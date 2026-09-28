28 сентября 2026, 13:20

Алла Демидова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Её называют «русской Гретой Гарбо» — за закрытость, аристократическую сдержанность и нежелание пускать посторонних в свою жизнь. 29 сентября Алле Сергеевне Демидовой исполняется 90 лет. Народная артистка РСФСР, легенда Театра на Таганке, женщина, которая превратила чтение стихов в отдельный жанр искусства, прожила жизнь, полную не только триумфов, но и болезненных компромиссов, о которых она предпочитала говорить скупо и с достоинством. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аллы Демидовой Творческий путь Демидовой Личная жизнь и полуоткрытый брак актрисы Алла Демидова сегодня



Биография Аллы Демидовой

Творческий путь Демидовой

Алла Демидова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь и полуоткрытый брак актрисы

Алла Демидова и Владимир Валуцкий (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Алла Демидова сегодня

Алла Демидова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Не одиночество, а уединение. Разница огромная, и душевное состояние меняется кардинально», — подчеркивала она в интервью KP.RU.