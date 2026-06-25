«Поглаживал мой плавник»: настоящая связь с Мишей Марвиным и неприязнь Киркорова. Что не так с Артёмом Качером в «Сокровищах императора»
Десять лет дружбы, командная игра и цель — только первое место. Именно так Артем Качер представлял свое участие в шоу «Сокровища императора». Но реальность оказалась далека от планов: уже в первых сериях рэпер подрался с новичками, обвинил напарника Мишу Марвина в предательстве и столкнулся с хейтом фанатов. Какими еще скандалами славится артист расскажет «Радио 1».
Отношения с Марвиным и драка на шоуАртём Качер участвует в шоу «Сокровища императора» в составе команды зеленых, его напарник — давний друг Миша Марвин. За плечами у артистов 10 лет товарищеских отношений. Однако совместная работа пока идет со скрипом: уже в первом выпуске зеленые получили черную кошку от соперниц из розовой команды — Ирины Пинчук и Кати Шкуро. Качер отреагировал на это настолько бурно, что удивил и коллег, и ведущих.
«Я пришел на проект бросить вызов самому себе, проработать свои слабые места: вспыльчивость, моменты неуверенности. Надеюсь, мы продержимся долго. Для меня любое место, кроме первого, — это провал», — признался рэпер в премьерной серии.С самого начала Качер дал понять: он нацелен исключительно на победу. Поэтому, когда команда розовых обошла их, он не сдержал эмоций и в сердцах выругался в адрес участниц. Открытого конфликта с Пинчук и Шкуро тогда не случилось — певец решил не раздувать ссору. Но та самая вспыльчивость, о которой он говорил, все же вырвалась наружу, и на съемках разразилась настоящая потасовка.
В сети всплыло видео, на котором Качер набрасывается с кулаками на новичков, присоединившихся к шоу во втором эпизоде. Судя по кадрам, рэпер сперва толкает игрока в оранжевой футболке, затем валит его на землю и продолжает осыпать ударами и бранью.
«Разговаривай со мной с уважением!» — кричит разъяренный Качер.
Разнять дерущихся пытался Беркели Овезов (муж Виктории Дайнеко, выступающий за команду желтых), но его попытки не увенчались успехом.
В чем Качер обвинил Мишу МарвинаНесмотря на многолетнюю дружбу, Артем Качер резко высказался в адрес своего напарника по реалити-шоу «Сокровища императора» Миши Марвина. Рэпер заявил, что коллега повел себя недостойно, обсуждая их совместную работу с друзьями за спиной. В своем блоге Качер опубликовал нарезку кадров, где Марвин жалуется другу Натану на взаимодействие с Артёмом. Комментируя увиденное, рэпер недоумевал, зачем раздувать конфликты на пустом месте.
В другом эпизоде Марвин принес извинения футбольному тренеру Леониду Слуцкому, а тот в ответ заметил, что «самая пострадавшая сторона здесь — Миша», добавив, что все проблемы исходили именно от Качера. Артёма такое положение дел явно задело. Он напрямую упрекнул напарника в том, что тому комфортно примерять образ жертвы, пока сам Качер отдувается за двоих.
«Очень удобно жаловаться друзьям и выбирать роль "жертвы", когда всё шоу, всю грязную работу, весь риск и весь хейт за тебя берет на себя твой напарник», — эмоционально заявил Артём.Он также признался, как сожалеет о том, что его партнером оказался именно Марвин, и согласился с оценкой Слуцкого, который оказался прав насчет их несовместимости.
Вместо ожидаемой поддержки от подписчиков Качер столкнулся с волной осуждения.
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В комментариях пользователи упрекали его в излишней скандальности и советовали задуматься о собственных действиях. Некоторые даже сравнили Слуцкого с проницательным психологом, сумевшим «раскусить» участников проекта.
Скандал с СамбурскойКонфликт с Марвиным — не первый случай, когда Качер оказывается в центре скандала. Ранее он принимал участие в музыкальном проекте НТВ «Маска» в образе «Акулы» вместе с Настасьей Самбурской, которая скрывалась в костюме Мотылька. После того как Самбурскую разоблачили в третьем выпуске, она рассказала, что за кулисами морской хищник оказывал ей неприличные знаки внимания: Акула схватила Мотылька за грудь, за что актриса тут же назвала его подлецом. Уходя, Настасья заявила, что будет ждать разоблачения наглеца.
Маску с Акулы сняли в пятом выпуске — под ней действительно оказался Артём Качер. Объясняясь перед журналистами, артист поспешил оправдаться.
«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем», — заверил женатый певец в беседе со «СтарХитом».Однако покинул проект Качер вовсе не из-за истории с Самбурской, а из-за личной неприязни Филиппа Киркорова. Член жюри заподозрил, что под костюмом Акулы прячется его бывший приятель Давид Манукян, с которым у поп-короля давний неразрешенный конфликт. Произнеся многозначительную фразу о «бумеранге», Киркоров сделал решающий выбор в пользу ухода хищника. Когда же выяснилось, что перед ним не Дава, Филипп был ошарашен и пожалел о своем решении, но вернуть участника было уже невозможно. Позже Артём жаловался в блоге, что никогда бы не подумал, что вылетит из «Маски» из-за чьих-то личных разборок.