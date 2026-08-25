Похоронила мужа, вернулась богатой и ушла от Хабенского: как живёт вдова Андрея Панина Наталья Рогожкина

25 августа 2026, 08:13

Наталья Рогожкина (Фото: Инстаграм* @rogozhkina_queen)

Вдова Андрея Панина Наталья Рогожкина в прекрасной форме, однако тщательно оберегает свою жизнь от посторонних глаз. Пресса не раз сватала актрису: то ей приписывали роман с коллегой Алексеем Гуськовым после их совместного появления на премии «Золотой орёл», то обсуждали заявления шеф-повара Анны Рязанской, которая публично признавалась в связи с артисткой. Сама кинодива хранит абсолютное молчание по поводу своего сердечного статуса, принципиально отказываясь обсуждать личное с журналистами и продолжая вести максимально закрытый образ жизни. Как она живёт сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему Наталья Рогожкина не помнит дату своей свадьбы с Андреем Паниным? Кто такая Анна Рязанская и почему её пост о Наталье Рогожкиной исчез? Внешние изменения и личная жизнь Что произошло между Рогожкиной и Хабенским?

Почему Наталья Рогожкина не помнит дату своей свадьбы с Андреем Паниным?

«Я даже не помню точную дату нашей свадьбы. Мы приехали в джинсах, нас быстро расписали, мы были за это крайне признательны. Потом поехали каждый по своим делам. Моя жизнь поделилась на два периода: до встречи с Паниным и после. И то, что было «до», мне трудно вспомнить, словно это было не со мной, а с каким-то другим человеком. Андрей затмил собой все!», — рассказывала Наталья «КП».



Андрей Панин и Наталья Рогожкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Наши отношения категорически не подходили под ту модель семейной жизни, какую я с детства считала нормой. Образ мужчины, который до встречи с Паниным заполнял моё воображение, был связан с отцом. А папа — человек интеллигентный, деликатный, уравновешенный, очень уважительно, нежно и мягко относящийся к женщине», — делилась артистка.

«Я пыталась высказать какие-то претензии, объяснить, что у меня на душе. Но наткнулась на стену непонимания. И тогда я просто абстрагировалась от проблемы», — говорила она.

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Кто такая Анна Рязанская и почему её пост о Наталье Рогожкиной исчез?

«Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!» — так повар написала о Рогожкиной.



Наталья Рогожкина (Фото: Инстаграм* @rogozhkina_queen)

«Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в одном из барселонских ресторанов. Со дня смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова. Да и вообще, я навёл справки и узнал, что в последние годы жизни Панина у него с Рогожкиной окончательно испортились отношения. Они даже договорились о разводе, ведь у Андрея случилась новая любовь. Но Панин при странных обстоятельствах погиб. Рогожкина была в это время на съёмках, откуда вернулась уже богатой вдовой. Ей вроде бы досталось всё — их квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах», — приводит слова каталонского информатора Сергея Моисеева «СтарХит».

Внешние изменения и личная жизнь

«Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить то, что выпало на её долю», — поделилась знакомая.

Что произошло между Рогожкиной и Хабенским?



Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)