Пережила блокаду Ленинграда, предательство мужа и тяжелую депрессию: трагическая судьба главной «Золушки» СССР Янины Жеймо
Имя Янины Жеймо навсегда вошло в историю советского кинематографа благодаря роли Золушки в знаменитой экранизации сказки Евгения Шварца. После выхода картины актрису полюбила вся страна. Зрители искренне верили: перед ними на экране — юная девушка, хотя на момент съемок артистке уже исполнилось 37 лет. Миниатюрный рост, хрупкое телосложение и даже детский 31-й размер обуви позволили Жеймо удивительно органично перевоплотиться в шестнадцатилетнюю героиню. Однако за сказочным образом скрывалась непростая судьба. К моменту съемок актриса пережила блокаду Ленинграда, тяжелый разрыв со вторым мужем, нервное истощение, депрессию и серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Биография Янины Жеймо: детство и цирковая семьяЯнина Жеймо родилась в 1909 году в семье артистов цирка. Ее мать была русской, отец — поляком. Атмосфера сцены окружала девочку с самого рождения. Уже в три года маленькая Янина начала выходить на арену и участвовать в номерах вместе с родственниками.
После смерти отца семья оказалась в тяжелом положении. Матери пришлось самостоятельно поднимать детей и продолжать гастрольную жизнь. Несмотря на трудности, сцена оставалась главным источником заработка.
В семилетнем возрасте Янина едва не погибла во время гастролей. Зимой цирковая труппа переезжала из Тобольска в Барнаул. Повозки двигались прямо по льду замерзшей реки. В какой-то момент сани, в которых находились Янина и ее сестра Эля, провалились под лед.
Сестру вытащили практически сразу, а вот Янина оказалась под толщей ледяной воды. Спасти девочку удалось буквально в последние минуты. Удивительно, но после случившегося обе сестры даже не заболели.
Почему Янина Жеймо перестала растиК 11 годам Янина и ее сестра уже выступали с собственной программой. Зрители встречали их номера овациями, а юные артистки быстро стали любимицами публики.
Страна в тот период переживала тяжелые времена, однако циркачей нередко обходили стороной и красные, и белые. Позднее Жеймо вспоминала, что труппа постоянно попадала в города, где власть менялась чуть ли не ежедневно, но артистов почти никто не трогал.
Гастрольная жизнь оставалась крайне тяжелой. Помимо бесконечных переездов, детям приходилось переносить громоздкий реквизит. Янина рассказывала, что чаще всего носила тяжести на голове, придерживая их руками.
Позже врачи предположили: именно постоянные физические нагрузки привели к деформации позвоночника и остановке роста. Со временем девушка заметила, насколько сильно отличается от сверстниц. Ее рост составлял всего 148 сантиметров. Позднее один из театров предложил матери Янины выступать вместе с дочерьми в вокально-инструментальных номерах.
Путь Янины Жеймо в киноПока мать пела на сцене, Янина и Эля аккомпанировали ей на музыкальных инструментах. Публика тепло принимала семейные выступления, однако самой Янине этого уже не хватало. Девушка мечтала о кинематографе.
Чтобы попасть в кино, требовалось профессиональное образование. Мать категорически не поддерживала эту идею. Анна считала актерскую профессию слишком ненадежной и не понимала, зачем дочери тратить время на учебу.
Несмотря на запреты, Янина тайно поступила в мастерскую Фабрики эксцентрического актера. Одновременно она продолжала гастролировать с семьей, поэтому регулярно пропускала занятия. Руководство мастерской даже собиралось отчислить студентку, однако преподаватели, узнав о ее ситуации, разрешили совмещать учебу с выступлениями.
В 1929 году Жеймо окончила киномастерскую ФЭКСа в Ленинграде и начала работать на «Ленфильме».
Первые роли и стремительный успех актрисыДебют Янины Жеймо в кино состоялся в картине «Мишка против Юденича», где она сыграла мальчика. Уже в следующем фильме — «Чёртово колесо» — актриса предстала в образе школьницы. Карьера артистки развивалась стремительно. К 25 годам Жеймо уже регулярно доверяли главные роли.
Зрители полюбили актрису за удивительную естественность, живую мимику и редкую способность сохранять детскую непосредственность даже во взрослом возрасте.
Личная жизнь Янины ЖеймоНа съемках Янина познакомилась с актером Андреем Костричкиным, который стал ее первым супругом. В браке родилась дочь. Девочку назвали Яниной — в честь матери. Позже дочь захотела продолжить актерскую династию, однако сама Жеймо выступила против. В итоге наследница выбрала другую профессию и занялась созданием синхронных текстов для дубляжа фильмов.
Со временем имя Янина стало семейной традицией. Внучка актрисы стала переводчицей, правнучка посвятила себя музыке, а праправнучка продолжила семейную линию. Правнуки Алексей и Александр также связали жизнь с киноиндустрией, занявшись дубляжом.
