25 июля 2026, 14:40

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Андрею Григорьеву-Апполонову, которого вся страна знает как веселого и неунывающего «Рыжего» из «Иванушек International», 26 июля исполняется 56 лет. Для миллионов поклонников он навсегда остался тем самым задорным парнем из клипа «Тучи», символом беззаботных 90-х. Однако за яркой улыбкой артиста скрывается полная трагедий и скандалов жизнь, где место на вершине хит-парадов соседствует с чередой смертей близких и предательством жены. Подробности жизни известного певца — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Григорьева-Апполонова Карьера Личная жизнь Андрей Григорьев-Апполонов сегодня Племянник и крестный сын «Рыжего» из «Иванушек» стали парой* и переехали в Париж



Биография Андрея Григорьева-Апполонова

Карьера

«Иванушки International» (Фото: Instagram**@apollonov_ag)

«Это был мой учитель»: Любовь Толкалина первые назвала имя того, кто ее изнасиловал в детстве. Тайны брака с Кончаловским и опыт с влиятельным режиссером

«Иванушки International» (Фото: Instagram**@apollonov_ag)

Личная жизнь

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и сыновьями (Фото: РИА Новости/Алексей Юшенков)

Андрей Григорьев-Апполонов сегодня

«Иванушки International» (Фото: Instagram**@apollonov_ag)

Племянник и крестный сын «Рыжего» из «Иванушек» стали парой* и переехали в Париж