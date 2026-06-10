«Я был на свадьбе»: Гоша Куценко раскрыл тайну Марии Порошиной в эфире «Ты не поверишь!». За кого она вышла замуж и кто настоящий отец её пятого ребёнка

10 июня 2026, 12:08

Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Мария Порошина долго хранила тайну, однако раскрылась она неожиданно, и разоблачителем выступил её экс-супруг Гоша Куценко. В студии программы «Ты не поверишь!» он с улыбкой выдал секрет бывшей возлюбленной. Действительно ли актриса вышла замуж за Ярослава Бойко, и кто отец самого младшего сына, из-за которого предыдущий муж Порошиной устроил судебный процесс? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Тайное стало явным: откровения Гоши Куценко ДНК против иллюзий: идеальный брак, которого не было Сердцеед нулевых: внебрачный сын, 23 года брака и развод «Слава — надёжный человек»: Бойко глазами Куценко и тайна маленького Андрея Неожиданные увлечения сына Марии Порошиной Тайный брак и верный друг

Тайное стало явным: откровения Гоши Куценко



Мария Порошина и Гоша Куценко (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

ДНК против иллюзий: идеальный брак, которого не было



Илья Древнов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сердцеед нулевых: внебрачный сын, 23 года брака и развод

«Слава — надёжный человек»: Бойко глазами Куценко и тайна маленького Андрея

«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — сообщил Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».



Мария Порошина и Ярослав Бойко (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

Неожиданные увлечения сына Марии Порошиной

«У него, по-моему, технический склад ума. Мальчик любит собирать электрические цепи, открывающиеся двери, увлекается разработками и технологиями», — приводит слова Марии издание «Караван историй».

Тайный брак и верный друг