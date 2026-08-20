Вернула ордена в Кремль, а теперь готова мыть полы: как выживает бежавшая из России экс-ведущая программы «Время» Жанна Агалакова*

20 августа 2026, 18:26

Жанна Агалакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Легенда программы «Время», обладательница госнаград и голос, который знала вся страна. В марте 2022-го Жанна Агалакова* оставила блестящую карьеру на Первом канале, отказалась от регалий и переехала во Францию. Спустя годы экс-ведущая рассказала, почему решилась на эмиграцию, чем живет сейчас и на что готова пойти ради работы в новой реальности. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание Книги, чертежи и мечты: детство, которое сформировало Жанну* Попытка покорить Москву Яркая фигура на НТВ и ОРТ «Я Катя, а не Жанна*»: как ошибка в эфире рассорила коллег Культурный сплав: Итальянец-муж и «ребёнок Третьей культуры» Последний эфир, заявление об увольнении и посылка в Кремль

Книги, чертежи и мечты: детство, которое сформировало Жанну*

«Я разрывалась на части, — вспоминала она годы спустя в интервью. — А потом поняла, что есть одна профессия, где можно побыть каждым из них понемногу. Нужно просто научиться задавать правильные вопросы».

Попытка покорить Москву



Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Яркая фигура на НТВ и ОРТ



Жанна Агалакова* (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)

«Я Катя, а не Жанна*»: как ошибка в эфире рассорила коллег



Екатерина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Культурный сплав: Итальянец-муж и «ребёнок Третьей культуры»

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«Потом, конечно, спохватились, и повсюду, где мы с Жанной* появлялись, нас сопровождали один-два человека характерной наружности», — приводит слова Джорджо «СтарХит».



Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я говорю с ней только по-русски, папа — по-итальянски, а в школе она училась на французском и на английском, также занималась китайским и испанским. Есть такое понятие — «ребёнок третьей культуры»: когда родители, смешанный брак, живут в третьей стране. И ребёнок впитывает и то, что дают мама с папой, плюс то, что его окружает, но не проникает глубоко ни туда, ни сюда. Это вариант моей дочери. Она говорит на русском без акцента, хотя у неё суженный словарный запас», — говорила Жанна* в интервью Елене Ханга.

Последний эфир, заявление об увольнении и посылка в Кремль



Жанна Агалакова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Это моя страна. И всё, что у меня там есть, — всё потеряно. Я отдаю себе в этом отчёт. Мы столько раз были бедными… И я не вижу ничего хорошего впереди. А потом будет 57, 58, 60 и так далее. Начинать что-то с нуля крайне сложно… Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть. Я не боюсь работы», —размышляла Жанна* на канале «Фильмы Елены Погребижской».

«Мне бы работу хорошую, было бы классно. Каждое утро я просыпаюсь, тянусь за телефоном и смотрю, что ещё случилось», — делилась телеведущая на YouTube-канале «И грянул Грэм».