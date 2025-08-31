Поиски себя в Индии, роман с Аленой Долецкой и тайные отношения с бывшей танцовщицей go-go: Как сейчас живет Кирилл Нагиев?
31 августа свой 36-й день рождения отмечает талантливый актер театра и кино, телеведущий Кирилл Нагиев. Широкая известность пришла к нему после яркой роли Филиппа, близкого друга Ивана Белова — сына легендарного Саши Белого, в криминальной драме «Бригада: Наследник». Несмотря на бесспорный талант, начинающего артиста долгое время сравнивали с его отцом — народным любимцем Дмитрием Нагиевым. Однако со временем Кирилл сумел выйти из тени родителя, продемонстрировав самостоятельность и уникальное актерское дарование. О творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография
Кирилл Нагиев родился 31 августа 1989 года в Ленинграде в семье начинающих артистов — Дмитрия Нагиева и Алисы Шер (Аллы Селищевой). Его детство прошло за кулисами театров, однако растущая популярность отца стала для мальчика испытанием: настойчивые поклонницы и постоянные расспросы одноклассников омрачали его юные годы. Интересно, что изначально Кирилл не планировал становиться актёром — под влиянием дедушки и бабушки он мечтал об археологии или хирургии, а также хотел заниматься хоккеем, но отец отдал его на борьбу.
Тем не менее в 2007 году Кирилл неожиданно поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, но после двух лет обучения перевёлся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, которую окончил в 2011 году. Его дебют в кино состоялся ещё в школьные годы с эпизодической роли в ситкоме «Осторожно, Задов!», однако настоящая известность пришла после выхода в 2012 году криминальной ленты «Бригада: Наследник», где он сыграл Филиппа, друга Ивана Белова. Среди других заметных работ — роли в фильмах «Принц Сибири» (2015), «Холоп» (2019), «Текст» и «Марафон желаний», а также участие в проекте «Нагиев на карантине – 2» вместе с отцом.
В 23 года Кирилл пережил творческий кризис: при весе 130 кг он разочаровался в театре и не видел будущего в актёрской профессии. В поисках себя он бросил всё и уехал в Индию на год, где с рюкзаком прошёл Гималаи, Джайпур и Дели, семь раз пересек страну на поездах. Это путешествие помогло ему обрести уверенность в себе и вернуться в профессию обновлённым.
«В какой-то момент я устал от театра. Тогда я весил 130 кг и не понимал, кого я могу играть... Я бросил всё и уехал в Индию на год. Просто с рюкзаком и палкой обошел Гималаи, Джайпур, Дели — всё. Я пересекал Индию раз семь на поездах. Невероятное количество впечатлений. И, вернувшись сюда, я как-то обрел уверенность в себе», — цитирует артиста издание news.ru.
Личная жизнь
Долгое время личная жизнь Кирилла Нагиева была предметом спекуляций и слухов. В начале его карьеры поклонники предполагали, что наследник знаменитого клана будет вести богемный образ жизни, подобно отцу. Однако Кирилл оказался верным и честным парнем, избегающим скандальных связей.
Наиболее обсуждаемым в СМИ стал его роман с Аленой Долецкой — известным журналистом и медиа-менеджером, бывшим главным редактором Vogue Russia и Interview Russia. Их несколько раз видели вместе на яхте и светских мероприятиях, но ни Кирилл, ни Алена не комментировали характер их отношений. По некоторым данным, это могла быть как романтическая связь, так и просто дружеское общение.
С будущей спутницей жизни Юлией Мельниковой Кирилл познакомился в 2010 году в компании общих друзей. На тот момент он был студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ), а Юлия — графическим дизайнером, которая подрабатывала танцовщицей go-go в ночных клубах. Интересно, что Юлия даже не знала, что ее новый знакомый — сын знаменитого Дмитрия Нагиева. Как вспоминал позже Кирилл, это стало приятным сюрпризом в их отношениях, поскольку девушка полюбила его не за статус, а за личные качества.
Пара начала встречаться, но долгое время скрывала свои отношения от публики. Только в 2018 году в соцсетях Кирилла впервые появилось фото с очаровательной брюнеткой, и поклонники узнали о существовании Юлии. В 2020 году Дмитрий Нагиев в одном из интервью обмолвился, что стал дедом, подтвердив тем самым, что у Кирилла и Юлии есть дети. По неофициальным данным, у пары растет дочь, а в 2023 году родился еще один ребенок. Кирилл сознательно ограждает своих детей от медийности, понимая, каким тяжелым испытанием может стать популярность родителей.
Как сейчас живет артист
Кирилл Нагиев, сын знаменитого российского актера Дмитрия Нагиева, продолжает успешно строить свою карьеру в мире кино и театра. В 2025 году вышли в свет картины «Мэр поневоле», «Дети-шпионы» и планируется к выходу сериал «ОПГ» с участием артиста. Кирилл также продолжает играть в Театре имени Ленсовета, участвуя в спектаклях «Валентин и Валентина», «Сотворившая чудо», «Ревизор» и «Бесы». Он особенно ценит работу в иммерсивном театре, который сочетает элементы классических постановок и кино.
Нагиев-младший предпочитает спокойный и уединенный образ жизни, избегая светских тусовок и излишнего внимания к своей персоне. Он живет в Санкт-Петербурге, своем родном городе, где вырос и начал творческий путь. Несмотря на возможность работать в Москве и других городах, он сохраняет связь с Петербургом, где продолжает развивать карьеру в театре и кино.
Актер принципиально отказывается от участия в проектах, которые считает «ширпотребом», таких как «Холостяк», «Звезды на льду» и другие телешоу. Он предпочитает работы, которые позволяют ему расти как актеру и сохранять творческую целостность. Его цель — качественные роли в кино и театре, а не массовая популярность.
«Я не хочу заниматься ширпотребством ни в кино, ни в литературе, ни в чем. Я делаю все для себя, не ради хайпа. Я отказался от всех сезонов „Холостяка“ — звонят всегда мне изначально. "Звезды на льду", "Звезды в аду", я не хочу быть на этих передачах, быть с телевизором связанным», — объяснил артист журналистам news.ru.