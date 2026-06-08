Андрей Макаревич* уехал в Польшу после обстрела дома в Израиле
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* отправился в концертный тур после ракетного обстрела его дома. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.
Представитель музыканта отметил, что во время обстрела Макаревич* и его семья не находились дома. Сейчас артист едет в тур.
12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты певца пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве. Чернин уточнил, что музыкант не планирует переезжать в более безопасное место после ракетного удара.
Напомним, что информацию о ракетном обстреле дома сообщила 8 июня супруга Макаревича* Эйнат Кляйн. По её словам, обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего певца в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы.
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