусоргского на отделение эстрадно-джазового вокала. Однако продолжить обучение ему не удалось: врачи обнаружили у молодого человека узлы на голосовых связках.
«Документы пришлось забрать — ведь петь с таким диагнозом было крайне трудно, практически невозможно», — вспоминал исполнитель.Несмотря на проблемы со здоровьем, он не оставил мечту о сцене и продолжил самостоятельно работать над песнями.
Хиты «Бесишь» и «Из-за тебя»: как Акмаль стал популярнымОсенью 2020 года Акмаль представил слушателям сингл «Бесишь». Композиция стала одной из первых заметных работ в его дискографии. Уже в следующем году певец выпустил песни «Возьми меня», «Вдоль дорог» и «Из-за тебя».
Последняя композиция быстро завоевала популярность. Песня «Из-за тебя» стала настоящим хитом, а клип на нее за первую неделю после премьеры набрал более миллиона просмотров. Слушателей особенно удивляло, насколько зрелыми и эмоциональными получились музыка и текст. Многие не могли поверить, что автору композиции еще не исполнилось 18 лет.
В 2022 году Акмаль выпустил дебютный альбом «Песни о твоих глазах». Как объяснял сам музыкант, пластинка не посвящена одному конкретному человеку. При этом певец не скрывал, что многие его композиции связаны с личными переживаниями и событиями из жизни.
В частности, песня «Из-за тебя» появилась под впечатлением от болезненного расставания. Предположительно, речь шла о завершении отношений с москвичкой Евгенией. Их роман, как сообщалось, не выдержал испытания расстоянием и постоянной занятостью музыканта.
Впрочем, любовная драма стала для Акмаля источником вдохновения не только при создании авторских песен. Молодой исполнитель также обращался к композициям других артистов, выбирая для каверов эмоциональные и драматичные произведения. Среди них — «По полюшку», известная в исполнении Любови Успенской, и «Раневская» Лолиты.
Скандал с песней «По полюшку»: иск на 600 тысяч рублейИсполнение песни «По полюшку» обернулось для Акмаля неприятной историей, связанной с авторскими правами. Автор композиции Наталья Лапина сначала выражала недовольство тем, что на ее интеллектуальной собственности зарабатывает Любовь Залмановна. Однако впоследствии претензии возникли и к версии молодого певца.
Макан может заработать полмиллиарда рублей за первый тур после армии
Изначально Лапина положительно отзывалась об исполнении Акмаля, но позднее направила претензии и ему. По словам артиста, автор потребовала от него 600 тысяч рублей.
«Во-первых, права этой песни принадлежат не мне, а лейблу, на котором мы ее выпустили. С меня она хочет 600 000 рублей, представляешь? Ну ничего. Ой, я тебя умоляю, там три понедельника осталось. Тяжело, правда, ей-богу. Денег захотелось. То дают разрешение петь, то не дают, то в суд обращаются, то обратно все забирают», — говорил Акмаль во время концерта.
Новые шоу и музыкальные альбомы: «Голос. Уже не дети» и «Маска»Телевизионная карьера Акмаля продолжилась и после первых успехов в «Голосе. Дети». Певец принял участие в проекте «Голос. Уже не дети», однако и на этот раз не смог одержать победу.
Вместе с тем отсутствие главного приза не помешало музыканту развиваться и выпускать новые работы. Слушатели и музыкальные критики тепло встретили альбомы «Сидело в мыслях» и «Давай, пока!». Эти релизы укрепили позиции Акмаля на российской музыкальной сцене.
Еще одним заметным телевизионным проектом для артиста стало шоу «Маска» на НТВ. В пятом сезоне певец выступал в костюме Гориллы и сумел дойти до девятого выпуска, сохраняя интригу вокруг своей личности.
Впрочем, участие в других телевизионных программах складывалось для Акмаля по-разному. В шоу «Фантастика» он выбыл уже после третьего выпуска. В проекте «Соль.Легенда» певец уступил группе Uma2rman. Однако этот выпуск запомнился зрителям не столько музыкальным противостоянием, сколько перепалкой Акмаля с продюсером Виктором Дробышем.
