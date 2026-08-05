Потеряла мать и свекра, крутит бизнес с отцом-миллиардером: как живет в США дочь Веры Глаголевой после свадьбы с Овечкиным

05 августа 2026, 16:12

Вера Глаголева (Фото: Кадр из документального фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет»)

Для широкой публики Анастасия Шубская — это прежде всего супруга хоккеиста Александра Овечкина и младшая дочь талантливой актрисы Веры Глаголевой. Глядя на звёздную семью девушки и успешного мужа, легко решить, что жизнь наследницы знаменитой мамы всегда была безоблачной сказкой, где всё было легко и просто. Однако на самом деле ей пришлось пережить серьёзные личные трагедии. Что на самом деле скрывается за этим благополучием и через что пришлось пройти дочери легендарной актрисы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как дочь Веры Глаголевой стала женой Александра Овечкина Комментарий под фото, который изменил всё Игрушечная овечка, звонок от Путина и Вашингтон: как живут Овечкины Две потери за пять лет: что пережила Анастасия Шубская Бизнес, семья и муж

Как дочь Веры Глаголевой стала женой Александра Овечкина



Анастасия (Фото: Кадр из документального фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет»)

Комментарий под фото, который изменил всё

Игрушечная овечка, звонок от Путина и Вашингтон: как живут Овечкины



Александр Овечкин и Анастасия Шубская (Фото: Кадр из документального фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет»)

«Я вижу, как он тянется к клюшке, к мячу. Будем поддерживать», — с улыбкой говорил Александр в интервью «Спорт-Экспрессу».

Две потери за пять лет: что пережила Анастасия Шубская

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Бизнес, семья и муж



Кирилл Шубский (Фото: Кадр из документального фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет»)

«Это наш ритуал», — говорила Шубская в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Но когда к нему подходят за автографом на улице, я, конечно, горжусь», — делилась Анастасия.