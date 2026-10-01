Поменял в 60 лет жену на 24-летнюю молодуху, а через 9 лет похоронил её: как доживал знаток «Что? Где? Когда?» Александр Бялко и за что его выгнали из клуба

01 октября 2026, 18:11

Александр Бялко (Фото: кадр из передачи «Что? Где? Когда?»)

Он был ядерным физиком, полиглотом и легендарным знатоком «Что? Где? Когда?» — им страна восхищалась больше тридцати лет. В 60 Александр Бялко резко изменил жизнь: ушёл от жены, с которой прожил 30 лет, и женился на девушке, которая была младше него на 36 лет. Но вскоре дорога в клуб, ставший вторым домом, оказалась закрыта. А потом пришла беда, от которой он так и не оправился. Почему эрудита вынудили покинуть легендарный проект и как сложились его последние годы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ядерный физик, журналист или полиглот: кем был Легендарный знаток «Что? Где? Когда?» Участие в телеклубе «Что? Где? Когда?» Кто была та, ради которой он оставил первую семью? Что стало причиной смерти молодой супруги знатока? Боль утрат и одинокий финал обладателя «Хрустальной Совы»

Ядерный физик, журналист или полиглот: кем был Легендарный знаток «Что? Где? Когда?»

Участие в телеклубе «Что? Где? Когда?»

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Кто была та, ради которой он оставил первую семью?

Что стало причиной смерти молодой супруги знатока?



Александр Бялко с женой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У неё был искусственный клапан сердца. И вот во время пандемии, очень жаркое лето было, она ушла. За один день… Днём она ходила по Москве, делала какие-то покупки, всё было нормально, вернулась домой — ей стало плохо. Вызвали «неотложку», забрали в больницу, а мне сказали, что ехать незачем... А в три часа ночи позвонили и сообщили, что её не стало», цитирует легенду «Пятый канал».

Боль утрат и одинокий финал обладателя «Хрустальной Совы»

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Ольга Орлова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Тем, кто знает Сашу по программе «Что? Где? Когда?», не нужно рассказывать, насколько это образованный и эрудированный человек. Тем, кто знает его лично, не нужно объяснять, что это интеллигентнейший и безумно интересный собеседник! Александр Бялко — образованнейший человек, говорящий на восьми языках, автор нескольких книг — сегодня подрабатывает репетиторством. Он может заниматься с детьми разного возраста и разного уровня подготовки. Поверьте, ваши дети будут счастливы иметь такого старшего товарища, учителя и наставника!» — подписала телезвезда публикацию в своём блоге.