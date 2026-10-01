Поменял в 60 лет жену на 24-летнюю молодуху, а через 9 лет похоронил её: как доживал знаток «Что? Где? Когда?» Александр Бялко и за что его выгнали из клуба
Он был ядерным физиком, полиглотом и легендарным знатоком «Что? Где? Когда?» — им страна восхищалась больше тридцати лет. В 60 Александр Бялко резко изменил жизнь: ушёл от жены, с которой прожил 30 лет, и женился на девушке, которая была младше него на 36 лет. Но вскоре дорога в клуб, ставший вторым домом, оказалась закрыта. А потом пришла беда, от которой он так и не оправился. Почему эрудита вынудили покинуть легендарный проект и как сложились его последние годы, читайте в материале «Радио 1».
Ядерный физик, журналист или полиглот: кем был Легендарный знаток «Что? Где? Когда?»Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Его отец был инженером, поэтому с раннего детства прививал сыну интерес к точным наукам. После окончания школы Александр поступил в МИФИ по специальности «ядерная физика». В 1986 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук.
Впоследствии преподавал в вузе и был автором около 40 научных работ в области ядерной физики и теории информации. Параллельно с научной карьерой Бялко освоил профессию журналиста в 1984 году. Молодой человек также обучался в столичном государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ). Александр Андреевич владел восемью иностранными языками.
Участие в телеклубе «Что? Где? Когда?»Александр Бялко пришёл в телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» в 1979 году, ещё будучи студентом МИФИ. Уже в 1980 году талантливый полиглот стал обладателем первой почётной награды клуба — приза «Знак совы», который вручался лучшему знатоку финальной игры. В те же годы физик-ядерщик входил в состав сборной СССР на международных турнирах «Что? Где? Когда?» и принимал участие в играх в Болгарии. В 2000 году, после длительного перерыва, принял участие в серии юбилейных игр в составе «сборной 80-х» и был награждён «Хрустальной совой». Он оставался игроком клуба на протяжении трёх десятилетий — с 1979 по 2009 год. Конец телевизионной карьеры физика связан с ситуацией в его личной жизни. Коллектив программы и её директор Наталья Стеценко, подруга Елены, не простили знатоку предательства. Фактически Александра Бялко вынудили уйти.
Кто была та, ради которой он оставил первую семью?Первый брак легендарного знатока продлился более 30 лет. Его супругой стала Елена, которая была сотрудницей редакции «Что? Где? Когда?» и близкой подругой руководительницы программы Наталии Стеценко. В этом союзе родились двое детей — сын Дмитрий и дочь Мария.
В 2012 году, в возрасте около 60 лет, Бялко развёлся с первой женой и женился на Агате Альмеевой, которая была младше него на 36 лет. Александр и Агата познакомились на конкурсе «Деловая девушка Москвы», где Бялко входил в состав жюри, а его избранница участвовала в конкурсе. Их брак продлился 10 лет — молодая супруга скоропостижно скончалась в 2022 году.
Что стало причиной смерти молодой супруги знатока?
Примерно через три года после свадьбы, в 2015 году, у Агаты начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на постоянную усталость и одышку. Обследование выявило критическую патологию: митральный клапан полностью разошёлся. Врачи сказали, что без хирургического вмешательства ей оставалось жить около трёх месяцев. Операция длилась 20 часов. Хирургам удалось спасти девушке жизнь. Благодаря заботе мужа супруга смогла восстановиться настолько, что пробежала дистанцию в 25 километров. Но болезнь не отступила окончательно. Агата умерла летом 2021 года.
«У неё был искусственный клапан сердца. И вот во время пандемии, очень жаркое лето было, она ушла. За один день… Днём она ходила по Москве, делала какие-то покупки, всё было нормально, вернулась домой — ей стало плохо. Вызвали «неотложку», забрали в больницу, а мне сказали, что ехать незачем... А в три часа ночи позвонили и сообщили, что её не стало», цитирует легенду «Пятый канал».После смерти жены Бялко остался один на съёмной квартире. С сыном Дмитрием отец поддерживал общение, а вот с дочерью Марией отношения были сложными — девушка не простила уход отца из семьи. Что касается совместной жилплощади: бывшая супруга Елена обещала продать трёхкомнатную квартиру и поделиться вырученными от сделки деньгами, но потом передумала и отказалась от договорённости. По словам бывшего знатока, никто из родных не поддержал его после смерти Агаты.
Боль утрат и одинокий финал обладателя «Хрустальной Совы»
В последние годы российский физик-ядерщик занимался политической деятельностью — он состоял в «Союзе правых сил» и являлся членом Федерального политического совета движения. Также Александр Андреевич баллотировался на выборах главы городского округа Дзержинский Московской области.
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В апреле 2022 года прозаик принял участие в съёмках ток-шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, где встретился с телеведущей Ольгой Орловой*; до этого они не виделись более 20 лет. По словам теледивы, после смерти жены Бялко стал потерянным и жил в съёмном жилье, занимаясь репетиторством с учениками.
Артистка обратилась к поклонникам с просьбой поддержать эрудита. Эмигрантка добавила, что для Александра Андреевича работа станет глотком свежего воздуха, которого ему так не хватает. Бывшая звезда пояснила, что у знатока нет ни администратора, ни агента, поэтому она решила опубликовать контакты знатока в соцсетях.
«Тем, кто знает Сашу по программе «Что? Где? Когда?», не нужно рассказывать, насколько это образованный и эрудированный человек. Тем, кто знает его лично, не нужно объяснять, что это интеллигентнейший и безумно интересный собеседник! Александр Бялко — образованнейший человек, говорящий на восьми языках, автор нескольких книг — сегодня подрабатывает репетиторством. Он может заниматься с детьми разного возраста и разного уровня подготовки. Поверьте, ваши дети будут счастливы иметь такого старшего товарища, учителя и наставника!» — подписала телезвезда публикацию в своём блоге.Легендарный знаток интеллектуального шоу Александр Бялко скончался 23 августа 2024 года, за пять дней до своего 72-летия, во сне от остановки сердца. Новость о смерти сообщила его дочь Мария. Похороны состоялись 27 августа 2024 года на Хованском кладбище в Москве. Прощание прошло в узком кругу родственников и друзей семьи.