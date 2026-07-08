08 июля 2026, 12:31

Дмитрий Дюжев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра и кино, телеведущий, артист озвучивания и дубляжа, певец и режиссер. Он носит звание заслуженного артиста Российской Федерации, а также является народным артистом Карачаево-Черкесской Республики. Несмотря на десятки ярких работ, для миллионов зрителей Дюжев прежде всего остается исполнителем роли Космоса в культовом сериале «Бригада». Именно этот образ на долгие годы определил отношение публики к актеру: многие воспринимали его исключительно через призму экранного героя, а эмоциональная манера игры и яркая харизма лишь усиливали подобные ассоциации. 9 июля Дмитрию Дюжеву исполняется 48 лет. О его творческом пути, личных испытаниях и самых громких событиях жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Дюжева: детство и выбор профессии Семейные трагедии Дмитрия Дюжева Как роль Космоса в «Бригаде» изменила жизнь Дмитрия Дюжева Фильмы Дмитрия Дюжева после «Бригады» Дмитрий Дюжев как режиссер и театральный постановщик Личная жизнь Дмитрия Дюжева Скандал с очередью в аэропорту Политическая деятельность Дмитрия Дюжева

Биография Дмитрия Дюжева: детство и выбор профессии

«Хочешь, чтобы твоя сказка никогда не заканчивалась? Хочешь сам ее творить? Так профессия актера как раз и сможет дать тебе все», — сказал он.

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

Семейные трагедии Дмитрия Дюжева

«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробу своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», — вспоминал он.

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

«Когда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — говорил артист.

Как роль Космоса в «Бригаде» изменила жизнь Дмитрия Дюжева

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

«У меня на почте сохранилось письмо следующего содержания: "Мой ребенок фанател от вашего сериала и твоего персонажа. В итоге захотел быть похожим на него. Стал принимать наркотики, вести хулиганский образ жизни и теперь умер. Вы виноваты в смерти моего сына!" Не одно такое письмо было. Как человек творческий, получая такие послания, я буквально умираю», — рассказывал Дмитрий.

Фильмы Дмитрия Дюжева после «Бригады»

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«Кувалда нечистоплотен, физически здоров, и это является замещением многих атрибутов его жизни. Ему не нужно мыться, чтобы понравиться женщине. Он просто силой берет ее. Вот только вся эта физическая мощь основана на детском страхе. Кувалда — это маленький трусишка, прикрытый грудой мышц. При всем при этом мой герой любит сочинять стихи, петь со сцены, выступать, что является неприемлемым для представителей криминального мира», — делился Дмитрий.

Дмитрий Дюжев как режиссер и театральный постановщик

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

«На тебя сейчас смотрит вся страна, несколько миллионов людей. Ты взял на себя ответственность не подвести маму. Что произошло, отвечай честно! Я не вижу этих слез, этого ужаса внутри!» — обратился актер к Архипу.

Личная жизнь Дмитрия Дюжева

Дмитрий Дюжев с будущей женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Полгода я находилась в слезах и соплях, но не потому что любовь такая сильная, просто требовалось пострадать. Помню, однажды всю ночь до самого утра просидели с подругой Лянкой Грыу на подоконнике, пели песни, стихи читали, я плакала, а она меня успокаивала», — вспоминала Меськова.

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«У нас все было по-настоящему. И было замечательно. Но… мы расстались. Ничего не поделаешь, у нас с Димой слишком разные интересы. Наверное, о нашей ситуации можно сказать словами Пастернака, которые я недавно прочитала в "Докторе Живаго": "Как ни прекрасна юность, все же она убегает. Кто хочет радоваться — пусть радуется. В завтрашнем дне уверенности нет…"», — рассказывала артистка.

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

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«Вошла на трибуны Она. И мир остановился. Произошла любовь с первого взгляда. Таня — не просто симпатичная девушка. Было какое-то умопомрачение, когда мир и жизнь остановились. Ты не хочешь есть, пить. Ты ничего не хочешь. Тебе только надо видеть ее и можно умереть рядом с ней», — рассказывал артист.

Свадьба, дети и семейная жизнь

Дмитрий Дюжев с женой (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

«За то время, что мы вместе, у нас не было каких-то серьезных испытаний, но мелкие бытовые проблемы, конечно, случаются. Иногда какая-то чепуха портит все. Но, к счастью, у нас есть духовник, отец Андрей, он венчал нас и стал крестным наших мальчиков. Очень многие ответы мы находим у него. Он стоит на страже нашего брака, подсказывает мне и, видимо, Диме тоже во время исповеди какие-то вещи, которые дают силы, учат смирению, прощению», — рассказывала супруга артиста.

Скандал с очередью в аэропорту

Дмитрий Дюжев (фото: Instagram* / dyuzhev_d)

«О чем мне с вами? Какой может быть диалог? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я ради вашего досуга жизнью рискую. Сколько было случаев! Мы чуть не разбились на самолете! Шрам у меня на руке, потому что в болоте был жестяной штырь. Это всегда с риском для жизни. Забудь — тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны. Или порви свою грудь. Погибни сейчас, но будь лучшим, будь на высоте, не допускай фальши! А потом, я оказываюсь среди вас, этих зрителей. И место мое в последнем вагоне?» — эмоционально говорил актер.

«Это правильно, что для вас делают такую лабуду, туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Я-то думал, что вы порядочные, культурные образованные люди. Россияне», — заявил Дюжев.

Дмитрий Дюжев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Я верой и правдой служу своему зрителю вот уже более 20 лет. Боготворю и люблю его — без этого невозможна моя профессия и моя жизнь. Но иногда, редко, но, поверьте, бывает, хочется, чтобы не забывали, что актеры — это тоже люди. Удивительно, но факт. Мы устаем, любим, плачем и умираем точно так же, как и вы. И заслуживаем такого же, я не сказал большего, заметьте, к себе уважения», — объяснял Дмитрий.

Политическая деятельность Дмитрия Дюжева