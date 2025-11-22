Первая жена изменяла с коллегой по сериалу «Реальные пацаны», а вторая считала гопником. Как сейчас живет актер Антон Богданов?
Антон Богданов — это пример актёра, который сумел перерасти свой звёздный образ, пройдя путь от узнаваемого «рыжего из "Реальных пацанов"» до востребованного драматического артиста, режиссёра и продюсера. 23 ноября артисту исполняется 41 год. Его жизнь и карьера полны переломных моментов, смелых решений и творческих побед. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Антона БогдановаАнтон Богданов родился 23 ноября 1984 года в Кировске Мурманской области. Позже его семья переехала в Пермский край. Творческая биография артиста началась не в кино, а на сцене КВН. Учась в Пермском институте культуры на режиссера, он вместе с друзьями Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым создал творческую группу «SexPistols», которая выступала в пермском «Comedy Club».
Все изменилось в 2010 году с началом работы над проектом «Реальные пацаны», где Богданов блестяще сыграл роль Антохи. Этот образ надолго стал его визитной карточкой. Параллельно он снимался в новогодней франшизе «Ёлки» и комедии «Джентльмены, удачи!».
В 2018 году актер принял судьбоносное решение уйти из «Реальных пацанов». Как он сам признавался, на это решение повлияла беседа с Константином Хабенским, который сказал ему: «Надо иногда из некоторых штанов вырастать». Это решение далось нелегко и на некоторое время оставило его без работы, но открыло дорогу к новым амплуа.
После ухода из сериала Богданов успешно перешел к драматическим ролям. Он снялся в исторической драме «Т-34», фильме-катастрофе «Огонь», а также в картинах «Сирийская соната» и «Чемпион мира». Это позволило ему избавиться от комедийного амплуа и показать себя как разнопланового актера.
Со временем Богданов освоил и новые профессии за кадром. Он проявил себя как режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии уже несколько режиссерских работ, включая трилогию о школьнике-непоседе «Иван Семёнов» и фильм «Нормальный только я». Он также активно продюсирует собственные проекты и работает с другими режиссерами.
Личная жизньАнтон Богданов пережил непростой период в личной жизни, связанный с отношениями с первой женой Полиной. Они познакомились еще в студенческие годы, встречались около восьми лет и в 2010 году поженились, став родителями сына Демьяна. Однако с ростом популярности Антона и занятостью на съемках отношения супругов начали давать трещину. Антон часто отсутствовал дома, что создавало напряжение в семье. В ходе одной из ссор Полина призналась Антону в измене с его близким другом и коллегой по сериалу «Реальные пацаны» Станиславом Тляшевым. Эта измена стала серьезным ударом для актера, и при первой встрече с Тляшевым он даже устроил драку.
«Нас тогда быстро разняли. После мы долго не общались. Работали на одной съемочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом», — делился Антон в 2019-м на передаче «Судьба человека».
После развода Антон долгое время был одинок, пока не встретил в 2016 году новую любовь — бизнесвумен и нутрициолога Лаурой Кемстач. Несмотря на не самое лучшее первое впечатление, которое артист произвел на девушку, их отношения продолжились. Позже Лаура вспоминала:
«Мне он не нравился поначалу вообще, и даже думала: "Какой же гопник!"».
В декабре 2023 года они официально поженились, проведя скромную церемонию в Санкт-Петербурге, на которую были приглашены лишь самые близкие. Лаура воспитывает сына Леона Кемстача, который получил известность благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Богданов находится в хороших отношениях с пасынком, так же как и Лаура нашла общий язык с Демьяном.