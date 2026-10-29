29 октября 2026, 14:45

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»)

В 2016 году 80-летний Армен Джигарханян и 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская расписались в московском ЗАГСе. Спустя полтора года их брак стал главным телевизионным скандалом страны: актёр обвинял жену в краже паспорта и денег, она говорила о деменции и чёрных риелторах. Сегодня Виталине 47, она воспитывает дочь Викторию, которая родилась в марте 2025 года, и предпочитает не вспоминать о прошлом. Как киевская пианистка оказалась в эпицентре чужой семейной драмы и как сложилась её жизнь после развода с великим мэтром, расскажет «Радио 1».





Содержание Как 15-летняя поклонница стала генеральным директором театра Джигарханяна? Тихая свадьба, громкие споры Ноябрьский лёд «Вся жизнь — шоу»: период в жизни, когда нужно было отвлечься «Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович». Кто это? «Только убрать лишнее»: внутреннее напряжение Новая жизнь бывшей жены «Штабс-капитана Овечкина»

Как 15-летняя поклонница стала генеральным директором театра Джигарханяна?



Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Тихая свадьба, громкие споры

Ноябрьский лёд

«Вся жизнь — шоу»: период в жизни, когда нужно было отвлечься



Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович». Кто это?

«Виктория. Дочь родилась в день рождения моей мамы, а имя — в память о папе. У меня были замечательные родители, самые лучшие. Они не просто меня любили, они жили ради меня. А поскольку несколько лет назад их не стало, я очень хотела отблагодарить их таким образом за то, что дали мне жизнь и научили любить. Мне кажется, это прекрасное продолжение», — рассказала Цымбалюк-Романовская aif.ru.

«У девочки замечательное отчество, Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — объясняла пианистка в эфире шоу Андрея Малахова.

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«Только убрать лишнее»: внутреннее напряжение



Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«Последние годы была одна вещь, которая меня расстраивала, — это мои веки. Я сделала себе блефаропластику. Попросила хирурга сохранить мой взгляд, ничего не перетягивать, а только убрать лишнее», — написала Виталина.

Новая жизнь бывшей жены «Штабс-капитана Овечкина»