Покровительство Черномырдина, война с «Семёновной» и роковая автокатастрофа: кто продолжает дело Геннадия Заволокина сегодня?

Геннадий Заволокин — человек, которому удалось невозможное. Простой парень из сибирской глубинки стал «первым гармонистом России» и вернул народу его душу, запакованную в меха гармошки. Этот человек сделал частушку национальным достоянием, а программу «Играй, гармонь любимая!» — главным хитом воскресного утра для миллионов зрителей. 18 марта он мог бы отпраздновать своё 78-летие. Но судьба распорядилась иначе, жизнь этого светлого человека трагически оборвалась на взлёте, оставив после себя не только богатейшее наследие, но и череду мифов, домыслов и неразгаданных тайн. Подробности — в материале «Радио 1».




От таёжного посёлка до всесоюзной сцены

Геннадий Дмитриевич Заволокин родился 18 марта 1948 года в далёком таёжном посёлке Парабель Томской области, а детство провёл в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском. Именно там, в атмосфере вечно поющих родителей, и зародилась его невероятная любовь к народному творчеству. «Сколько себя помню, — вспоминал позже Заволокин, — родители всегда пели. Умели творить музыку». Первую гармошку отец купил ему, когда Геннадий учился в четвёртом классе, и этот момент стал судьбоносным.

После школы была учёба в Новосибирском музыкальном училище, где он освоил домру и балалайку, а затем и Московский институт культуры. Однако настоящая школа жизни ждала его не в классах, а в бесконечных гастролях по сибирским деревням, где он, по собственному признанию, «закалял характер» и собирал тот самый фольклор, который лёг в основу его будущей программы.

Геннадий Заволокин (Фото: скриншот т/п «Привет, Андрей!»)
Выход в свет состоялся в 1986 году, когда Центральное телевидение показало запись концерта «Играй, гармонь сибирская!». Эффект был подобен разорвавшейся бомбе. Редакцию завалили мешками писем, и тогда руководство предложило Заволокину создать авторскую программу. Секрет её популярности был прост и гениален одновременно. Она показывала не вылощенных артистов, а живых людей — доярок, комбайнёров, шофёров, людей, которые после работы брали в руки инструмент и творили чудо.

Как говорил сам Геннадий Дмитриевич, «мои герои вышли прямо из жизни. Редкая съёмка обходится без того, чтобы не пришёл яркий, живой человек и не "плеснул кипятку"». Программа стала «белой вороной» на фоне официоза, за что её и полюбила вся страна — от колхозников до генсеков. Ходили слухи, что премьер-министр Виктор Черномырдин, сам заядлый гармонист, лично ходатайствовал перед Владиславом Листьевым, чтобы передачу не снимали с эфира в сложные 90-е.

Семейный подряд на фоне всесоюзной любви

Личная жизнь Заволокина была неотделима от его творчества. Его супруга Светлана Дмитриевна стала не просто женой, а боевым товарищем, генеральным директором и продюсером созданного в 1992 году Российского центра «Играй, гармонь» . Дети — дочь Анастасия и сын Захар — буквально выросли за кулисами и на съемках. Анастасия вспоминала, что отец никогда не давил на них в выборе профессии, но атмосфера любви к народной музыке была настолько сильна, что иного пути они себе не представляли.

Уже в 14 лет Захар начал помогать съемочной группе, осваивая операторское мастерство, а Настя, окончив театральное училище, стала солисткой ансамбля «Частушка», созданного отцом в 1987 году . Вся семья жила одной идеей — сохранением и популяризацией русской культуры. На экране это выглядело идиллией, хотя коллеги поговаривали о жесткой дисциплине, которую маэстро требовал и от себя, и от близких.

Скандалы и противостояния: «Семёновна» против «Гармони»

Несмотря на всенародную любовь, творческая биография Заволокина не была безоблачной. Самым громким скандалом в его карьере стало противостояние с программой «Эх, Семёновна!», которая вышла на ОРТ в 1999 году. Ведущая Марина Голуб представляла конкурс частушек, который, по мнению Заволокина, играл на низменных инстинктах публики, делая ставку на пошлость и непристойность. Геннадий Дмитриевич не мог молчать, наблюдая, как дело его жизни подвергается такой вульгарной пародии. Лишь однажды, в интервью газете «Труд», он разразился гневной тирадой в адрес передачи.

