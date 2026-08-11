Погибла, не узнав о славе: как песня «Позови меня с собой» стала хитом Пугачёвой, а не Снежиной. За что Мария Захарова осудила Примадонну и причём тут Илья Резник
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публичных выступлениях затронула тему авторства песен Аллы Пугачёвой и аспекты её личной жизни. Дипломат заявила о присвоении певицей чужих композиций. Эти комментарии вернули внимание к давним спорам о реальном вкладе композиторов и поэтов в репертуар артистки и распределении авторских прав в различные периоды её карьеры. Какие претензии прозвучали в адрес певицы и куда исчезли те, кто создавал её главные композиции, читайте в материале «Радио 1».
Кто настоящий автор известных песен?Есть одна особенность советской и российской эстрады: зритель чаще всего запоминает лицо исполнителя, а не фамилии поэта и композитора. Песня становится «песней Пугачёвой», хотя за ней стоят месяцы работы совсем других людей. Именно на эту сторону вопроса и обратила внимание Захарова. В советской и российской эстраде сложилась практика, при которой авторство хитов часто ассоциируется с исполнителем, а не с композитором или поэтом.
При этом отрицать талант самой артистки, разумеется, нельзя. Певица владела уникальным даром превращать ноты в законченный сценический образ. Мастерски меняя интонации и расставляя акценты, исполнительница делала любой трек узнаваемым с первых тактов. Однако изначальными творцами многих песен были другие люди.Например, текст «Позови меня с собой» написала поэтесса Татьяна Снежина. Судьба девушки оказалась трагичной: она погибла в автокатастрофе, так и не узнав о всенародной славе своего творения. Знаменитый хит «Миллион алых роз» также не принадлежит перу Примадонны. Музыку сочинил Раймонд Паулс, а стихи написал Андрей Вознесенский. Хит «Этот мир придуман не нами» неразрывно связан с дуэтом Александра Зацепина и Леонида Дербенёва.
По словам музыкальных критиков, эти примеры показывают особенность музыкальной индустрии, когда широкую известность получает исполнитель, в то время как имена создателей произведения часто остаются менее заметными для публики.
История, связанная с Ильёй РезникомОсобое место в биографии артистки занимают отношения с поэтом Ильёй Резником. Когда-то этот творческий тандем считался одним из самых плодотворных на отечественной сцене. Литератор создал для вокалистки множество всенародно любимых хитов. Однако со временем между бывшими соратниками вспыхнул острый конфликт. Споры об авторских правах, гонорарах и условиях использования композиций вылились в судебные тяжбы. Для обывателя подобный скандал казался рядовой звёздной ссорой. На деле же за кулисами скрывались серьёзные финансовые интересы и годы кропотливого труда. Именно такие прецеденты заставляют по-новому взглянуть на механизмы советской эстрады. За единственным громким именем часто скрывалась целая армия создателей: композиторов, поэтов, аранжировщиков.
Что заставило представителя МИД вернуться к воспоминаниям о браке с Киркоровым?Обсуждение коснулось романа с Филиппом Киркоровым. В 90-е годы об этой связи говорила вся страна. Свадьба знаменитостей стала громким медийным событием, а венчание в Иерусалиме придало союзу особый сакральный оттенок. Дипломат обратила внимание на противоречие между проведением церковного обряда венчания в Иерусалиме и последующими высказываниями певицы, которая позже меняла своё отношение к этому периоду жизни.
«Она знает о нём всё, но никогда не расскажет»: почему 77-летний Леонтьев так и не стал отцом и кому доверил свою главную тайну
Спустя годы Пугачёва начала публично называть этот союз ошибкой, а венчание — необдуманным поступком. Захарова в беседе с Виталием Бородиным предположила, что религиозный ритуал мог использоваться артисткой исключительно для привлечения внимания. При этом дипломат акцентировала внимание на искренности чувств артиста. Со стороны певца отношения, вероятно, были подлинными, и именно эта деталь придаёт всей ситуации предельно циничный оттенок.