Конфликт с Виктором Дробышем: зачем Акмаль выходит на сцену с платкомВо время выступления в шоу «Соль.Легенда» Виктор Дробыш признался, что симпатизирует Акмалю, однако не понимает, почему тот постоянно появляется на сцене с платком, который, по словам продюсера, «будто уборщица забыла убрать».
Такое замечание затронуло личную историю исполнителя. Для Акмаля платок — не просто элемент сценического образа, а дань памяти покойной бабушке. Кроме того, певец подчеркнул, что аксессуар имеет для него национальное значение. Он не считает, что должен оправдываться за его использование или стесняться своего сценического образа.
«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — сказал продюсер.
Жена Акмаля: история знакомства с Сашей КуртовойБудущую супругу Акмаля, Сашу Куртову, певец заметил в социальных сетях в 2021 году. На тот момент девушка только начинала развивать блог, а артист случайно наткнулся на ее прямой эфир. Акмалю понравились открытость и искренность Александры, поэтому он решил написать ей. Так между молодыми людьми завязалось общение.
Однако добиться расположения девушки оказалось непросто. Саша отличалась избирательностью в отношениях и до 18 лет отвергала ухаживания всех поклонников.
«Мой муж будет обязан дарить мне цветы, потому что я все эти годы не принимала букетов ни от кого», — подчеркивала Куртова.
Переписка продолжалась девять месяцев, прежде чем Александра согласилась встретиться с певцом лично. Причем за развитием знакомства внимательно следила сестра девушки. Она опасалась, что за экраном может скрываться маньяк. Но свидание их все же состоялось.
«Ходили на фильм. А он все время смотрел на меня, а не на экран. Я подумала, он точно ненормальный», — вспоминала девушка свои первые впечатления о будущем муже.Перед началом отношений Александра не стала советоваться с родителями по поводу нового поклонника. Родители девушки расстались, когда она была еще маленькой, поэтому сама Саша не считала их достаточно компетентными в вопросах выбора партнера для создания семьи.
Тем не менее отец блогера все же высказал свое мнение об Акмале. Поначалу мужчина относился к певцу с недоверием и опасался, что тот не настроен на серьезные отношения. По словам Александры, у него сложилось предвзятое представление об артистах, которых он считал легкомысленными людьми.
«Папа изначально считал Акмаля ветреным. Думал, поматросит и бросит, что все артисты — наркоманы. Но Акмаль никогда в жизни не пробовал алкоголь», — рассказывала Саша.Со временем близкие изменили отношение к избраннику девушки, когда убедились, что его намерения действительно серьезны. Сам Акмаль неоднократно признавался, что Саша стала для него важным источником вдохновения и мотивации. По словам певца, любимая поддерживает его в творчестве, а свою жизнь без нее он уже не представляет.
Свадьба Акмаля и Саши Куртовой
К вопросу о помолвке Александра подошла основательно. Более того, кольцо для будущего предложения девушка выбрала самостоятельно. Она отправила Акмалю фотографию понравившегося украшения и предложила вместе отправиться к ювелиру, чтобы примерить его. При этом с самого начала общения Саша четко обозначила личные границы и объяснила, почему не торопилась сближаться с певцом.
«Сказала: если ты думаешь, что я буду с тобой целоваться или еще что-то, пока мы не встречаемся, то так не будет. Вдруг ты меня сейчас поцелуешь, я как бы тебе свой первый поцелуй отдам, а ты потом куда-то умотаешь… Мне так не надо», — рассказывала Александра о начале их отношений.Летом 2025 года Акмаль сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Для этого певец выбрал романтическую обстановку: он позвал Сашу на прогулку на катере по озеру Комо в Италии.
25 декабря декабре молодые люди официально закрепили свои отношения. Акмаль и Александра провели обряд никаха в Московской соборной мечети, а затем зарегистрировали брак в загсе. Однако на этом свадебные торжества не закончились. В сентябре этого года супруги устроили масштабное празднование в Санкт-Петербурге.