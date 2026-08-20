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Вернула ордена в Кремль, а теперь готова мыть полы: как выживает бежавшая из России экс-ведущая программы «Время» Жанна Агалакова*

Жанна Агалакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Легенда программы «Время», обладательница госнаград и голос, который знала вся страна. В марте 2022-го Жанна Агалакова* оставила блестящую карьеру на Первом канале, отказалась от регалий и переехала во Францию. Спустя годы экс-ведущая рассказала, почему решилась на эмиграцию, чем живет сейчас и на что готова пойти ради работы в новой реальности. Подробности в материале «Радио 1».



Книги, чертежи и мечты: детство, которое сформировало Жанну*

6 декабря 1965 года в заснеженном Кирове началась история, которая позже приведет свою героиню на главные телеэкраны страны. Но тогда, в простой квартире, где пахло старой книжной пылью от маминых трудов по русской литературе и свежей типографской краской от папиных чертежей, маленькая Жанна* даже не подозревала о своем будущем. Она была тем самым ребёнком с огромными, вечно удивленными глазами, который хочет от жизни всего и сразу. Девочка мечтала стать следователем с острым умом, композитором, пишущим симфонии о дожде, архитектором, воспитательницей в детском саду и даже цирковой акробаткой.

«Я разрывалась на части, — вспоминала она годы спустя в интервью. — А потом поняла, что есть одна профессия, где можно побыть каждым из них понемногу. Нужно просто научиться задавать правильные вопросы».

Попытка покорить Москву

В 17 лет жизнь нанесла будущей знаменитости первый по-настоящему сокрушительный удар. Золотая медалистка, привыкшая к победам, с треском провалила вступительные экзамены на филфак Ленинградского университета. Впереди маячил долгий год пустоты, и, чтобы не сойти с ума от безделья и отчаяния, Жанна* пришла в редакцию газеты «Комсомольское племя». Известный редактор Василий Смирнов взял девушку секретаршей — по настоятельной просьбе друзей семьи.

Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Но усидеть на одном месте эта хрупкая, неуёмная девочка просто не могла. По ночам, когда начальство уже расходилось по домам, она рисовала ноты для рубрики «Музыкальный киоск» и подбирала мелодии на стареньком редакционном пианино. Вскоре на столе редактора лежала её первая настоящая заметка.

В 1983 году она приехала в столицу. Журфак МГУ стал для неё настоящей альма-матер, а профессиональную закалку Агалакова* получила в самом эпицентре телевизионной революции — в легендарном «Взгляде». После окончания вуза в 1991 году профессиональный путь Жанны* начался на телестудии МВД СССР. Начинающая журналистка работала над программой «Человек и закон», а также занимала должность пресс-атташе Международной ассоциации по борьбе с наркоманией.

Ранний этап карьеры был сосредоточен на освещении правовой и криминальной тематики. Никаких глянцевых студий — только пыльные папки с уголовными делами, казённые кабинеты и чужое горе в каждом кадре.

Яркая фигура на НТВ и ОРТ

Профессиональное признание Жанна* получила на телеканале НТВ, начав там работу в 1996 году. Три года в информационной программе «Сегодня» стали для кировчанки ключевым этапом карьеры в период активных изменений на медиарынке. Впоследствии, на фоне корпоративного конфликта вокруг телекомпании, корреспондент перешла на ОРТ. По одной из версий, непосредственным поводом для её ухода с НТВ стала ошибка в прямом эфире, связанная с озвучиванием числа жертв теракта.

Однако всё же основным фактором стали общие структурные преобразования на канале. В ноябре 1999 года Агалакова* впервые заняла кресло ведущей программы «Время» на ОРТ. Так началась её эпоха. Элегантная, интеллигентная, с безупречной дикцией, она стала символом нулевых — и сообщала стране о главных трагедиях и надеждах нового века.

Жанна Агалакова* (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)
Ключевыми моментами в карьере журналистки стали работа в прямом эфире во время терактов 11 сентября 2001 года и освещение трагических событий в Беслане. Жанна* также представляла результаты голосования России на конкурсе «Евровидение» и была соведущей аналитической программы «Времена» с Владимиром Познером, пользовавшейся высокой зрительской аудиторией. В 2002 году телеведущая вошла в число финалистов национальной телевизионной премии «ТЭФИ».

Профессиональный вклад Агалаковой* был отмечен на государственном уровне: она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

«Я Катя, а не Жанна*»: как ошибка в эфире рассорила коллег

Конфликтная ситуация на канале, по воспоминаниям телеведущего Сергея Бабаева, зародилась в начале 2000-х годов. Журналист связывал напряжённость в коллективе с конкуренцией за место в главной информационной программе канала — «Время». Один из эпизодов, усугубивших отношения, произошёл во время прямого эфира. Из-за нестабильной связи Бабаев не смог идентифицировать коллегу в студии и в конце включения ошибочно обратился к ней как к Жанне*.

В ответ прозвучало уточнение: «Я Катя, а не Жанна*». По словам Бабаева, эта случайная профессиональная ошибка привела к длительному охлаждению отношений: в течение нескольких месяцев после инцидента Екатерина Андреева избегала общения с коллегой. В 2004 году, на пике своей телевизионной популярности, Агалакова* приняла участие в специальном выпуске телеигры «Кто хочет стать миллионером?» вместе с Ларисой Вербицкой.

