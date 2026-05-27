Пограничное расстройство личности, аборт и физическое насилие в отношениях: жизнь и творчество исполнительницы хита «Стрелы» Тоси Чайкиной
Тося Чайкина — российская певица, композитор и автор песен, работающая на стыке инди-попа и дрим-попа. Широкую популярность артистке принес трек «Стрелы», записанный совместно с рэпером Markul. 28 мая исполнительнице исполняется 29 лет. О творческом пути, громких романах и тяжелых жизненных испытаниях — в материале «Радио 1»
Биография Тоси Чайкиной и музыкальная семьяНастоящее имя артистки — Антонина Александровна Бадулина. Будущая певица родилась 28 мая 1996 года в Санкт-Петербурге. Любовь к музыке окружала Антонину буквально с рождения. Её дедушка работал композитором и дирижёром, отец также связал жизнь с дирижёрским искусством, а мать и бабушка обладали хорошими вокальными данными.
Несмотря на такую творческую атмосферу, в детстве Антонина вовсе не мечтала о сцене. Девочка хотела стать балериной, однако родственники настояли на музыкальном образовании, и в итоге она отправилась учиться в музыкальную школу.
Мать певицы Вера Бадулина преподавала академический вокал, а отец артистки Александр Сладковский впоследствии стал главным дирижёром Татарстана. С ранних лет Антонина занималась музыкой и много времени проводила за пианино марки «Чайка». Именно с этим инструментом позже оказался связан её сценический псевдоним.
Уже в девятилетнем возрасте будущая певица начала участвовать в песенных конкурсах и фестивалях. В восьмом классе девушка практически не расставалась с гитарой и нередко играла прямо в школе на переменах. В её репертуаре тогда звучали композиции Эми Уайнхаус и группы «Пятница».
Однажды Антонине даже удалось заработать на выступлениях тысячу рублей. Однако деньги школьница не оставила себе: всю сумму она передала на ремонт учебного заведения. После школы Тося Чайкина поступила в музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, где преподавала её мать. Однако доучиться артистка не смогла — она ушла с третьего курса.
Как начиналась музыкальная карьера Тоси ЧайкинойПервый серьёзный музыкальный проект появился в жизни артистки в 16 лет. Тогда Антонина вместе с Андреем Мартыновым и Семёном Гуревичем создала электронную группу More Oblakov. Проект быстро привлёк внимание слушателей. Уже через неделю о коллективе начали активно говорить в музыкальной среде.
В 2013 году на платформе SoundCloud вышли дебютные мини-альбомы группы — EP и «Весна». Год спустя музыканты представили сборник «В моей квартире», включавший десять треков.
Несмотря на успешный старт, проект в итоге прекратил существование. После распада коллектива Тося Чайкина сосредоточилась на других музыкальных экспериментах и начала активно развивать сольное творчество.
Певица работала сразу под несколькими именами. Как Tosyachai артистка выпустила инструментальный альбом Dreams, под псевдонимом Берри Трэйл представила пластинку «Вечность», а в рамках проекта Inner Tones записала альбом When I Was A Child.
В 2018 году исполнительница окончательно закрепилась под сценическим именем Тося Чайкина и представила слушателям релиз «Цветы».
Сотрудничество с музыкантами и работа в киноПараллельно с сольной карьерой артистка активно сотрудничала с другими музыкантами. Тося Чайкина работала с группой «Лауд», записывала совместные композиции с Женей Мильковским из коллектива «Нервы», участвовала в проектах Эльдара Джарахова и Мэйти.
Кроме того, певица писала тексты для Тани Терешиной и Саши Воробьёвой. Музыку артистки использовали и в театральных постановках. В частности, Тося создала композиции для балета Adulte, который поставили на сцене Мариинского театра.
Также певица участвовала в создании саундтреков к фильмам «О чём шумит русский лес» и «Цензор».
Участие Тоси Чайкиной в шоу «Песни» на ТНТ23 февраля 2019 года певица появилась в эфире проекта «Песни-2» на телеканале ТНТ. Во время выступления артистка исполнила собственную композицию «Май свит» и запомнилась зрителям необычной подачей, пластикой и ярким образом.
Несмотря на внимание публики, пройти дальше второго этапа отбора Тося Чайкина не смогла. Однако уже через несколько месяцев певица выпустила мини-альбом «Юность», который помог ей заметно расширить аудиторию слушателей.
В пластинку вошли совместные работы с Ёлкой и Егором Сесаревым. Осенью того же года Тося Чайкина записала песню «Тишина» вместе с проектом Zero People. Режиссёром клипа выступил Евгений Тирштайн, ранее работавший над видео «Чувства» для группы Animal ДжаZ.
Клип быстро набрал популярность во «ВКонтакте»: всего за две недели ролик посмотрели более 800 тысяч раз.
Альбом «Сделано в айфон» и музыкальные экспериментыВ 2019 году певица представила ещё один заметный проект — альбом «Сделано в айфон». В пластинку вошли композиции «Манифест», «Пойми меня, мама» и другие треки.
Главной особенностью релиза стало то, что артистка записала материал без профессиональной студии — исключительно с помощью iPhone. Позже певица рассказывала, что воспринимала работу над альбомом как своеобразный творческий эксперимент.
