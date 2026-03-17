Покровительство Черномырдина, война с «Семёновной» и роковая автокатастрофа: кто продолжает дело Геннадия Заволокина сегодня?
Геннадий Заволокин — человек, которому удалось невозможное. Простой парень из сибирской глубинки стал «первым гармонистом России» и вернул народу его душу, запакованную в меха гармошки. Этот человек сделал частушку национальным достоянием, а программу «Играй, гармонь любимая!» — главным хитом воскресного утра для миллионов зрителей. 18 марта он мог бы отпраздновать своё 78-летие. Но судьба распорядилась иначе, жизнь этого светлого человека трагически оборвалась на взлёте, оставив после себя не только богатейшее наследие, но и череду мифов, домыслов и неразгаданных тайн. Подробности — в материале «Радио 1».
От таёжного посёлка до всесоюзной сценыГеннадий Дмитриевич Заволокин родился 18 марта 1948 года в далёком таёжном посёлке Парабель Томской области, а детство провёл в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском. Именно там, в атмосфере вечно поющих родителей, и зародилась его невероятная любовь к народному творчеству. «Сколько себя помню, — вспоминал позже Заволокин, — родители всегда пели. Умели творить музыку». Первую гармошку отец купил ему, когда Геннадий учился в четвёртом классе, и этот момент стал судьбоносным.
После школы была учёба в Новосибирском музыкальном училище, где он освоил домру и балалайку, а затем и Московский институт культуры. Однако настоящая школа жизни ждала его не в классах, а в бесконечных гастролях по сибирским деревням, где он, по собственному признанию, «закалял характер» и собирал тот самый фольклор, который лёг в основу его будущей программы.
Выход в свет состоялся в 1986 году, когда Центральное телевидение показало запись концерта «Играй, гармонь сибирская!». Эффект был подобен разорвавшейся бомбе. Редакцию завалили мешками писем, и тогда руководство предложило Заволокину создать авторскую программу. Секрет её популярности был прост и гениален одновременно. Она показывала не вылощенных артистов, а живых людей — доярок, комбайнёров, шофёров, людей, которые после работы брали в руки инструмент и творили чудо.
Как говорил сам Геннадий Дмитриевич, «мои герои вышли прямо из жизни. Редкая съёмка обходится без того, чтобы не пришёл яркий, живой человек и не "плеснул кипятку"». Программа стала «белой вороной» на фоне официоза, за что её и полюбила вся страна — от колхозников до генсеков. Ходили слухи, что премьер-министр Виктор Черномырдин, сам заядлый гармонист, лично ходатайствовал перед Владиславом Листьевым, чтобы передачу не снимали с эфира в сложные 90-е.
Семейный подряд на фоне всесоюзной любвиЛичная жизнь Заволокина была неотделима от его творчества. Его супруга Светлана Дмитриевна стала не просто женой, а боевым товарищем, генеральным директором и продюсером созданного в 1992 году Российского центра «Играй, гармонь» . Дети — дочь Анастасия и сын Захар — буквально выросли за кулисами и на съемках. Анастасия вспоминала, что отец никогда не давил на них в выборе профессии, но атмосфера любви к народной музыке была настолько сильна, что иного пути они себе не представляли.
Уже в 14 лет Захар начал помогать съемочной группе, осваивая операторское мастерство, а Настя, окончив театральное училище, стала солисткой ансамбля «Частушка», созданного отцом в 1987 году . Вся семья жила одной идеей — сохранением и популяризацией русской культуры. На экране это выглядело идиллией, хотя коллеги поговаривали о жесткой дисциплине, которую маэстро требовал и от себя, и от близких.
Скандалы и противостояния: «Семёновна» против «Гармони»Несмотря на всенародную любовь, творческая биография Заволокина не была безоблачной. Самым громким скандалом в его карьере стало противостояние с программой «Эх, Семёновна!», которая вышла на ОРТ в 1999 году. Ведущая Марина Голуб представляла конкурс частушек, который, по мнению Заволокина, играл на низменных инстинктах публики, делая ставку на пошлость и непристойность. Геннадий Дмитриевич не мог молчать, наблюдая, как дело его жизни подвергается такой вульгарной пародии. Лишь однажды, в интервью газете «Труд», он разразился гневной тирадой в адрес передачи.
