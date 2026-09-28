«Половой жизнью жить не буду»: голые женщины, оружие и беспорядок. Ксения Собчак показала, как жак живёт эрудит-девственник Вассерман в свои 73 года
В 17 лет он поспорил с друзьями о морали — и дал обет безбрачия. Сегодня Анатолию Вассерману за 70, и мужчина признаётся, что жалеет о юношеской глупости, но слово держит до сих пор. А квартира одесского интеллектуала заставлена книгами, среди которых он спит; на стенах — фотографии обнажённых женщин, а самого хозяина всегда можно узнать по жилету с 28 карманами. Почему самый эрудированный холостяк страны так и не решился изменить свою жизнь и как мыслитель живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Сын учёного, ставший эрудитом. Как формировался будущий интеллектуал?Анатолий Вассерман родился в 1952 году в Одессе в семье теплофизика и бухгалтера. Из-за конфликтов с учителями и проблем с дисциплиной он сменил несколько школ, при этом отличался от сверстников высокой эрудицией. В подростковом возрасте самостоятельно изучил значительный объём технической и энциклопедической литературы. После школы окончил местный технологический институт холодильной промышленности, получив квалификацию «инженер-теплофизик». Вопреки планам отца, сын не стал учёным, а с 1974 года начал карьеру системного программиста, работая с крупными ЭВМ в одесских НИИ и на промышленных предприятиях.
Зачем он дал обет целомудрия?В 17 лет Анатолий дал обет безбрачия в результате спора с друзьями о морали и сдержал обещание.
«Мы поспорили на первом курсе. Я доказывал, что все ограничения на половую жизнь правильны. Чем быстрее забудем о сексе, тем здоровее будем. Мой оппонент отстаивал противоположную позицию. Я заорал: «Вообще половой жизнью жить не буду». Чего не ляпнешь в 17 лет. Но слово держу», — пояснил интеллектуал в беседе с Борисом Корчевниковым.Несмотря на активную социальную жизнь, одесский вундеркинд избегал романтических отношений. Когда дело доходило до флирта, он тут же переводил разговор на отвлечённую тему. Позже журналист признавался, что к 30–35 годам начал сожалеть об этом решении, лишившем его возможности создать семью, но данное слово нарушать не стал.
Почему Анатолий Вассерман, отказался переизбираться в Госдуму?Сын учёного-теплофизика прославился как участник телеигр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», где установил рекорд, одержав 15 побед подряд в турнире «Кубок вызова». В 2004 году был официально признан лучшим игроком десятилетия в этом проекте. Его игровая стратегия строилась на быстрой реакции при нажатии кнопки и обширной эрудиции: техника, история, узкие темы. Визитная карточка журналиста — безрукавка со множеством карманов, рассчитанная на автономное выживание.
«У моего жилета 28 отделений: 26 снаружи и два внутри», — рассказал он.В полностью заполненном виде его вес достигает 7 килограммов. В отсеках размещаются: инструменты, фонари, складные ножи, оптические приборы, карты и электронные устройства. Сам одессит объясняет это необходимостью быть готовым к чрезвычайным ситуациям, включая отключение электричества или техногенные катастрофы. С 2021 года Вассерман — депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду». Однако в 2026 году в беседе с газетой «Коммерсантъ» он заявил, что переизбираться не будет.
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По словам парламентария, он не смог найти финансирование для избирательной кампании. Именно отсутствие спонсоров и стало причиной отказа от участия в выборах. Параллельно Анатолий Александрович пишет книги, ежемесячно публикует статьи, ведёт теле- и радиопередачи, консультирует и судится с теми, кто использует его образ без разрешения.
«Начинать интим уже поздно»: откровения Анатолия ВассерманаВ интервью для YouTube-проекта Ксении Собчак телеведущий продемонстрировал интерьер своей квартиры. Большую часть пространства занимают книги, которые, по словам журналиста, он регулярно читает, в том числе перед сном. А ещё 73-летний мыслитель держит дома оружие, картины, горы книг и фото голых дам. Часть литературы эрудит передал в библиотеку, однако значительный объем изданий, а также эротические календари прошлых лет, остаются у него дома. На предложение ведущей избавиться от части вещей Вассерман ответил отказом, отметив, что хранит бумажные сокровища из практических соображений и нуждается в них.
«Выбросить я отсюда могу только тех, кто предлагает что-нибудь выбросить. Я сплю за барьером из книг, потому что мне перед сном надо полистать какой-нибудь сборник», — сказал Анатолий Александрович.В ходе беседы политический консультант также вновь затронул тему своего обета безбрачия. Мужчина подтвердил, что считает данное в юности решение ошибкой, однако добавил, что в текущем возрасте изменение этого статуса и начало интимной жизни уже невозможны.
«Я слишком уважаю своё слово, чтобы его нарушать. Жалею о своей юношеской глупости, сподвигшей меня на столь необдуманный поступок. С тех пор обдумываю свои слова гораздо тщательнее. Боюсь, что в моем возрасте начинать интим уже поздно», — откровенно заявил знаток.