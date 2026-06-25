25 июня 2026, 10:46

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

26 июня исполняется 24 года Юлии Гаврилиной — одной из самых известных российских блогеров нового поколения. Зрители знают ее под псевдонимами GAVRILINA и «Юлька Шпулька». Она построила успешную карьеру в социальных сетях, вошла в число самых высокооплачиваемых тиктокеров страны по версии Forbes, попробовала себя в музыке, телевидении и кино. Не меньше внимания поклонников привлекали ее отношения с Даней Милохиным и громкий конфликт с Валей Карнавал. О том, как складывалась судьба интернет-звезды и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Гаврилиной: детство и трагедия в семье Как Юлия Гаврилина стала популярной Музыкальная карьера и успех в Forbes Участие в телешоу и актерская деятельность Личная жизнь Юлии Гаврилиной Конфликт Юлии Гаврилиной и Вали Карнавал Танец на выпускном и исполненное обещание Юлия Гаврилина сегодня

Биография Юлии Гаврилиной: детство и трагедия в семье

«Думаю, я не уважаю этого человека за то, как именно он это сделал. Учитывая, что его женщине было всего двадцать лет... Мама ушла от него из-за того, что он позволял себе поднимать руку и слишком сильно держал ее в своем контроле. Мама в какой-то момент не смогла этого терпеть», — рассказывала Гаврилина.

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

Строгое воспитание и отношения с отчимом

«Если ты обманул, то тебя будут пороть ремешком. Это нормально, у многих такое было. Советское воспитание… Родители делают, как умеют. Я обижена на него за то, что он выбрал такой метод. Не хотела бы так испытывать своих», — признавалась Юлия.

«Но папа у меня честный и хороший человек», — говорила она.

Как Юлия Гаврилина стала популярной

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

Музыкальная карьера и успех в Forbes

Участие в телешоу и актерская деятельность

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

Личная жизнь Юлии Гаврилиной

Роман Юлии Гаврилиной и Дани Милохина

Юля Гаврилина и Даня Милохин (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предаёт самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно. Ты перестаёшь чувствовать себя сексуальной, интересной девушкой, которая заслуживает любви и ласки», — рассказывала блогерша.

«Люблю ее до сих пор, любил ее. Ну переписывался с проституткой какой-то, ну ублажал себя… С удовольствием сделал бы Юлю опять счастливой, но ей не нужно этого от меня», — говорил блогер во время одного из стримов.

«Пытался помириться с Юлей. Думаю, нет смысла. Она уже привыкла быть без меня. Пока что я вот такой. Даже если мы помиримся, я буду все так…» — рассказывал он.

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Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

Конфликт Юлии Гаврилиной и Вали Карнавал

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«Ребята, сейчас я нахожусь в Японии. Ночью я выпила что-то непонятное, что унесло меня в странные мысли и не присущее мне состояние. Сегодня я проснулась и ужаснулась от своего поведения. Все утро я плачу. Все, что происходило ночью — это точно не про меня. Вы знаете, что я ненавижу конфликты, грязь и я ненавижу выносить сор из избы. Особенно в медийном пространстве. Простите меня, пожалуйста», — написала блогерша.

Танец на выпускном и исполненное обещание

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

«Я не смогла ощутить это состояние последнего танца в школе. Этот поступок Леши, как он отчаянно месяц каждый день снимал видео, чтобы я станцевала с ним вальс. Самое интересное, я увидела его видео на третий день», — рассказывала блогер журналистам.

«Спасибо, что пустили меня в самое сердце, в самую душу. Это напоминание о том, как важно мечтать и верить в себя», — сказала она.



Юлия Гаврилина сегодня