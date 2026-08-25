Похоронила мужа, вернулась богатой и ушла от Хабенского: как живёт вдова Андрея Панина Наталья Рогожкина
Вдова Андрея Панина Наталья Рогожкина в прекрасной форме, однако тщательно оберегает свою жизнь от посторонних глаз. Пресса не раз сватала актрису: то ей приписывали роман с коллегой Алексеем Гуськовым после их совместного появления на премии «Золотой орёл», то обсуждали заявления шеф-повара Анны Рязанской, которая публично признавалась в связи с артисткой. Сама кинодива хранит абсолютное молчание по поводу своего сердечного статуса, принципиально отказываясь обсуждать личное с журналистами и продолжая вести максимально закрытый образ жизни. Как она живёт сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».
Почему Наталья Рогожкина не помнит дату своей свадьбы с Андреем Паниным?Судьба свела Наталью с Андреем Паниным, когда ей было всего 19, а ему — уже 32. Несмотря на разницу в возрасте, они поженились, и их брак продлился долгие годы.
«Я даже не помню точную дату нашей свадьбы. Мы приехали в джинсах, нас быстро расписали, мы были за это крайне признательны. Потом поехали каждый по своим делам. Моя жизнь поделилась на два периода: до встречи с Паниным и после. И то, что было «до», мне трудно вспомнить, словно это было не со мной, а с каким-то другим человеком. Андрей затмил собой все!», — рассказывала Наталья «КП».Сегодня Рогожкина остаётся официальной вдовой супруга и не спешит вновь идти под венец. Всё это время актриса посвятила себя любимой профессии и воспитанию двоих сыновей — Александра и Петра. Впрочем, по слухам, в их семейной идиллии наметились серьёзные проблемы ещё задолго до появления на свет младшего ребёнка.
«Наши отношения категорически не подходили под ту модель семейной жизни, какую я с детства считала нормой. Образ мужчины, который до встречи с Паниным заполнял моё воображение, был связан с отцом. А папа — человек интеллигентный, деликатный, уравновешенный, очень уважительно, нежно и мягко относящийся к женщине», — делилась артистка.Звезда «Доктора Рихтера» вспоминала, что Андрей не умел уступать и не менял устоявшихся привычек. В повседневной жизни с ним было непросто.
«Я пыталась высказать какие-то претензии, объяснить, что у меня на душе. Но наткнулась на стену непонимания. И тогда я просто абстрагировалась от проблемы», — говорила она.В 2013 году Наталья Рогожкина стала вдовой и унаследовала имущество Андрея Панина.
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После этого она надолго исчезла из медийного пространства и категорически отказывалась обсуждать личную жизнь.
Кто такая Анна Рязанская и почему её пост о Наталье Рогожкиной исчез?В 2021 году на странице шеф-повара Анны Рязанской появился откровенный пост: женщина рассказала о своих отношениях с артисткой.
«Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!» — так повар написала о Рогожкиной.Однако вскоре публикация исчезла, а Анна объяснила это взломом её аккаунта. Тем не менее знакомые утверждают, что женщин не раз видели вместе. Рязанская много лет проработала в одном из ресторанов Барселоны, и именно в этом испанском городе женщин неоднократно замечали за бокалом горячительного.
«Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в одном из барселонских ресторанов. Со дня смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова. Да и вообще, я навёл справки и узнал, что в последние годы жизни Панина у него с Рогожкиной окончательно испортились отношения. Они даже договорились о разводе, ведь у Андрея случилась новая любовь. Но Панин при странных обстоятельствах погиб. Рогожкина была в это время на съёмках, откуда вернулась уже богатой вдовой. Ей вроде бы досталось всё — их квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах», — приводит слова каталонского информатора Сергея Моисеева «СтарХит».Впрочем, сплетен Наталья так и не подтвердила.
Внешние изменения и личная жизньБлизкая подруга звезды фильма «Стрингер» Дарья Юрская отмечала в интервью изданию «7 Дней», что после ухода мужа Наталья сильно изменилась, и дело здесь не только в новой причёске.
«Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить то, что выпало на её долю», — поделилась знакомая.В 2020 году Юрская всё же решила приоткрыть завесу тайны, заявив в интервью: «Я рада, что сейчас Наташа не одна, у неё появился мужчина». При этом подруга сразу пресекла домыслы прессы, подчеркнув, что новым избранником актрисы стал не директор покойного супруга Геннадий Русин, которого пресса уже успела сосватать вдове, а совсем другой мужчина.
Что произошло между Рогожкиной и Хабенским?В 2026 году в театральных кругах появился тревожный слух: имя Натальи Рогожкиной, одной из ведущих актрис МХТ им. Чехова, якобы исчезло с афиш театра. Таблоиды наперебой писали, что прима покидает родную сцену, которой отдала почти 30 лет после окончания Школы-студии МХАТ в 1995 году.В прессе утверждалось, что такое решение стало полной неожиданностью для коллег и поклонников, ведь Рогожкина была задействована сразу в нескольких спектаклях. Особое недоумение вызывал и тот факт, что художественный руководитель МХТ Константин Хабенский — крестный отец младшего сына артистки Петра — якобы даже не пытался её отговорить, смирившись с уходом. Однако со временем стало очевидно, что вся эта драматичная история — не более чем выдумка таблоидов.
Наталья продолжает числиться в официальной труппе МХТ. Более того, в мае 2025 года указом Президента кинодива была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве», и в официальном документе она проходит именно как действующая актриса Художественного театра.Сегодня заслуженная артистка РФ не сбавляет творческих оборотов, продолжая успешно работать как на театральной сцене, так и на съёмочной площадке, но ведёт непубличный образ жизни и редко даёт интервью.