Подвыпивший Андрей Миронов или Николай Щербинский, проводивший студентку до подъезда: кто настоящий отец Марии Голубкиной
Она родилась в 1973 году, а через четыре года Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который официально её удочерил. В театральных кругах и среди зрителей девочку нередко искренне считали родной дочерью великого актёра. Однако спустя десятилетия всплыли факты, которые перевернули эту историю. Кто на самом деле является отцом Марии Голубкиной, читайте в материале «Радио 1».
Две Марии Мироновы: сёстры или нет? Сенсационное заявление ГолубкинойРодословная актрисы Марии Голубкиной десятилетиями оставалась одной из самых обсуждаемых тем в российском кинематографе. Мария родилась 22 сентября 1973 года в Москве. Её мать, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, на тот момент состояла в гражданском браке со сценаристом, режиссёром и оператором Николаем Щербинским-Арсеньевым, с которым они прожили вместе около шести лет. Долгое время в биографиях именно Щербинский указывался в качестве отца девочки. Однако сам постановщик в разное время делал противоречивые публичные заявления: в одних интервью мужчина признавал своё отцовство, в других, в частности в 2012 году, категорически отвергал его, ссылаясь на сомнения в верности возлюбленной. Спустя четыре года после рождения ребёнка Лариса Голубкина вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Актёр официально удочерил девочку и занимался её воспитанием.
Сама Мария неоднократно подчёркивала, что считает Андрея своим настоящим отцом. Примечательно, что 28 мая 1973 года — за четыре месяца до рождения наследницы Голубкиной — у звезды «Бриллиантовой руки» в браке с актрисой Екатериной Градовой родилась дочь, которую также назвали Марией.
В июле 2024 года история получила неожиданное развитие: в телевизионном интервью Мария Голубкина заявила, что «Остап Бендер» является её биологическим отцом, а не отчимом. Если это заявление соответствует действительности, то Мария Голубкина и Мария Миронова являются единокровными сёстрами. Однако официального подтверждения этой версии со стороны Ларисы Голубкиной или проведения генетической экспертизы не было.
«Легкомысленный повеса» или жертва клеветы?Щербинский утверждал, что распространявшиеся в прессе слухи о том, будто он бросил беременную женщину и отказался от ребёнка, наносили прямой ущерб его деловой репутации и бизнесу. Сценарист выражал недовольство тем, что искажённая информация годами поддерживалась в медиапространстве, в том числе на фоне громких скандалов вокруг имени Андрея Миронова, таких как выход нашумевшей автобиографической книги актрисы Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я».Николая возмущали публикации, где его выставляли в ложном свете: то безответственным человеком, бросившим семью, то, наоборот, пожилым родственником, который после развода Марии с музыкантом Фоменко переехал к дочери помогать с внуками. По словам режиссёра, попытки поговорить с Ларисой Голубкиной ни к чему не приводили, а новые интервью бывшей возлюбленной лишь укрепляли невыгодные для него мифы.
Студенческие чувства и первая любовь: как всё начиналосьИстория их отношений началась в конце 60-х годов, когда 18-летний Николай Щербинский пришёл с приятелем в Центральный дом литераторов. На выходе из гардероба молодые люди обратили внимание на Ларису Голубкину. Чтобы привлечь внимание прекрасной незнакомки, приятель однокурсника устроил провокацию на улице.
В итоге девушка отказалась от такси и поехала вместе со студентами на троллейбусе. Во время поездки начинающая актриса угощала спутников мандаринами. Приятель Щербинского вскоре вышел, а Николай проводил Ларису до подъезда. Вечер закончился долгим разговором на лестничной клетке и первым поцелуем.
