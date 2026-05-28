Достижения.рф

Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба телеведущего и художника Алексея Бегака

Алексей Бегак (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Известный телеведущий и художник Алексей Бегак на протяжении всей своей карьеры вел множество популярных передач. Одной из ключевых его программ было шоу «Квартирный вопрос» на НТВ. В 2014 году Бегак начал вести свою наиболее известную передачу — «Правила жизни» на телеканале «Культура», в которой совместно со звездными гостями рассуждал об изменениях в этике и эстетике, произошедших за последние века и десятилетия. О том, как жил знаменитый телеведущий, какие трагедии происходили в его жизни и что стало причиной смерти Алексея Бегака — в материале «Радио 1».



Биография Алексея Бегака: детские годы и талант художника

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года. Его родителями были артисты балета Большого театра Дмитрий Бегак и Ирина Левитина. С малых лет в мальчике прослеживался талант к рисованию, который он унаследовал от деда по материнской линии. Алексей взялся за карандаш в 1 год и 11 месяцев, а к 4 годам уже хорошо рисовал.

В документальном фильме «Его правила жизни» Бегак показывал свои детские рисунки, которые сохранили его родители. После окончания школы Алексей поступил в Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова.

Жизнь в Лондоне, выставочная деятельность и увлечение дизайном

Работать Бегак начал в качестве иллюстратора книг. Среди изданий, проиллюстрированных им, сборники стихов Б. Пастернака и фантастики Г. Уэльса.

В 1991 году Бегак вернулся к живописи. Его пейзажи экспонировались в частных московских галереях Art Modern и «Зеро», а также в нью-йоркской галерее Eleonor Ettinger Gallery. В Лондоне, где Алексей прожил 10 месяцев, он увлекся дизайном. Вернувшись в Москву, Бегак стал востребованным архитектором и дизайнером.

Карьера на телевидении

Первым телевизионным проектом, в котором Алексей Бегак принял участие, стала передача «С новым домом!», выходившая на канале «Россия 1». Этому поспособствовал младший сын Алексея, Филипп, который предложил пригласить отца в этот проект в качестве дизайнера. В 2011 году в возрасте 19 лет Филипп начал работать в этом проекте ассистентом, а затем дорос до директора.

Алексей Бегак и его сын Филипп (Фото: Instagram* / alexeybegak)
Другим телепроектом, который вел старший Бегак, было шоу «1000 мелочей», где ведущий помогал зрителям разобраться в полезных устройствах для дома. Когда на канале «Культура» обсуждалась идея программы об этике и эстетике, то Филипп вновь предложил кандидатуру Алексея на роль ведущего.

В 2014 году Алексей Бегак начал вести передачу «Правила жизни». Также он вел программу «Гений» и совместно с хореографом Аллой Сигаловой — программу-конкурс «Большая опера».

Стоит отметить, что за все это время успешный телеведущий не бросал живопись и выставочную деятельность. В 2017 году в Еврейском музее и центре толерантности прошла экспозиция картин Бегака «Большое увеличение».

Две трагедии в жизни Алексея Бегака


Если карьера у Алексея сложилась блестяще, то того же нельзя было сказать о его личной жизни. В браке с художницей Дарьей Семеновой, который длился почти 25 лет, у них родились два сына: Максим и Филипп. Супруга телеведущего родом не из простой семьи. Отцом Дарьи является советский писатель Юлиан Семенов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны». А мать — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской — Екатерина.

Развелся спустя 17 лет и хотел покончить с собой: как жил Александр Абдулов из «Обыкновенного чуда» и кому досталось его наследство
Развелся спустя 17 лет и хотел покончить с собой: как жил Александр Абдулов из «Обыкновенного чуда» и кому досталось его наследство

Однажды в семье Бегак произошла большая трагедия: старший сын пары Максим погиб в 24 года. Его убили из-за карточного долга в 3 тысячи долларов. Максим с детства был очень застенчивым, что затрудняло его адаптацию в обществе. После окончания школы молодой человек отправился в Англию. Откуда вернулся совсем другим человеком: более открытым и общительным.

«Все это сопровождалась сильной гульбой. Так продолжалось довольно долго и трагически закончилось», — вспоминал Алексей.
Смерть сына привела Дарью и Алексея к взаимным обвинениям и обидам. В результате чего они развелись. Через время даже трагедия с младшим сыном не смогла вновь их объединить. В 18 лет Филипп чудом выжил после тяжелой аварии на мотоцикле, в результате которой перенес пять сложнейших операций и два года восстановления.

Второй брак Алексея Бегака с женщиной, которая на 30 лет младше

Вторая жена Алексея, Ольга Гранкина, была значительно моложе его — на целых 30 лет. Их знакомство произошло в 2010 году, когда та была еще студенткой. Алексей с гордостью отмечал, что его супруга не только училась, но и успешно строила свою карьеру во Франции, куда переехала по обмену.

Здесь девушка начала изучать экономику. Однако вскоре поняла, что её призвание — это искусствоведение, и поступила в Сорбонну. А позже нашла в Париже работу. Влюбленным пришлось адаптироваться к жизни на две страны, что поначалу создавало проблемы. Со временем супруги научились находить баланс и поддерживать связь на расстоянии.

Болезнь и смерть Алексея Бегака

Смерть Алексея стала шоком для многих. Мужчина вел здоровый образ жизни и абсолютно не выглядел на свой возраст.

Первые признаки ухудшения здоровья Бегака зрители канала «Культура» заметили ещё в начале 2022 года, когда сильно похудевший ведущий появился на их экранах. Тогда многих встревожило его состояние, поскольку этот талантливый, жизнерадостный человек вдруг стал напоминать тень самого себя.

Алексей Бегак (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
Через шесть месяцев, 29 мая 2022 года, 62-летнего Алексея Бегака не стало. Близкие и сегодня продолжают хранить молчание относительно его смерти. Однако известно, что в последние годы телеведущий серьезно болел. По некоторым данным, Бегак страдал от онкологии.

Читайте также:

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 3 0 0 0 0