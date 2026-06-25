«Поглаживал мой плавник»: настоящая связь с Мишей Марвиным и неприязнь Киркорова. Что не так с Артёмом Качером в «Сокровищах императора»

25 июня 2026, 15:56

Артём Качер и Миша Марвин (Фото: кадр из программы «Сокровища Императора)

Десять лет дружбы, командная игра и цель — только первое место. Именно так Артем Качер представлял свое участие в шоу «Сокровища императора». Но реальность оказалась далека от планов: уже в первых сериях рэпер подрался с новичками, обвинил напарника Мишу Марвина в предательстве и столкнулся с хейтом фанатов. Какими еще скандалами славится артист расскажет «Радио 1».





Содержание Отношения с Марвиным и драка на шоу В чем Качер обвинил Мишу Марвина Скандал с Самбурской

Отношения с Марвиным и драка на шоу

«Я пришел на проект бросить вызов самому себе, проработать свои слабые места: вспыльчивость, моменты неуверенности. Надеюсь, мы продержимся долго. Для меня любое место, кроме первого, — это провал», — признался рэпер в премьерной серии.



Артём Качер (Фото: кадр из программы "Сокровища Императора)

«Разговаривай со мной с уважением!» — кричит разъяренный Качер.

В чем Качер обвинил Мишу Марвина



Миша Марвин (Фото: кадр из программы "Сокровища Императора)

«Очень удобно жаловаться друзьям и выбирать роль "жертвы", когда всё шоу, всю грязную работу, весь риск и весь хейт за тебя берет на себя твой напарник», — эмоционально заявил Артём.

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Скандал с Самбурской



Настасья Самбурская (Фото: Инстаграм* @samburskaya)

«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем», — заверил женатый певец в беседе со «СтарХитом».