Пока она дохаживала родителей мужа, он крутил роман с другой: о чем пожалела Ирина Селезнева после предательства Леонидова и брака с англичанином
Она верила, что песня мужа — о ней. 17 лет брака, общие планы и видимость благополучия — всё рухнуло в один миг, когда Ирина Селезнёва узнала правду. Максим Леонидов посвятил песню «Девочка-видение» другой женщине. Как актриса пережила предательство и смогла начать новую жизнь в Англии, читайте в материале «Радио 1».
Какой была их жизнь до разводаСейчас звезда фильма «Московские каникулы» предпочитает не говорить об этом времени. Но когда-то всё было иначе. Ирина Селезнёва с большой теплотой хранит в памяти свои студенческие годы. Актриса до сих пор с удовольствием вспоминает традиционные поездки «на картошку» вместе с другими студентами ЛГИТМиК, шумные и весёлые вечера в общежитии, а также бесценные уроки мастерства от своих знаменитых преподавателей.
Одним из самых запоминающихся эпизодов её жизни стал роман с сокурсником Максимом Леонидовым, с которым незадолго до выпуска она связала себя узами брака. Их союз казался крепким, однако спустя годы они расстались. Ирина пережила это тяжело и с обидой. Сейчас актриса предпочитает не возвращаться мыслями к этому периоду. После окончания института молодые люди были зачислены в труппу Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Вскоре Леонидов был призван на срочную службу в Советскую армию. Вернувшись, коренной петербуржец решил оставить театральную карьеру и полностью сосредоточиться на музыке. Вместе с друзьями-единомышленниками он стал одним из основателей вокально-инструментального ансамбля «Секрет». Группа добилась всесоюзной популярности в середине 80-х годов после выхода дебютного альбома. В репертуар коллектива вошли такие известные композиции, как «Моя любовь на пятом этаже», «Буги-вуги», «Алиса» и «Ленинградское время».
Кому на самом деле была посвящена знаменитая песня «Девочка-видение»В период музыкального становления Максима супруга гордилась достижениями мужа и старалась как можно чаще бывать на его концертах. Сама Ирина продолжала работу в Большом драматическом театре, где была задействована в основных спектаклях и участвовала в гастролях. В кинематографе первыми заметными работами киевлянки стали короткометражные музыкальные фильмы «Грустить не надо» (1985) и «Один за всех» (1986). Широкую известность начинающей артистке принесла главная роль в драме «Крейцерова соната» (1987) — после выхода картины к ней пришло зрительское признание, и она стала чаще получать предложения от режиссёров.
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В начале 90-х годов Максим принял решение эмигрировать с супругой в Израиль, чтобы быть ближе к своим пожилым родителям. На новом месте артистка не сидела без дела: она выступала в русскоязычных театральных постановках, а затем, выучив иврит, начала играть в местных спектаклях. Особым достижением стала её работа в знаменитом тель-авивском театре «Гешер», где Селезнёва быстро стала ведущей актрисой. Тем временем поэт-песенник активно гастролировал между Россией и Израилем, развивая сольную музыкальную карьеру. Именно в этот период появилась его знаменитая песня «Девочка-видение», которая, как позже выяснилось, была посвящена актрисе Анне Банщиковой. Леонидов скрывал роман на стороне примерно полтора года, но в итоге сам раскрыл эту тайну, причём сделал это публично. На одном из концертов, когда Ирины не было в зале, фронтмен «Секрета» обратился к новой возлюбленной прямо со сцены: «У нас есть одна свежая песня. Аня, она посвящается тебе. Я тебя люблю!». Для Селезнёвой, которая регулярно приходила на выступления мужа и искренне радовалась успехам любимого человека, это стало настоящим ударом.
Что сказала Ирина о Леонидове, когда боль улегласьПосле этого Ирина подала на развод, но связь с семьёй бывшего возлюбленного не разорвала — актриса продолжала жить в Тель-Авиве у его родителей и заботиться о них.
Впоследствии в интервью кинодива неоднократно подчёркивала, что её ранил не сам разрыв, а отсутствие благодарности за прожитые годы.
«Я никогда не обвиняла Максима в том, что он полюбил другую. Мне было обидно и горько, что у него не нашлось ума, сердца и любви сказать «спасибо» за те годы, что мы провели вместе», — приводит слова знаменитости «СтарХит».Пережив тяжёлое расставание, Ирина находилась в глубоком унынии. Однажды подруга позвала её на вечеринку в бар, чтобы хоть немного отвлечь приятельницу от грустных мыслей. Именно там произошла судьбоносная встреча с англичанином по имени Уилфрид, который был старше актрисы на девять лет. Мужчина не понаслышке знал, каково это — проходить через болезненный развод и в одиночку воспитывать ребёнка, поэтому смог стать для возлюбленной настоящей опорой. Дождавшись официального расторжения брака с Леонидовым, пара начала готовиться к свадьбе. В 2000 году Селезнёва, прихватив с собой троих кошек, перебралась в Великобританию. Она поселилась в Стратфорде-на-Эйвоне — на исторической родине Уильяма Шекспира. В Англии актриса посвятила себя помощи супругу в его гостиничном бизнесе. При этом Ирина профессию не бросила: артистка периодически прилетала в Россию, чтобы сняться в популярных отечественных проектах, среди которых были детективные ленты «Эра Стрельца» и «Передел. Кровь с молоком».
Сегодня бывшая супруга легенды бит-квартета ни о чём не жалеет и с благодарностью принимает свой жизненный путь. Женщина признаётся, что если бы не авантюрный переезд в Израиль с Максимом, она бы никогда не обрела своё нынешнее тихое счастье. У неё сложились невероятно тёплые отношения с падчерицей Брайни и внучками Дейзи и Флер, которых актриса считает абсолютно родными людьми. Свою удивительную историю звезда часто сопровождает любимой английской пословицей: «Никогда не знаешь, что ждёт тебя за углом».