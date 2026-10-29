Родила дочь с отчеством Давидовна: Цымбалюк-Романовская призналась, почему не забеременела от Армена Джигарханяна
В 2016 году 80-летний Армен Джигарханян и 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская расписались в московском ЗАГСе. Спустя полтора года их брак стал главным телевизионным скандалом страны: актёр обвинял жену в краже паспорта и денег, она говорила о деменции и чёрных риелторах. Сегодня Виталине 47, она воспитывает дочь Викторию, которая родилась в марте 2025 года, и предпочитает не вспоминать о прошлом. Как киевская пианистка оказалась в эпицентре чужой семейной драмы и как сложилась её жизнь после развода с великим мэтром, расскажет «Радио 1».
Как 15-летняя поклонница стала генеральным директором театра Джигарханяна?Их первая встреча произошла в 1994 году в Киеве, куда Джигарханян приехал на гастроли. 15-летняя Виталина пробралась за кулисы ради автографа. Спустя два года она передала мэтру записку через приятельницу, работавшую администратором в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Армен Борисович позвонил сам и пригласил девушку в гримёрку на чай перед спектаклем. Разница в возрасте составляла 45 лет, но обоих сблизила любовь к классической музыке. Ради больного и одинокого кумира девушка переехала в Москву. Она поступила в театр Джигарханяна и вскоре, к изумлению труппы, заняла кресло генерального директора. Юная киевлянка начала подписывать финансовые ведомости там, где десятилетиями правили профсоюзы седых мэтров сцены.
Тихая свадьба, громкие споры25 февраля 2016 года они узаконили отношения. Свадьба была тихой, без белых лимузинов и глянцевых журналов — только сухие юридические формулировки и многолетняя усталость в глазах пожилого жениха. Окружающие разделились: одни видели в ней хищницу, высасывающую кровь из легенды, другие — самоотверженную сиделку, единственную, кто способен выносить его сложный, властный характер.
Ноябрьский лёдОсенью 2017 года отношения Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской окончательно разрушились. 16 октября Виталина заявила в полицию о пропаже мужа; после его госпитализации она 19 октября уволилась с поста директора театра. 24 октября Джигарханян обратился в полицию из-за пропажи паспорта. В эфире «Пусть говорят» актёр назвал жену «воровкой чистой воды», которая «прямо у него из кармана украла деньги». Виталина позже подала иск с требованием опровергнуть эти слова. 27 ноября 2017 года их брак был официально расторгнут.
«Вся жизнь — шоу»: период в жизни, когда нужно было отвлечьсяПосле развода бывшая жена «Горбатого» из поля зрения не исчезла. Она приходила в студии и методично разрушала образ «хищницы», пытаясь доказать, что была лишь медсестрой при угасающем гении. Затем в её жизни возник Прохор Шаляпин. «Русский Емеля» и пианистка держались за руки на светских раутах, он пел ей романсы, она улыбалась той самой, чуть отрешённой улыбкой. Страна замерла в ожидании новой звёздной свадьбы. Но роман выдохся, не дойдя до алтаря. А в 2025 году выяснилось, что никакого романа и не было. Шаляпин в интервью Ксении Собчак признался: они с Виталиной предложили редакторам телеканала идею «отношений» ради пиара. За участие в шоу оба получили по 100 тысяч рублей. Сама Цымбалюк-Романовская это подтвердила: «Когда это закончилось, я не скрывала, что это было всё ради пиара. У меня тогда был такой период в жизни, когда мне нужно было отвлечься».
«Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович». Кто это?14 ноября 2020 года Армена Борисовича не стало. Ему было 85. Виталина в это время уже почти не появлялась на экранах. А в марте 2025 года, в 46 лет, она родила дочь. Девочка появилась на свет в московской клинике акушерства и гинекологии имени Снегирёва — вес 3740 граммов, рост 53 сантиметра. Женщина скрывала беременность до последнего. Девочку назвали в честь отца Виталины, Виктора Владимировича.
«Виктория. Дочь родилась в день рождения моей мамы, а имя — в память о папе. У меня были замечательные родители, самые лучшие. Они не просто меня любили, они жили ради меня. А поскольку несколько лет назад их не стало, я очень хотела отблагодарить их таким образом за то, что дали мне жизнь и научили любить. Мне кажется, это прекрасное продолжение», — рассказала Цымбалюк-Романовская aif.ru.Патроним — Давидовна. В графе «отец» в документах стоит прочерк.
«У девочки замечательное отчество, Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — объясняла пианистка в эфире шоу Андрея Малахова.Слухи о том, что отцом стал Джигарханян благодаря замороженному биоматериалу, музыкантша категорически опровергла. Гинеколог, у которой пациентка наблюдалась во время беременности, просила назвать мальчика Арменом, если родится сын. Но родилась девочка.
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«Только убрать лишнее»: внутреннее напряжениеПеред беременностью Цымбалюк-Романовская легла под нож хирурга. Бывшая осуждённая сделала блефаропластику — операцию на веках. В январе 2026 года призналась об этом в соцсетях.
«Последние годы была одна вещь, которая меня расстраивала, — это мои веки. Я сделала себе блефаропластику. Попросила хирурга сохранить мой взгляд, ничего не перетягивать, а только убрать лишнее», — написала Виталина.По её словам, в браке с Джигарханяном она практически не уделяла времени себе, полностью сосредоточившись на здоровье мужа. Лишь спустя годы осознала, насколько сильным было внутреннее напряжение.
Новая жизнь бывшей жены «Штабс-капитана Овечкина»Сегодня участница скандальных ток-шоу живёт в Москве, зарабатывает частными уроками игры на фортепиано и сольными концертами классической музыки. Она сама водит машину, занимается с ребёнком и ведёт хозяйство. Няни в доме нет. Виталина не раз говорила, что материнство даётся ей легко: «У меня хорошая девочка, она все понимает.
За ночь встаю несколько раз, но поспать все равно даёт». Опыт ухода за тяжелобольным мужем бывшая супруга знаменитого артиста считает достаточной подготовкой: «Моя профессия не мешает и ребёнком заниматься, и работать».