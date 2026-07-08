Похоронил семью, хотел уйти в монастырь и столкнулся с обвинениями из-за смерти ребенка: тяжелые события в жизни звезды «Бригады» Дмитрия Дюжева
Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра и кино, телеведущий, артист озвучивания и дубляжа, певец и режиссер. Он носит звание заслуженного артиста Российской Федерации, а также является народным артистом Карачаево-Черкесской Республики. Несмотря на десятки ярких работ, для миллионов зрителей Дюжев прежде всего остается исполнителем роли Космоса в культовом сериале «Бригада». Именно этот образ на долгие годы определил отношение публики к актеру: многие воспринимали его исключительно через призму экранного героя, а эмоциональная манера игры и яркая харизма лишь усиливали подобные ассоциации. 9 июля Дмитрию Дюжеву исполняется 48 лет. О его творческом пути, личных испытаниях и самых громких событиях жизни — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Дюжева: детство и выбор профессииДмитрий Дюжев появился на свет в июле 1978 года в Астрахани. Он рос в семье провинциального артиста. Его отец Петр Дюжев мечтал добиться признания на большой сцене, однако реализовать эти планы не смог. В непростые 1990-е годы мужчина оставил профессию и занялся предпринимательством.
Именно отец сыграл ключевую роль в судьбе будущего актера. Когда Дмитрий сомневался, какую профессию выбрать, Петр Дюжев сумел убедить сына посвятить себя сцене.
«Хочешь, чтобы твоя сказка никогда не заканчивалась? Хочешь сам ее творить? Так профессия актера как раз и сможет дать тебе все», — сказал он.
Семейные трагедии Дмитрия ДюжеваКонец 1990-х годов стал для семьи Дюжевых временем тяжелых испытаний. Врачи диагностировали младшей сестре Дмитрия, Насте, лейкемию. Родители потратили все семейные накопления на лечение дочери, а лучшие специалисты пытались спасти девочку.
Несмотря на усилия медиков, в 1998 году она скончалась в возрасте 12 лет. Смерть сестры стала для Дмитрия тяжелым потрясением.
«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробу своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», — вспоминал он.Однако этим трагедии семьи не закончились. После смерти дочери отец актера тяжело переживал утрату, пристрастился к алкоголю и продал принадлежавшее ему кафе. На вырученные средства он установил на могиле Насти памятник из белого мрамора. Позже Петр Дюжев покончил с собой. Спустя несколько месяцев умерла и мать артиста — ее сердце не выдержало пережитых потрясений.
После смерти родителей Дмитрий переживал глубокий духовный кризис. Он всерьез задумывался о монастырской жизни, надеясь обрести внутренний покой и молиться за душу отца.
«Когда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — говорил артист.
Как роль Космоса в «Бригаде» изменила жизнь Дмитрия ДюжеваВсе эти драматические события совпали с выходом сериала «Бригада», который принес Дмитрию Дюжеву всероссийскую известность. В тот сложный период актер признавался, что пережить тяжелые времена ему помогли работа и вера.
При этом соглашаться на роль Космоса Дюжев долго не решался. Как верующий человек, он опасался играть криминального персонажа. В итоге артист пришел к выводу, что история героя сможет показать молодым зрителям, к каким последствиям приводит преступный образ жизни.
Тем не менее образ Космоса продолжает преследовать актера спустя многие годы.
«У меня на почте сохранилось письмо следующего содержания: "Мой ребенок фанател от вашего сериала и твоего персонажа. В итоге захотел быть похожим на него. Стал принимать наркотики, вести хулиганский образ жизни и теперь умер. Вы виноваты в смерти моего сына!" Не одно такое письмо было. Как человек творческий, получая такие послания, я буквально умираю», — рассказывал Дмитрий.
Фильмы Дмитрия Дюжева после «Бригады»После громкого успеха «Бригады» актер сознательно стремился уйти от образа криминального героя и выбирал самые разные роли. При этом он не отказывался полностью от фильмов подобной тематики.
Кинокритики высоко оценили его работу в образе Саймона в фильме «Жмурки», а также роль Олега в картине «Мне не больно». Позже Дмитрий Дюжев исполнил роль отца Иова в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина, сыграл бывшего сотрудника милиции в картине «Каникулы строгого режима», а в историческом проекте «Тобол» воплотил образ Петра I.
Одним из самых популярных современных проектов с участием артиста стал комедийный сериал «Ресторан по понятиям». В нем Дюжев исполнил роль Кувалды и подробно рассказывал о характере своего персонажа.
