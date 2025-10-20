Пиар на интимном видео, свадьба в наркотическом опьянении и проклятия поклонников Мэрилин Монро: Ким Кардашьян 45 лет
Ким Кардашьян — одна из самых узнаваемых и влиятельных медиаперсон современности, превратившая свою жизнь в глобальный бренд. 21 октября она отмечает свой 45-й день рождения. Её путь от ассистентки знаменитости до дивы мирового масштаба полон ярких взлётов, громких скандалов и постоянного внимания прессы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Происхождение и семья КардашьянКимберли Ноэль Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье, где слава и публичность были неотъемлемой частью жизни. Отец Роберт Кардашьян — адвокат, получивший национальную известность как член защиты О. Джей Симпсона в его громком судебном процессе по делу об убийстве в 1990-х годах. Он имел армянские корни (его предки были русскими и турецкими армянами). Роберт умер от рака в 2003 году.
Мать — Крис Дженнер (в девичестве Хоутон): Менеджер и продюсер, архитектор успеха всей семьи. Именно её бизнес-хватка помогла превратить семейные дела в многомиллионную империю. Имеет шотландские и голландские корни. Родители развелись в 1991 году. Вскоре после этого Крис вышла замуж за олимпийского чемпиона-десятиборца Брюса Дженнера (который в 2015 году сменил пол** и взял имя Кейтлин). В этой большой смешанной семье у Ким есть родные сёстры Кортни и Хлои, брат Роб, а также сводные сёстры Кендалл и Кайли Дженне.
Путь к славе
Карьера Ким в шоу-бизнесе началась не с самой гламурной должности. В начале 2000-х она работала личным ассистентом и стилистом своей подруги Пэрис Хилтон, чья популярность в то время была на пике. Однако настоящий прорыв Кардашьян произошел в 2007 году. Тогда в интернет попало интимное видео, снятое Ким с её бывшим бойфрендом, певцом Рэем Джеем, ещё в 2003 году. Хотя изначально Ким подала иск против дистрибьютора Vivid Entertainment, позже она отозвала его и заключила сделку, получив, по сообщениям, 5 миллионов долларов. Многие критики расценили эту историю как хорошо спланированный пиар-ход.
Совсем кстати это событие случилось за несколько месяцев до старта шоу «Keeping Up with the Kardashians» на телеканале E! Его продюсером выступила Крис Дженнер. Шоу стало невероятно популярным и продержалось в эфире 14 лет, открыв миру всю семью и породив множество спин-оффов. Сочетание скандала и реалити-шоу вывело Ким и её семью на новый уровень знаменитости. Впоследствии Ким сама построила успешную бизнес-империю, включая бренд нижнего белья SKIMS, оцениваемый в миллиарды долларов, и косметическую линию KKW Beauty. В апреле 2021 года журнал Forbes впервые присвоил ей статус миллиардера.
Официальные браки Ким КардашьянЕдва ли Ким исполнилось 19 лет как она вышла замуж за музыкального продюсера Деймона Томаса. Этот брак, заключенный в 2000 году, оказался неудачным и продлился около трех лет. Сама Кардашьян позже признавалась, что в момент бракосочетания находилась под воздействием экстази. Сообщалось, что союз оказался эмоционально сложным и сопровождался взаимными изменами. Официально брак рухнул в 2004 году.
В августе 2011 года Ким вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса после полугода отношений. Их пышная свадьба стала центральным событием сезона шоу «Keeping Up with the Kardashians». Однако всего 72 дня спустя Кардашьян подала на развод. Позже она объяснила свой поспешный шаг давлением общества:
«Я просто подумала: "Черт, мне уже 30 лет, мне нужно взять себя в руки. Мне лучше выйти замуж"».Она осознала ошибку еще во время медового месяца. Официально брак был расторгнут лишь в 2013 году.
Третий брак с Канье Уэст (2014-2022) оказался самый долгим и значимым союзом в жизни Ким. Отношения с рэпером, начавшиеся в 2012 году, быстро переросли в нечто большее. В 2013 году у пары родилась дочь Норт, а в мае 2014 года они сыграли роскошную свадьбу во Флоренции. Впоследствии у них родилось еще трое детей: сын Сейнт (2015) и дочь Чикаго (2018), и сын Псалм (2019), причем двое младших детей родились от суррогатной матери. Несмотря на создание большой семьи, в феврале 2021 года Ким подала на развод. Среди главных причин она назвала эмоциональную и финансовую нестабильность Уэста, однажды раздавшего друзьям несколько автомобилей из их совместной собственности. Развод был окончательно оформлен в 2022 году.
Романы Ким со знаменитостямиПомимо браков, в жизни Ким Кардашьян было множество романов, которые активно освещались в прессе. С 2003 по 2006 год Ким встречалась с Ray J. Отношения с певцом привели к самому громкому скандалу в карьере Ким. В 2007 году стало публичным их секс-видео, записанное еще в 2003 году. Самый продолжительный из ее «небрачных» романов был у звезды с известным игроком в американский футбол Регги Бушем. Страсть то накрывала возлюбленных с головой, то заставляла отдаляться, в связи с этим их роман развивался с перерывами в течение нескольких лет.
После развода с Уэстом Ким начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. Их отношения продлились девять месяцев и завершились в августе 2022 года, по информации источников, из-за сложностей с совмещением рабочих графиков. Среди других известных романов Ким были певец Ник Кэннон, футболист Майлс Остин и модель Габриэль Обри.
Затяжной конфликт с Тейлор СвифтОдним из самых известных и продолжительных скандалов стала вражда Ким Кардашьян с всемирно известной поп-звездой Тейлор Свифт. Конфликт разгорелся на почве песни Канье Уэста «Famous», в тексте которой содержались оскорбительные высказывания в адрес Свифт. Ким, будучи на стороне своего тогдашнего мужа, публично поддержала его, заявив, что Тейлор дала своё согласие на эти строки. В качестве доказательства Ким обнародовала тайно записанный фрагмент их телефонного разговора, что вызвало шквал критики в её адрес.
Впоследствии выяснилось, что запись была отредактирована и не отражала полный контекст беседы. Ким активно использовала образ змеи для нападок на Тейлор, что привело к масштабной травле певицы в социальных сетях. Позднее, когда правда вскрылась, Тейлор Свифт превратила этот символ в часть своего ребрендинга и альбома «Reputation», однако отношения между знаменитостями остались крайне натянутыми на долгие годы.
Скандал Кардашьян с историческим платьем Мэрилин МонроВ 2022 году Ким вызвала волну возмущения среди поклонников истории кино и экспертов по сохранению исторического наследия, надев на ежегодный бал Met Gala подлинное платье Мэрилин Монро. Это платье, знаменитое тем, что в нём Монро пела «Happy Birthday, Mr. President» Джону Кеннеди, является не просто предметом одежды, а артефактом.
После мероприятия появились сообщения от кураторов и реставраторов о том, что бесценный экспонат получил повреждения: на нежной ткани появились разрывы, а также оторвались несколько стразов. Многие расценили этот поступок Ким как проявление неуважения к культурному наследию и акт нарциссизма, когда желание произвести впечатление оказалось важнее сохранения истории.