Измена жены с баскетболистом, смерть сестры и племянник в женском платье: с кем сейчас живет солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов?
Андрею Григорьеву-Апполонову, которого вся страна знает как веселого и неунывающего «Рыжего» из «Иванушек International», 26 июля исполняется 56 лет. Для миллионов поклонников он навсегда остался тем самым задорным парнем из клипа «Тучи», символом беззаботных 90-х. Однако за яркой улыбкой артиста скрывается полная трагедий и скандалов жизнь, где место на вершине хит-парадов соседствует с чередой смертей близких и предательством жены. Подробности жизни известного певца — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Григорьева-АпполоноваАндрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Будущий певец с малых лет отличался артистизмом и харизмой: ни одно школьное представление не обходилось без его участия. Григорьев-Апполонов также окончил музыкальную школу по классу фортепиано и достиг больших успехов в настольном теннисе, получив звание КМС.
После девятого класса Григорьев-Апполонов подал документы в педагогическое училище, которое успешно окончил. Молодой человек работал преподавателем в школе до того момента, пока однажды он не решил попробовать себя в качестве манекенщика, что изменило его дальнейшую судьбу. В 1988 году вместе с другими ребятами он принимал участие в конкурсе мод, где коллектив получил золотую медаль. Также Андрей пробовал себя в качестве режиссера, ставя спектакли в небольшом сочинском театре.
Карьера
В 1991 году Андрей поступил в ГИТИС, а спустя год отправился на прослушивание для участия в мюзикле «Метро». Несмотря на отсутствие хореографического образования, парня приняли в труппу. В 1992 как победитель творческого конкурса уехал в Штаты — выступать в бродвейском мюзикле «Метро» вместе с Игорем Сориным. Молодые люди решили организовать группу, и вскоре они нашли третьего участника — Кирилла Андреева, который на тот момент работал моделью у Славы Зайцева. Продюсером группы стал Игорь Матвиенко. Так появилась группа «Иванушки International».
Коллектив стал известным после выхода песни «Тучи». Их первый альбом «Конечно он» обрел успех у слушателей: все десять треков играли на федеральных радиостанциях. Позже на несколько песен были сняты клипы, которые ушли в ротацию на ТВ: «Тучи», «Золотые облака», «Я люблю», «Кукла», «Снегири».
В начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин. Он решил начать сольную карьеру, но так и не успел, трагически скончавшись в сентябре того же года. Его место занял Олег Яковлев, которого публика первое время принимать не хотела, но постепенно фанаты группы смирились и полюбили его.
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В роковом 1998-м году Григорьев-Апполонов также пережил смерть отца. 2017-й стал стал для артиста не менее тяжелым: из жизни ушли сестра Юлия, которая все это время работала костюмером у группы «Иванушки International», и Олег Яковлев.
Спустя два года вдовец Юлии Андрей Бурдуков, который младше ее на 25 лет, взял в качестве псевдонима фамилию Григорьев-Апполонов. Вместе с ее родным сыном они создали коллектив #AppolonovGang и записали песню в честь Юлии. Андрей довольно резко высказался на этот счет, назвав зятя альфонсом. Причиной послужило еще и то, что после смерти жены вдовец стал участником реалити-шоу «Дом-2».
Личная жизньПервой большой любовью Андрея стала бывшая участница коллектива A’Studio Полина Гриффис. Из-за нее молодой человек поехал на прослушивание в «Метро». Они вместе гастролировали, однако спустя время разошлись.
Вторые серьезные отношения Григорьева-Апполонова продлились пять лет. Музыкант жил вместе с Марией Лопатовой, но в результате пара так и не узаконила отношения. В 2001 году девушка ушла к спортсмену Андрею Кириленко.
Следующей избранницей певца стала Марина Банкова. В 2003 году у пары появился сын Иван,а спустя пять лет родился второй ребенок — сын Артемий. После этого Андрей и Марина решили официально узаконить отношения. Супруги казались образцовой семьей, но их взгляды на воспитание детей отличались. Отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. Из-за этого Андрей не поддерживал увлечение сыновей хоккеем. На сегодняшний день оба сына исполнителя профессионально занимаются спортом.
Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и сыновьями (Фото: РИА Новости/Алексей Юшенков)
По словам Григорьева-Апполонова, супруга поддерживала его в 2017-м, когда он потерял сестру и друга. Однако спустя несколько лет Марина подала на развод. Причиной разрыва стали новые отношения Банковой — с баскетболистом Андреем Зубковым. В 2019 году она переехала с сыновьями в дом спортсмена.
В 2022 году Иван окончил Международную кембриджскую школу, чем Андрей похвастался в своем блоге и заявил, что поддержит любое начинание сына. Старший сын теперь живет вместе с ним.
Андрей Григорьев-Апполонов сегодняВ настоящее время Андрей Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает на корпоративах в составе группы и ездит в небольшие туры.
«Иванушки International» (Фото: Instagram**@apollonov_ag)
Со старшим сыном Иваном у Андрея очень доверительные и теплые отношения. Всех девушек в первую очередь исполнитель знакомит с сыном. По словам Григорьева-Апполонова, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске.
В родном Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити.
По словам близких артиста, у Григорьева-Апполонова некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, певец начал вести здоровый образ жизни, полностью отказался от употребления никотина и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.
Племянник и крестный сын «Рыжего» из «Иванушек» стали парой* и переехали в ПарижПлемянник и крёстный сын Андрея Григорьева-Апполонова стали жить вместе и переехали во Францию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Уточняется, что родственники звезды сблизились в 2017 году после смерти супруги Андрея Бурдукова (после Григорьева-Аполлонова младшего) Юлии. Она была сестрой Андрея Григорьева-Аполлонова и умерла от приступа астмы. Племянник певца стал поддержкой скорбящего мужчины, и вскоре они вместе переехали в Германию, где Сергей жил уже 20 лет. После чего они переехали в Париж.
Примечательно, что Сергей кардинально сменил имидж: отрастил себе длинные волосы, покрасился в блонд и стал одеваться довольно женственно. В своем блоге мужчина любит выкладывать видео с собственными песнями и просто моменты из жизни. В его образе и постах российские активисты увидели пропаганду нетрадиционных ценностей* и потребовали запретить им въезд в РФ.
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