«Скажу лишь одно: брань и непристойность, которые чуть ли не сплошным потоком льются в этой передаче, её авторы пытаются выдать за подлинно народное искусство. Я исколесил Россию вдоль и поперёк... и могу с полной уверенностью сказать: глубоко заблуждаются те "господа", которые пытаются отождествить "Семёновну" с культурой нашего народа».
Дочь Анастасия вторила отцу, подчеркивая, что в их передаче людей не наряжают, как «новогоднюю ёлку», а детям запрещают краситься, в то время как конкуренты гонятся за дешевыми очками и призами. Это был конфликт двух миров: искреннего, глубинного народного творчества и агрессивного, коммерческого шоу-бизнеса. Семья Заволокиных воспринимала «Семёновну» как личное оскорбление, и эта война длилась до тех пор, пока передача Голуб не была закрыта в 2002 году, уже после гибели Геннадия Дмитриевича.
Трагическая гибель гармонистаПоследние годы жизни Заволокина были наполнены работой на пределе возможностей. Он писал книги, выпускал диски, руководил центром, снимал новые выпуски. Но судьба готовила ему страшный финал. 8 июля 2001 года Геннадий Дмитриевич с сыном Захаром находился на даче в Красном Яру под Новосибирском. Вечером ему срочно понадобилось позвонить — на даче оборвали кабель, а мобильная связь в тех местах не работала. За руль «Тойоты» сел Захар, отец устроился рядом. На обратном пути, на мосту через реку Шарап близ деревни Новый Шарап, их иномарка столкнулась с «Москвичом», который, игнорируя знаки, выскочил на встречную полосу. Удар пришёлся в левую сторону, где сидел Геннадий Дмитриевич.
Страшные подробности тех минут позже вспоминал Захар:
«Очнулся я от запаха нашатырного спирта... Проехали половину пути, и я услышал, как отец начал молиться. Тогда понял, что это последние его слова. Умер он у меня на руках».
До больницы оставалось всего два километра. Тело 53-летнего артиста было буквально разбито: врачи констатировали множественные переломы и разрывы внутренних органов.
Гибель Заволокина породила множество мифов. Говорили о заговоре, о том, что «Москвич» был подставным, что это могло быть заказное убийство. Однако следствие подтвердило версию о трагической случайности и грубейшем нарушении правил водителем отечественного автомобиля. Страна потеряла не просто музыканта, а народного заступника и хранителя традиций. На месте гибели позже возвели часовню во имя преподобного Геннадия Афонского и построили «Заволокинскую деревню» — музей под открытым небом, куда до сих пор съезжаются гармонисты со всего мира.
Наследие, которое звучитПосле трагической смерти отца семья не дрогнула. Вдова Светлана, дочь Анастасия и сын Захар приняли решение продолжить его дело. Российский центр получил имя Геннадия Заволокина, а программа «Играй, гармонь любимая!» не только не пропала из эфира, но и обрела новое дыхание. Сегодня её ведут Анастасия и Захар, свято следуя заветам отца: никакой пошлости, только душевность и талант.
«Это — целое народное движение и, если хотите, — явление», — говорят о центре его нынешние руководители.
Почему же передача перестала выходить в прайм-тайм и сейчас появляется на экранах рано утром? Это решение не имеет отношения к цензуре или забвению. Как объясняют сами Заволокины, именно раннее воскресное утро — идеальное время, когда «пожилые люди и маленькие детки просыпаются рано» и могут всей семьей насладиться настоящей, неискаженной русской песней. Геннадий Заволокин оставил после себя не просто программу, а 700 песен, десятки сборников и, главное, миллионы сердец, в которых до сих пор отзывается звонкая, чистая песнь его любимой гармошки.