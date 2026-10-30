Полуголые танцы, статус любовницы и сын, который женился на ученице. Как живёт Наталья Сенчукова и в чем она призналась Борису Корчевникову
В 1990 году на фестивале «Звуковая дорожка» в «Олимпийском» Виктор Рыбин, уже известный солист «Дюны», подошёл к девушке из подтанцовки. Наталья Сенчукова тогда даже не знала, кто он такой: дома не работал телевизор, и за эстрадой она не следила. С этого знакомства началась история, которая длится больше 30 лет — с восемью годами в статусе любовницы, двумя онкологическими диагнозами и одной общей верой в то, что всё это не зря. Их сын Василий уже успел развестись и снова жениться. Почему родители приняли его вторую избранницу в штыки и как сегодня живёт семья, читайте в материале «Радио 1».
Полуголая танцовщица и откровенные разговоры в парилкеСенчукова работала в коллективе «Танцевальная машина» и выступала в откровенных нарядах. Рыбин позже с улыбкой вспоминал их первую встречу: «В чём она тогда была? На Наташе было практически полное отсутствие одежды!» Сама певица подтверждала: костюм был сшит «едва ли не из тюля», «весь такой с дырочками», а короткая обтягивающая юбка — из обрезанной чёрной водолазки. Потом были съёмки клипа в бане на Старой площади, которые сорвались из-за нетрезвой съёмочной группы: артисты просто просидели в холодной парилке, поели и разоткровенничались.
Восемь лет в ловушке и страх одинокого материнстваЗа этим лёгким флиртом скрывалась драма. Рыбин был женат на Елене Шведовой, у него росла дочь Мария. Сенчукова оказалась в положении, из которого не было достойного выхода.
«Я пыталась уйти от него десятки раз. Собирала чемоданы, клялась себе, что больше не вернусь. Но наступало утро, и я понимала, что не могу дышать без него», — признавалась она Борису Корчевникову.Самым тяжёлым испытанием стала незапланированная беременность.
«У меня почему-то было такое железобетонное впечатление, что я останусь одна. Я испугалась», — с грустью вспоминала Наталья.Они расписались только в 1998 году, когда держать всё в тайне было бессмысленно. В 1999 году родился сын Василий. А в 2009 году, прожив вместе почти 20 лет, артисты обвенчались.
«Российский Аквамен» и развод через девять месяцевВасилий вырос копией голливудских небожителей: рост под 190, атлетичное тело, длинные русые волосы. Интернет окрестил его российским Акваменом. В 2022 году наследник женился на Дарье Алябьевой, с которой познакомился ещё в детском саду и встречался восемь лет. Брак продлился девять месяцев.
«Для нас это было полной неожиданностью! Помню, как он однажды вечером неожиданно примчался к нам. Выглядел уставшим и подавленным. Я спросила: «Вася, ты в порядке?». А он выдохнул: «Всё плохо! С Дашей кошмар, я даже спать не могу», — делилась певица с Teleprogramma.pro.Сам Василий позже объяснил причину развода в шоу «Выживалити. Наследники»: «Мы разные люди абсолютно. Я творческий человек, она — материальный. О чём-то метафорическом разговаривать — не её. Плюс, стыдно признаваться, но я начал влюбляться в другую девушку».
Вторая попытка и родительский шокТой другой стала Валерия Новикова — танцовщица и мастер по бровям из Долгопрудного. Она пришла в музыкальную школу Рыбина учиться играть на барабанах.
« Я её увидел — и такой… Всё! С тех пор не могу её выкинуть из головы», — рассказывал Василий.Предложение он сделал в декабре 2025 года. Однако реакция родителей оказалась неоднозначной.
«Мы приняли её в штыки. Нам нужно было время. Мы только что потеряли Дашу как дочь, и тут снова этот круговорот», — честно признавался Виктор Рыбин в эфире «Звёзды сошлись».Свадьбу сыграли 26 июля 2026 года в узком семейном кругу.
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«Мама Луна» и возвращение страшной болезниОсенью 2018 года жизнь Сенчуковой разделилась на «до» и «после». Базальноклеточный рак кожи.
«Мы были в шоке, когда узнали о диагнозе — онкология! Хорошо, что нам порекомендовали такого доктора, с которым мы дружим до сих пор. Он сразу сказал: «Не переживайте, вылечим!» — и нас немножко отпустило», — вспоминала Наталья Сенчукова в эфире «Секрета на миллион».Через полтора года в ту же пропасть провалился и Рыбин. Причина — их любовь к южному солнцу и соляриям в молодости. 13 курсов лучевой терапии, затем шесть лет ремиссии. Но в конце 2024 года болезнь вернулась.
«Я заметила пятно на ноге. Гистология подтвердила — снова она», — говорит Сенчукова.26-летний Василий возил маму на перевязки, держал за руку и шутил, чтобы отвлечь от боли. В 2025 году Наталья выпустила сольный альбом «Мама Луна» и вышла на сцену проекта «Две звезды».