«Кувалда нечистоплотен, физически здоров, и это является замещением многих атрибутов его жизни. Ему не нужно мыться, чтобы понравиться женщине. Он просто силой берет ее. Вот только вся эта физическая мощь основана на детском страхе. Кувалда — это маленький трусишка, прикрытый грудой мышц. При всем при этом мой герой любит сочинять стихи, петь со сцены, выступать, что является неприемлемым для представителей криминального мира», — делился Дмитрий.
Дмитрий Дюжев как режиссер и театральный постановщикТворческие интересы Дмитрия Дюжева не ограничились актерской профессией. В 2011 году он завершил обучение на режиссерском курсе Владимира Хотиненко и начал работать уже как постановщик.
Его дипломную короткометражную работу включили в программу фестиваля «Кинотавр». Позже Дюжев снял одну из новелл киноальманаха «Мамы», а также работал над фильмом «Чемпионы». В 2015 году артист дебютировал и в качестве театрального режиссера, поставив спектакль «Скамейка».
Еще одним направлением творчества Дмитрия Дюжева стала музыка. После победы в телевизионном проекте «Две звезды» актер начал гастролировать вместе с Тамарой Гвердцители. Дуэт успешно выступал с концертной программой в разных городах.
Позднее Дюжева пригласили в состав жюри шоу «Две звезды. Отцы и дети». Во время работы в проекте артист не раз жестко оценивал выступления участников.
Особенно широкий резонанс вызвала его реакция на выступление Архипа, сына Наташи Королевой. Молодой исполнитель не смог спеть подготовленную композицию из-за потери голоса. Главное недовольство актера вызвал тот факт, что молодой человек скрыл от зрителей причину своего внезапного недомоганияднако.
«На тебя сейчас смотрит вся страна, несколько миллионов людей. Ты взял на себя ответственность не подвести маму. Что произошло, отвечай честно! Я не вижу этих слез, этого ужаса внутри!» — обратился актер к Архипу.При этом Лариса Долина встала на сторону вокалиста и поддержала его.
Личная жизнь Дмитрия ДюжеваВ 2003 году Дмитрий Дюжев начал встречаться с солисткой Большого театра Анастасией Меськовой. Их знакомство быстро переросло в роман. Артисты посещали спектакли друг друга, а во время совместных гастролей в Париже окончательно поняли, что хотят быть вместе.
Однако после возвращения в Москву отношения начали стремительно ухудшаться. По словам Анастасии, Дмитрий мог не выходить на связь по две недели, а однажды даже забыл встретить ее после работы. Пара решила жить вместе, рассчитывая сохранить отношения, однако совместный быт лишь ускорил расставание.
«Полгода я находилась в слезах и соплях, но не потому что любовь такая сильная, просто требовалось пострадать. Помню, однажды всю ночь до самого утра просидели с подругой Лянкой Грыу на подоконнике, пели песни, стихи читали, я плакала, а она меня успокаивала», — вспоминала Меськова.
Романы с Натальей Швец и Жанной Фриске
После расставания с балериной Дмитрий Дюжев начал отношения с актрисой Натальей Швец. В какой-то момент в прессе появились разговоры о скорой свадьбе, однако до регистрации брака дело так и не дошло. Наталья позже признавалась, что их чувства были искренними, однако взгляды на жизнь у них оказались слишком разными.
«У нас все было по-настоящему. И было замечательно. Но… мы расстались. Ничего не поделаешь, у нас с Димой слишком разные интересы. Наверное, о нашей ситуации можно сказать словами Пастернака, которые я недавно прочитала в "Докторе Живаго": "Как ни прекрасна юность, все же она убегает. Кто хочет радоваться — пусть радуется. В завтрашнем дне уверенности нет…"», — рассказывала артистка.Спустя несколько лет Дмитрий впервые рассказал и о коротком романе с Жанной Фриске. По словам актера, их отношения длились совсем недолго, но оставили яркие воспоминания.
Как Дмитрий Дюжев познакомился с будущей женой Татьяной Зайцевой
Поиски спутницы жизни завершились неожиданно во время концерта Мадонны в московских «Лужниках». Именно там Дмитрий впервые увидел Татьяну Зайцеву. По признанию самого актера, чувство возникло мгновенно.
