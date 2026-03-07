«Поленом по шее»: за что избили звезду «Онегина» Виктора Добронравова и где прячется артист от Московской суеты?
Актеру, известному зрителям по ролям в нашумевшей экранизации «Онегин», комедийном хите «Инспектор Гаврилов» и культовом сериале «Не родись красивой», Виктору Добронравову 8 марта исполняется 43 года. Этот заслуженный артист России, лидер группы «Ковёр-квартет» и старший сын народного любимца Фёдора Добронравова прошел долгий путь от съемной комнаты в Воронеже до статуса одного из самых востребованных актеров страны. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктора ДобронравоваВиктор Добронравов появился на свет 8 марта 1983 года в портовом Таганроге, но его детство нельзя назвать безоблачным праздником. Когда будущему актеру было всего пять, семья, в которой уже подрастал младший брат Иван, переехала в Воронеж. Путь к славе отца Фёдора Добронравова был тернист. На заре карьеры звезды «Сватов» вся семья ютилась в крошечной комнате, и родителям приходилось подрабатывать дворниками, чтобы прокормить семью.
В 90-е Добронравов-старший получил приглашение в труппу Государственного театра «Сатирикон», и звездная семья перебралась в Москву. В 2000 году, вдохновленный примером отца, Виктор поступил в «Щуку», а после выпуска в 2004-м был принят в легендарную труппу Театра имени Вахтангова. Дебют в кино состоялся в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы», но настоящая слава настигла Виктора благодаря роли обаятельного администратора Короткова в сериале «Не родись красивой».
Сегодня его фильмография насчитывает более 120 работ, в число которых входят картины «Национальное достояние», «Чемпион», «А счастье где-то рядом», «Горюнов», «Обними меня», «Фамильные ценности», «Солдатик», «Т-34», «Цыплёнок жареный», «Шифр», «Бомба», «Огонь», «Герой 115», «Сквозь время», «Инспектор Гаврилов», «Онегин» и «Пальма».
Личная жизнь актераВ то время как личная жизнь многих артистов похожа на сериал с бесконечными перезагрузками, Добронравов-младший демонстрирует удивительную стабильность. Его супруга — не актриса и не медийная дива, а фотограф Александра Торгушникова, с которой он знаком ещё со школьной скамьи. В интервью Светлане Бондарчук актер буквально перекрестился на слове «актриса», объясняя свой выбор:
«Когда муж и жена актеры — это сложно. Ты же должен отдавать всё время, тебя всё время нет».
Их брак зарегистрирован 23 марта 2010 года, и пара воспитывает двух дочерей — Варвару и Василису. По словам Виктора, 10-летняя дружба до свадьбы стала фундаментом, который выдержал «огонь, воду и медные трубы».
Избиение на съемкахОднако даже в биографии примерного семьянина и трудоголика нашлось место для громких и пугающих заголовков. В 2018 году Сеть облетели снимки, на которых актер предстал буквально «без живого места» — его тело покрывали жуткие гематомы. Поклонники забили тревогу: кто и за что избил звезду? Ситуацию прояснил писатель Захар Прилепин, опубликовав ироничный пост со съемок сериала «Обитель».
«На съемках "Обители" забили артиста. Решили не гримировать, а подручными средствами отработать... Это вам не литература», — пошутил тогда Прилепин, пояснив, что актера обрабатывали не кистями гримеров, а вполне реальными методами, добавив мрачной иронии: «Как в парикмахерской. Такой специальный, под шею, халатик. И поленом по».
Как сейчас живет артистПока столичная богема мелькает на закрытых премьерах и модных показах, Виктор Добронравов вот уже много лет ведет жизнь, далекую от гламурных стереотипов. Сердце семьи Добронравовых бьется за городом. Деревянный дом в Ярославской области стал настоящим родовым гнездом, где под одной крышей собираются три поколения знаменитой династии. Пока отец Фёдор Добронравов колдует на грядках (это его давняя страсть), Виктор предпочитает уединение с книгой или сценарием на веранде, вдали от городской суеты.
Сегодня Виктор Добронравов продолжает активно сниматься и выходить на сцену родного Вахтанговского театра. 2025 год выдался для него урожайным: зрители увидели его во втором сезоне комедии «Инспектор Гаврилов», в картинах «Геля», «Этерна», «Кракен» и «Чебурашка-2». Кроме того, в апреле 2025 года стартовали съемки семейного фильма «Северное сияние», который стал настоящим подарком для поклонников династии — на одной площадке встретились Фёдор, Виктор и его 15-летняя дочь Варвара.
«Это наш первый опыт съёмок с дедушкой и внучкой... главная цель которого — напомнить зрителю, что мы должны любить, беречь и слушать друг друга», — поделился эмоциями Виктор с пресс-службой компании «Атмосфера кино».
Что касается планов на 2026 год, то они не менее амбициозны. Уже 22 января онлайн-кинотеатр IVI представил эксклюзивную премьеру второго сезона шпионского детектива «Художник», где Добронравов исполнил роль следователя Рудакова, охотящегося за нацистскими агентами в послевоенной Москве. А летом ожидается премьера фильма о Судбищенской битве, где актер предстанет в образе царского воеводы Ивана Шереметева. Также в производстве находятся картины «Ангелы Ладоги», «Трудно быть богом», «Рождение империи» и «Королева Анна».