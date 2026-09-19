19 сентября 2026, 16:39

Антон Денисенко (Фото: Instagram* @tony_denise)

Актеру Антону Денисенко, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Сладкая жизнь», «Екатерина. Взлет» и «Триггер», 20 сентября исполняется 39 лет. Голубоглазый блондин с ростом 190 сантиметров мог бы стать главным ловеласом российского кино, но выбрал скучную по меркам шоу-бизнеса роль примерного мужа. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Денисенко Личная жизнь артиста Как сейчас живет артист



Биография Антона Денисенко

Антон Денисенко (Фото: Instagram* @tony_denise)

Личная жизнь артиста

Антон Денисенко с женой (Фото: Instagram* @tony_denise)

Как сейчас живет артист

Антон Денисенко (Фото: Instagram* @tony_denise)

«Женя — легкий, непринужденный, но ни в коем случае не поверхностный. Даже через серьезные конфликты и проблемы проходит с юмором и оптимизмом».