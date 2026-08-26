Подвыпивший Андрей Миронов или Николай Щербинский, проводивший студентку до подъезда: кто настоящий отец Марии Голубкиной

26 августа 2026, 13:50

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Она родилась в 1973 году, а через четыре года Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который официально её удочерил. В театральных кругах и среди зрителей девочку нередко искренне считали родной дочерью великого актёра. Однако спустя десятилетия всплыли факты, которые перевернули эту историю. Кто на самом деле является отцом Марии Голубкиной, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Две Марии Мироновы: сёстры или нет? Сенсационное заявление Голубкиной «Легкомысленный повеса» или жертва клеветы? Студенческие чувства и первая любовь: как всё начиналось Аристократия против закулисья: почему их любовь не выдержала столкновения двух миров Соперники, ревность и неизбежный финал Почему запись в ЗАГСе аннулировали и что случилось с чужой квартирой? Кого Мария Голубкина считает своим настоящим отцом и кто на самом деле её воспитал

Две Марии Мироновы: сёстры или нет? Сенсационное заявление Голубкиной



Мария Голубкина (Фото: кадр из фильма «Ребро Адама»)

«Легкомысленный повеса» или жертва клеветы?



Андрей Миронов (Фото: скриншот фильма «бриллиантовая рука»)

Студенческие чувства и первая любовь: как всё начиналось

Аристократия против закулисья: почему их любовь не выдержала столкновения двух миров



Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Соперники, ревность и неизбежный финал

Вернула ордена в Кремль, а теперь готова мыть полы: как выживает бежавшая из России экс-ведущая программы «Время» Жанна Агалакова*

Почему запись в ЗАГСе аннулировали и что случилось с чужой квартирой?

Кого Мария Голубкина считает своим настоящим отцом и кто на самом деле её воспитал



Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Это не было для меня тайной с детства», — заявила артистка.