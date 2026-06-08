Андрей Макаревич* уехал в Польшу после обстрела дома в Израиле

08 июня 2026, 19:43

Макаревич* отправился в концертный тур после ракетного обстрела дома в Израиле

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* отправился в концертный тур после ракетного обстрела его дома. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.