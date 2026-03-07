Кольцо за 5 миллионов, тайная свадьба с Муцениеце и долгожданное отцовство: как сегодня живет бывший холостяк эстрады Пётр Дранга?
Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга 8 марта отмечает свой 42-й день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство музыкантаПётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)
Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.
Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.
В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.
Свой коллективВ начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.
Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.
Личная жизньПётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Долгие годы Дранга оставался одним из самых завидных и загадочных холостяков отечественной эстрады, виртуозно уклоняясь от любых вопросов о личной жизни. «Счастье любит тишину», — повторял он в интервью, и эта фраза стала его визитной карточкой. Поклонницы обожали харизматичного брюнета, а СМИ приписывали ему романы с самыми яркими женщинами шоу-бизнеса.
Однажды аккордеонист оказался в кадре с Ляйсан Утяшевой, что дало пищу для слухов о возможном романе со спортсменкой. Потом Дранга появился на публике с Анфисой Чеховой, и молва снова начала искать скрытую подоплеку. Злые языки даже поговаривали, что Дранга недостаточно крут для таких звезд. Так вышло и с Дарьей Мороз, вместе с которой композитор появился на премьере «Содержанок». Петр целовал актрису в щеку и дарил розы, но отношения между ними, как выяснилось позже, оказались лишь деловыми.
Однако 2025 год принес ошеломительные новости, которые полностью изменили его статус. Как оказалось, артист завязал бурный роман с известной актрисой Агатой Муцениеце. Ее имя хорошо известно публике благодаря непростому браку с Павлом Прилучным, завершившемуся громким разводом в 2020 году. Поначалу, когда пара появлялась на публике под ручку, многие не обращали на них внимания, считая Агату очередной деловой знакомой музыканта. Но вскоре обоих уже увидели вместе на Мальдивах, причем Муцениеце, измученная долгими скандалами с бывшим мужем, выглядела счастливой впервые за несколько лет.
Громкие скандалы и тайная свадьбаИх история развивалась с невероятной скоростью. Кульминацией стал роскошный жест — предложение руки и сердца с кольцом стоимостью 5 миллионов рублей. Тайная свадебная церемония состоялась в августе 2025 года, и Агата даже приняла фамилию супруга, став Агатой Дрангой. Любопытная деталь: дата свадьбы совпала с днем бракосочетания ее бывшего мужа Павла Прилучного, что добавило событию еще больше пикантности и породило волну слухов о том, не было ли в этом жесте скрытого вызова.
Однако не обошлось и без скандальных обсуждений. Когда стало известно, что Агата беременна, некоторые «доброжелатели» поспешили обвинить актрису в том, что она прикрывает фейковым романом с Дрангой свои отношения с каким-то миллиардером. Другие сомневались, что скрытный и замкнутый музыкант сможет ужиться с женщиной, привыкшей к публичности и постоянному вниманию прессы. Но пара предпочла не обращать внимания на сплетни.
На свадебных фотографиях было очевидно, что Агата находится в ожидании малыша, и она не скрывала своего счастья. В соцсетях актриса написала трогательное послание: «Ждем тебя, наша малышка». А 1 декабря 2025 года у пары родилась очаровательная дочка. Для Петра это стало первым и долгожданным родительским опытом, а для Агаты — уже третьим ребенком.
Как сейчас живет аккордеонистПётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)
Сегодня Пётр Дранга продолжает удивлять публику, совмещая насыщенную гастрольную деятельность с ролью примерного семьянина. В феврале 2026 года он представил концертную программу «Вектор» в Джаз-Клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Программа состоит из синергии неоклассических авторских произведений, популярной классики, русского, латинского, французского и аргентинского блоков в авторской интерпретации.
А в январе 2026 года в Филармонии имени Шостаковича состоялась премьера его масштабного проекта «Русская кантата», приуроченная к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Шесть музыкальных частей наполнили символы блокадной жизни: метроном, блокадная ласточка, строки из стихотворений Анны Ахматовой и Ольги Берггольц.
Что касается личной жизни, то сегодня вся семья живет в большом загородном доме, где находится спортзал, в который Агата Муцениеце ходит без пропусков три раза в неделю. В день рождения жены 1 марта 2026 года обычно скупой на эмоции Пётр сделал исключение, опубликовав проникновенное поздравление:
«Моя любимая жена! Ты со мной, за мной, и пусть твое сердце никогда не волнуется ни по каким поводам, кроме хороших. Ты мой лучший спектакль, самый приятный ужас и самая прекрасная коварная женщина. Честнее и добрее девушки я не встречал. С днем рождения тебя, лети».
Поклонники отмечают, что музыкант буквально светится от счастья, а по слухам, его доходы увеличились втрое после рождения дочери.