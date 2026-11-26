«Утром деньги — вечером песни»: теневые схемы и жёсткий прагматизм Владимира Высоцкого? Как американские гастроли породили легенды
Его считали то наивным простаком, певшим за бутылку, то человеком, не имевшим представления о деловых переговорах. Обе версии — миф. Владимир Высоцкий, суперзвезда советских времён, был деловым человеком, умевшим отстаивать свои интересы. Как это уживалось с образом «простого советского парня» — читайте в материале «Радио 1».
«Щедрый русский» и «рациональный еврей»Современники Высоцкого подмечали перемену, которая происходила с ним после выпитого. На трезвую голову он был собран и расчётлив. После алкоголя — становился «щедрым русским», готовым сорить деньгами направо и налево. Сам бард знал за собой эту особенность и потому все переговоры о концертах вёл исключительно трезвым.
Дело было не в национальности — в советское время этот вопрос в быту волновал немногих. Речь о профессиональной дисциплине. Высоцкий понимал: если он сядет за стол с организаторами «на расслабоне», то уедет домой ни с чем. А его труд стоил дорого.
Аванс как принципАктёр Борис Сичкин, тот самый Буба Касторский из «Неуловимых мстителей», вспоминал о встрече Высоцкого с американским импресарио Виктором Шульманом. Мужчина владел отелем Grand Mountain Hotel в Кастильских горах и планировал провести несколько концертов знаменитого артиста. Высоцкий запросил оплату вперёд. Антрепренёр, однако, был неприятно удивлён. Из десяти запланированных концертов состоялись восемь, и Шульман был вынужден согласиться на жёсткое условие артиста о выплате гонорара авансом. Подобная осторожность была обусловлена реалиями теневой концертной деятельности того времени.
По словам коллег из шоу-бизнеса, организатор, даже самый именитый, мог исчезнуть после турне или начать спорить о сумме. Высоцкий считал себя профессионалом и не собирался работать в долг. Он ценил свой труд и не хотел оказаться обманутым.
Шариковая ручка и копия записиВ Ленинграде, во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте, условия оказались ещё более специфическими. Организатор Эдуард Крейнин вспоминал: Высоцкий соглашался выступать только после выполнения двух пунктов. Первый — шариковая ручка «Янг» американского производства.
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Она ему понравилась, и он хотел пополнить коллекцию. Как рассказывали люди из ближнего окружения исполнителя, Высоцкий действительно собирал брелоки, зажигалки, ручки, ремни, ножи и портсигары. Второй пункт — копия записи выступления. Певец много пел, но качественных записей у него почти не было. Ему хотелось слушать себя со стороны, анализировать.
Номинальные ставки и фактические поступленияОфициальная ставка исполнителя эстрадных песен, по словам современников, составляла 11 рублей 50 копеек. Сольный концерт в два отделения поднимал сумму до 112 рублей. Высоцкий работал с чудовищной интенсивностью — иногда давал по несколько концертов в день. При ежедневных выступлениях за месяц набегала внушительная прибыль. Организаторы шли на ухищрения: часть билетов уничтожали, чтобы создать разницу между официальным сбором и фактической выручкой, а затем делили. За выступление в НИИ «Ленгидропроект» в 1967 году Высоцкий получил четыреста рублей — по тем временам сумма сногсшибательная. Американские гастроли и вовсе породили легенды.
В 1979 году за две недели в США Высоцкий заработал, по разным данным, от 30 до 36 тысяч долларов. Сам он говорил, что получил «больше, чем за всю жизнь». Дополнительно около трёх тысяч долларов принесло интервью для программы «Шестьдесят минут» на CBS, записанное в 1976 году и вышедшее в эфир в 1977 году. Вернувшись, бард объяснялся в компетентных органах, но от легенды не отступил: на вопрос о деньгах ответил встречным — «А вы знаете, сколько стоит лечение в Америке?».