Семейная жизнь Янины Жеймо и Андрея Костричкина постепенно разрушилась. Главной причиной стала ревность мужа к успеху супруги. В итоге брак распался.
Второй брак, война и блокадный ЛенинградПосле развода актриса вышла замуж за режиссера Иосифа Хейфица. Со стороны их семья казалась счастливой. В 1940 году у супругов родился сын Юлий. Однако вскоре началась Великая Отечественная война.
В 1941 году Хейфиц отправил детей Жеймо в эвакуацию в Алма-Ату, а сам уехал в Ташкент работать над новым фильмом. Янина осталась в блокадном Ленинграде. Актрисе неоднократно предлагали покинуть город, однако она отказалась. Жеймо не только переживала блокаду вместе с остальными жителями, но и выступала перед людьми, стараясь поддерживать их моральный дух.
Позже ей все же удалось выбраться из Ленинграда. Однако поезд, на котором ехала актриса, попал под авиационный обстрел. В последний момент Жеймо пересела в вагон военного эшелона, благодаря чему спаслась. Родственники о случившемся не знали. Им сообщили, что Янина погибла.
Предательство мужа и тяжелая депрессия
Иосиф Хейфиц поверил в гибель супруги и почти сразу начал отношения с другой женщиной. Когда Жеймо добралась до семьи и узнала правду, простить мужа она уже не смогла. Актрису потрясло не только предательство, но и то, насколько быстро супруг смирился с ее «смертью».
Разрыв привел Янину к тяжелейшему нервному срыву. У нее начались провалы в памяти, сильная слабость и проблемы с передвижением. Иногда актриса практически не могла ходить. Врач прописал ей специальную микстуру и велел ежедневно принимать по одному глотку. Средство действительно помогло. Позже выяснилось: в бутылочке находилась обычная вода.
Третий муж Янины Жеймо и настоящее счастьеВ сложный период рядом с актрисой оказался ее давний друг — польский режиссер Леон Жанно. Он много лет испытывал к Жеймо чувства и заботился о ней, не рассчитывая на взаимность. Со временем дружба переросла в полноценные отношения. Леон стал для Янины надежной опорой и любящим мужем.
Постепенно актриса справилась с депрессией, восстановила здоровье и вновь почувствовала вкус к жизни. В третьем браке Жеймо наконец обрела спокойствие и семейное счастье. Несмотря на пережитые испытания, она продолжала мечтать о возвращении в кино.
Как Янина Жеймо получила роль ЗолушкиВ 1946 году Янина Жеймо приступила к съемкам фильма «Золушка». Страна только начинала восстанавливаться после войны, и людям отчаянно требовалась добрая история со счастливым финалом. Однако кандидатура актрисы вызвала споры внутри худсовета. Некоторые открыто заявляли: Жеймо слишком взрослая для роли юной героини.
На роль Золушки также претендовала 23-летняя балерина Мария Мазун, солистка Ленинградского Малого оперного театра. Она идеально подходила по возрасту и внешности, а также исполняла партию Золушки в балете Сергея Прокофьева.
Тем не менее режиссер Надежда Кошеверова и драматург Евгений Шварц настояли именно на кандидатуре Жеймо. Создатели фильма хотели видеть Золушку не утонченной балериной, а обычной девушкой, привыкшей к тяжелой работе и грубой обуви. Главными качествами героини они считали не красоту, а доброту, искренность и трогательную наивность.
Почему «Золушка» с Яниной Жеймо стала культовым фильмомВо время съемок Янина Жеймо полностью погружалась в образ. В обычной жизни актриса могла курить «Беломор» и вести себя как взрослая женщина с непростой судьбой, однако перед камерой мгновенно превращалась в юную мечтательницу.
На экране зрители видели не уставшую от жизни артистку, а искреннюю девушку, впервые отправляющуюся на бал. После премьеры в 1947 году фильм моментально стал одним из главных символов послевоенного советского кино. Картина дарила зрителям надежду и напоминала: даже после самых страшных испытаний добро способно победить.
Последние годы жизни Янины ЖеймоВ 1954 году актриса в последний раз появилась в кино. В фильме «Два друга» она впервые сыграла взрослую женщину. Тем временем Леону Жанно предложили перспективную работу в Польше. Семья решила переехать в Варшаву. Вместе с супругами туда отправился сын Юлий, который позже сменил фамилию Хейфиц на Жеймо.
Дочь актрисы осталась в Москве и продолжила работать на «Мосфильме». С возрастом здоровье Жеймо ухудшалось. Актриса перенесла два инфаркта, а сердце постепенно слабело.
29 декабря 1987 года Янины Жеймо не стало. Актрису нашли дома с протянутой к лекарству рукой. Согласно последней воле артистки, ее тело перевезли в Россию и похоронили на Востряковском кладбище. Поклонники до сих пор приносят на могилу легендарной «Золушки» цветы.