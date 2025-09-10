Похитил дочь и посадил её без прав за руль: Алексею Панину* 48 лет. Как сейчас живёт актер и за что его объявили в розыск
Алексей Панин* — известный российский актёр, который покинул страну ещё до начала специальной военной операции на Украине. С тех пор его имя не раз всплывало в заголовках скандальных новостей. Артист получил статус иностранного агента, а также оказался под угрозой ареста в России. 10 сентября ему исполняется 48 лет. Как складывается его жизнь сейчас и в какие громкие истории он успел попасть, расскажет «Радио 1».
Биография Алексея Панина*Панина* считают одной из самых провокационных фигур отечественного кино. Его имя часто оказывается в центре скандалов из-за эпатажного поведения. Например, он привлекал внимание публичным обнажением и шокирующими признаниями. После критики российских властей и нелестных высказываний о соотечественниках, которых он назвал «закомплексованными», актёр был вынужден уехать за границу.
Однако и за рубежом актёр продолжил попадать в неприятности. Его задержали в Эстонии, а затем он перебрался в США. Там, по слухам, он устраивал выступления для эмигрантов и даже брал с собой несовершеннолетнюю дочь в бары.
Алексей* родился в интеллигентной семье 10 сентября 1977 года в Москве. Его мать работала редактором, отец — инженером. С детства он увлекался театром и спортом, но в школе часто сталкивался с трудностями, из-за чего сменил множество учебных заведений. Попытки учиться в ГИТИСе также были неудачными — его отчисляли трижды. Тем не менее, Панин* сумел стать популярным актёром, благодаря ролям в фильмах «ДМБ» и и «Романовы.
Венценосная семья».
Алексей Панин* в фильме «Жмурки» (фото: социальные сети)
Личная жизнь Алексея Панина*Алексей Панин* больше запомнился публике своими скандалами и эпатажным поведением, чем актёрскими достижениями. В начале карьеры он активно снимался в успешных фильмах, чаще всего исполняя роли военных и бандитов.
С 2000 по 2006 годы актер появился более чем в 50 кинокартинах, но позже стал соглашаться на низкобюджетные проекты и второстепенные роли.
На съёмочных площадках он прославился сложным характером. Режиссёры жаловались на его скандальное поведение, а однажды он даже вступил в драку с режиссёром Фёдором Поповым.
Личная жизнь артиста также постоянно оказывалась в центре внимания. В молодости он встречался с коллегами по кино, но эти отношения были недолговечными. Алексей* был женат дважды. Его брак с Людмилой Григорьевой продлился менее года, а в 2020 году он женился на блогере Еве Тарлакян, с которой познакомился за границей.
Самый громкий его роман был с Юлией Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. Борьба за опеку над девочкой сопровождалась скандалами. Кроме Анны, у Панина* есть ещё две дочери — Мария и София, рождённые от разных женщин. Также известно о его четвёртой дочери, которая воспитывается другим мужчиной.
Экстравагантность актёра проявляется и в его увлечениях. Он шокировал публику своей любви к женским чулкам и интересу к зоофильским видео.
Алексей Панин* с женой Евой Тарлакян (фото: социальные сети)
Панин* украл собственную дочь
В 2015 году судебное разбирательство между Алексеем Паниным* и моделью Юлией Юдинцевой за опеку над их дочерью длилось уже несколько лет. Конфликт дошёл до того, что стороны начали выяснять отношения в прямом эфире одного из телешоу.
Панин* обвинял бывшую супругу в том, что она препятствует его общению с ребёнком. Однако вскоре после этого инцидента актёр устроил погоню за полицейским кортежем, протаранил шлагбаум и в результате оказался на 10 суток в изоляторе.
После выхода из СИЗО актёр пошёл на крайние меры — он фактически похитил свою дочь Анну, подкараулив её возле школы. Несмотря на это, девочка несколько раз возвращалась к матери. Конфликт продолжал набирать обороты, и однажды артист даже устроил драку с адвокатом Юдинцевой. В итоге суд оставил ребёнка с отцом, ссылаясь на желание самой Анны.
