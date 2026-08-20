Вернула ордена в Кремль, а теперь готова мыть полы: как выживает бежавшая из России экс-ведущая программы «Время» Жанна Агалакова*
Легенда программы «Время», обладательница госнаград и голос, который знала вся страна. В марте 2022-го Жанна Агалакова* оставила блестящую карьеру на Первом канале, отказалась от регалий и переехала во Францию. Спустя годы экс-ведущая рассказала, почему решилась на эмиграцию, чем живет сейчас и на что готова пойти ради работы в новой реальности. Подробности в материале «Радио 1».
Книги, чертежи и мечты: детство, которое сформировало Жанну*6 декабря 1965 года в заснеженном Кирове началась история, которая позже приведет свою героиню на главные телеэкраны страны. Но тогда, в простой квартире, где пахло старой книжной пылью от маминых трудов по русской литературе и свежей типографской краской от папиных чертежей, маленькая Жанна* даже не подозревала о своем будущем. Она была тем самым ребёнком с огромными, вечно удивленными глазами, который хочет от жизни всего и сразу. Девочка мечтала стать следователем с острым умом, композитором, пишущим симфонии о дожде, архитектором, воспитательницей в детском саду и даже цирковой акробаткой.
«Я разрывалась на части, — вспоминала она годы спустя в интервью. — А потом поняла, что есть одна профессия, где можно побыть каждым из них понемногу. Нужно просто научиться задавать правильные вопросы».
Попытка покорить МосквуВ 17 лет жизнь нанесла будущей знаменитости первый по-настоящему сокрушительный удар. Золотая медалистка, привыкшая к победам, с треском провалила вступительные экзамены на филфак Ленинградского университета. Впереди маячил долгий год пустоты, и, чтобы не сойти с ума от безделья и отчаяния, Жанна* пришла в редакцию газеты «Комсомольское племя». Известный редактор Василий Смирнов взял девушку секретаршей — по настоятельной просьбе друзей семьи. Но усидеть на одном месте эта хрупкая, неуёмная девочка просто не могла. По ночам, когда начальство уже расходилось по домам, она рисовала ноты для рубрики «Музыкальный киоск» и подбирала мелодии на стареньком редакционном пианино. Вскоре на столе редактора лежала её первая настоящая заметка.
В 1983 году она приехала в столицу. Журфак МГУ стал для неё настоящей альма-матер, а профессиональную закалку Агалакова* получила в самом эпицентре телевизионной революции — в легендарном «Взгляде». После окончания вуза в 1991 году профессиональный путь Жанны* начался на телестудии МВД СССР. Начинающая журналистка работала над программой «Человек и закон», а также занимала должность пресс-атташе Международной ассоциации по борьбе с наркоманией.
Ранний этап карьеры был сосредоточен на освещении правовой и криминальной тематики. Никаких глянцевых студий — только пыльные папки с уголовными делами, казённые кабинеты и чужое горе в каждом кадре.
Яркая фигура на НТВ и ОРТПрофессиональное признание Жанна* получила на телеканале НТВ, начав там работу в 1996 году. Три года в информационной программе «Сегодня» стали для кировчанки ключевым этапом карьеры в период активных изменений на медиарынке. Впоследствии, на фоне корпоративного конфликта вокруг телекомпании, корреспондент перешла на ОРТ. По одной из версий, непосредственным поводом для её ухода с НТВ стала ошибка в прямом эфире, связанная с озвучиванием числа жертв теракта.
Однако всё же основным фактором стали общие структурные преобразования на канале. В ноябре 1999 года Агалакова* впервые заняла кресло ведущей программы «Время» на ОРТ. Так началась её эпоха. Элегантная, интеллигентная, с безупречной дикцией, она стала символом нулевых — и сообщала стране о главных трагедиях и надеждах нового века. Ключевыми моментами в карьере журналистки стали работа в прямом эфире во время терактов 11 сентября 2001 года и освещение трагических событий в Беслане. Жанна* также представляла результаты голосования России на конкурсе «Евровидение» и была соведущей аналитической программы «Времена» с Владимиром Познером, пользовавшейся высокой зрительской аудиторией. В 2002 году телеведущая вошла в число финалистов национальной телевизионной премии «ТЭФИ».
Профессиональный вклад Агалаковой* был отмечен на государственном уровне: она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.
«Я Катя, а не Жанна*»: как ошибка в эфире рассорила коллегКонфликтная ситуация на канале, по воспоминаниям телеведущего Сергея Бабаева, зародилась в начале 2000-х годов. Журналист связывал напряжённость в коллективе с конкуренцией за место в главной информационной программе канала — «Время». Один из эпизодов, усугубивших отношения, произошёл во время прямого эфира. Из-за нестабильной связи Бабаев не смог идентифицировать коллегу в студии и в конце включения ошибочно обратился к ней как к Жанне*.
