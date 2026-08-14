14 августа 2026, 13:45

Ян Цапник (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

15 августа день рождения отмечает Ян Цапник — актер, сыгравший более 200 ролей, от бандитов до комедийных и драматических персонажей. За экранной узнаваемостью — непростой путь через спорт, армию, театр и тяжелые 90-е, а в личной жизни — 27-летний брак и история, которую сам артист связывает с избавлением от пагубных привычек. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Скрипка, гандбол и работа поваром: биография Яна Цапника Тяжелые 90-е и озвучка фильмов для взрослых «Бригада»: сериал, принесший Цапнику известность Любовь длиною в жизнь и отказ от алкоголя Как сегодня живет Ян Цапник

Скрипка, гандбол и работа поваром: биография Яна Цапника

«Когда учился в музыкалке, папа мои успехи оценивал так: «Играешь ты как Паганини... Погано-препогано! Мы с ним постоянно друг над другом подтрунивали. А мама, помню, как-то мне надавала за то, что я катался на площади Революции с ледяной большой горки на скрипке после музыкалки, и кто-то стуканул из соседей. На нотной папке неудобно, она плохо скользит. А вот на скрипке — хорошо. Её несет прямо на футляре, и где-то на пятую-шестую поездку чья-то властная рука меня выхватила из толпы. Потом как-то поймали на том, что я лобзиком подпиливал смычок».

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«В итоге, как ни странно, я официально стал поваром-кондитером третьего разряда. Я был чемпионом района по шинковке капусты шашечками. И работал потом в столовке на швейной фабрике для глухонемых», — вспоминал он.

Ян Цапник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тяжелые 90-е и озвучка фильмов для взрослых

«Я озвучивал даже фильмы для взрослых. Платили копейки, но надо было кормить семью», — признавался актер.

«Бригада»: сериал, принесший Цапнику известность

«Прочитав сценарий, я был немножко удивлен, что там мой персонаж — это некий человек, он что-то сделал, пропал, что-то сделал, пропал, и надо было как-то что-то придумать и протянуть. И огромное спасибо режиссеру Алексею Сидорову, что он разрешил мне. Конечно, не всё вошло, но как-то так получился живой персонаж», — отмечал Цапник.

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«Комедию или трагедию? Это вот когда спрашивают, кого бы вы хотели сыграть. Да фиолетово. А с другой стороны, Гамлета сыграет каждый. А вот веселый бугорок на солнечной полянке — здесь нужен талант уже. Но комедия и трагедия — это две стороны одной монеты, всё в одном. Когда ты смотришь, ухахатываешься над Роуэном Аткинсоном, и тут же, через полминуты, он остается один в комнате, понимаешь, что это настолько одинокий человек. Ну вот что он играет? Трагедию комедии? Фиг его знает. Поэтому надо просто жить и быть живым», — отмечал актёр в интервью порталу «Иркутск Онлайн».

Любовь длиною в жизнь и отказ от алкоголя

«У нас в Большом драматическом театре был симпозиум гинекологов. А мы играли по Думбадзе спектакль «Солнечная ночь», и потом был банкет. Я и Лифанов познакомились с двумя японками, но девушки потом ушли, и мы решили пойти погулять. Нечаянно зашли в клуб. И так как мы уже ходили не совсем твердо, я, увидев Галю, сначала подумал, что она японка. И пытался с ней говорить на ломаном английском, а потом оказалось, что она и не японка вовсе», — рассказывал Цапник.

Ян Цапник с женой Галиной и дочерью Елизаветой (фото: Instagram* @tsapnik_elizabeth)

«Семья есть семья. Это помогает обрести какую-то цель. С Галей жизнь кардинально изменилась, а когда появилась Лиза, она изменилась вообще на 360 градусов. И теперь, когда хочется выпить, так подумаешь о семье и уже не хочется. Потому что если бы не Галя, то, наверное, меня уже не было давно, как многих моих коллег», — признавался Цапник.

Как сегодня живет Ян Цапник

«Я не звезда, я — работяга. Но если зритель после моей роли задумался или улыбнулся — значит, я всё сделал правильно».