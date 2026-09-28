Узнала правду об отце в 11 лет и встречалась со взрослым мужчиной: как сложилась жизнь наследницы звезды шоу «Одна за всех» Софьи Ардоновой?
Софья Александровна Ардова — российская актриса театра и кино, представительница известной актерской династии. Она является дочерью актрисы Анны Ардовой и продолжательницей творческой семьи. На счету Софьи Ардовой более 40 работ в кино и на телевидении. Одним из главных этапов ее карьеры стал детективный цикл «Женская версия», в котором актриса сыграла сразу двух героинь. Также зрителям она запомнилась по сериалам и фильмам «Ростов», «Горький 53», «Магомаев», «Реставратор», «Провинциальный детектив», «В поле зрения» и «Мой папа — мэр». 29 сентября 2026 года Софье Ардовой исполняется 30 лет. О биографии, семье, творческом пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Софьи Ардовой: детство и семьяСофья Ардова родилась 29 сентября 1996 года в Москве. Ее мать — известная актриса Анна Ардова, отец — журналист Сергей Соколов.
Ее бабушка Мира Ардова была театральной актрисой, а дед Виктор Ардов работал актером и режиссером-мультипликатором. Отчимом Анны Ардовой был известный актер Игорь Старыгин. Дядей Софьи стал легендарный советский артист Алексей Баталов. К театрально-актерской среде принадлежали и прадед с прабабкой Софьи — драматург и исполнительница.
Вскоре после рождения дочери Анна Ардова вышла замуж за актера Театра имени В. Маяковского Александра Шаврина. Он стал отчимом Софьи, однако девочка воспринимала его как родного отца, и Александр отвечал ей такой же любовью.
Биологический отец Софьи Сергей Соколов начал принимать активное участие в ее воспитании, когда дочь была еще дошкольницей. При этом в раннем возрасте девочке не рассказывали об их родстве. Сергей был для нее просто «другом семьи».
Правду Софья узнала на свой 11-й день рождения. Новость она восприняла спокойно. Девочка продолжила общаться с Сергеем Соколовым, называла его отцом, однако папой для нее навсегда остался Александр Шаврин.
Детство за кулисами и первые съемкиДетство Софьи прошло в атмосфере постоянных творческих встреч. В доме семьи Ардовых-Шавриных собирались актеры, режиссеры и певцы. Гости пели, читали стихи, обсуждали спектакли и репетировали, а детям разрешали находиться рядом со взрослыми.
Наблюдая за талантливыми людьми, Софья сама долго не могла определиться, кем именно хочет стать. В разные годы она мечтала о карьере певицы и художника. Девочка посещала школу творчества, а также занималась в архитектурной дизайнерской студии. Позднее она поняла, что именно актерская профессия позволяет объединить сразу несколько творческих направлений.
Большую часть детства она провела за кулисами. С ранних лет Софья ходила с родителями в Театр имени Маяковского, где они работали, а также сопровождала мать во время антрепризных гастролей.
На съемочную площадку Ардова попала еще в шесть лет. Девочку утвердили на роль в сериале «Воровка-2. Счастье напрокат». После этого последовали новые предложения.
«Помню кастинг, что было три тура, и я их все прошла. Мне понравилось абсолютно все, я комфортно чувствовала себя на площадке и, наверное, поэтому всегда знала, чем хочу заниматься», — признавалась актриса.
Трудности учебы в театральном училищеДля получения актерского образования Софья Ардова выбрала Московскую школу Олега Табакова. Однако учеба в театральном училище оказалась для нее непростой. Популярность Анны Ардовой после выхода юмористического проекта «Одна за всех» стала настолько большой, что детям актрисы было сложно оставаться в стороне от внимания окружающих.
В том же учебном заведении учился и младший брат Софьи Антон Шаврин — сын Анны Ардовой от второго брака.
«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: "Я пойду одна и не смей там появляться!" Это был как раз самый разгар "Одной за всех". А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», — вспоминала актриса.Детей известных артистов нередко сравнивают с их родителями — как внешне, так и по характеру. Кроме того, в театральной среде родственников знаменитостей регулярно подозревают в получении ролей благодаря семейным связям. Софье также пришлось столкнуться с подобными обвинениями.
«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал ее добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», — рассказывала Анна Ардова.
Трагедия в семье Софьи АрдовойЧерез год после окончания театрального училища в семье Софьи произошла трагедия. Умер Александр Шаврин — человек, которого она с детства считала своим отцом. Актер скончался от онкологического заболевания. В последние месяцы жизни он уже не жил вместе с Анной Ардовой: супруги к тому времени развелись.
Однако после расставания им удалось сохранить теплые и близкие отношения. Для Софьи смерть Шаврина стала тяжелой утратой.
«Самое страшное, что может произойти, — потеря близкого человека. Мы столько всего не обсудили, о стольком не поговорили. Но папа по-прежнему со мной. На заставке телефона фотография — мы с ним», — рассказывала актриса.
Театральная карьера Софьи АрдовойСценический опыт Софья получила еще в детстве. С шести до 12 лет она участвовала в постановке «Двое других» театра «Дом». После окончания Московской школы Олега Табакова актриса вошла в стажерскую группу МХТ имени А. П. Чехова.
