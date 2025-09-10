Похитил дочь и посадил её без прав за руль: Алексею Панину* 48 лет. Как сейчас живёт актер и за что его объявили в розыск

10 сентября 2025, 16:41

Алексей Панин* (фото: социальные сети)

Алексей Панин* — известный российский актёр, который покинул страну ещё до начала специальной военной операции на Украине. С тех пор его имя не раз всплывало в заголовках скандальных новостей. Артист получил статус иностранного агента, а также оказался под угрозой ареста в России. 10 сентября ему исполняется 48 лет. Как складывается его жизнь сейчас и в какие громкие истории он успел попасть, расскажет «Радио 1».





Биография Алексея Панина*

Алексей Панин* в фильме «Жмурки» (фото: социальные сети)

Личная жизнь Алексея Панина*

Алексей Панин* с женой Евой Тарлакян (фото: социальные сети)

Панин* украл собственную дочь

«У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной всё время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чём не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой», — поделилась Анна в интервью Ксении Собчак.

Алексей Панин* с дочкой Анной (фото: социальные сети)

«Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально», — сказал он.

Скандал с участием собаки

«Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала», — прокомментировала она.

Жизнь в США и Испании

«Последите лет 25, я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!», — рассказал он.

«Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя», — отметила девочка.

Анна Панина (фото: социальные сети)





«Неизвестно, что будет дальше. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности. Мне не хватает примкнуться куда-то», — рассказала дочь актёра.

«Я рада, что у меня он такой — он показывает, что у всех есть свои увлечения, желания, мнения. Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне всё нормально», — сказала она.

Дочь Панина* водит машину без прав

«Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить», — говорит он.

Суд вынес приговор актеру Панину*

Работал доставщиком еды после переезда

«Каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — был официантом, водителем. Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?» — отметил он.