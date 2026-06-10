«Я был на свадьбе»: Гоша Куценко раскрыл тайну Марии Порошиной в эфире «Ты не поверишь!». За кого она вышла замуж и кто настоящий отец её пятого ребёнка
Мария Порошина долго хранила тайну, однако раскрылась она неожиданно, и разоблачителем выступил её экс-супруг Гоша Куценко. В студии программы «Ты не поверишь!» он с улыбкой выдал секрет бывшей возлюбленной. Действительно ли актриса вышла замуж за Ярослава Бойко, и кто отец самого младшего сына, из-за которого предыдущий муж Порошиной устроил судебный процесс? Подробности — в материале «Радио 1».
Тайное стало явным: откровения Гоши КуценкоМария Порошина, привыкшая тщательно оберегать личную жизнь от посторонних, оказалась разоблачена благодаря откровениям бывшего возлюбленного. Гоша Куценко, до сих пор с теплотой относящийся к матери своей старшей дочери, положил конец слухам об их воссоединении. Поводом для домыслов послужило появление актрисы на премьере фильма «Непослушники» с обручальным кольцом. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заслуженный артист РФ внес ясность: романтических отношений с Порошиной нет, зато актриса состоит в браке с Ярославом Бойко, на свадьбе которого Куценко присутствовал лично. На вопрос о ностальгии по былым чувствам актер ответил философски: «Есть такая штука — вечная любовь. Это любовь, которая никуда не девается».
Отношения Порошиной и Гоши Куценко начались ещё в студенческие годы. Влюблённый старшекурсник ради избранницы был готов на безрассудные поступки, вплоть до прыжков в ледяную воду и радикальной смены имиджа. Роман был страстным и бурным. В 1996 году у пары родилась дочь Полина, однако в ЗАГС они так и не пошли, ограничившись гражданским браком. В итоге этот союз разрушил сам Гоша, откровенно признавшись в измене. Однако Мария не стала устраивать скандал, спокойно посмотрела на кающегося возлюбленного и произнесла ставшую легендарной фразу: «Дурак! Кто же о таком рассказывает?». По словам Куценко, Порошина проявила характер, не простила его, и они расстались. Артист признался, что переживал разрыв тяжело, но добавил: «Маша хлебнула с ним такую чашу горя, что превратилась в хорошую актрису — научилась чувствовать боль и стала более эмоциональной». Несмотря на прошлое, им удалось сохранить отношения. Куценко не отвернулся от дочери Полины и не оставил в беде саму Машу: он нянчил трёх её дочерей от Ильи Древнова как родных. Даже когда разразился громкий скандал по поводу отцовства пятого, самого младшего сына Андрея, Гоша был рядом и поддерживал бывшую жену.
ДНК против иллюзий: идеальный брак, которого не былоПосле расставания с Гошей Куценко в 2001 году Мария Порошина начала новые отношения с актёром Ильёй Древновым. Их знакомство произошло в буфете театра «Ленком». Союз казался образцовым: тихая свадьба и рождение трёх дочерей — Серафимы (2005), Аграфены (2010) и Глафиры (2016) — создавали иллюзию безупречной семьи. Однако в 2018 году эта идиллия рухнула: Мария подала на развод, и вскоре стало известно, что она беременна пятым ребёнком от другого мужчины.
Позже сама актриса намекнула, что отец ребёнка живёт не в России. Для Древнова это стало страшным ударом. В ходе слушаний он твёрдо заявил, что не является отцом новорождённого сына, и потребовал ДНК-тест. Экспертиза подтвердила его правоту, и в конце 2019 года суд аннулировал запись об отцовстве Андрея. Новость шокировала общественность и коллег. Возникли закономерные вопросы: как Древнов мог не замечать измен и что на самом деле стало причиной развода? В окружении пары поговаривали, что Мария эмоционально отдалилась от мужа задолго до официального разрыва. Древнов же не сумел или не захотел мириться с беременностью жены от другого мужчины. В итоге брак распался, а в документах новорождённого Андрея в графе «отец» стоит прочерк. Именно в этот переломный момент в истории появляется Ярослав Бойко, которого публика единогласно считает настоящим папой мальчика.
Сердцеед нулевых: внебрачный сын, 23 года брака и разводДля зрителей начала нулевых Ярослав Бойко стал воплощением экранного сердцееда, а всенародную славу исполнителю принёс сериал «Всегда говори «всегда»», где он долгие сезоны играл мужа Марии Порошиной. Невероятная химия между партнёрами в кадре неизбежно породила слухи об их реальном романе, хотя сами актёры упорно их опровергали. В личной жизни артиста тоже хватало драм. Будучи женатым на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте, в 2001 году Бойко завёл интрижку с коллегой Евгенией Добровольской, подарившей ему внебрачного сына Яна. Супруга смогла простить предательство, однако спустя 23 года пара всё же мирно рассталась.
Примечательно, что именно после официального развода Бойко в жизни Марии Порошиной начались заметные перемены: на безымянном пальце звезды «Ночного дозора» вдруг появилось загадочное обручальное кольцо.
«Слава — надёжный человек»: Бойко глазами Куценко и тайна маленького АндреяСвоими заявлениями звезда «Антикиллера» окончательно подтвердил факт брака Порошиной и Бойко.
«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — сообщил Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».Однако актриса предпочитает не афишировать новые отношения, и на то есть веские причины. Первая кроется в желании Марии оградить мужа и пятерых детей от лишнего внимания. Церемония прошла в камерном формате — в кругу самых близких, без прессы и лишних глаз. Вторая причина, по словам знакомых артистки, связана с щепетильным вопросом отцовства младшего сына Андрея.
Неожиданные увлечения сына Марии ПорошинойМладшему сыну Порошиной Андрею уже семь лет, он родился 11 января 2019 года, и актриса начинает приоткрывать завесу тайны над увлечениями ребёнка. В отличие от остальных творческих детей в семье, самый младший наследник оказался технарем.
«У него, по-моему, технический склад ума. Мальчик любит собирать электрические цепи, открывающиеся двери, увлекается разработками и технологиями», — приводит слова Марии издание «Караван историй».Многодетная мать поделилась, что Андрей ходит в математический кружок, и с иронией добавила: «Возможно, сын в будущем станет инженером — хоть кто-то приличный в семье будет».
Тайный брак и верный другПосле того как Гоша Куценко подтвердил, что Мария вышла замуж за Ярослава Бойко, появились новые слухи. Пара якобы уже отметила бумажную свадьбу — два года совместной жизни.
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Теперь, когда тайная роспись перестала быть секретом, публика с ещё большим интересом следит за звёздной семьёй, где растут пятеро детей, а бывший гражданский муж остаётся близким другом актрисы.