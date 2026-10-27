«Символ пятой колонны» и «мытьё туалетов»: Андрей Малахов, Сергей Соседов и еще пять имён, которых Шукшина больше не хочет видеть на ТВ
Больше 15 лет она была лицом «Жди меня» — программы, которая искала людей и возвращала их семьям. Сегодня Мария Шукшина называет федеральное телевидение рассадником пошлости и требует убрать из эфира тех, кого считает ответственными за деградацию зрителей. В её списке — Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Ольга Бузова, Иван Ургант и Сергей Соседов. Причины претензий к каждому разные, но логика одна: популярность не должна оправдывать любые средства. С чего началась эта битва, кого актриса обвиняет громче всех и почему её позиция по Урганту оказалась самой жёсткой, читайте в материале «Радио 1».
«Вирус бескультурья»: твёрдая точка зрения актрисыСвою позицию Шукшина обозначила публично ещё в 2021 году — на вручении государственной награды. В обращении к представителям власти она назвала происходящее на телевидении «вирусом бескультурья» и предупредила, что последствия затронут целые поколения. Её речь поддержал Александр Панкратов-Чёрный.С тех пор наследница знаменитой династии не раз возвращалась к этой теме. По данным СМИ, она отказалась от гонорара в 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу — и одновременно потребовала убрать из эфира его ведущих. Для неё личные конфликты, семейные драмы и сомнительные сенсации — не развлечение, а материал, который превращают в шоу для многомиллионной аудитории.
Малахов: «стоял у истоков дебилизации»С Андреем Малаховым конфликт обострился в 2017–2018 годах. Тогда в центре внимания оказалась история сына Шукшиной Макара Касаткина и Фрейи Зильбер, родившей от него ребёнка. Подробности обсуждали в телеэфирах, а Шукшина предпочла решать вопросы в правовом поле, а не в студии.
В 2018 году артистка присоединилась к требованиям закрыть «Прямой эфир» и другие программы, построенные на скандалах. В ноябре 2025 года СМИ сообщали, что в истории вокруг её сына шла полицейская проверка, и Шукшина настаивала: до её завершения никто не вправе делать выводы.
В декабре 2022 года заговорили о возможном награждении Малахова за проект «Песни от всей души». Ведущая «Жди меня» выступила резко против, напомнив о прежних выпусках, где, по мнению Марии Васильевны, чужие несчастья превращались в развлечение.
Именно тогда прозвучала её фраза о том, что Малахов «стоял у истоков дебилизации зрителей». В октябре 2026-го она снова вернулась к этой теме, приводя передачи «Короля рейтингов» как пример скандального подхода.
Борисов и ВысоцкийДмитрий Борисов в 2017 году сменил Малахова в «Пусть говорят». Кинодива выступала против самого формата, при котором семейные тайны выносятся на федеральный экран. В 2018 году она требовала закрыть подобные ток-шоу, называя их опасным развлечением. Особое возмущение у звезды экрана вызвал выпуск о предполагаемых внебрачных детях Владимира Высоцкого — с обсуждением возможного родства и результатами ДНК, которые генетическую связь не подтвердили. Для Марии, выросшей в семье Василия Шукшина, это выглядело неуважением к памяти поэта. Тогда же она сформулировала своё требование: «Дайте нам хоть какое-то альтернативное телевидение на федеральных каналах!».
Бузова: МХАТ, VK Fest и «мытьё туалетов»Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала для Шукшиной отдельным раздражителем. Когда в июне 2021 года певица появилась в «Чудесном грузине» на сцене МХАТа имени Горького, Шукшина задалась вопросом: по каким критериям сегодня берут в знаменитый театр? Популярность в соцсетях, уверена она, профессиональной подготовки не заменяет.
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После выступления Бузовой на VK Fest в 2022 году телеведущая раскритиковала сценический образ и шутки «Легенды ТВ», которые сочла неуместными для молодой аудитории. В 2024 году актриса снова возвращалась к этой теме. Самым жёстким стал её комментарий, что вместо очередных приглашений на сцену Ольге стоило бы заняться общественно полезной работой — в её формулировке прозвучало «мыть туалеты». Реакция публики разделилась: одни поддержали, другие назвали риторику унизительной.
Ургант: «символ пятой колонны»С Иваном Ургантом открытого конфликта прежде не было — Шукшина несколько раз приходила в «Вечерний Ургант» и хорошо отзывалась о ведущем. Всё изменилось после весны 2022 года, когда программа ушла в паузу, а Ургант опубликовал в соцсетях чёрный квадрат и написал о страхе и боли.Для Шукшиной этот жест стал заявлением о позиции, которую она не разделяет и открыто высказала своё желание: видеть этого телеведущего на федеральном канале ей не хотелось бы. В ноябре 2022 года в интервью журналу VOICE актриса заявила: «Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили чёрный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны». И добавила: «Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала». Для неё это вопрос не формата вечернего шоу, а того, какими должны быть лица главного государственного канала.
Соседов и «За гранью»Сергей Соседов в 2021 году возглавил ток-шоу «За гранью» на НТВ. В августе 2022 года Шукшина возмутилась выпуском о татуированной вебкам-модели: подобные истории, по её мнению, не стоило разбирать на федеральном канале. Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной поставила под сомнение необходимость таких программ и написала у себя в блоге: «У меня такой вопрос — для кого эти передачи? Молодёжь как раз это не смотрит, она вообще телевизор не смотрит… Эти передачи НИ ДЛЯ КОГО!».
Ведущий не стал отвечать ей в том же тоне. В декабре 2023 года легендарный критик перестал вести «За гранью», но оснований связывать это с бичеванием Шукшиной нет. Телеведущий продолжал участвовать в музыкальных шоу и не терял известности как эксперт: его резкие, нелицеприятные суждения об артистах знали многие. 23 сентября 2026 года Соседова не стало.
Что ещё возмущает Шукшину на ТВ и что думают о ней поклонники?Критикой отдельных ведущих заслуженная артистка РФ не ограничивается. Она говорит о состоянии культуры в целом, призывает к более строгим требованиям к содержанию кинолент и передач, противопоставляет современным проектам советские фильмы о справедливости и достоинстве. Доставалось и классикам — в разное время Мария Васильевна высказывалась о поздних работах Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. В октябре 2026 года Шукшина снова критиковала федеральное телевидение за ставку на скандальных участников и бытовые конфликты.
Экраны, по мнению актрисы, заполняют «бесконечные разборки чужих семей», «грязь из-под одеяла» и «пустые улыбки». К заявлениям кинодивы относятся по-разному. Одни видят в Шукшиной принципиального борца за культуру, другие — человека с чрезмерно жёсткими требованиями. Сама она от позиции не отступает: телевидение, по мнению звезды, должно не только развлекать, но и отвечать за то, какие примеры предлагает зрителям.