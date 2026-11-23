23 ноября 2026, 13:52

Денис Шведов (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Денис Эдуардович Шведов — российский актер театра и кино, известный по сериалам «Бывшие», «Мажор», «Измены», «Оффлайн» и другим популярным проектам. За его плечами — непростое детство, увлечение регби, неожиданное поступление в театральное училище и успешная карьера на сцене и перед камерами. При этом публика интересуется не только творчеством артиста, но и его личной жизнью: отношениями с Александрой Розовской, воспитанием двоих детей и многочисленными слухами о романах с коллегами. ​24 ноября ему ​исполняется 45 лет. Подробнее о жизни артиста — ​в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дениса Шведова: детство и жестокий отчим Регби, травма и поиски будущей профессии Обучение в Щепкинском училище и театральная карьера Первые роли Дениса Шведова в кино Личная жизнь Дениса Шведова: жена Александра Розовская Денис Шведов и Александра Маслакова: слухи после «Последнего героя» Денис Шведов про «Последнего героя» Денис Шведов сегодня

Биография Дениса Шведова: детство и жестокий отчим

«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, отчим не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — рассказывал артист.

Денис Шведов (фото: Instagram* / shvedoff_den)

«Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы стать лучше в чем-то, в профессии, например… Я просто приблизился к себе самому. Это единственное, что я мог бы порекомендовать. Не бойтесь. Первые разы всегда страшно. Но если у вас болит зуб, вы идете к врачу, а если душа, то почему мы начинаем читать посты в соцсети и заливать это алкоголем? Для этого тоже есть профессионалы, которые помогают», — подчеркивал актер.

Регби, травма и поиски будущей профессии

«Один из них проехался по уху бутсой с металлическими шипами. Врачи сказали, что временно нельзя заниматься, иначе это может повлиять на слух и вызвать осложнения. У меня появилось много свободного времени: стал гулять, общаться с девушками. И понял, что существует какая-то другая жизнь», — объяснял Шведов.

Денис Шведов (фото: Instagram* / shvedoff_den)

«Спустя время меня отчислили, потому что занимался чем угодно, только не учебой. Среди друзей оказался парень, который учился в ГИТИСе. Конечно, для всех нас мир театра и кинематографа был чем-то заоблачным.

Меня вдохновили рассказы парня об учебе, и я захотел попробоваться. Поехал на самое первое прослушивание в Щепкинское училище. Когда настала моя очередь, спокойно зашел в аудиторию и прочитал отрывок, в общем-то, ни на что не надеясь. И буквально опешил, когда комиссия сказала, чтобы сразу приносил документы. Представляете, я был зачислен практически после первого тура! Считаю, это подарок судьбы», — признавался артист.

Обучение в Щепкинском училище и театральная карьера

Первые роли Дениса Шведова в кино

Денис Шведов (фото: Instagram* / shvedoff_den)

Личная жизнь Дениса Шведова: жена Александра Розовская

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«Денис начал ухаживать. Мы познакомились поближе, стали друг друга узнавать. Он оказался совсем не таким человеком, каким я его себе представляла. У нас появились общие интересы, компании. Все это наматывалось-наматывалось…» — вспоминала Александра.

Денис Шведов с детьми (фото: Instagram* / shvedoff_den)

«Я более строгий родитель, чем Денис. Да, вот этот большой брутальный человек — просто тряпка. Любимая-любимая тряпочка», — иронизировала жена актера в программе Агаты Муцениеце.

«Не поженились — хейтят. Говорят: "Если бы не дети, он бы с тобой не был. Он любит на самом деле Любу Аксенову. А правда, что Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?" Это уже смешно!» — возмущалась Александра Розовская.

Денис Шведов и Александра Маслакова: слухи после «Последнего героя»

Денис Шведов и Полина Гагарина (фото: Instagram* / shvedoff_den)

Денис Шведов про «Последнего героя»

Денис Шведов (фото: Instagram* / shvedoff_den)

Денис Шведов сегодня