20 октября 2026, 17:45

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян — одна из самых узнаваемых и влиятельных медиаперсон современности, превратившая свою жизнь в глобальный бренд. 21 октября она отмечает свой 46-й день рождения. Её путь от ассистентки знаменитости до дивы мирового масштаба полон ярких взлётов, громких скандалов и постоянного внимания прессы. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Происхождение и семья Кардашьян Путь к славе Официальные браки Ким Кардашьян Романы Ким со знаменитостями Затяжной конфликт с Тейлор Свифт Скандал Кардашьян с историческим платьем Мэрилин Монро Скандал с наркотиками в грузе SKIMS

Происхождение и семья Кардашьян

Путь к славе

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Официальные браки Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

«Я просто подумала: "Черт, мне уже 30 лет, мне нужно взять себя в руки. Мне лучше выйти замуж"».

Ким Кардашьян с детьми Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Романы Ким со знаменитостями

Затяжной конфликт с Тейлор Свифт

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Скандал Кардашьян с историческим платьем Мэрилин Монро

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Скандал с наркотиками в грузе SKIMS

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