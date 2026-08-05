Потеряла мать и свекра, крутит бизнес с отцом-миллиардером: как живет в США дочь Веры Глаголевой после свадьбы с Овечкиным
Для широкой публики Анастасия Шубская — это прежде всего супруга хоккеиста Александра Овечкина и младшая дочь талантливой актрисы Веры Глаголевой. Глядя на звёздную семью девушки и успешного мужа, легко решить, что жизнь наследницы знаменитой мамы всегда была безоблачной сказкой, где всё было легко и просто. Однако на самом деле ей пришлось пережить серьёзные личные трагедии. Что на самом деле скрывается за этим благополучием и через что пришлось пройти дочери легендарной актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Как дочь Веры Глаголевой стала женой Александра Овечкина
Знакомство Веры Глаголевой и бизнесмена Шубского произошло в 1991 году на одесском кинофестивале. Тот факт, что у актрисы за плечами уже был один брак и две взрослые дочери, его совершенно не остановил. Он окружил женщину заботой, и вскоре они сыграли свадьбу, а в 1993 году у пары родилась младшая дочь — Анастасия.
В детстве Настя перепробовала массу увлечений: от гимнастики и фигурного катания до большого спорта. По примеру старшей сестры она тоже пошла в балет, но быстро охладела к нему. Жёсткая дисциплина и однообразные тренировки оказались ей не по душе — девочке не хватало свободы, поэтому с миром пуантов и пачек она попрощалась. Зато с самого раннего возраста Настя была частой гостьей на съёмочных площадках. Глаголева постоянно брала младшую наследницу с собой на работу, и девочка своими глазами видела, как публика любит и уважает её знаменитую мать. Настя росла девочкой упрямой и часто спорила с родительницей. Однако в серьёзных вопросах последнее слово оставалось за отцом. Из-за постоянной занятости и частых командировок глава семейства казался очень строгим, и, по словам самой Насти, она в детстве даже немного его побаивалась. В такие моменты Вера предпочитала не вмешиваться, полностью полагаясь на мужа. Чаще всего перепалки в семье возникали из-за вечеринок и дискотек. Настя обожала танцевать и рвалась к свободе, а отец был категорически против, считая, что для клубов она ещё слишком мала.
Обиженная дочь могла объявить родителям бойкот и замкнуться в себе, но долго обиду не держала — очень быстро отходила и шла на примирение. Анастасия рано встала на ноги и начала жить самостоятельно. Школу окончила экстерном, а в 15 лет уже стала студенткой ВГИКа.
Чтобы не тратить время на дорогу, девушка переехала поближе к институту. Ещё в юности Шубская успела попробовать себя в кино, снявшись в небольших ролях: в картине «Ка-де-бо», сериале «Женщина желает знать…» и фильме «Чёртово колесо», который снимала её мама. Параллельно Настя делала успехи в модельном бизнесе: участвовала в показах во Франции, снималась в Калифорнии и блистала на конкурсе «Русский силуэт» в наряде от Валентина Юдашкина.
Однако мир моды так и не стал её главным призванием. Наследницу артистки всегда больше тянуло в кадр, поэтому она уехала оттачивать мастерство в Лос-Анджелес, всерьёз рассчитывая построить профессиональную актёрскую карьеру, но жизнь внесла свои коррективы.
Комментарий под фото, который изменил всёВ 2008 году Кирилл Шубский, входивший тогда в Олимпийский комитет, взял 14-летнюю дочь с собой в Пекин. На одном из приёмов в Русском доме Настю представили 22-летнему Александру Овечкину. Вечер шёл своим чередом, пока знаменитый хоккеист не пригласил девушку на танец.
Молодые люди разговорились и провели вместе почти всё оставшееся время. Анастасию искренне поразила скромность Саши: несмотря на статус мировой суперзвезды, в тот вечер спортсмен был для неё просто обычным, открытым парнем. О романе тогда, конечно, никто и не помышлял, а вскоре их общение сошло на нет.
Овечкин уехал покорять НХЛ, а Настя продолжала жить своей обычной жизнью и даже сменила номер телефона. Судьба свела их вновь лишь спустя несколько лет, причём совершенно случайно. Рыцарь льда заметил фотографию повзрослевшей Анастасии в соцсетях у их общего приятеля и написал под ней комментарий. Так они обменялись контактами и начали общаться.
Игрушечная овечка, звонок от Путина и Вашингтон: как живут ОвечкиныПерепиской и звонками дело не ограничилось. Кудесник шайбы регулярно баловал Настю цветами, помня о её любви к пионам, делал приятные сюрпризы и однажды даже отправил возлюбленной по почте игрушечную овечку. Серьёзный этап в их отношениях начался с личной встречи в Лос-Анджелесе. Анастасия прилетела туда на учёбу, а Александр оказался в городе на матче. Хоккеист пригласил девушку в ресторан, и после этого вечера они уже не расставались.
