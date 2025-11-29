«Плевок в лицо всем, кто честно служит Родине»: Блогер Михаил Литвин скамил подписчиков, купил военный билет и сбежал в ОАЭ
Михаил Литвин — один из самых скандальных и противоречивых российских блогеров нового поколения. Путь этого 25-летнего уроженца Южно-Сахалинска от уличных розыгрышей до статуса долларового миллионера усыпан провокациями, судебными разбирательствами и громкими заявлениями. Его имя регулярно мелькает в заголовках новостей — от публичного сжигания автомобилей и драк на футбольном поле до обвинений в уклонении от армии и бегства в ОАЭ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография блогераМихаил Литвин родился 30 ноября 1999 года в Южно-Сахалинске. Свой блогерский путь он начал в ноябре 2016 года. Изначально его канал был наполнен безобидными и забавными роликами с уличными розыгрышами. Но после того, как число подписчиков превысило миллион, стиль контента Литвина кардинально изменился — он стал создавать более провокационные видео. Среди них были эпизоды с поджогом дорогих автомобилей и сжиганием крупных сумм денег на камеру, а также инсценировки похищения, где связанную девушку возили в багажнике, чтобы разыграть охранника.
Кроме блогерской деятельности, Литвин занимался и другими проектами. В середине 2020 года он основал футбольный клуб «Сахалинец», пригласив в качестве тренера Юрия Дроздова. Однако уже в 2024 году из-за нехватки финансирования клуб распался. В 2022 году на рынок вышел новый проект блогера Lit Energy. Литвин запустил производство продукции под этим брендом, учредив ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ». Под одноименным названием в магазинах продаются чипсы, газировка и энергетики. По данным на сентябрь 2025 года, Михаилу принадлежит 40% доли в компании, выручка которой за 2024 год составила 12,9 млрд рублей, чистая прибыль — 877 млн рублей.
Личная жизньАмурные дела блогера уже давно на виду публики. Первой девушкой Литвина, с которой он встречался около двух с половиной лет, была блогер Алина Брагина. Отношения закончились в начале 2020 года из-за того, что Михаил не уделял возлюбленной достаточно внимания. Однако звезда интернета долго не грустил в одиночестве и вскоре закрутил роман с Юлией Бичан. В сентябре 2021 года блогер позвал её замуж, но свадьбы так и не состоялось, пара объявила о расставании.
Со своей будущей женой, моделью и видеоблогером Адель Вейгель, Михаил начал встречаться в 2022 году. В феврале 2024 года Литвин сделал Адель предложение, подарив ей кольцо от Tiffany стоимостью около 5 миллионов рублей. Официальная свадьба пары состоялась 22 июля 2025 года в Подмосковье. Их торжество стало демонстрацией роскоши. Церемония прошла в элитной усадьбе Villa Michetti, аренда которой оценивается от 1,5 до 2 миллионов рублей. Ведущим свадьбы был Дмитрий Нагиев (его гонорар оценили в 10 млн рублей), а с музыкальными номерами выступили на торжестве Guf, MACAN, HammAli & Navai и другие. Михаил подарил молодой жене автомобиль Lamborghini Urus красного цвета. Стоимость подарка, по разным оценкам, составила от 20 до 60 миллионов рублей. Общий бюджет свадьбы, по подсчетам СМИ, мог достигать 100 миллионов рублей.
Громкие скандалы с Михаилом ЛитвинымИмпульсивное поведение и жажда внимания не раз заводили Литвина в очень неприятные истории. В погоне за хайпом блогер неоднократно переходил все границы. Он врезался на своем Porsche Taycan Turbo S в витрину, утверждая, что перепутал педали. В другой раз он обстрелял сотрудников ДПС из игрушечного пистолета. Его агрессия проявлялась и на футбольном поле, где он нападал на арбитров и дрался с фанатами, что в итоге привело к арестам.
Литвин неоднократно предлагал своим подписчикам сомнительные схемы заработка, включая ставки, инвестиции в маркетплейсы и криптовалюты. Как отмечалось в обсуждениях, он «начал скамить людей в далеких 2016-2018 годах» и продолжает это делать по сей день. Эти проекты часто заканчивались провалом, а его подписчики теряли деньги. При этом сам Литвин признавался, что открыто обманывает свою аудиторию ради денег.
Самый серьезный скандал разгорелся вокруг военной службы Литвина. В 2018 году он был освобожден от призыва по состоянию здоровья и зачислен в запас. Однако спустя время блогер публично заявил, что купил военный билет. Это заявление привлекло внимание властей, и столичная прокуратура после проведения проверки выявила нарушения и аннулировала его военный билет.
Весной 2025 года Литвин получил три повестки в военкомат для прохождения повторной медкомиссии, но все их проигнорировал. За это ему грозит уголовное дело по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения службы»), максимальное наказание по которой достигает двух лет лишения свободы. Кроме этого, блогеру грозят уголовные статьи за подделку официальных документов и дачу взятки должностному лицу. В совокупности наказание может достигать 15 лет лишения свободы.
После аннулирования военного билета Литвин срочно улетел в ОАЭ. Хотя официальной причиной поездки он назвал прыжки с парашютом, многие восприняли этот отъезд как бегство от правосудия. Этот поступок вызвал резкую критику, в том числе и со стороны депутатов. Депутат Михаил Иванов, комментируя этот инцидент, заявил в интервью NEWS.ru:
«Считаю, что действия Литвина — это не просто уклонение от воинской обязанности, но и плевок в лицо всем тем, кто честно и добросовестно служит Родине. Я настаиваю на рассмотрении вопроса о признании Михаила Литвина иностранным агентом. Его деятельность, направленная на подрыв авторитета государственных институтов и пропаганду аморального образа жизни, представляет угрозу для нашего общества».
Как сейчас живет ЛитвинНа сегодняшний день Михаил Литвин, по имеющимся сведениям, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на проблемы с законом на родине, он продолжает получать прибыль от российского бизнеса.
Еще год назад в сети появлялась информация о том, что блогер активно инвестирует в дубайскую недвижимость. Тогда он столкнулся с мошенничеством агента и потерял десятки тысяч долларов, а также шанс выгодно купить виллу. Несмотря на это, он нашел альтернативу и приобрел в рассрочку квартиру площадью 110 кв. м в строящемся комплексе за 1,5 млн долларов. Как пояснял сам Литвин в начале 2025 года, недвижимость для него — это способ диверсифицировать активы. Ну а в свете последних событий и отличное место для жизни.
В обществе реакция на поступки Литвина весьма неоднозначна. Некоторые пользователи в соцсетях его осуждают, считая, что он создает себе проблемы из-за «ощущения безнаказанности и глупости». Другие, однако, оправдывают его, полагая, что на его месте любой человек с деньгами поступил бы так же — предпочел бы «на пляже валяться в Дубае».