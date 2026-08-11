Погибла, не узнав о славе: как песня «Позови меня с собой» стала хитом Пугачёвой, а не Снежиной. За что Мария Захарова осудила Примадонну и причём тут Илья Резник

11 августа 2026, 13:01

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публичных выступлениях затронула тему авторства песен Аллы Пугачёвой и аспекты её личной жизни. Дипломат заявила о присвоении певицей чужих композиций. Эти комментарии вернули внимание к давним спорам о реальном вкладе композиторов и поэтов в репертуар артистки и распределении авторских прав в различные периоды её карьеры. Какие претензии прозвучали в адрес певицы и куда исчезли те, кто создавал её главные композиции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто настоящий автор известных песен? История, связанная с Ильёй Резником Что заставило представителя МИД вернуться к воспоминаниям о браке с Киркоровым? Кто на самом деле стоял за хитами Пугачёвой и почему об этом заговорили сейчас?

Кто настоящий автор известных песен?



Татьяна Снежина (Фото: Кадр из передачи «Привет, Андрей»)

История, связанная с Ильёй Резником



Илья Резник (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Что заставило представителя МИД вернуться к воспоминаниям о браке с Киркоровым?

«Она знает о нём всё, но никогда не расскажет»: почему 77-летний Леонтьев так и не стал отцом и кому доверил свою главную тайну

Кто на самом деле стоял за хитами Пугачёвой и почему об этом заговорили сейчас?