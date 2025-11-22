22 ноября 2025, 11:59

Антон Богданов — это пример актёра, который сумел перерасти свой звёздный образ, пройдя путь от узнаваемого «рыжего из "Реальных пацанов"» до востребованного драматического артиста, режиссёра и продюсера. 23 ноября артисту исполняется 41 год. Его жизнь и карьера полны переломных моментов, смелых решений и творческих побед. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Творческий путь Антона Богданова

Личная жизнь

«Нас тогда быстро разняли. После мы долго не общались. Работали на одной съемочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом», — делился Антон в 2019-м на передаче «Судьба человека».

Антон Богданов и Лаура Кемстач (Фото: Instagram* /@antonbogdanov)



«Мне он не нравился поначалу вообще, и даже думала: "Какой же гопник!"».



Как сейчас живет Богданов