30 октября 2026, 13:59

Наталья Сенчукова (Фото: кадр из т/п «Судьба человека»)

В 1990 году на фестивале «Звуковая дорожка» в «Олимпийском» Виктор Рыбин, уже известный солист «Дюны», подошёл к девушке из подтанцовки. Наталья Сенчукова тогда даже не знала, кто он такой: дома не работал телевизор, и за эстрадой она не следила. С этого знакомства началась история, которая длится больше 30 лет — с восемью годами в статусе любовницы, двумя онкологическими диагнозами и одной общей верой в то, что всё это не зря. Их сын Василий уже успел развестись и снова жениться. Почему родители приняли его вторую избранницу в штыки и как сегодня живёт семья, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Полуголая танцовщица и откровенные разговоры в парилке Восемь лет в ловушке и страх одинокого материнства «Российский Аквамен» и развод через девять месяцев Вторая попытка и родительский шок «Мама Луна» и возвращение страшной болезни

Полуголая танцовщица и откровенные разговоры в парилке

Восемь лет в ловушке и страх одинокого материнства

«Я пыталась уйти от него десятки раз. Собирала чемоданы, клялась себе, что больше не вернусь. Но наступало утро, и я понимала, что не могу дышать без него», — признавалась она Борису Корчевникову.



Василий (Фото: кадр из т/п «Судьба человека»)

«У меня почему-то было такое железобетонное впечатление, что я останусь одна. Я испугалась», — с грустью вспоминала Наталья.

«Российский Аквамен» и развод через девять месяцев

«Для нас это было полной неожиданностью! Помню, как он однажды вечером неожиданно примчался к нам. Выглядел уставшим и подавленным. Я спросила: «Вася, ты в порядке?». А он выдохнул: «Всё плохо! С Дашей кошмар, я даже спать не могу», — делилась певица с Teleprogramma.pro.

Вторая попытка и родительский шок

« Я её увидел — и такой… Всё! С тех пор не могу её выкинуть из головы», — рассказывал Василий.



Виктор Рыбин (Фото: кадр из т/п «Судьба человека»)

«Мы приняли её в штыки. Нам нужно было время. Мы только что потеряли Дашу как дочь, и тут снова этот круговорот», — честно признавался Виктор Рыбин в эфире «Звёзды сошлись».

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«Мама Луна» и возвращение страшной болезни

«Мы были в шоке, когда узнали о диагнозе — онкология! Хорошо, что нам порекомендовали такого доктора, с которым мы дружим до сих пор. Он сразу сказал: «Не переживайте, вылечим!» — и нас немножко отпустило», — вспоминала Наталья Сенчукова в эфире «Секрета на миллион».

«Я заметила пятно на ноге. Гистология подтвердила — снова она», — говорит Сенчукова.