Екатерина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2005 году она была назначена собственным корреспондентом Первого канала в Париже. Этот опыт лёг в основу книги, которую журналистка издала в 2011 году. В 2013 году Агалакова* возглавила нью-йоркское бюро этого же телеканала. В августе 2019 года телеведущая вернулась в парижское бюро, а с 2021 года начала готовить репортажи и из других стран Европы. В этот период значительная часть как профессиональной, так и личной жизни корреспондентки оказалась связана с проживанием за рубежом.

Культурный сплав: Итальянец-муж и «ребёнок Третьей культуры»

В октябре 1991 года на Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью Жанна Агалакова*, работавшая тогда на телестудии МВД, познакомилась с Джорджо Савона.
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Он являлся студентом физического факультета Римского университета и прибыл в Россию, сопровождая своего отца-криминалиста, приглашённого на форум. Знакомство состоялось во время организованной для гостей культурной программы, когда журналистка и студент оказались в одной машине.

За каждым иностранцем следили, к каждому был приставлен человек в штатском. Передвижения контролировались, но роман между журналисткой и физиком всё же ускользнул от внимания.

«Потом, конечно, спохватились, и повсюду, где мы с Жанной* появлялись, нас сопровождали один-два человека характерной наружности», — приводит слова Джорджо «СтарХит».
Это событие положило начало их личным отношениям, которые впоследствии привели к созданию семьи. В 2001 году они поженились. В 2002 году у супругов родилась дочка Аличе. Статус международной семьи диктовал свои условия, требуя постоянной мобильности.

Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Когда Савона получил преподавательскую должность в одном из парижских университетов, Жанна* встала перед выбором: продолжать жизнь на чемоданах или искать компромисс ради единства семьи. Решение было принято оперативно и профессионально: журналистка добилась назначения собственным корреспондентом во Франции.

Этот шаг позволил супругам наконец прекратить бесконечные скитания по миру. Для маленькой Аличе такой формат детства стал уникальным опытом — девочка росла в международной среде, органично впитывая в себя элементы сразу нескольких культур.

«Я говорю с ней только по-русски, папа — по-итальянски, а в школе она училась на французском и на английском, также занималась китайским и испанским. Есть такое понятие — «ребёнок третьей культуры»: когда родители, смешанный брак, живут в третьей стране. И ребёнок впитывает и то, что дают мама с папой, плюс то, что его окружает, но не проникает глубоко ни туда, ни сюда. Это вариант моей дочери. Она говорит на русском без акцента, хотя у неё суженный словарный запас», — говорила Жанна* в интервью Елене Ханга.

Последний эфир, заявление об увольнении и посылка в Кремль

Вплоть до весны 2022 года Жанну* считали одним из самых надёжных журналистов страны. Однако февраль того же года стал для неё точкой невозврата. Последний эфир кировчанки состоялся 17 февраля. Уже 3 марта женщина подала заявление об увольнении. Корреспондентка демонстративно отказалась от государственных наград, а в 2025 году Министерство юстиции РФ официально внесло её в реестр «иностранных агентов».

Многие родственники после этого полностью прекратили с ней общение, открыто клеймя её предательницей Родины. Отечественный интернет отреагировал на её поступок предельно жёстко.

Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Особое возмущение у комментаторов вызывал прагматичный аспект её переезда: пользователи Рунета усмотрели откровенный цинизм в том, что, успешно обустроив мужа в парижском корпункте, супруга тут же начала публично каяться, пытаясь набрать политические очки на фоне разрыва со страной. С бывшими коллегами Агалакова* связь не поддерживает. При этом экс-ведущая осознаёт, от чего именно отказалась, и не боится простой работы: по её словам, в крайнем случае готова даже мыть полы.

«Это моя страна. И всё, что у меня там есть, — всё потеряно. Я отдаю себе в этом отчёт. Мы столько раз были бедными… И я не вижу ничего хорошего впереди. А потом будет 57, 58, 60 и так далее. Начинать что-то с нуля крайне сложно… Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть. Я не боюсь работы», —размышляла Жанна* на канале «Фильмы Елены Погребижской».
Поначалу журналистка охотно давала интервью, объясняя, почему отказалась от успешной карьеры. Её называли борцом за правду, но со временем интерес публики угас. Тогда Агалакова* нашла новый способ напомнить о себе и организовала публичную акцию. В сентябре 2022 года она сложила все свои государственные награды в коробку и отправила их в Кремль. Среди них были орден Дружбы, вручённый за вклад в развитие отечественного телевидения, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. К наградам Агалакова* приложила записку на имя президента.

Экс-ведущая сняла всё на камеру и опубликовала в соцсетях. Однако ожидаемой реакции не последовало: на Родине поступок осудили, а на Западе он не вызвал большого резонанса. В результате сейчас они с мужем оба безработные.

«Мне бы работу хорошую, было бы классно. Каждое утро я просыпаюсь, тянусь за телефоном и смотрю, что ещё случилось», — делилась телеведущая на YouTube-канале «И грянул Грэм».

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Арсений Орлов

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