Поиски себя в Индии, роман с Аленой Долецкой и тайные отношения с бывшей танцовщицей go-go: Как сейчас живет Кирилл Нагиев?

Кирилл Нагиев (Фото: Instagram* / @kirill_nagiev)

31 августа свой 36-й день рождения отмечает талантливый актер театра и кино, телеведущий Кирилл Нагиев. Широкая известность пришла к нему после яркой роли Филиппа, близкого друга Ивана Белова — сына легендарного Саши Белого, в криминальной драме «Бригада: Наследник». Несмотря на бесспорный талант, начинающего артиста долгое время сравнивали с его отцом — народным любимцем Дмитрием Нагиевым. Однако со временем Кирилл сумел выйти из тени родителя, продемонстрировав самостоятельность и уникальное актерское дарование. О творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».




Биография


Кирилл Нагиев родился 31 августа 1989 года в Ленинграде в семье начинающих артистов — Дмитрия Нагиева и Алисы Шер (Аллы Селищевой). Его детство прошло за кулисами театров, однако растущая популярность отца стала для мальчика испытанием: настойчивые поклонницы и постоянные расспросы одноклассников омрачали его юные годы. Интересно, что изначально Кирилл не планировал становиться актёром — под влиянием дедушки и бабушки он мечтал об археологии или хирургии, а также хотел заниматься хоккеем, но отец отдал его на борьбу.

Тем не менее в 2007 году Кирилл неожиданно поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, но после двух лет обучения перевёлся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, которую окончил в 2011 году. Его дебют в кино состоялся ещё в школьные годы с эпизодической роли в ситкоме «Осторожно, Задов!», однако настоящая известность пришла после выхода в 2012 году криминальной ленты «Бригада: Наследник», где он сыграл Филиппа, друга Ивана Белова. Среди других заметных работ — роли в фильмах «Принц Сибири» (2015), «Холоп» (2019), «Текст» и «Марафон желаний», а также участие в проекте «Нагиев на карантине – 2» вместе с отцом.

В 23 года Кирилл пережил творческий кризис: при весе 130 кг он разочаровался в театре и не видел будущего в актёрской профессии. В поисках себя он бросил всё и уехал в Индию на год, где с рюкзаком прошёл Гималаи, Джайпур и Дели, семь раз пересек страну на поездах. Это путешествие помогло ему обрести уверенность в себе и вернуться в профессию обновлённым.

«В какой-то момент я устал от театра. Тогда я весил 130 кг и не понимал, кого я могу играть... Я бросил всё и уехал в Индию на год. Просто с рюкзаком и палкой обошел Гималаи, Джайпур, Дели — всё. Я пересекал Индию раз семь на поездах. Невероятное количество впечатлений. И, вернувшись сюда, я как-то обрел уверенность в себе», — цитирует артиста издание news.ru.

Личная жизнь

Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Стендап под прикрытием»)

Долгое время личная жизнь Кирилла Нагиева была предметом спекуляций и слухов. В начале его карьеры поклонники предполагали, что наследник знаменитого клана будет вести богемный образ жизни, подобно отцу. Однако Кирилл оказался верным и честным парнем, избегающим скандальных связей.

Наиболее обсуждаемым в СМИ стал его роман с Аленой Долецкой — известным журналистом и медиа-менеджером, бывшим главным редактором Vogue Russia и Interview Russia. Их несколько раз видели вместе на яхте и светских мероприятиях, но ни Кирилл, ни Алена не комментировали характер их отношений. По некоторым данным, это могла быть как романтическая связь, так и просто дружеское общение.

С будущей спутницей жизни Юлией Мельниковой Кирилл познакомился в 2010 году в компании общих друзей. На тот момент он был студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ), а Юлия — графическим дизайнером, которая подрабатывала танцовщицей go-go в ночных клубах. Интересно, что Юлия даже не знала, что ее новый знакомый — сын знаменитого Дмитрия Нагиева. Как вспоминал позже Кирилл, это стало приятным сюрпризом в их отношениях, поскольку девушка полюбила его не за статус, а за личные качества.

Пара начала встречаться, но долгое время скрывала свои отношения от публики. Только в 2018 году в соцсетях Кирилла впервые появилось фото с очаровательной брюнеткой, и поклонники узнали о существовании Юлии. В 2020 году Дмитрий Нагиев в одном из интервью обмолвился, что стал дедом, подтвердив тем самым, что у Кирилла и Юлии есть дети. По неофициальным данным, у пары растет дочь, а в 2023 году родился еще один ребенок. Кирилл сознательно ограждает своих детей от медийности, понимая, каким тяжелым испытанием может стать популярность родителей.

Как сейчас живет артист


Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Марафон желаний»)


Кирилл Нагиев, сын знаменитого российского актера Дмитрия Нагиева, продолжает успешно строить свою карьеру в мире кино и театра. В 2025 году вышли в свет картины «Мэр поневоле», «Дети-шпионы» и планируется к выходу сериал «ОПГ» с участием артиста. Кирилл также продолжает играть в Театре имени Ленсовета, участвуя в спектаклях «Валентин и Валентина», «Сотворившая чудо», «Ревизор» и «Бесы». Он особенно ценит работу в иммерсивном театре, который сочетает элементы классических постановок и кино.

Нагиев-младший предпочитает спокойный и уединенный образ жизни, избегая светских тусовок и излишнего внимания к своей персоне. Он живет в Санкт-Петербурге, своем родном городе, где вырос и начал творческий путь. Несмотря на возможность работать в Москве и других городах, он сохраняет связь с Петербургом, где продолжает развивать карьеру в театре и кино.

Актер принципиально отказывается от участия в проектах, которые считает «ширпотребом», таких как «Холостяк», «Звезды на льду» и другие телешоу. Он предпочитает работы, которые позволяют ему расти как актеру и сохранять творческую целостность. Его цель — качественные роли в кино и театре, а не массовая популярность.

«Я не хочу заниматься ширпотребством ни в кино, ни в литературе, ни в чем. Я делаю все для себя, не ради хайпа. Я отказался от всех сезонов „Холостяка“ — звонят всегда мне изначально. "Звезды на льду", "Звезды в аду", я не хочу быть на этих передачах, быть с телевизором связанным», — объяснил артист журналистам news.ru.


Елена Генералова