Однако долго работать в рамках стажерской группы она не стала. В определенный момент Софье одновременно предложили участие в съемках сериала и главную роль в спектакле «Язычники» «Театра.Doc». По словам Ардовой, в МХТ ей пришлось выбирать между подобными предложениями и продолжением работы в стажерской группе. На тот момент актриса была занята там только в одном спектакле и играла в массовке.
В 2018 году Ардова ушла из МХТ. При этом актриса продолжила появляться в спектаклях этой сцены.
Карьера Софьи Ардовой в киноПосле дебюта в «Воровке» ее стали приглашать на роли детей в различных телевизионных проектах. В драматическом сериале «Зверобой» Ардова сыграла беспризорницу Полину по прозвищу Пантюха. По сюжету ее героиня спасает дочь главного персонажа.
В 2009 году фильмография актрисы пополнилась первой главной ролью. Софья сыграла Дашу Макарову в картине Бориса Грачевского «Крыша», рассказывающей историю трех девочек-подростков.
После поступления в театральное училище Ардова сделала паузу в интенсивном съемочном графике. На экраны она вернулась в 2016 году, сыграв Каролину в сериале «Анна-детективъ». В дальнейшем актриса появилась в проектах «Психологини», «Ангел-хранитель» и «Реставратор». В последнем она сыграла героиню Асю.
«Женская версия» и главные ролиОдной из наиболее заметных работ Софьи Ардовой стал детективный цикл «Женская версия». Первый сезон проекта вышел в начале 2019 года.
В сериале актриса получила необычную задачу: ей предстояло воплотить двух героинь из разных исторических эпох. Ардова сыграла молодую следовательницу Татьяну и ее бабушку в молодости. Проект стал важной частью фильмографии актрисы и принес ей дополнительную узнаваемость среди телезрителей.
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Помимо «Женской версии», Софья Ардова участвовала в съемках исторических и детективных проектов. Среди наиболее заметных работ — «Ростов», «Магомаев», «Реставратор», «Провинциальный детектив», «Горький 53», «В поле зрения» и «Мой папа — мэр».
При этом сама актриса признавалась, что даже после многих лет работы в кино съемки не перестали вызывать у нее сильное волнение.
«У меня постоянный синдром самозванца, ни один мой партнер не даст соврать и подтвердит, как я каждый раз трушу, волнуюсь. Вот вчера у меня был съемочный день, и я записывала мужу сообщение, в котором говорила, как меня трясет! Хотя знакомая площадка, но… Волнуюсь так, что рот не открывается, руки трясутся, и это при том, что уже столько лет играю в кино. Вот такой абсурд», — рассказывала Ардова-младшая в беседе с «Антенной-Телесемь».
Фильмография Софьи Ардовой
- 2008 — «И все-таки я люблю…»;
- 2009 — «Крыша»;
- 2010–2011 — «Всё к лучшему»;
- 2017 — «Психологини»; «Ангел-хранитель»;
- 2018 — «Реставратор»;
- 2018–2020 — «Женская версия»;
- 2019 — «Ростов»;
- 2020 — «Магомаев»; «Смерть в объективе»; «Синичка-3»; «Синичка-4»;
- 2021 — «Любовь и монстры»;
- 2022 — «Провинциальный детектив»;
- 2023 — «Постучись в мою калитку»;
- 2024 — «Запасный выход – 2»; 2024 — «Горький 53».
Личная жизнь Софьи АрдовойЛичная жизнь актрисы также становилась предметом внимания поклонников и журналистов. В прошлом Софья Ардова состояла в отношениях с актером Игорем Хрипуновым. Он старше актрисы на 16 лет.
«Он мне казался человеком, к которому невозможно подойти. Бывают такие влюбленности, когда ты можешь кокетничать, а бывают мужчины, рядом с которыми ты способна лишь произнести "здравствуйте" и думать, что, возможно, когда-нибудь вы будете дружить. Вот Игоря я тогда себе придумала, и он так и стоит на пьедестале», — вспоминала Ардова.Сама актриса не считала разницу в возрасте между ними серьезной проблемой. Однако со временем она и стала причиной расставания. Хрипунов говорил, что Софья еще слишком молода для создания семьи. По его словам, в тот период ей стоило сосредоточиться на творческом развитии и профессиональной карьере.
Муж Софьи Ардовой Денис Парамонов
Сегодня Софья Ардова замужем за коллегой Денисом Парамоновым. Актриса признавалась, что путь к личному счастью оказался для нее долгим.
«Поиски моей любви были сродни поиску сокровищ по запутанной и непонятной карте, но я нашла свой клад. Очень долго искала», — рассказывала Ардова.Софья и Денис поженились в ноябре 2022 года. Свадьбу они не стали широко освещать в публичном пространстве и ограничились небольшим праздником в кругу родственников и близких друзей.
Софья Ардова сейчасВ 2026 году Софья Ардова продолжает активно развивать актерскую карьеру. На театральной сцене актриса играет Настеньку в спектакле «Белые ночи» Театра имени М. Ермоловой, участвует в постановке «Весёлые времена» МХТ имени А. П. Чехова и продолжает сотрудничество с Театром имени Маяковского.
В кино Софья также получает новые роли. В детективном сериале «В поле зрения» телеканала «Россия 1» она исполняет одну из главных ролей — Сашу. Партнером Ардовой по проекту стал ее брат Антон Шаврин.
Среди ее последних экранных работ — ретро-детектив «Горький 53» и продолжение «Провинциального детектива». Кроме того, актриса занимается дубляжом и озвучиванием.