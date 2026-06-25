«Я выпила что-то непонятное»: трагедия в семье и строгое воспитание. Из-за чего Юлия Гаврилина рассталась с Милохиным и поссорилась с Карналавал?
26 июня исполняется 24 года Юлии Гаврилиной — одной из самых известных российских блогеров нового поколения. Зрители знают ее под псевдонимами GAVRILINA и «Юлька Шпулька». Она построила успешную карьеру в социальных сетях, вошла в число самых высокооплачиваемых тиктокеров страны по версии Forbes, попробовала себя в музыке, телевидении и кино. Не меньше внимания поклонников привлекали ее отношения с Даней Милохиным и громкий конфликт с Валей Карнавал. О том, как складывалась судьба интернет-звезды и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Юлии Гаврилиной: детство и трагедия в семьеЮлия Михайловна Гаврилина родилась 26 июня 2002 года в Тюмени. Когда будущей блогерше исполнилось полтора года, в семье произошла трагедия. Ее отец покончил с собой. Позднее Юлия рассказывала, что причиной случившегося стал тяжелый конфликт между родителями.
«Думаю, я не уважаю этого человека за то, как именно он это сделал. Учитывая, что его женщине было всего двадцать лет... Мама ушла от него из-за того, что он позволял себе поднимать руку и слишком сильно держал ее в своем контроле. Мама в какой-то момент не смогла этого терпеть», — рассказывала Гаврилина.После этого воспитанием девочки занимались мать и отчим.
Строгое воспитание и отношения с отчимом
Детские годы Юлии проходили в достаточно строгой атмосфере. По словам блогерши, отчим придерживался жестких методов воспитания. За нарушение установленных правил он мог лишить ее телефона, а за позднее возвращение домой назначал наказания в виде домашнего ареста или физических упражнений.
«Если ты обманул, то тебя будут пороть ремешком. Это нормально, у многих такое было. Советское воспитание… Родители делают, как умеют. Я обижена на него за то, что он выбрал такой метод. Не хотела бы так испытывать своих», — признавалась Юлия.При этом блогер подчеркивала, что не испытывает к отчиму ненависти и сохраняет к нему уважение.
«Но папа у меня честный и хороший человек», — говорила она.
Как Юлия Гаврилина стала популярнойПервые шаги в медиасфере Гаврилина сделала еще в 2013 году. Тогда она начала развивать собственный YouTube-канал, на котором публиковала игровые стримы. Однако добиться широкой известности на этой площадке ей не удалось.
Кардинальные изменения произошли после стремительного роста популярности TikTok. Юлия начала активно записывать короткие музыкальные видеоролики и быстро привлекла внимание многомиллионной аудитории. Именно TikTok принес ей первую серьезную известность.
Весной 2020 года блогер присоединилась к российскому проекту Hype House — объединению популярных тиктокеров, которые жили вместе и создавали совместный контент. Поначалу родители скептически оценивали эту идею, однако впоследствии поддержали решение дочери.
Музыкальная карьера и успех в ForbesЛетом 2020 года Юлия дебютировала как певица. Первым музыкальным релизом исполнительницы стал сингл «Жу-жу». В том же году артистка представила слушателям еще несколько композиций и продолжила развивать карьеру на музыкальной сцене.
Параллельно росли и ее финансовые показатели. В октябре 2020 года журнал Forbes включил Гаврилину в рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров России. Юлия заняла четвертую строчку списка. По информации издания, ее доход составил 3,32 миллиона рублей.
Участие в телешоу и актерская деятельностьВ 2021 году Гаврилина стала участницей популярного шоу ТНТ «Звезды в Африке». Блогер уверенно прошла значительную часть испытаний и добралась до финала проекта, однако победить ей не удалось.
Спустя год она вновь появилась в программе, приняв участие в специальном сезоне «Битва сезонов». Однако и тогда Юлия не смогла занять первое место. Помимо телевизионных проектов, Гаврилина начала осваивать актерскую профессию.
Она появилась в сериалах «Открытый брак» и «Блеск», где получила свои первые заметные роли. В 2024 году зрители увидели блогершу в развлекательных проектах «Прятки» на телеканале СТС и «Выживалити» на канале «Пятница!».
В январе 2025 года Юлия объявила о выходе из Hype House. Такое решение она объяснила желанием сосредоточиться на самостоятельном развитии карьеры.
Личная жизнь Юлии Гаврилиной
Роман Юлии Гаврилиной и Дани Милохина
Самыми обсуждаемыми отношениями в жизни блогерши стал роман с Даней Милохиным. Молодые люди регулярно публиковали совместный контент, появлялись вместе на публике и охотно рассказывали поклонникам о своих чувствах.