Аристократия против закулисья: почему их любовь не выдержала столкновения двух мировРоман длился несколько лет, однако мыслей о браке у молодого человека не возникало. Причины были не только в том, что Лариса была старше на десять лет, но и в воспитании: Николай рос в аристократической семье, где всё подчинялось строгим правилам. Оба деда сценариста посвятили жизнь военной службе — один дослужился до генерал-лейтенанта и обрёл последний приют на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, другой был полковником и участвовал в двух войнах. Бабушка по отцовской линии, Ксения Эрдели, окончила Смольный институт и стала известной арфисткой, преподававшей в консерватории. Когда внук познакомил её с возлюбленной, Ксения Александровна отнеслась к актрисе настороженно и сказала, что та ему не пара. В своих воспоминаниях Щербинский также передавал резкие слова бабушки, которая назвала Голубкину «воинствующим плебсом». Постепенно Николай и сам осознал, что они с Ларисой слишком разные.
Он обожал театр, запоем читал книги и стремился к интеллектуальным разговорам. Голубкина же, по воспоминаниям режиссёра, равнодушно относилась к спектаклям и выставкам, читала мало и от приглашений на культурные мероприятия всегда уклонялась. Со временем общение становилось всё более тягостным, и отношения постепенно угасали.
Соперники, ревность и неизбежный финалИз рассказов Щербинского, Лариса намеренно вызывала у него ревность, рассказывая о других влиятельных ухажёрах. В историях артистки фигурировали режиссёр Владимир Досталь, якобы сделавший ей предложение едва ли не на второй день знакомства, Андрей Миронов и зарубежный продюсер Алекс Москович. Николай также утверждал, что актриса продолжала поддерживать связь с Алексеем Баталовым, которого раньше называла своим первым мужчиной.
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Отношения окончательно сошли на нет после одного курьёзного случая. Как позже делился Николай, на домашней вечеринке подвыпивший Андрей Миронов вдруг начал просить у него руки Ларисы. В ответ сценарист снял со стены икону Николая Чудотворца и в шутку «благословил» их. Вскоре после расставания звезда «Гусарской баллады» действительно вышла замуж за Владимира Досталя, однако этот брак оказался скоротечным и продлился всего полгода.
Почему запись в ЗАГСе аннулировали и что случилось с чужой квартирой?Спустя примерно полгода после расставания Лариса вновь появилась в жизни Николая. Оставшись без жилья после неудачного размена и ухода от мужа, женщина попросила пожить в пустующей квартире его родителей, которые уехали в длительную заграничную командировку. Щербинский согласился приютить бывшую даму сердца. Уже во время совместного проживания выяснилось, что Лариса беременна. При этом, как утверждал Николай, партнёрша убеждала его, что отцом ребёнка является Владимир Досталь.
После рождения Маши актриса сумела добиться от Министерства обороны СССР выделения собственного жилья, куда впоследствии переехала вместе с Андреем Мироновым. Главное потрясение ждало Николая позже, когда их общая знакомая показала приятелю копию свидетельства о рождении девочки — в графе «отец» стояло его имя. Возмущённый Николай немедленно потребовал у Ларисы исправить документы, пригрозив обращением в правоохранительные органы, после чего запись о родстве была официально аннулирована.
Кого Мария Голубкина считает своим настоящим отцом и кто на самом деле её воспиталГлавным человеком в детстве Маши стал Андрей Миронов. Сама звезда фильма «Обоюдное согласие» не раз вспоминала, что именно он занимался воспитанием, прививал дисциплину и формировал характер — несмотря на вспыльчивость и мучительные головные боли, причину которых врачи при жизни актёра так и не установили. Как выяснилось уже после его смерти, у короля комедий была аневризма. Фамилию Голубкина девочка сохранила во многом благодаря бабушке — народной артистке СССР Марии Владимировне Мироновой. Та настояла на этом, чтобы избежать путаницы с родной внучкой. В итоге судьба сложилась удивительным образом: обе Марии выбрали актёрскую профессию и даже оказались на одной съёмочной площадке в фильме Павла Лунгина «Свадьба» 2000 года. В июле 2024 года в ток-шоу Елены Ханги Мария Голубкина открыто заявила, что считает Андрея Миронова своим настоящим отцом не только по духу, но и биологически.
«Это не было для меня тайной с детства», — заявила артистка.22 марта 2025 года Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. Вместе с ней ушла целая эпоха советского и российского кинематографа, а вот семейная тайна, споры вокруг которой не утихают до сих пор, осталась.