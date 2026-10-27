Уход из Reflex, разрыв с режиссером Давлетьяровым и жизнь в квартире родителей: куда пропала певица Женя Малахова?
Певица, актриса, бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова 28 октября отмечает свой 38-й день рождения. Её знают по хитам нулевых и по ролям в кино, где она сумела доказать, что умеет быть не только яркой вокалисткой, но и убедительной драматической актрисой. За её образом — годы работы, смелые решения и громкие повороты судьбы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Жени МалаховойЖеня Малахова родилась и выросла в Москве. Музыкой она начала заниматься с детства: окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а параллельно посещала Детский музыкальный театр юного актера. Путь на большую сцену оказался тернистым: она провалила второй тур кастинга в мюзикл «12 стульев» из-за хореографии, но не сдалась. В 2004 году, экстерном окончив школу, девушка по настоянию родителей поступила в Московскую государственную юридическую академию, хотя сама уже активно строила карьеру певицы.
Известность пришла к ней в 16 лет благодаря поддержке Иосифа Пригожина: клип на песню «Мама» снял Федор Бондарчук, а трек «Клинит» закрепил успех. В 2006 году Малахова получила предложение стать третьей солисткой популярной группы Reflex, где по контракту исполнение песен делились поровну между ней и Ириной Нельсон. После отъезда Нельсон за границу в 2007 году Женя фактически стала лицом коллектива. Однако в конце 2011 года она шокировала поклонников, покинув группу. Причиной стало поступление артистки во ВГИК.
«Тюрин пытался уговорить меня остаться в группе, как мог. Но я сразу сказала ему, что это не вопрос денег. Просто я меняю свою жизнь», — делилась Малахова с изданием Малахова StarHit.В 2015 году она с красным дипломом окончила актерский факультет и блеснула ролью Жени Комельковой в военной драме «А зори здесь тихие…». Сегодня за плечами новоиспеченной актрисы уже более 25 проектов, включая картины «Шрам», «Никогда не говори "никогда"», «Холодные берега», «Банда «Зиг Заг»», «Денискины рассказы» и «Искусство соблазна».
Личная жизнь МалаховойЛичная жизнь Малаховой всегда была окутана завесой тайны. В юности ей приписывали романы с сыном олигарха и «хулиганом-ревнивцем», но сама она редко комментировала эти увлечения. Первый брак у Евгении случился с художественным руководителем творческой мастерской Ренатом Давлетьяровым в 2014 году. Пара познакомилась в стенах ВГИКа. Разница в возрасте составляла 27 лет, но, по признанию певицы, это обстоятельство её совершенно не смущало.
Тогда же Малахова дебютировала на большом экране, сыграв одну из главных ролей в режиссерской работе мужа «А зори здесь тихие…» — той самой, что принесла ей признание как актрисе. Этот Брак продлился около шести лет и завершился в 2019 году.
«Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья — это самое главное. Люди сходятся, расходятся — это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной», — делилась Малахова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».Настоящая стабильность пришла к певице после встречи с бизнесменом Андреем Тарасовым. Пара поженилась в августе 2020 года, однако несколько месяцев певица скрывала имя избранника, предпочитая не выставлять личное счастье на всеобщее обозрение. Лишь позже она призналась, что Тарасов стал не только прекрасным мужем, но и вовлеченным отцом.
В 2021 году у супругов родился сын Федор, а в 2024-м — дочь Павла. Долгое время Малахова принципиально не показывала лица детей в соцсетях, ссылаясь на суеверия и желание оградить их от внимания прессы. Лишь в конце 2025 года она представила их публике на камерном концерте, растрогавшись до слез, когда первенец вышел на сцену с букетом цветов.
Квартирный вопрос и прекрасная форма после родовОдним из самых болезненных ударов для семьи Малаховой стала ситуация с недвижимостью. Вложившись в квартиру в строящемся доме в хорошем районе Москвы, супруги столкнулись с задержкой сдачи объекта. Застройщик продлил сроки, и молодая семья с двумя детьми вынуждена ютиться в тесной квартире родителей.
«Всё плохо. Мы уже нешуточно захватили квартиру родителей. Проживаем нашей большой семьей в тесной маленькой квартире», — жаловалась певица изданию «Московский Комсомолец», отмечая, что иногда ей приходится спать с сыном, так как у него нет своей кровати.Не обошлось и без эпатажных выходов в свет. После рождения дочери Малахова долго не появлялась на публике, но её возвращение на премьеру спектакля «Лягушка-путешественница» произвело фурор. Во время фотосессии она неожиданно приподняла кофту, продемонстрировав подтянутый живот и превратив верхнюю часть наряда в укороченный топ. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию: одни восхищались её формой после двух родов, другие упрекали в излишней откровенности.
Позже артистка рассказала и о проблемах со здоровьем: она перенесла плановую операцию на носу из-за искривления перегородки, которое усугубилось после беременностей. Реабилитация оказалась тяжелее, чем ожидалось: первые дни она не могла спать и нормально питаться.
Театр, кино и возвращение в музыкуНесмотря на бытовые трудности, Женя Малахова переживает творческий подъем. Сейчас в Театре Терезы Дуровой она играет в постановке «Сейчас все так живут» по пьесе Александра Малюгина. В кино актриса возвращается к полюбившейся зрителям роли мамы в семейной франшизе «Домовенок Кузя» — третья часть выйдет в марте следующего года. Кроме того, она призналась, что давно мечтала о сложной драматической роли, и теперь готовится к съемкам короткометражного фестивального фильма о раздвоении личности.
Музыкальную карьеру Малахова также не забросила: в конце лета она выпустила фит с VrumVrum и Letea, а её песня «Два человека» зазвучала в радиоэфире.
«Я наконец разрешила себе жить свою жизнь. Я могу быть мамой, актрисой, заниматься музыкой, выходить на сцену, пробовать новое — и не чувствовать, что должна кому-то объяснять, почему мне этого хочется», — призналась она в недавнем интервью изданию OK-magazine.ru.