Творческий путь наследника Олега Табакова выглядит максимально комфортным. Школа при театре отца, мгновенное зачисление в труппу МХТ и роли, о которых другие могли лишь мечтать. Но за фасадом безупречной карьеры скрывается жизнь, полная скандалов, бурных романов и противоречивых высказываний. Почему его называют «безответственным ловеласом», как он пережил уход из «Табакерки» и что стоит за его скандальными заявлениями о «дремучей России», читайте в материале «Радио 1».





Звездный старт «золотого принца»

Личная жизнь Павла Табакова: внебрачная дочь и новые отношения

«Много-много раз пользовались мной... Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, но не призналась в этом».

Театральный скандал и «дремучая Россия»

«Должен был быть ввод в спектакль, но мне никто не сообщил... Я посчитал, что с таким отношением я лучше уйду. Я немножко гордый».

«В России крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. У нас вместо уроков толерантности — уроки патриотизма».

Как сейчас живет артист Павел Табаков