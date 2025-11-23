Поддержка ЛГБТ-сообщества* и недовольство «дремучим» российским обществом: как сейчас живет «золотой принц» Павел Табаков
Творческий путь наследника Олега Табакова выглядит максимально комфортным. Школа при театре отца, мгновенное зачисление в труппу МХТ и роли, о которых другие могли лишь мечтать. Но за фасадом безупречной карьеры скрывается жизнь, полная скандалов, бурных романов и противоречивых высказываний. Почему его называют «безответственным ловеласом», как он пережил уход из «Табакерки» и что стоит за его скандальными заявлениями о «дремучей России», читайте в материале «Радио 1».
Звездный старт «золотого принца»
Павел Табаков, младший сын легендарного Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной, с рождения был обречен на внимание публики. Он родился в Москве 1 августа 1995 года и с первых дней жизни считался наследником театральной империи, «золотым принцем» московской богемы.
Интерес к актерской профессии проснулся у Павла не сразу — по некоторым сведениям, это произошло лишь ближе к выпускному классу. Его путь в искусстве был максимально комфортным: он поступил в Театральную школу Олега Табакова, где его отец был не просто преподавателем, а «богом театрального Олимпа».
Окончив школу, он без каких-либо трудностей был принят в труппу Московского театра Олега Табакова и МХТ имени Чехова — художественным руководителем которого на тот момент был его отец. Этот момент широко обсуждался в театральных кругах: многие шептались, что без знаменитой фамилии и отцовских связей он вряд ли бы так стремительно взлетел. Сам Павел, однако, настаивает, что всего добился самостоятельно.
Личная жизнь Павла Табакова: внебрачная дочь и новые отношенияЛичная жизнь актера часто оказывается в центре внимания прессы, и поклонники еле поспевают считать избранниц Табакова-младшего. В разные годы его связывали романтические отношения с дочерью модельера Виктории Андреяновой Елизаветтой, племянницей руководителя Хора Турецкого Софьей и актрисой, известной по роли в сериале «Деффчонки», Таисией Вилковой.
Павел Табаков встречался с актрисой Марией Фоминой, своей партнёршей по спектаклю «Матросская тишина». Их отношения казались серьёзными и даже обсуждались планы о свадьбе, однако зимой 2017 года пара неожиданно рассталась. Позже Павел в интервью «Вокруг ТВ» признавался, что его неоднократно использовали в отношениях:
«Много-много раз пользовались мной... Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, но не призналась в этом».В 2020 году Павел стал отцом. Дочь Мию ему родила актриса Софья Синицына, с которой он познакомился на съёмках. Однако пара рассталась ещё до рождения ребёнка. По информации друзей актёра, опубликованной в СМИ, причиной разрыва стало то, что Синицына узнала о многочисленных изменах Табакова. Сообщалось, что «Паше удавалось одновременно ухаживать за 4-5 девушками», которые даже дружили между собой, не подозревая об обмане. Несмотря на разрыв, Павел и Софья сохранили дружеские отношения ради дочери. Табаков участвует в жизни Мии, помогает финансово и старается часто её навещать. По некоторым данным, он выплачивает на содержание дочери около 80 тысяч рублей в месяц.
С 2021 года Павел Табаков встречается с Ксенией Ермоленко, которая работает продюсером и пиар-директором актёра. Они познакомились на «Кинотавре» в 2020 году. По словам друзей Павла, Ксении удалось то, что не получалось у других, — она «разогнала его гарем», и актёр «остепенился». Их отношения тоже переживали непростые времена: «Он бросал ее, но всегда возвращался». Тем не менее пара вместе уже несколько лет, вместе появляется на светских мероприятиях и путешествует.
Театральный скандал и «дремучая Россия»Павел Табаков не раз оказывался в эпицентре громких скандалов, которые сформировали вокруг него репутацию скандального и неуживчивого человека. После смерти Олега Табакова в 2018 году художественным руководителем театра стал Владимир Машков. Между ним и Павлом сразу же пробежала «черная кошка». Вскоре Табакова-младшего исключили из всех спектаклей, включая знаковую «Матросскую Тишину». Сам актер объяснил свой уход обидой:
«Должен был быть ввод в спектакль, но мне никто не сообщил... Я посчитал, что с таким отношением я лучше уйду. Я немножко гордый».
Его мать, Марина Зудина, подтвердила, что сына «убрали изо всех спектаклей» и ему пришлось писать заявление об уходе.
Настоящий шквал критики обрушился на Павла после его резких высказываний о российском обществе. В соцсетях Табаков заявил:
«В России крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. У нас вместо уроков толерантности — уроки патриотизма».
Он также высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества*, отметив, что Москва и Петербург — «более лайтовые города для жизни», а в провинции представителям нетрадиционной ориентации приходится выживать, «никакой толерантности, лишь христианство и традиционный брак».
Как сейчас живет артист Павел ТабаковНесмотря на скандалы, Павел Табаков продолжает активно строить карьеру в кино и театре. После ухода из «Табакерки» он сосредоточился на кинематографе и служит в МХТ имени Чехова.
На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 40 работ. В 2024 году на экраны вышел четвертый сезон сериала «Беспринципные», где Табаков сыграл одну из главных ролей. На разных стадиях производства находятся картины «Беспринципные-5» и «Последний». Также актер продолжает выходить на сцену в постановках «Стоики», «Модильяни» и «Безымянная звезда».