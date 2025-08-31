31 августа 2025, 11:30

Кирилл Нагиев (Фото: Instagram* / @kirill_nagiev)

31 августа свой 36-й день рождения отмечает талантливый актер театра и кино, телеведущий Кирилл Нагиев. Широкая известность пришла к нему после яркой роли Филиппа, близкого друга Ивана Белова — сына легендарного Саши Белого, в криминальной драме «Бригада: Наследник». Несмотря на бесспорный талант, начинающего артиста долгое время сравнивали с его отцом — народным любимцем Дмитрием Нагиевым. Однако со временем Кирилл сумел выйти из тени родителя, продемонстрировав самостоятельность и уникальное актерское дарование. О творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».





Биография

«В какой-то момент я устал от театра. Тогда я весил 130 кг и не понимал, кого я могу играть... Я бросил всё и уехал в Индию на год. Просто с рюкзаком и палкой обошел Гималаи, Джайпур, Дели — всё. Я пересекал Индию раз семь на поездах. Невероятное количество впечатлений. И, вернувшись сюда, я как-то обрел уверенность в себе», — цитирует артиста издание news.ru.

Личная жизнь

Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Стендап под прикрытием»)



Как сейчас живет артист

Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Марафон желаний»)



«Я не хочу заниматься ширпотребством ни в кино, ни в литературе, ни в чем. Я делаю все для себя, не ради хайпа. Я отказался от всех сезонов „Холостяка“ — звонят всегда мне изначально. "Звезды на льду", "Звезды в аду", я не хочу быть на этих передачах, быть с телевизором связанным», — объяснил артист журналистам news.ru.