Побег из Минска, разбитые сердца поклонниц и счастливый брак: с кем и как нашел счастье актер Антон Денисенко?
Актеру Антону Денисенко, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Сладкая жизнь», «Екатерина. Взлет» и «Триггер», 20 сентября исполняется 39 лет. Голубоглазый блондин с ростом 190 сантиметров мог бы стать главным ловеласом российского кино, но выбрал скучную по меркам шоу-бизнеса роль примерного мужа. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Антона ДенисенкоАнтон Денисенко родился 20 сентября 1987 года в Минске, в семье, которую он сам позже назовет «надежным рабочим классом». Отец Николай Иванович и мать Любовь Николаевна воспитывали двух сыновей — старшего Дмитрия и младшего Антона. Семья жила скромно, и уже в тринадцать лет будущий актер начал подрабатывать дворником, помогая родителям с деньгами. Параллельно он занимался футболом, писал стихи и осваивал гитару.
После школы он подал документы в Белорусский государственный экономический университет и втайне от родителей отправился в Москву сдавать экзамены в Театральный институт имени Щукина. Поступление с первой попытки на курс Родиона Овчинникова стало большой удачей и разрывом со всей прежней жизнью. Школьная любовь отказалась переезжать за ним в столицу, и Антон пережил болезненное расставание, которое, по его собственному признанию, помогали залечивать новые друзья и работа. С третьего курса он начал выходить на сцену Театра имени Вахтангова, где играл в спектаклях «Фредерик, или Бульвар преступлений» и «Царская охота».
Дебют в кино получился почти незаметным: в мюзикле Валерия Тодоровского «Стиляги» он сыграл комсомольца, но его фамилия даже не попала в титры. Настоящий успех пришел в 2014 году, когда на ТНТ вышел сериал «Сладкая жизнь». Марк, герой Денисенко, — нерешительный москвич, который хочет «жениться на деньгах» и не может определиться с собственными желаниями. Роль второго плана неожиданно сделала актера узнаваемым, а режиссеры стали его воспринимать как актера, готового на эксперименты.
Дальше были «Екатерина. Взлет», где он сыграл учителя будущего императора Павла I, «Триггер», «Свадьбы и разводы», «Тайная любовь», «Прислуга», «Комитет спасения». Всего в фильмографии Денисенко на сегодняшний день — более 65 работ.
Личная жизнь артистаВ июле 2017 года Антон Денисенко опубликовал в Instagram фотографию со собственной свадьбы, чем, по ироничному замечанию одного из изданий, «разбил тысячи сердец поклонниц». Его избранницей стала фотограф Ирина Жиркова, арт-директор проекта Teatrall. Свадьбу сыграли в Минске, куда приехала почти вся команда сериала «Сладкая жизнь» — жест, который многое говорит о том, насколько плотно актерский состав того проекта сроднился за годы съемок.
С тех пор — ни одного скандала. Ни одной измены. Ни одного развода. Супруги много путешествуют, предпочитая экзотические страны вроде Таиланда и Мальдив, а в свободное время Денисенко играет в футбол и футбэг.
Как сейчас живет артистСегодня Антон Денисенко продолжает оставаться одним из самых востребованных актеров российских сериалов. В 2025 году состоялась премьера исторического детектива «Злые люди» по рассказам нижегородского писателя Николая Свечина. Денисенко исполнил роль Яна Францевича Титуса в компании Петра Рыкова, Романа Маякина, Александра Лыкова, Дмитрия Нагиева и Ирины Пеговой.
1 августа 2025 года в стартовал показ комедийного сериала «Три сестры», где Денисенко сыграл Женю — мужа старшей из сестер в исполнении Юлии Александровой. В интервью «СтарХиту» актер рассказывал о своем герое с явной симпатией:
«Женя — легкий, непринужденный, но ни в коем случае не поверхностный. Даже через серьезные конфликты и проблемы проходит с юмором и оптимизмом».Проект, в котором также снялись Лариса Гузеева и Павел Деревянко, не является экранизацией пьесы Чехова — общее с классикой только то, что три сестры из Нижнего Новгорода мечтают уехать в Москву.
В 2026 году с Денисенко вышла пока одна премьера — мелодрама «Дорогой сердца». Актер исполнил роль Подхватилина — продюсера и гражданского мужа популярной певицы Дарьи Железновой (Анастасия Крылова). По сюжету их совместная жизнь не складывается, во время одного из скандалов происходит трагедия, после которой Дарья с маленьким сыном в панике бежит из Москвы, а Подхватилин отправляется на ее поиски. Роль, прямо скажем, не героическая — что для Денисенко, похоже, только в плюс. Актер, которого зрители привыкли видеть в амплуа положительных или как минимум симпатичных персонажей, явно не боится примерять на себя образ того самого «злодея».