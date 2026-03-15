Побег от мужа-тирана и полигамный брак: почему звезда «Next 2» Екатерина Волкова не видит внуков и перестала общаться с матерью?
Актрисе, известной зрителям по ролям в сериалах «Скорая помощь», «КГБ в смокинге» и культовом «Next 2», Екатерине Волковой 16 марта исполняется 52 года. За плечами этой яркой женщины — более 90 ролей в кино, сцена, десятки перевоплощений и, казалось бы, заслуженное место в когорте самых востребованных артисток страны. Однако за глянцевой обложкой скрывается жизнь, полная крутых поворотов: побег от мужа-тирана, отношения с эпатажным писателем и настоящая война за право видеть собственных внуков. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Актриса с музыкальным образованиемЕкатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)
Екатерина Волкова появилась на свет в Томске 16 марта 1974 года. Её родители были представителями совсем не творческих профессий: отец работал инженером, а мать — заведующей лабораторией экстренной помощи. Старший брат актрисы пошел по маминым стопам и стал врачом-гинекологом, и сама Екатерина в детстве тоже собиралась поступать в медицинский вуз, но с возрастом талант актрисы взял верх.
Маленькую Катю увлекало пение, и девочку отдали заниматься в хоровую студию «Калинка», а затем учиться музыке по классу фортепиано в школе искусств. Волкова обладала яркими вокальными способностями, и педагоги в музыкальной школе рекомендовали ей продолжить обучение в музыкальном училище. Так будущая актриса поступила в училище на дирижера, вокального отделения в заведении просто не было.
Увлечение пением принесло Екатерине первые заработки и локальную популярность. Тогда же Волкова задумалась над актерской работой. В 1994 году она стала студенткой театральной студии при театре «Колесо» в Тольятти. В течение года актриса выступала на сцене как любитель. В театре её наставником был выдающийся актёр и режиссёр, народный артист России Глеб Дроздов.
Через год Волкова поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова и на третьем курсе перевелась в ГИТИС. В 1999 году Екатерина успешно завершила обучение в высшем учебном заведении и сразу после выпуска из университета она начала работать в Российском академическом молодёжном театре.
Работа в киноЕкатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)
В 2001 году состоялся дебют актрисы в кино. Она получила роль Маши в фильме «Коллекционер» режиссёра Юрия Грымова, в следующем году она появилась в сериале «Next» и боевике «Инструктор».
Уже в 2004 году сам Александр Абдулов предложил молодой актрисе роль Нюты в мелодраме «О любви». Работа над фильмом стала для неё ценным опытом и открыла путь к успеху. Картина получила признание на фестивалях «Кино без барьеров» и «Кинотавр» в Сочи.
Буквально через год на экраны вышел сериал «КГБ в смокинге» с участием Волковой, и она стала по-настоящему узнаваемой. Успех актриса закрепила в ленте «Вдох-выдох» в 2006 году. После этого режиссёры начали активно приглашать актрису в свои проекты.
Сейчас в фильмографии актрисы насчитывается более 100 ролей, среди которых ленты «Весьма непрост», «Инсомния», «Искупление», «Чужие и близкие», «Каменное сердце» и многие другие.
Личная жизньЛичная жизнь Волковой всегда привлекала внимание прессы не меньше, чем ее роли. Первый брак актрисы обернулся настоящим кошмаром. Замуж за тольяттинского механика Алексея она вышла рано, в 18 лет родила дочь Валерию. Супруг, имевший судимость за угон, оказался тираном. Он избивал ее, однажды доведя до больницы с сотрясением мозга. Спасаясь, она забрала дочь и сбежала в Москву.
Эдуард Бояков (Фото: Instagram*@eduardboyakov)
Вторым избранником актрисы стал театральный деятель Эдуард Бояков. Их отношения не были официально зарегистрированы, потому как Эдуард был женат. Жена знала о существовании Екатерины, при этом закрывала на все глаза. Дело в том, что Бояков и его супруга являлись ярыми сторонниками индийской философии, которая допускает в отношениях полигамию. Актриса довольно долго была второй женой Боякова. отношения дали трещены когда актриса забеременнела, а он настоял на аборте, что стало для неё тяжелейшей травмой. Затем режиссёр закрутил новый роман с актрисой Ксенией Раппопорт, и только после этого Волкова решила уйти из этих нездоровых отношений.
Екатерина Волкова рассказала журналистам о попытках Александра Абдулова привлечь её внимание. Они познакомились на съёмках фильма Сергея Соловьёва «О любви», и Абдулов начал проявлять интерес к актрисе, но она воспринимала их отношения как дружеские. Екатерина предпочла не замечать ухаживания Александра, зная о его отношениях с другой женщиной. Ей хватило сложных отношений с Бояковым.
Еще одной любовью Екатерины стал Сергей Члиянц, работавший продюсером фильма «Бумер». Во время беременности у актрисы случилось воспаление, врачам пришлось делать искусственные роды, спасая её жизнь. «Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C», — откровенничала звезда. Этот диагноз в итоге разрушил и этот союз: муж начал сторониться жены, боясь заразиться через бытовые предметы.
Эдуард Лимонов (Фото: Instagram*@volkovawolka)
Вторым официальным мужем Волковой стал писатель Эдуард Лимонов. В этом союзе родились двое детей — сын Богдан и дочь Александра. Однако брак продлился всего три года и был скорее формальным. Супруги жили в разных квартирах, и, как признавалась Екатерина, Эдуард не был готов к отцовству.
Екатерина долгое время была одна, но затем начала отношения с предпринимателем Василием Дюжевым. Она даже задумывалась о четвертом ребенке, но эти планы не осуществились. В настоящее время Екатерина Волкова предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни.
Скандал с зятем и разрыв с матерьюСегодня Екатерина Волкова переживает драматичный период, связанный не с мужчинами, а с собственными детьми. Уже несколько месяцев актриса находится в состоянии затяжной войны с зятем, мужем её старшей дочери Валерии. Конфликт зашёл так далеко, что Волкова фактически отлучена от общения с внуками — маленькими Тимофеем и Василисой.
«Я в ужасном состоянии. Не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться... Это дикая несправедливость», — делилась она отчаянием на премьере фильма Кончаловского осенью 2025 года.
По словам актрисы, зять не только запретил ей публиковать фото с детьми в соцсетях, но и поставил жесткий ультиматум, перекрыв доступ к семье. Волкова не скрывает, что не в восторге от выбора дочери, но готова была терпеть ради внуков. «Муж моей дочери начал по-хамски вести себя... До сих пор сложно это переживать», — сокрушается она.
В довершение ко всему, в начале 2026 года выяснилось, что актриса пошла на радикальный шаг и разорвала отношения с собственной матерью. Бесконечный поток требований и претензий со стороны родительницы подорвал её силы и здоровье.
«К сожалению, сейчас мама заблокирована мной. Вот уже несколько месяцев мы не общаемся», — призналась артистка журналистам «Комсомольской правды».