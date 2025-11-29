29 ноября 2025, 15:13

Михаил Литвин (Фото: Instagram* @mikhail_litvin)

Михаил Литвин — один из самых скандальных и противоречивых российских блогеров нового поколения. Путь этого 25-летнего уроженца Южно-Сахалинска от уличных розыгрышей до статуса долларового миллионера усыпан провокациями, судебными разбирательствами и громкими заявлениями. Его имя регулярно мелькает в заголовках новостей — от публичного сжигания автомобилей и драк на футбольном поле до обвинений в уклонении от армии и бегства в ОАЭ. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография блогера Личная жизнь Громкие скандалы с Михаилом Литвиным Как сейчас живет Литвин



Биография блогера

Личная жизнь

Адель Вейгель и Михаил Литвин (Фото: Instagram* @mikhail_litvin)

Громкие скандалы с Михаилом Литвиным

Михаил Литвин (Фото: Instagram* @mikhail_litvin)



«Считаю, что действия Литвина — это не просто уклонение от воинской обязанности, но и плевок в лицо всем тем, кто честно и добросовестно служит Родине. Я настаиваю на рассмотрении вопроса о признании Михаила Литвина иностранным агентом. Его деятельность, направленная на подрыв авторитета государственных институтов и пропаганду аморального образа жизни, представляет угрозу для нашего общества».

Как сейчас живет Литвин