«У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной всё время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чём не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой», — поделилась Анна в интервью Ксении Собчак.
Алексей Панин* с дочкой Анной (фото: социальные сети)
Поведение Панина* часто вызывало общественное возмущение. Актёр открыто признавался, что ходит дома нагишом на глазах у ребёнка.
«Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально», — сказал он.
Скандал с участием собакиВо время судебного разбирательства по делу об опеке над дочерью Панина* в Сети появилось скандальное видео, на котором, предположительно, актёр совершает интимные действия с собакой. Дочке актера это видео отправили ее одноклассники. Более того, из-за этого скандала над девочкой начали издеваться. Однако сама она утверждала, что не обижается на отца за его поведение.
«Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала», — прокомментировала она.Анна также высказывала сомнения, что на видео изображён именно её отец, так как на теле мужчины не было татуировок, которые есть у Панина*. Актёр же уверен, что ролик был снят его бывшей супругой с целью подорвать его репутацию и повлиять на решение суда в её пользу.
Жизнь в США и ИспанииПосле некоторых лет, проведённых в США, Алексей* продолжал вести экстравагантный образ жизни, регулярно посещая бары и выпивая с другими эмигрантами. На опубликованных в соцсетях фотографиях можно было увидеть, как Анна вынуждена разделять досуг с отцом. Кроме того, Панин* не стеснялся посещать нудистские пляжи, отказываясь от обычных.
«Последите лет 25, я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!», — рассказал он.В 2023 году актёр и его дочь переехали из Америки в Испанию, где, по словам Панина*, отношения с дочерью наладились. Однако Анна утверждала, что её жизнь с отцом по-прежнему полна неопределённости. Она переживала из-за алкоголизма отца.
«Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя», — отметила девочка.
Анна Панина (фото: социальные сети)
Кроме того, Анна не могла понять, что её ожидает в будущем. Такая неопределённость сильно влияла на её психику.
«Неизвестно, что будет дальше. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности. Мне не хватает примкнуться куда-то», — рассказала дочь актёра.Несмотря на трудности в отношениях с отцом и критику в социальных сетях, Анна не стеснялась Панина* и не обращала внимания на негативные высказывания со стороны хейтеров.
«Я рада, что у меня он такой — он показывает, что у всех есть свои увлечения, желания, мнения. Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне всё нормально», — сказала она.
Дочь Панина* водит машину без правНедавно в Сети появился видеоролик, который вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах 16-летняя дочь Панина* управляет автомобилем, в то время как сам актёр сидит рядом на пассажирском сидении и радостно комментирует происходящее.
«Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить», — говорит он.
Пользователи были возмущены: у девочки ещё даже нет водительских прав, так как она сдала только теоретический экзамен. Дочь актёра объяснила, что в Калифорнии, где они сейчас находятся, такие поездки возможны, если рядом — взрослый с действующими правами. Однако многих этот аргумент не убедил. В комментариях люди обеспокоены безопасностью девушки, а некоторые даже призвали органы опеки обратить внимание на ситуацию, посчитав её примером безответственного родительства.
Суд вынес приговор актеру Панину*Московская прокуратура сообщала о заочном приговоре актеру Алексею Панину*. Суд назначил ему шесть лет колонии за оправдание терроризма. По данным следствия, в октябре 2022 года Алексей* находясь за границей, опубликовал в своем канале в мессенджере записи, в которых оправдывал терроризм.
Уголовное дело против актера возбудили в мае 2023 года. В тот же период Панина* объявили в розыск.
Работал доставщиком еды после переездаПосле отъезда из России актер рассказывал о трудностях за границей. Панин* признался, что в США занимался доставкой еды. По его словам, он был водителем, а его дочь — курьером. Актер подчеркнул, что подобный путь прошли многие артисты в Голливуде.
«Каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — был официантом, водителем. Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?» — отметил он.
*Алексей Панин признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