Милохин открыто называл Юлию своей девушкой и даже посвятил ей музыкальную композицию. Однако в 2021 году стало известно о расставании пары. Позже Гаврилина признавалась, что пережила этот период крайне тяжело.
«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предаёт самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно. Ты перестаёшь чувствовать себя сексуальной, интересной девушкой, которая заслуживает любви и ласки», — рассказывала блогерша.После разрыва поклонники неоднократно обсуждали возможное воссоединение пары, однако этого не произошло. Сегодня бывшие возлюбленные развивают карьеру отдельно друг от друга. Сам Даня Милохин спустя время признавался, что продолжает испытывать к Юлии теплые чувства.
«Люблю ее до сих пор, любил ее. Ну переписывался с проституткой какой-то, ну ублажал себя… С удовольствием сделал бы Юлю опять счастливой, но ей не нужно этого от меня», — говорил блогер во время одного из стримов.Также Милохин отмечал, что предпринимал попытки восстановить отношения.
«Пытался помириться с Юлей. Думаю, нет смысла. Она уже привыкла быть без меня. Пока что я вот такой. Даже если мы помиримся, я буду все так…» — рассказывал он.На сегодняшний день Даня Милохин состоит в отношениях с блогершей Дариной Зеленской. Об их романе стало известно в начале 2025 года.
Слухи о романе с рэпером nkeeei
В 2024 году поклонники начали активно обсуждать возможные отношения Юлии Гаврилиной с рэпером nkeeei. Причиной для подобных разговоров стал поцелуй молодых людей на одной из вечеринок.
Позже блогеры вместе отдыхали в Таиланде, что лишь усилило интерес аудитории к их общению. Несмотря на многочисленные слухи, официальных заявлений о романтических отношениях ни Юлия, ни музыкант не делали.
Конфликт Юлии Гаврилиной и Вали КарнавалОдним из самых громких событий в медиапространстве с участием Гаврилиной стал конфликт с Валей Карнавал, который разгорелся в 2025 году. Все началось после комментария одного из подписчиков. Пользователь написал фразу: «Ш — общительная».
В ответ Юлия заявила: «Вы явно перепутали меня с Валей». Позже блогерша опубликовала серию резких высказываний, в которых утверждала, что на протяжении пяти лет сталкивалась с унижениями со стороны бывшей подруги и больше не намерена терпеть подобное отношение.
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Однако спустя несколько часов все публикации исчезли из социальных сетей. Валя Карнавал ограничилась короткой реакцией: «Ловлю жесткий фейспалм», а Гаврилина уже на следующий день принесла публичные извинения. Блогер объяснила свое эмоциональное поведение воздействием необычных напитков, которые она попробовала во время поездки в Японию.
«Ребята, сейчас я нахожусь в Японии. Ночью я выпила что-то непонятное, что унесло меня в странные мысли и не присущее мне состояние. Сегодня я проснулась и ужаснулась от своего поведения. Все утро я плачу. Все, что происходило ночью — это точно не про меня. Вы знаете, что я ненавижу конфликты, грязь и я ненавижу выносить сор из избы. Особенно в медийном пространстве. Простите меня, пожалуйста», — написала блогерша.Кроме того, Юлия отдельно извинилась перед Валей Карнавал и признала, что не должна была выносить личные конфликты в публичное пространство.
Танец на выпускном и исполненное обещаниеВесной 2026 года Юлия Гаврилина вновь оказалась в центре внимания благодаря необычной истории. Один из старшеклассников по имени Алексей на протяжении месяца ежедневно публиковал видеоролики, в которых просил артистку приехать на его выпускной и станцевать вместе с ним прощальный вальс.
Юлия увидела одно из обращений уже на третий день после начала флешмоба. Впоследствии она решила выполнить обещание.
«Я не смогла ощутить это состояние последнего танца в школе. Этот поступок Леши, как он отчаянно месяц каждый день снимал видео, чтобы я станцевала с ним вальс. Самое интересное, я увидела его видео на третий день», — рассказывала блогер журналистам.Подготовка к выступлению продолжалась семь месяцев. Большую часть времени ребята репетировали дистанционно. Перед самим мероприятием состоялась лишь одна очная репетиция. На прощание артистка обратилась к выпускникам с напутственными словами.
«Спасибо, что пустили меня в самое сердце, в самую душу. Это напоминание о том, как важно мечтать и верить в себя», — сказала она.
Юлия Гаврилина сегодняСегодня Юлия Гаврилина продолжает активно развивать музыкальную карьеру, участвует в различных медиапроектах и регулярно выпускает новый контент для своих поклонников. Блогер сохраняет статус одной из самых популярных интернет-звезд России.
На ее страницу в Instagram* подписаны более 5,2 миллиона пользователей, а аудитория в TikTok превышает 20 миллионов человек.