Вскоре Шубская перебралась к нему в Вашингтон. Через некоторое время в гости приехала её мама — Вера Глаголева. Пробыв у дочери несколько дней и лично убедившись, что Настя счастлива и с ней всё в порядке, актриса спокойно вернулась домой. Сама же Анастасия ради любимого открыла в себе новые таланты: если раньше кухня её почти не интересовала, то теперь она с удовольствием проводила там время, стараясь радовать Овечкина вкусными домашними блюдами. Весной 2015 года жених представил невесту своим родителям, а уже осенью сделал ей предложение. В 2016 году Анастасия и Александр официально стали мужем и женой. Но отпраздновать событие с размахом не вышло — плотный хоккейный график главы семейства не позволил устроить торжество сразу. Только лишь в 2017 году в Барвихе отгремела по-настоящему роскошная свадьба. Праздник в классическом стиле с огромным размахом вёл Николай Басков.
Поздравления были под стать уровню события: Владимир Путин не только отправил молодожёнам телеграмму и передал в подарок изысканный сервиз, но и лично позвонил им прямо во время банкета. Не осталась в стороне и сама невеста: в качестве свадебного сюрприза Настя спела для мужа композицию «Я у твоих ног», разделив сцену с Любовью Успенской. Перед свадьбой тёща предупредила зятя о вспыльчивом характере дочери, но пара быстро обрела гармонию благодаря спокойствию хоккеиста.
В 2018 году у них родился сын Сергей, названный в честь погибшего брата спортсмена. Ребёнок растёт подвижным и с ранних лет полюбил лёд. Александр в шутку отмечает, что у сына просто нет шансов обойти спорт стороной, ведь он у него в крови.
«Я вижу, как он тянется к клюшке, к мячу. Будем поддерживать», — с улыбкой говорил Александр в интервью «Спорт-Экспрессу».В мае 2020 года в семье родился второй сын Илья, на родах которого присутствовал сам хоккеист. Звёздная пара обосновалась в элитном пригороде Вашингтона в огромном многоэтажном особняке с бассейном и собственной библиотекой. Просторный двор идеально подходит для семейного отдыха и игр с их питомцем — лабрадором Блэйком. Оба мальчика с детства приобщаются к спорту, а их отец пользуется в США огромной популярностью и уважением местных жителей.
Две потери за пять лет: что пережила Анастасия ШубскаяЗа безоблачным счастьем часто приходят тяжёлые испытания, и Анастасия Шубская знает это как никто другой. Всего через месяц после их свадьбы, 16 августа 2017 года, семью настигло страшное горе — ушла из жизни Вера Глаголева. Эта новость стала настоящим шоком, ведь актриса до последнего скрывала от всех борьбу с раком желудка.
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Вера Витальевна до последнего не позволяла себе жаловаться, оставалась энергичной, продолжала работать и улыбаться. На их последнем совместном снимке мама казалась лишь немного бледнее обычного. Настя была абсолютно уверена, что мама обязательно увидит внуков и будет рядом в самые важные моменты, но судьба распорядилась иначе. Спустя время Овечкиным пришлось пережить ещё одну тяжёлую утрату.
В феврале 2023 года не стало Михаила Овечкина — свёкра, с которым у Анастасии сложились по-настоящему тёплые и душевные отношения. В тот мрачный период, когда Александру пришлось экстренно вылетать в Москву, чтобы проститься с отцом, Настя была рядом и поддерживала любимого мужа как могла.
Бизнес, семья и мужПомимо семьи и воспитания детей, Анастасия Шубская уделяет много времени своему косметическому бренду Fane, который она развивает совместно с отцом Кириллом. Супруга легендарного хоккеиста глубоко погружена в рабочий процесс: лично тестирует каждую новинку, вносит корректировки и утверждает финальный вариант перед запуском в производство. Настя признается, что вести дела с отцом бывает непросто из-за его жёсткого характера, однако они умеют слышать друг друга, идти на компромиссы, и их тандем успешно работает. Сейчас семья базируется в Америке из-за контракта Александра, но каждое лето они обязательно прилетают в Москву.
«Это наш ритуал», — говорила Шубская в интервью «Спорт-Экспрессу».На вопросы о том, каково это — быть женой великого спортсмена, супруга обладателя Кубка Стэнли отвечает очень просто. Для неё он не мировая звезда, а обычный Саша: любящий муж, который возится с детьми, выгуливает собаку и спокойно моет посуду.
«Но когда к нему подходят за автографом на улице, я, конечно, горжусь», — делилась Анастасия.