«Вошла на трибуны Она. И мир остановился. Произошла любовь с первого взгляда. Таня — не просто симпатичная девушка. Было какое-то умопомрачение, когда мир и жизнь остановились. Ты не хочешь есть, пить. Ты ничего не хочешь. Тебе только надо видеть ее и можно умереть рядом с ней», — рассказывал артист.После концерта Дмитрий предложил Татьяне и ее подругам отправиться в ресторан. При этом на банковской карте у него не оказалось денег, а наличные остались дома. Актер сумел договориться с владельцами заведения об отсрочке оплаты и тем самым достойно вышел из неловкой ситуации, произведя впечатление на девушку. С этого вечера они практически не расставались.
Свадьба, дети и семейная жизнь
Официально Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева стали супругами 14 февраля 2008 года. Свидетелями на свадьбе выступили Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Спустя несколько месяцев, в августе того же года, у супругов родился сын Иван. В 2015 году семья вновь пополнилась — на свет появился второй сын, которого назвали Дмитрием.
По словам Татьяны, за годы совместной жизни супругам удалось избежать серьезных кризисов, хотя бытовые сложности, как и в любой семье, периодически возникали.
«За то время, что мы вместе, у нас не было каких-то серьезных испытаний, но мелкие бытовые проблемы, конечно, случаются. Иногда какая-то чепуха портит все. Но, к счастью, у нас есть духовник, отец Андрей, он венчал нас и стал крестным наших мальчиков. Очень многие ответы мы находим у него. Он стоит на страже нашего брака, подсказывает мне и, видимо, Диме тоже во время исповеди какие-то вещи, которые дают силы, учат смирению, прощению», — рассказывала супруга артиста.
Скандал с очередью в аэропортуВ конце 2017 года Дмитрий Дюжев оказался в центре громкого общественного скандала. Причиной стала конфликтная ситуация в аэропорту. Актер приобрел билет бизнес-класса и рассчитывал пройти на посадку первым, как это предусмотрено правилами авиакомпании. Однако пассажиры экономкласса потребовали, чтобы артист занял место в общей очереди.
Такое отношение Дмитрий воспринял крайне болезненно.
«О чем мне с вами? Какой может быть диалог? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я ради вашего досуга жизнью рискую. Сколько было случаев! Мы чуть не разбились на самолете! Шрам у меня на руке, потому что в болоте был жестяной штырь. Это всегда с риском для жизни. Забудь — тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны. Или порви свою грудь. Погибни сейчас, но будь лучшим, будь на высоте, не допускай фальши! А потом, я оказываюсь среди вас, этих зрителей. И место мое в последнем вагоне?» — эмоционально говорил актер.Особенно широкий общественный резонанс вызвали его слова о современных зрителях.
«Это правильно, что для вас делают такую лабуду, туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Я-то думал, что вы порядочные, культурные образованные люди. Россияне», — заявил Дюжев.После выхода интервью артист неоднократно объяснял смысл своих слов. В социальных сетях развернулась масштабная критика, появились многочисленные негативные публикации, а пользователи начали искать компрометирующую информацию о звезде.
Позднее актер публично подчеркнул, что всегда уважал своего зрителя.
«Я верой и правдой служу своему зрителю вот уже более 20 лет. Боготворю и люблю его — без этого невозможна моя профессия и моя жизнь. Но иногда, редко, но, поверьте, бывает, хочется, чтобы не забывали, что актеры — это тоже люди. Удивительно, но факт. Мы устаем, любим, плачем и умираем точно так же, как и вы. И заслуживаем такого же, я не сказал большего, заметьте, к себе уважения», — объяснял Дмитрий.
Политическая деятельность Дмитрия ДюжеваВесной 2026 года Дмитрий Дюжев неожиданно заявил о намерении заняться политикой. Актер подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», рассчитывая получить выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы по московскому списку.
Основной акцент своей программы артист сделал на социальных вопросах. Он заявил о намерении заниматься проблемами тарифов ЖКХ, совершенствованием пенсионной системы, а также развитием общественных пространств и благоустройством прогулочных зон.
Решение Дюжева попробовать себя в политике, а также заметное изменение его публичного образа вызвали активную дискуссию в социальных сетях и многочисленные критические комментарии. Сам актер объяснил свой шаг тем, что известность дает возможность приносить обществу реальную пользу и привлекать внимание к важным вопросам.
Одновременно с политической деятельностью Дмитрий Дюжев продолжает активно работать в профессии. Он снимается в кино и телесериалах, выходит на театральную сцену и участвует в новых творческих проектах.