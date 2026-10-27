27 октября 2026, 10:10

Мария Шукшина (фото: кадр из фильма «Такая работа»)

Больше 15 лет она была лицом «Жди меня» — программы, которая искала людей и возвращала их семьям. Сегодня Мария Шукшина называет федеральное телевидение рассадником пошлости и требует убрать из эфира тех, кого считает ответственными за деградацию зрителей. В её списке — Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Ольга Бузова, Иван Ургант и Сергей Соседов. Причины претензий к каждому разные, но логика одна: популярность не должна оправдывать любые средства. С чего началась эта битва, кого актриса обвиняет громче всех и почему её позиция по Урганту оказалась самой жёсткой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Вирус бескультурья»: твёрдая точка зрения актрисы Малахов: «стоял у истоков дебилизации» Борисов и Высоцкий Бузова: МХАТ, VK Fest и «мытьё туалетов» Ургант: «символ пятой колонны» Соседов и «За гранью» Что ещё возмущает Шукшину на ТВ и что думают о ней поклонники?

«Вирус бескультурья»: твёрдая точка зрения актрисы



Мария Шукшина (фото: кадр из фильма «Старые кадры»)

Малахов: «стоял у истоков дебилизации»

Борисов и Высоцкий



Дмитрий Борисов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бузова: МХАТ, VK Fest и «мытьё туалетов»

«Заткнись! Ты мне не нравишься!»: как фанаты «Битвы экстрасенсов» требуют убрать Сотникову из жюри после скандала с участницей из-за бюста

Ургант: «символ пятой колонны»



Иван Ургант (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Соседов и «За гранью»

Что ещё возмущает Шукшину на ТВ и что думают о ней поклонники?