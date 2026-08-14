Работа поваром, озвучка фильмов для взрослых и алкоголизм: судьба звезды «Бригады» Яна Цапника. Как он встретил любовь всей своей жизни?
15 августа день рождения отмечает Ян Цапник — актер, сыгравший более 200 ролей, от бандитов до комедийных и драматических персонажей. За экранной узнаваемостью — непростой путь через спорт, армию, театр и тяжелые 90-е, а в личной жизни — 27-летний брак и история, которую сам артист связывает с избавлением от пагубных привычек. Подробности — в материале «Радио 1».
Скрипка, гандбол и работа поваром: биография Яна Цапника
Ян Цапник родился 15 августа 1968 года в Иркутске, но вскоре семья переехала в Челябинск: его отец, актер Юрий Цапник, получил приглашение в местный драмтеатр. Мать Валентина была спортсменкой и выступала за сборную СССР по бегу.
В детстве Ян успевал заниматься сразу несколькими делами: играл на скрипке, серьезно увлекался гандболом и выходил на сцену вместе с отцом. В семь лет он впервые появился в телеспектакле «Голубой щенок».
Музыкальную школу Цапник окончил, но особой любви к скрипке не испытывал. О своих детских экспериментах с инструментом он вспоминал с юмором:
«Когда учился в музыкалке, папа мои успехи оценивал так: «Играешь ты как Паганини... Погано-препогано! Мы с ним постоянно друг над другом подтрунивали. А мама, помню, как-то мне надавала за то, что я катался на площади Революции с ледяной большой горки на скрипке после музыкалки, и кто-то стуканул из соседей. На нотной папке неудобно, она плохо скользит. А вот на скрипке — хорошо. Её несет прямо на футляре, и где-то на пятую-шестую поездку чья-то властная рука меня выхватила из толпы. Потом как-то поймали на том, что я лобзиком подпиливал смычок».
Гандбол также не стал его профессией. Команда Цапника занимала третье место в СССР, но травма поставила крест на спортивной карьере.
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В старших классах будущий актер получил еще одну неожиданную профессию — повара-кондитера.
«В итоге, как ни странно, я официально стал поваром-кондитером третьего разряда. Я был чемпионом района по шинковке капусты шашечками. И работал потом в столовке на швейной фабрике для глухонемых», — вспоминал он.
После школы Цапник решил связать жизнь с театром. Он работал монтировщиком сцены в Свердловском драматическом театре, а затем получил возможность выйти на сцену вместо заболевшего актера.
Позже он поступил в Свердловский театральный институт, однако после первого курса был призван в армию. Цапник служил в разведывательно-десантной роте, прыгал с парашютом и побывал в Афганистане.
После демобилизации он оказался в Ленинграде и поступил в ЛГИТМиК. В числе его однокурсников были Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов.
Тяжелые 90-е и озвучка фильмов для взрослых
После института Цапник попал в Большой драматический театр. Почти 14 лет он выходил на одну сцену с известными артистами, среди которых были Олег Басилашвили, Светлана Крючкова и Нина Усатова.
Тяжелые 90-е заставили актера искать дополнительные заработки. Днем проходили репетиции, вечером — спектакли, а ночью он занимался озвучкой.
«Я озвучивал даже фильмы для взрослых. Платили копейки, но надо было кормить семью», — признавался актер.
В 2004 году Цапник ушел из БДТ. Позже он признавался, что без театра ощущает себя «неполноценным артистом», но предложенные ему постановки не позволяли развиваться.
«Бригада»: сериал, принесший Цапнику известность
Настоящая популярность пришла к Цапнику после роли Артура Лапшина в сериале «Бригада». Персонаж был второстепенным, но актер сумел сделать его настолько запоминающимся, что спустя годы к нему подходили люди и цитировали героя.
«Прочитав сценарий, я был немножко удивлен, что там мой персонаж — это некий человек, он что-то сделал, пропал, что-то сделал, пропал, и надо было как-то что-то придумать и протянуть. И огромное спасибо режиссеру Алексею Сидорову, что он разрешил мне. Конечно, не всё вошло, но как-то так получился живой персонаж», — отмечал Цапник.
После «Бригады» актеру стали активно предлагать роли криминальных персонажей. Однако он не захотел застревать в одном амплуа и продолжил сниматься в комедиях, драмах и исторических проектах.
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Сам Цапник не разделяет актерские роли на комедийные и драматические:
«Комедию или трагедию? Это вот когда спрашивают, кого бы вы хотели сыграть. Да фиолетово. А с другой стороны, Гамлета сыграет каждый. А вот веселый бугорок на солнечной полянке — здесь нужен талант уже. Но комедия и трагедия — это две стороны одной монеты, всё в одном. Когда ты смотришь, ухахатываешься над Роуэном Аткинсоном, и тут же, через полминуты, он остается один в комнате, понимаешь, что это настолько одинокий человек. Ну вот что он играет? Трагедию комедии? Фиг его знает. Поэтому надо просто жить и быть живым», — отмечал актёр в интервью порталу «Иркутск Онлайн».
Любовь длиною в жизнь и отказ от алкоголя
С Галиной Цапник познакомился в 1998 году. По словам актера, встреча произошла случайно: после театрального банкета он вместе с Игорем Лифановым оказался в ночном клубе.
«У нас в Большом драматическом театре был симпозиум гинекологов. А мы играли по Думбадзе спектакль «Солнечная ночь», и потом был банкет. Я и Лифанов познакомились с двумя японками, но девушки потом ушли, и мы решили пойти погулять. Нечаянно зашли в клуб. И так как мы уже ходили не совсем твердо, я, увидев Галю, сначала подумал, что она японка. И пытался с ней говорить на ломаном английском, а потом оказалось, что она и не японка вовсе», — рассказывал Цапник.
Жениться он предложил Галине практически сразу. Через несколько месяцев они стали мужем и женой, а через год у пары родилась дочь Елизавета, которая также выбрала актерскую профессию.
Цапник не раз говорил, что семья полностью изменила его жизнь. Именно с женой он связывает и отказ от алкоголя:
«Семья есть семья. Это помогает обрести какую-то цель. С Галей жизнь кардинально изменилась, а когда появилась Лиза, она изменилась вообще на 360 градусов. И теперь, когда хочется выпить, так подумаешь о семье и уже не хочется. Потому что если бы не Галя, то, наверное, меня уже не было давно, как многих моих коллег», — признавался Цапник.
При этом сам актер подчеркивал, что никогда не был запойным.
Как сегодня живет Ян Цапник
Сегодня Цапник продолжает активно сниматься. Его фильмография насчитывает более 200 работ, среди которых популярный комедийный фильм режиссёра Жоры Крыжовникова «Горько!». Несмотря на это, сам актер по-прежнему известен самоиронией и отсутствием звездной болезни.
Его отношение к профессии лучше всего отражает собственная фраза:
«Я не звезда, я — работяга. Но если зритель после моей роли задумался или улыбнулся — значит, я всё сделал правильно».
В настоящее время Ян Цапник снимается в шести проектах, премьеры которых состоятся в 2026 и 2027 годах. Главные роли он исполнит в картинах «Полярный-6», «Старый новый бывший» и «Баба Яга на каникулах».