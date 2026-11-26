26 ноября 2026, 11:00

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Его считали то наивным простаком, певшим за бутылку, то человеком, не имевшим представления о деловых переговорах. Обе версии — миф. Владимир Высоцкий, суперзвезда советских времён, был деловым человеком, умевшим отстаивать свои интересы. Как это уживалось с образом «простого советского парня» — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Щедрый русский» и «рациональный еврей» Аванс как принцип Шариковая ручка и копия записи Номинальные ставки и фактические поступления Гений тоже имеет право считать

«Щедрый русский» и «рациональный еврей»

Аванс как принцип



Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Шариковая ручка и копия записи

«Хотелось убить Борю»: что Людмила Гурченко не смогла простить Моисееву? Измена Кобзона и тайна детства, которую актриса скрывала десятилетиями

Номинальные ставки и фактические поступления



Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Гений тоже имеет право считать