07 марта 2026, 14:12

Виктор Добронравов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Актеру, известному зрителям по ролям в нашумевшей экранизации «Онегин», комедийном хите «Инспектор Гаврилов» и культовом сериале «Не родись красивой», Виктору Добронравову 8 марта исполняется 43 года. Этот заслуженный артист России, лидер группы «Ковёр-квартет» и старший сын народного любимца Фёдора Добронравова прошел долгий путь от съемной комнаты в Воронеже до статуса одного из самых востребованных актеров страны. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Биография Виктора Добронравова

Виктор Добронравов (Фото: скриншот т/с «Инспектор Гаврилов»)

Личная жизнь актера

«Когда муж и жена актеры — это сложно. Ты же должен отдавать всё время, тебя всё время нет».

Избиение на съемках

Виктор Добронравов (Фото: Telegram @zprilepin)

«На съемках "Обители" забили артиста. Решили не гримировать, а подручными средствами отработать... Это вам не литература», — пошутил тогда Прилепин, пояснив, что актера обрабатывали не кистями гримеров, а вполне реальными методами, добавив мрачной иронии: «Как в парикмахерской. Такой специальный, под шею, халатик. И поленом по».





Как сейчас живет артист

Федор и Виктор Добронравовы, Александра Торгушникова с дочерьми Варварой и Василисой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Это наш первый опыт съёмок с дедушкой и внучкой... главная цель которого — напомнить зрителю, что мы должны любить, беречь и слушать друг друга», — поделился эмоциями Виктор с пресс-службой компании «Атмосфера кино».