В ответ прозвучало уточнение: «Я Катя, а не Жанна*». По словам Бабаева, эта случайная профессиональная ошибка привела к длительному охлаждению отношений: в течение нескольких месяцев после инцидента Екатерина Андреева избегала общения с коллегой. В 2004 году, на пике своей телевизионной популярности, Агалакова* приняла участие в специальном выпуске телеигры «Кто хочет стать миллионером?» вместе с Ларисой Вербицкой. В 2005 году она была назначена собственным корреспондентом Первого канала в Париже. Этот опыт лёг в основу книги, которую журналистка издала в 2011 году. В 2013 году Агалакова* возглавила нью-йоркское бюро этого же телеканала. В августе 2019 года телеведущая вернулась в парижское бюро, а с 2021 года начала готовить репортажи и из других стран Европы. В этот период значительная часть как профессиональной, так и личной жизни корреспондентки оказалась связана с проживанием за рубежом.
Культурный сплав: Итальянец-муж и «ребёнок Третьей культуры»В октябре 1991 года на Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью Жанна Агалакова*, работавшая тогда на телестудии МВД, познакомилась с Джорджо Савона.
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Он являлся студентом физического факультета Римского университета и прибыл в Россию, сопровождая своего отца-криминалиста, приглашённого на форум. Знакомство состоялось во время организованной для гостей культурной программы, когда журналистка и студент оказались в одной машине.
За каждым иностранцем следили, к каждому был приставлен человек в штатском. Передвижения контролировались, но роман между журналисткой и физиком всё же ускользнул от внимания.
«Потом, конечно, спохватились, и повсюду, где мы с Жанной* появлялись, нас сопровождали один-два человека характерной наружности», — приводит слова Джорджо «СтарХит».Это событие положило начало их личным отношениям, которые впоследствии привели к созданию семьи. В 2001 году они поженились. В 2002 году у супругов родилась дочка Аличе. Статус международной семьи диктовал свои условия, требуя постоянной мобильности. Когда Савона получил преподавательскую должность в одном из парижских университетов, Жанна* встала перед выбором: продолжать жизнь на чемоданах или искать компромисс ради единства семьи. Решение было принято оперативно и профессионально: журналистка добилась назначения собственным корреспондентом во Франции.
Этот шаг позволил супругам наконец прекратить бесконечные скитания по миру. Для маленькой Аличе такой формат детства стал уникальным опытом — девочка росла в международной среде, органично впитывая в себя элементы сразу нескольких культур.
«Я говорю с ней только по-русски, папа — по-итальянски, а в школе она училась на французском и на английском, также занималась китайским и испанским. Есть такое понятие — «ребёнок третьей культуры»: когда родители, смешанный брак, живут в третьей стране. И ребёнок впитывает и то, что дают мама с папой, плюс то, что его окружает, но не проникает глубоко ни туда, ни сюда. Это вариант моей дочери. Она говорит на русском без акцента, хотя у неё суженный словарный запас», — говорила Жанна* в интервью Елене Ханга.
Последний эфир, заявление об увольнении и посылка в КремльВплоть до весны 2022 года Жанну* считали одним из самых надёжных журналистов страны. Однако февраль того же года стал для неё точкой невозврата. Последний эфир кировчанки состоялся 17 февраля. Уже 3 марта женщина подала заявление об увольнении. Корреспондентка демонстративно отказалась от государственных наград, а в 2025 году Министерство юстиции РФ официально внесло её в реестр «иностранных агентов».
Многие родственники после этого полностью прекратили с ней общение, открыто клеймя её предательницей Родины. Отечественный интернет отреагировал на её поступок предельно жёстко. Особое возмущение у комментаторов вызывал прагматичный аспект её переезда: пользователи Рунета усмотрели откровенный цинизм в том, что, успешно обустроив мужа в парижском корпункте, супруга тут же начала публично каяться, пытаясь набрать политические очки на фоне разрыва со страной. С бывшими коллегами Агалакова* связь не поддерживает. При этом экс-ведущая осознаёт, от чего именно отказалась, и не боится простой работы: по её словам, в крайнем случае готова даже мыть полы.
«Это моя страна. И всё, что у меня там есть, — всё потеряно. Я отдаю себе в этом отчёт. Мы столько раз были бедными… И я не вижу ничего хорошего впереди. А потом будет 57, 58, 60 и так далее. Начинать что-то с нуля крайне сложно… Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть. Я не боюсь работы», —размышляла Жанна* на канале «Фильмы Елены Погребижской».Поначалу журналистка охотно давала интервью, объясняя, почему отказалась от успешной карьеры. Её называли борцом за правду, но со временем интерес публики угас. Тогда Агалакова* нашла новый способ напомнить о себе и организовала публичную акцию. В сентябре 2022 года она сложила все свои государственные награды в коробку и отправила их в Кремль. Среди них были орден Дружбы, вручённый за вклад в развитие отечественного телевидения, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. К наградам Агалакова* приложила записку на имя президента.
Экс-ведущая сняла всё на камеру и опубликовала в соцсетях. Однако ожидаемой реакции не последовало: на Родине поступок осудили, а на Западе он не вызвал большого резонанса. В результате сейчас они с мужем оба безработные.
«Мне бы работу хорошую, было бы классно. Каждое утро я просыпаюсь, тянусь за телефоном и смотрю, что ещё случилось», — делилась телеведущая на YouTube-канале «И грянул Грэм».