«Скажу лишь одно: брань и непристойность, которые чуть ли не сплошным потоком льются в этой передаче, её авторы пытаются выдать за подлинно народное искусство. Я исколесил Россию вдоль и поперёк... и могу с полной уверенностью сказать: глубоко заблуждаются те "господа", которые пытаются отождествить "Семёновну" с культурой нашего народа».

Дочь Анастасия вторила отцу, подчеркивая, что в их передаче людей не наряжают, как «новогоднюю ёлку», а детям запрещают краситься, в то время как конкуренты гонятся за дешевыми очками и призами. Это был конфликт двух миров: искреннего, глубинного народного творчества и агрессивного, коммерческого шоу-бизнеса. Семья Заволокиных воспринимала «Семёновну» как личное оскорбление, и эта война длилась до тех пор, пока передача Голуб не была закрыта в 2002 году, уже после гибели Геннадия Дмитриевича.

Трагическая гибель гармониста

Геннадий Заволокин (Фото: скриншот т/п «Привет, Андрей!»)
Последние годы жизни Заволокина были наполнены работой на пределе возможностей. Он писал книги, выпускал диски, руководил центром, снимал новые выпуски. Но судьба готовила ему страшный финал. 8 июля 2001 года Геннадий Дмитриевич с сыном Захаром находился на даче в Красном Яру под Новосибирском. Вечером ему срочно понадобилось позвонить — на даче оборвали кабель, а мобильная связь в тех местах не работала. За руль «Тойоты» сел Захар, отец устроился рядом. На обратном пути, на мосту через реку Шарап близ деревни Новый Шарап, их иномарка столкнулась с «Москвичом», который, игнорируя знаки, выскочил на встречную полосу. Удар пришёлся в левую сторону, где сидел Геннадий Дмитриевич.

Страшные подробности тех минут позже вспоминал Захар:

«Очнулся я от запаха нашатырного спирта... Проехали половину пути, и я услышал, как отец начал молиться. Тогда понял, что это последние его слова. Умер он у меня на руках».

До больницы оставалось всего два километра. Тело 53-летнего артиста было буквально разбито: врачи констатировали множественные переломы и разрывы внутренних органов.

Гибель Заволокина породила множество мифов. Говорили о заговоре, о том, что «Москвич» был подставным, что это могло быть заказное убийство. Однако следствие подтвердило версию о трагической случайности и грубейшем нарушении правил водителем отечественного автомобиля. Страна потеряла не просто музыканта, а народного заступника и хранителя традиций. На месте гибели позже возвели часовню во имя преподобного Геннадия Афонского и построили «Заволокинскую деревню» — музей под открытым небом, куда до сих пор съезжаются гармонисты со всего мира.

Наследие, которое звучит

После трагической смерти отца семья не дрогнула. Вдова Светлана, дочь Анастасия и сын Захар приняли решение продолжить его дело. Российский центр получил имя Геннадия Заволокина, а программа «Играй, гармонь любимая!» не только не пропала из эфира, но и обрела новое дыхание. Сегодня её ведут Анастасия и Захар, свято следуя заветам отца: никакой пошлости, только душевность и талант.

«Это — целое народное движение и, если хотите, — явление», — говорят о центре его нынешние руководители.

Почему же передача перестала выходить в прайм-тайм и сейчас появляется на экранах рано утром? Это решение не имеет отношения к цензуре или забвению. Как объясняют сами Заволокины, именно раннее воскресное утро — идеальное время, когда «пожилые люди и маленькие детки просыпаются рано» и могут всей семьей насладиться настоящей, неискаженной русской песней. Геннадий Заволокин оставил после себя не просто программу, а 700 песен, десятки сборников и, главное, миллионы сердец, в которых до сих пор отзывается звонкая, чистая песнь его любимой гармошки.

Елена Генералова

