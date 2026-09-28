28 сентября 2026, 11:37

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

Софья Александровна Ардова — российская актриса театра и кино, представительница известной актерской династии. Она является дочерью актрисы Анны Ардовой и продолжательницей творческой семьи. На счету Софьи Ардовой более 40 работ в кино и на телевидении. Одним из главных этапов ее карьеры стал детективный цикл «Женская версия», в котором актриса сыграла сразу двух героинь. Также зрителям она запомнилась по сериалам и фильмам «Ростов», «Горький 53», «Магомаев», «Реставратор», «Провинциальный детектив», «В поле зрения» и «Мой папа — мэр». 29 сентября 2026 года Софье Ардовой исполняется 30 лет. О биографии, семье, творческом пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Софьи Ардовой: детство и семья Детство за кулисами и первые съемки Трудности учебы в театральном училище Трагедия в семье Софьи Ардовой Театральная карьера Софьи Ардовой Карьера Софьи Ардовой в кино «Женская версия» и главные роли Фильмография Софьи Ардовой Личная жизнь Софьи Ардовой Софья Ардова сейчас

Биография Софьи Ардовой: детство и семья

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

Детство за кулисами и первые съемки

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

«Помню кастинг, что было три тура, и я их все прошла. Мне понравилось абсолютно все, я комфортно чувствовала себя на площадке и, наверное, поэтому всегда знала, чем хочу заниматься», — признавалась актриса.

Трудности учебы в театральном училище

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: "Я пойду одна и не смей там появляться!" Это был как раз самый разгар "Одной за всех". А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», — вспоминала актриса.

«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал ее добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», — рассказывала Анна Ардова.

Трагедия в семье Софьи Ардовой

Софья Ардова с мамой Анной Ардовой (фото: Instagram* / sonyaardova)

«Самое страшное, что может произойти, — потеря близкого человека. Мы столько всего не обсудили, о стольком не поговорили. Но папа по-прежнему со мной. На заставке телефона фотография — мы с ним», — рассказывала актриса.

Театральная карьера Софьи Ардовой

Карьера Софьи Ардовой в кино

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

«Женская версия» и главные роли

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«У меня постоянный синдром самозванца, ни один мой партнер не даст соврать и подтвердит, как я каждый раз трушу, волнуюсь. Вот вчера у меня был съемочный день, и я записывала мужу сообщение, в котором говорила, как меня трясет! Хотя знакомая площадка, но… Волнуюсь так, что рот не открывается, руки трясутся, и это при том, что уже столько лет играю в кино. Вот такой абсурд», — рассказывала Ардова-младшая в беседе с «Антенной-Телесемь».

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

Фильмография Софьи Ардовой

2008 — «И все-таки я люблю…»;

2009 — «Крыша»;

2010–2011 — «Всё к лучшему»;

2017 — «Психологини»; «Ангел-хранитель»;

2018 — «Реставратор»;

2018–2020 — «Женская версия»;

2019 — «Ростов»;

2020 — «Магомаев»; «Смерть в объективе»; «Синичка-3»; «Синичка-4»;

2021 — «Любовь и монстры»;

2022 — «Провинциальный детектив»;

2023 — «Постучись в мою калитку»;

2024 — «Запасный выход – 2»; 2024 — «Горький 53».

Личная жизнь Софьи Ардовой

«Он мне казался человеком, к которому невозможно подойти. Бывают такие влюбленности, когда ты можешь кокетничать, а бывают мужчины, рядом с которыми ты способна лишь произнести "здравствуйте" и думать, что, возможно, когда-нибудь вы будете дружить. Вот Игоря я тогда себе придумала, и он так и стоит на пьедестале», — вспоминала Ардова.

Софья Ардова (фото: Instagram* / sonyaardova)

Муж Софьи Ардовой Денис Парамонов

«Поиски моей любви были сродни поиску сокровищ по запутанной и непонятной карте, но я нашла свой клад. Очень долго искала», — рассказывала Ардова.

Софья Ардова сейчас