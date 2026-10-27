27 октября 2026, 15:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

Певица, актриса, бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова 28 октября отмечает свой 38-й день рождения. Её знают по хитам нулевых и по ролям в кино, где она сумела доказать, что умеет быть не только яркой вокалисткой, но и убедительной драматической актрисой. За её образом — годы работы, смелые решения и громкие повороты судьбы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Жени Малаховой Личная жизнь Малаховой Квартирный вопрос и прекрасная форма после родов Театр, кино и возвращение в музыку



Биография Жени Малаховой

«Тюрин пытался уговорить меня остаться в группе, как мог. Но я сразу сказала ему, что это не вопрос денег. Просто я меняю свою жизнь», — делилась Малахова с изданием Малахова StarHit.

Женя Малахова (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

Личная жизнь Малаховой

Женя Малахова (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

«Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья — это самое главное. Люди сходятся, расходятся — это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной», — делилась Малахова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Женя Малахова с детьми (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

Квартирный вопрос и прекрасная форма после родов

«Всё плохо. Мы уже нешуточно захватили квартиру родителей. Проживаем нашей большой семьей в тесной маленькой квартире», — жаловалась певица изданию «Московский Комсомолец», отмечая, что иногда ей приходится спать с сыном, так как у него нет своей кровати.

Женя Малахова (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

Театр, кино и возвращение в музыку

Женя Малахова (Фото: Instagram* / @malahovajenya)

«Я наконец разрешила себе жить свою жизнь. Я могу быть мамой, актрисой, заниматься музыкой, выходить на сцену, пробовать новое — и не чувствовать, что должна кому-то объяснять, почему мне этого хочется», — призналась она в недавнем интервью изданию OK-magazine.ru.