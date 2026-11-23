«Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?»: жестокий отчим и серьезная травма. Где сейчас звезда «Мажора» и изменял ли он жене на самом деле?
Денис Эдуардович Шведов — российский актер театра и кино, известный по сериалам «Бывшие», «Мажор», «Измены», «Оффлайн» и другим популярным проектам. За его плечами — непростое детство, увлечение регби, неожиданное поступление в театральное училище и успешная карьера на сцене и перед камерами. При этом публика интересуется не только творчеством артиста, но и его личной жизнью: отношениями с Александрой Розовской, воспитанием двоих детей и многочисленными слухами о романах с коллегами. 24 ноября ему исполняется 45 лет. Подробнее о жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Дениса Шведова: детство и жестокий отчимДенис Шведов родился в ноябре 1981 года в Москве. Он вырос в столице вместе с младшей сестрой. Долгое время будущий актер даже не подозревал, что мужчина, которого он считал родным отцом, на самом деле приходился ему отчимом. Родители расстались вскоре после рождения младшей дочери, и Денис воспринял развод с облегчением.
Воспоминания об отчиме у артиста связаны исключительно с тяжелыми переживаниями. По словам Шведова, мужчина применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на членов семьи.
«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, отчим не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — рассказывал артист.
Последствия пережитого в детстве продолжали влиять на Дениса и во взрослом возрасте. Со временем он решил обратиться к психологу, чтобы разобраться с травматичным опытом. Шведов не скрывал, что работа со специалистом помогла ему лучше понять себя и обрести внутренние ресурсы для личного и профессионального развития.
«Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы стать лучше в чем-то, в профессии, например… Я просто приблизился к себе самому. Это единственное, что я мог бы порекомендовать. Не бойтесь. Первые разы всегда страшно. Но если у вас болит зуб, вы идете к врачу, а если душа, то почему мы начинаем читать посты в соцсети и заливать это алкоголем? Для этого тоже есть профессионалы, которые помогают», — подчеркивал актер.
Регби, травма и поиски будущей профессииВ школьные годы Денис не проявлял особого интереса к учебе, зато серьезно увлекался спортом. Главным занятием подростка стало регби, которому он посвящал много времени. Однако в 18 лет Шведову пришлось отказаться от спортивных амбиций из-за серьезной травмы: во время одного из матчей актер упал на поле, после чего на него навалились другие игроки.
«Один из них проехался по уху бутсой с металлическими шипами. Врачи сказали, что временно нельзя заниматься, иначе это может повлиять на слух и вызвать осложнения. У меня появилось много свободного времени: стал гулять, общаться с девушками. И понял, что существует какая-то другая жизнь», — объяснял Шведов.После отказа от регби перед Денисом открылось больше возможностей для общения и поиска себя. В это же время ему пришлось задуматься о будущем и заработке. После развода мама самостоятельно обеспечивала двоих детей и ради этого работала сразу в двух местах. Денис понимал, что тоже должен получить профессию и помогать семье.
Однако выбрать подходящую специальность оказалось непросто. В итоге молодой человек за компанию с приятелями поступил в Институт туризма и гостеприимства. Долго проучиться там ему не удалось: учеба не вызывала особого интереса, а свободное время он предпочитал посвящать совершенно другим занятиям.
«Спустя время меня отчислили, потому что занимался чем угодно, только не учебой. Среди друзей оказался парень, который учился в ГИТИСе. Конечно, для всех нас мир театра и кинематографа был чем-то заоблачным.
Меня вдохновили рассказы парня об учебе, и я захотел попробоваться. Поехал на самое первое прослушивание в Щепкинское училище. Когда настала моя очередь, спокойно зашел в аудиторию и прочитал отрывок, в общем-то, ни на что не надеясь. И буквально опешил, когда комиссия сказала, чтобы сразу приносил документы. Представляете, я был зачислен практически после первого тура! Считаю, это подарок судьбы», — признавался артист.
Обучение в Щепкинском училище и театральная карьераНеожиданное поступление в Театральное училище имени Щепкина стало для Дениса поворотным моментом. Оказавшись на курсе Николая Афонина, он впервые по-настоящему увлекся учебой и с энтузиазмом погрузился в актерскую профессию.
После окончания училища Шведов получил приглашение в Российский академический молодежный театр (РАМТ). На этой сцене артисту доверяли значимые роли в известных постановках. В его театральном репертуаре появились Дон Кихот, Мартин Иден и граф Круазнуа из спектакля «Красное и черное».
Первые роли Дениса Шведова в киноКинематографическая карьера Дениса началась еще во время становления его театральной карьеры. Через год после выпуска из училища зрители увидели актера в эпизодической роли в картине «Слабости сильной женщины».
Затем последовали небольшие работы в фильме «Слуга государев» и сериале «Татьянин день».
Настоящим прорывом для Шведова стала картина «Жить», в которой ему доверили одного из ключевых персонажей. Именно после этой работы за актером закрепился образ сурового, немногословного и брутального мужчины.
В дальнейшем Денису часто предлагали персонажей с непростым характером и неоднозначными моральными принципами.
В фильме «Майор» его герой сталкивался с тяжелым нравственным выбором, в сериале «Мажор» участвовал в опасных событиях и ловко уходил от пуль, а в проекте «Измены» демонстрировал благородство и пытался завоевать расположение любимой женщины.
Со временем могло показаться, что актеру предлагают исключительно роли представителей силовых структур или криминального мира. Однако Шведов неоднократно доказывал, что способен выходить за рамки привычного амплуа.
Так, в сериале «Бывшие» он предстал перед зрителями в образе психолога, а в проекте «Доктор Преображенский» сыграл пластического хирурга. Артист также появился в комедийном сериале «Иванько», после чего вновь вернулся к более привычным для публики драматическим и остросюжетным персонажам.
