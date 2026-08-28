Пока она дохаживала родителей мужа, он крутил роман с другой: о чем пожалела Ирина Селезнева после предательства Леонидова и брака с англичанином

28 августа 2026, 18:13

Ирина Селезнёва (Фото: кадр из фильма «Передел. Кровь с молоком»)

Она верила, что песня мужа — о ней. 17 лет брака, общие планы и видимость благополучия — всё рухнуло в один миг, когда Ирина Селезнёва узнала правду. Максим Леонидов посвятил песню «Девочка-видение» другой женщине. Как актриса пережила предательство и смогла начать новую жизнь в Англии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какой была их жизнь до развода Кому на самом деле была посвящена знаменитая песня «Девочка-видение» Что сказала Ирина о Леонидове, когда боль улеглась

Какой была их жизнь до развода



Максим Леонидов (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Кому на самом деле была посвящена знаменитая песня «Девочка-видение»

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Бит-квартет «Секрет» Слева - Николай Фоменко. Справа - Максим Леонидов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)



Что сказала Ирина о Леонидове, когда боль улеглась

«Я никогда не обвиняла Максима в том, что он полюбил другую. Мне было обидно и горько, что у него не нашлось ума, сердца и любви сказать «спасибо» за те годы, что мы провели вместе», — приводит слова знаменитости «СтарХит».