По словам исполнительницы, проект доказал: качественную музыку можно создавать даже без дорогостоящего оборудования, если у артиста есть идея и понимание своей аудитории.
Хит «В сердце бахнули стрелы» и рост популярностиВ 2020 году Тося Чайкина написала композицию для сериала «Беспринципные». В 2021-м певица выпустила трек «25», приуроченный к собственному дню рождения.
Новый виток популярности артистка получила накануне 2023 года. Тогда Тося записала совместный кавер «Февраль» с Лолитой Милявской. Однако настоящим музыкальным прорывом стала композиция «Стрелы», более известная как «В сердце бахнули стрелы». Песню певица записала вместе с рэпером Markul. Трек быстро стал вирусным в соцсетях и превратился в один из самых обсуждаемых музыкальных релизов года.
Одновременно Тося Чайкина продолжила развивать сольное направление. Среди новых работ артистки появились композиции «Аномалия» и «Я не хочу сидеть дома». Новые песни певица представила публике на фестивале VK Музыка Summer Stage.
Саундтреки, новые проекты и работа с киноОсенью 2023 года у Тоси Чайкиной вышла композиция «Надежда», ставшая саундтреком к китайскому фильму «Исчезнувшая в звёздах». Картина представляла собой ремейк советской драмы «Ловушка для одинокого мужчины».
Перед наступлением 2024 года певица также приняла участие в записи музыкального проекта Je t’aime. Помимо авторских песен, артистка регулярно выпускает каверы на известные композиции и продолжает активно сотрудничать с режиссёрами и продюсерами.
Личная жизнь Тоси Чайкиной и отношения с АссаиТося Чайкина никогда не скрывала подробности личной жизни. Одним из самых известных её романов стали отношения с рэпером Алексеем Косовым, выступающим под псевдонимом Ассаи.
Познакомились музыканты в тот период, когда рэпер искал преподавателя по вокалу. Эту роль как раз и выполняла Тося. Общие интересы быстро сблизили молодых людей, однако отношения в итоге закончились расставанием.
29 августа 2019 года певица сообщила подписчикам о переезде в Москву. Вместе с ней в столицу перебрался режиссёр её клипов Вадим Балабанов. Спустя год Тося Чайкина опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что в течение нескольких лет сталкивалась с физическим и психологическим насилием со стороны партнёра.
Имя мужчины артистка напрямую не назвала, однако поклонники предположили, что речь шла именно об Ассаи. Певица рассказывала, что в начале отношений всё выглядело почти идеально. Однако со временем партнёр начал унижать её, провоцировать конфликты и демонстрировать агрессию.
Лишь спустя примерно год певица окончательно прекратила отношения. После пережитого Тося Чайкина столкнулась с тяжёлой депрессией, которая серьёзно повлияла и на её эмоциональное состояние, и на творчество.
Роман с Никитой Маниловым
Позже певица начала встречаться с актёром Театра сатиры Никитой Маниловым. Влюблённые рассказали историю знакомства в YouTube-шоу «Между нами». По словам пары, впервые они встретились во время уличного конфликта и буквально находились по разные стороны «баррикад».
Однако первоначальная неприязнь довольно быстро исчезла, а затем между молодыми людьми начались романтические отношения.
Новые неудачи отношениях
Осенью 2023 года Тося Чайкина рассказала, что в прошлом сделала аборт во время отношений «со взрослым мужчиной». Кроме того, певица призналась, что психиатр диагностировал у неё пограничное расстройство личности и посттравматическое стрессовое расстройство.
Летом 2025 года артистка поделилась новой историей неудачного романа. Во время поездки в Таиланд певица встретилась со старым знакомым — актёром Денисом Чмелёвым, который к тому моменту жил в Австралии.
Между молодыми людьми начались отношения. Сначала Тосе казалось, что роман развивается гармонично: пару объединяли схожие взгляды, интересы и образ жизни. Однако позже певица почувствовала, что партнёр использует её в собственных интересах.
По словам артистки, мужчина жил за её счёт, избегал серьёзных разговоров, а на попытки обсудить проблемы реагировал агрессивно. В итоге Тося Чайкина решила прекратить отношения.
Певица также рассказала, что за несколько месяцев Денис Чмелёв получил от неё около двух миллионов рублей под различными предлогами. При этом артистка призналась, что уже не рассчитывает вернуть эти деньги.
Тося Чайкина сейчасСейчас Тося Чайкина продолжает активно развивать музыкальную карьеру. Артистка регулярно выступает на концертах и фестивалях, сотрудничает с популярными музыкантами и создаёт саундтреки для кино и сериалов.
В начале лета 2025 года певица вместе с группой «Три дня дождя» получила премию «Муз-ТВ» за лучшее кавер-исполнение композиции «Земля». Песня вошла в саундтрек драматического сериала «Амура», главные роли в котором исполнили Юрий Колокольников и Алёна Михайлова.
Сегодня имя Тоси Чайкиной продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых в российской музыкальной индустрии, а сама артистка уверенно удерживает внимание аудитории благодаря необычному стилю, эмоциональным текстам и постоянным творческим экспериментам.