В последующие годы фильмографию Дениса пополнили сериалы «Волк», «Оффлайн» и «Фантом». Помимо работы в кино и театре, актер занимался озвучиванием компьютерных игр. Его голосом заговорили персонажи популярных игровых вселенных World of Warcraft, Diablo III и The Witcher 3: Wild Hunt.
Личная жизнь Дениса Шведова: жена Александра РозовскаяЛичная жизнь актера регулярно становилась предметом обсуждения в прессе. Особенно часто журналисты приписывали Денису отношения с коллегами по съемочной площадке. После выхода сериала «Бывшие» публика заговорила о возможном романе Шведова с Любовью Аксеновой. Позднее аналогичные слухи появились после его совместной работы с Евгенией Брик в сериале «Фантом».
SHAMAN назвал певца, концерт которого ему запомнился больше всего
Однако далеко не все поклонники знали, что сердце артиста давно занято. Его избранницей стала Александра Розовская — дочь драматурга Марка Розовского. Будущие супруги познакомились в Российском академическом молодежном театре, где оба работали. Совместная служба на одной сцене постепенно переросла в романтические отношения.
«Денис начал ухаживать. Мы познакомились поближе, стали друг друга узнавать. Он оказался совсем не таким человеком, каким я его себе представляла. У нас появились общие интересы, компании. Все это наматывалось-наматывалось…» — вспоминала Александра.В 2016 году у Дениса и Александры родилась дочь Мира. Еще через год средства массовой информации сообщили, что влюбленные тайно зарегистрировали брак. В 2018-м семья пополнилась еще одним ребенком: Розовская подарила мужу сына Ивана.
Супруги старались не выставлять семейную жизнь напоказ, однако иногда делились подробностями воспитания детей и рассказывали о распределении родительских обязанностей. Александра с юмором отмечала, что именно ей чаще приходится проявлять строгость, тогда как суровый на первый взгляд Денис совершенно иначе ведет себя дома.
«Я более строгий родитель, чем Денис. Да, вот этот большой брутальный человек — просто тряпка. Любимая-любимая тряпочка», — иронизировала жена актера в программе Агаты Муцениеце.При этом семейная жизнь Шведовых не раз становилась поводом для обсуждений и домыслов. Александра признавалась, что ее раздражает привычка незнакомых людей оценивать отношения супругов и придумывать объяснения любым событиям в их жизни.
Особенно часто подобные комментарии появлялись из-за того, что Денис и Александра не всегда вместе посещали светские мероприятия. Кроме того, поклонники регулярно пытались найти подтверждения слухам о якобы существующих романах актера с другими знаменитостями.
«Не поженились — хейтят. Говорят: "Если бы не дети, он бы с тобой не был. Он любит на самом деле Любу Аксенову. А правда, что Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?" Это уже смешно!» — возмущалась Александра Розовская.Поводом для новых публикаций становились и фотографии Дениса с другими женщинами на публичных мероприятиях. Однажды актер появился на премьере вместе с коллегой Ольгой Кавалай-Аксеновой. Однако сам Шведов не видел в подобных снимках ничего предосудительного и удивлялся тому, что СМИ постоянно искали в них скрытый смысл.
Денис Шведов и Александра Маслакова: слухи после «Последнего героя»Новая волна разговоров о личной жизни артиста возникла после его участия в телевизионном проекте «Последний герой. Чемпионы против новичков». Шведов пришел на шоу вместо Сергея Одинцова и оказался в центре внимания не только благодаря испытаниям, но и из-за общения с участницей Александрой Маслаковой.
Девушка открыто демонстрировала симпатию к актеру. Однажды Денис одолжил ей свою футболку, когда на острове стало холодно. Однако на этом проявления внимания со стороны Шведова закончились. Артист объяснял, что не собирается отвечать на романтические знаки внимания, поскольку женат и любит супругу. Кроме того, экстремальные условия проекта совершенно не располагали к любовным приключениям.
Позднее выяснилось, что Александра Маслакова попросту не знала о семейном положении актера. Когда девушка поняла, что Шведов несвободен, она призналась, что почувствовала неловкость из-за открытого проявления симпатии.
Несмотря на постоянные слухи о возможных изменах и кризисах, Денис не раз давал понять, что дорожит семьей и ценит отношения с супругой. По его словам, Александра стала для него понимающим человеком, который не устраивает сцен ревности из-за внимания поклонниц и коллег.
Денис Шведов про «Последнего героя»Участие в «Последнем герое» оказалось для Дениса гораздо более серьезным испытанием, чем он рассчитывал изначально. На протяжении проекта актеру приходилось преодолевать физические и психологические трудности. Несколько раз он настолько уставал, что всерьез задумывался о прекращении участия в шоу.
Тем не менее профессиональные навыки и умение работать над собой помогли Шведову справиться с трудностями. Постепенно он научился взаимодействовать с другими участниками и адаптироваться к непривычным условиям жизни на острове.
Одним из главных разочарований для актера стало поведение взрослых людей, которые, по его наблюдениям, далеко не всегда умели выстраивать здоровое общение. Денис обращал внимание на токсичность во взаимодействии участников и удивлялся, насколько сложно некоторым из них взаимодействовать без конфликтов.
Денис Шведов сегодняДенис Шведов продолжает активно работать в профессии. Актер по-прежнему снимается в полнометражных фильмах и телевизионных сериалах, участвует в новых проектах и выходит на сцену Российского академического молодежного театра.
В 2026 году с его участием уже вышло несколько заметных проектов: фантастический триллер «Резервация», детективная драма «Чудо» о мире блогеров-коучей с Идой Галич и полнометражный фильм «Игрок». А в начале ноября стартовала работа над исторической драмой «Ополченец» о Смутном времени.