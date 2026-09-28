«Половой жизнью жить не буду»: голые женщины, оружие и беспорядок. Ксения Собчак показала, как жак живёт эрудит-девственник Вассерман в свои 73 года

28 сентября 2026, 19:13

Анатолий Вассерман (Фото: Инстаграм* @anatoliy_wasserman)

В 17 лет он поспорил с друзьями о морали — и дал обет безбрачия. Сегодня Анатолию Вассерману за 70, и мужчина признаётся, что жалеет о юношеской глупости, но слово держит до сих пор. А квартира одесского интеллектуала заставлена книгами, среди которых он спит; на стенах — фотографии обнажённых женщин, а самого хозяина всегда можно узнать по жилету с 28 карманами. Почему самый эрудированный холостяк страны так и не решился изменить свою жизнь и как мыслитель живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын учёного, ставший эрудитом. Как формировался будущий интеллектуал? Зачем он дал обет целомудрия? Почему Анатолий Вассерман, отказался переизбираться в Госдуму? «Начинать интим уже поздно»: откровения Анатолия Вассермана

Сын учёного, ставший эрудитом. Как формировался будущий интеллектуал?



Анатолий Вассерман (Фото: Инстаграм* @anatoliy_wasserman)

Зачем он дал обет целомудрия?

«Мы поспорили на первом курсе. Я доказывал, что все ограничения на половую жизнь правильны. Чем быстрее забудем о сексе, тем здоровее будем. Мой оппонент отстаивал противоположную позицию. Я заорал: «Вообще половой жизнью жить не буду». Чего не ляпнешь в 17 лет. Но слово держу», — пояснил интеллектуал в беседе с Борисом Корчевниковым.

Почему Анатолий Вассерман, отказался переизбираться в Госдуму?



Анатолий Вассерман (Фото: Инстаграм* @anatoliy_wasserman)

«У моего жилета 28 отделений: 26 снаружи и два внутри», — рассказал он.

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«Начинать интим уже поздно»: откровения Анатолия Вассермана



Анатолий Вассерман (Фото: Инстаграм* @anatoliy_wasserman)

«Выбросить я отсюда могу только тех, кто предлагает что-нибудь выбросить. Я сплю за барьером из книг, потому что мне перед сном надо полистать какой-нибудь сборник», — сказал Анатолий Александрович.

«Я слишком уважаю своё слово, чтобы его нарушать. Жалею о своей юношеской глупости, сподвигшей меня на столь необдуманный поступок. С тех пор обдумываю свои слова гораздо тщательнее. Боюсь, что в моем возрасте начинать интим уже поздно», — откровенно заявил знаток.