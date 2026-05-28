Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба телеведущего и художника Алексея Бегака
Известный телеведущий и художник Алексей Бегак на протяжении всей своей карьеры вел множество популярных передач. Одной из ключевых его программ было шоу «Квартирный вопрос» на НТВ. В 2014 году Бегак начал вести свою наиболее известную передачу — «Правила жизни» на телеканале «Культура», в которой совместно со звездными гостями рассуждал об изменениях в этике и эстетике, произошедших за последние века и десятилетия. О том, как жил знаменитый телеведущий, какие трагедии происходили в его жизни и что стало причиной смерти Алексея Бегака — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Бегака: детские годы и талант художникаАлексей Бегак родился 10 марта 1960 года. Его родителями были артисты балета Большого театра Дмитрий Бегак и Ирина Левитина. С малых лет в мальчике прослеживался талант к рисованию, который он унаследовал от деда по материнской линии. Алексей взялся за карандаш в 1 год и 11 месяцев, а к 4 годам уже хорошо рисовал.
В документальном фильме «Его правила жизни» Бегак показывал свои детские рисунки, которые сохранили его родители. После окончания школы Алексей поступил в Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова.
Жизнь в Лондоне, выставочная деятельность и увлечение дизайномРаботать Бегак начал в качестве иллюстратора книг. Среди изданий, проиллюстрированных им, сборники стихов Б. Пастернака и фантастики Г. Уэльса.
В 1991 году Бегак вернулся к живописи. Его пейзажи экспонировались в частных московских галереях Art Modern и «Зеро», а также в нью-йоркской галерее Eleonor Ettinger Gallery. В Лондоне, где Алексей прожил 10 месяцев, он увлекся дизайном. Вернувшись в Москву, Бегак стал востребованным архитектором и дизайнером.
Карьера на телевиденииПервым телевизионным проектом, в котором Алексей Бегак принял участие, стала передача «С новым домом!», выходившая на канале «Россия 1». Этому поспособствовал младший сын Алексея, Филипп, который предложил пригласить отца в этот проект в качестве дизайнера. В 2011 году в возрасте 19 лет Филипп начал работать в этом проекте ассистентом, а затем дорос до директора.
Другим телепроектом, который вел старший Бегак, было шоу «1000 мелочей», где ведущий помогал зрителям разобраться в полезных устройствах для дома. Когда на канале «Культура» обсуждалась идея программы об этике и эстетике, то Филипп вновь предложил кандидатуру Алексея на роль ведущего.
В 2014 году Алексей Бегак начал вести передачу «Правила жизни». Также он вел программу «Гений» и совместно с хореографом Аллой Сигаловой — программу-конкурс «Большая опера».
Стоит отметить, что за все это время успешный телеведущий не бросал живопись и выставочную деятельность. В 2017 году в Еврейском музее и центре толерантности прошла экспозиция картин Бегака «Большое увеличение».
Две трагедии в жизни Алексея Бегака
Если карьера у Алексея сложилась блестяще, то того же нельзя было сказать о его личной жизни. В браке с художницей Дарьей Семеновой, который длился почти 25 лет, у них родились два сына: Максим и Филипп. Супруга телеведущего родом не из простой семьи. Отцом Дарьи является советский писатель Юлиан Семенов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны». А мать — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской — Екатерина.
Однажды в семье Бегак произошла большая трагедия: старший сын пары Максим погиб в 24 года. Его убили из-за карточного долга в 3 тысячи долларов. Максим с детства был очень застенчивым, что затрудняло его адаптацию в обществе. После окончания школы молодой человек отправился в Англию. Откуда вернулся совсем другим человеком: более открытым и общительным.
«Все это сопровождалась сильной гульбой. Так продолжалось довольно долго и трагически закончилось», — вспоминал Алексей.Смерть сына привела Дарью и Алексея к взаимным обвинениям и обидам. В результате чего они развелись. Через время даже трагедия с младшим сыном не смогла вновь их объединить. В 18 лет Филипп чудом выжил после тяжелой аварии на мотоцикле, в результате которой перенес пять сложнейших операций и два года восстановления.
Второй брак Алексея Бегака с женщиной, которая на 30 лет младшеВторая жена Алексея, Ольга Гранкина, была значительно моложе его — на целых 30 лет. Их знакомство произошло в 2010 году, когда та была еще студенткой. Алексей с гордостью отмечал, что его супруга не только училась, но и успешно строила свою карьеру во Франции, куда переехала по обмену.
Здесь девушка начала изучать экономику. Однако вскоре поняла, что её призвание — это искусствоведение, и поступила в Сорбонну. А позже нашла в Париже работу. Влюбленным пришлось адаптироваться к жизни на две страны, что поначалу создавало проблемы. Со временем супруги научились находить баланс и поддерживать связь на расстоянии.
Болезнь и смерть Алексея БегакаСмерть Алексея стала шоком для многих. Мужчина вел здоровый образ жизни и абсолютно не выглядел на свой возраст.
Первые признаки ухудшения здоровья Бегака зрители канала «Культура» заметили ещё в начале 2022 года, когда сильно похудевший ведущий появился на их экранах. Тогда многих встревожило его состояние, поскольку этот талантливый, жизнерадостный человек вдруг стал напоминать тень самого себя.
Через шесть месяцев, 29 мая 2022 года, 62-летнего Алексея Бегака не стало. Близкие и сегодня продолжают хранить молчание относительно его смерти. Однако известно, что в последние годы телеведущий серьезно болел. По некоторым данным, Бегак страдал от онкологии.