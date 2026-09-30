Стал Иудой в 30, в 60 женился на молодой актрисе, крутил романы с Семенович и Кэти Тапурия, а жену заставлял делать аборты. Что происходит в личной жизни Игоря Верника
Его лицо знает вся страна, а улыбка давно стала визитной карточкой. Игорь Верник пережил немало громких историй — и личных, и творческих. А в 2024 году вокруг его имени вспыхнули новые слухи. Что стоит за домыслами о личной жизни народного артиста и какие тайны стали известны, расскажет «Радио 1».
Ранние годы близнецов ВерниковИгорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве в творческой семье. Его отец, Эмиль Григорьевич Верник, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Мать, Анна Павловна Верник, работала музыкальным педагогом. У Игоря есть брат-близнец Вадим, который стал известным журналистом и театроведом, а также сводный брат Ростислав (Дубинский), который старше близнецов на девять лет. Детство мальчишек прошло в богемной среде.
В их доме часто бывали известные артисты, режиссёры и деятели культуры. В 1981 году, после окончания школы, Игорь подал документы в несколько ведущих театральных вузов Москвы. Но окончательный выбор юноши пал на Школу-студию МХАТ, которую он успешно окончил в 1985 году. Получив диплом, Верник был принят в труппу МХАТ под руководством Олега Ефремова. В первые годы работы в театре молодой актёр был занят преимущественно в массовых сценах и эпизодических ролях. Помимо театра, в конце 80-х Игорь начал сниматься в музыкальных клипах — и это принесло ему первую широкую известность. Он работал со многими музыкантами, в том числе с американским продюсером Джоанной Стингрей, которая продвигала советский рок на Западе.
«Мастер и Маргарита»: трагический Иуда ВерникаВ 1994 году Игорь Верник получил одну из ключевых ролей в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссёра Юрия Кары. Актёр исполнил роль Иуды Искариота. Это был не классический образ злодея. По воспоминаниям Верника, он много читал об этом персонаже и пришёл к выводу, что Иуда — вовсе не монстр.
Согласно одной из версий, чтобы воскреснуть, Иисус должен был оказаться распятым, но сам не был к этому готов. Иуда принял решение о предательстве, тем самым оказав услугу своему учителю и приблизив его воскрешение. Именно таким — трагически ошибающимся, а не злодейским — Верник и сыграл своего героя.
Фильм имел сложную прокатную судьбу. Из-за продолжительных судебных разбирательств между продюсерами и правообладателями картина не могла выйти в широкий прокат на протяжении многих лет. Премьера полной версии фильма состоялась только в 2011 году, спустя 17 лет после завершения съёмок.
Личная жизнь Игоря Верника: публичное раскаяние звездыПервой супругой Игоря Верника стала переводчица Маргарита, которая была старше актёра и уже воспитывала сына от предыдущих отношений. По словам артиста, этот брак продлился около шести лет. В эфире программы «Судьба человека» Верник публично признался, что в молодости настаивал на том, чтобы жена делала аборты, и выразил глубокое раскаяние в этом решении.
«Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребёнок», — с горечью сказал артист.Впоследствии Маргарита эмигрировала в Израиль. Второй избранницей шоумена стала редактор Мария Казакова, с которой «Иуда» познакомился в магазине. Девушка была младше Игоря на 14 лет и работала в таких изданиях, как Hello, Tatler и Harper's Bazaar. В 1999 году у пары родился сын Григорий, а спустя год они официально поженились. После десяти лет совместной жизни супруги развелись. Мария переехала в Майами, а наследник остался жить с отцом в Москве. По словам самого Верника-старшего, расставание с Казаковой стало для него тяжёлым ударом.
«Для меня эта тема долго была открытой раной. Я страдал, надеялся, что мы помиримся, но этого не произошло. Отношения можно сравнить с канатом: ниточки рвутся, истончаются, и наступает момент, когда их уже не соединить», — цитирует звезду «ЭГ».Младший Верник, как и отец, выбрал актёрскую профессию. В 2021 году юноша окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Театра на Малой Бронной.
Семенович и Топурия в жизни Верника: правда или домыслы?После развода со второй женой в 2009 году личная жизнь Игоря Верника стала объектом пристального внимания публики. Пресса активно тиражировала слухи о романах шоумена с известными женщинами. Так, в 2007 году, во время совместных съёмок в сериале «Вся такая внезапная», в СМИ активно обсуждались его отношения с Анной Семенович. А в 2008–2009 годах в интернет-пространстве муссировались слухи о романе с солисткой группы «А'Студио» Кэти Топурией.
По словам инсайдеров, эти неподтверждённые домыслы могли быть одной из возможных причин его расставания с Марией Казаковой. Официальных подтверждений этим отношениям от самих артистов не поступало. В 2022 году Игорь Верник женился в третий раз — его возлюбленной стала кинопродюсер Наталья Шнейдерова, которая младше актёра на 16 лет.
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Москвичка известна своей работой над такими популярными телевизионными проектами, как сериалы «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». Свадьба прошла в закрытом формате, без широкого освещения в прессе и присутствия большого числа гостей. Информацию о браке и первые фотографии супругов в своих социальных сетях опубликовал родственник актёра, Вадим Верник.
«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!» — передаёт слова родственника «КП».
Что связывает Верника с 22-летней звездой «Пищеблока»?В 2024 году в театральных кулуарах и на светских раутах всё чаще стали замечать Игоря Верника рядом с 22-летней девушкой. Ксения Трейстер — актриса Театра имени Евгения Вахтангова. Она окончила Театральное училище имени Б. Щукина. Её первой большой работой на сцене стала роль Наташи Ростовой в спектакле Римаса Туминаса «Война и мир», за которую исполнительница была номинирована на премию «Золотая маска».
В кино она известна ролями в сериале «Пищеблок» (Рита Шарова) и фильме «Летучий корабль» (Забава). Именно на презентации нового сезона «Кинопоиска» в сентябре 2024 года папарацци и заметили их вместе: Верник обнимал девушку, что-то шептал спутнице на ухо, а та смеялась.
Это совместное появление спровоцировало слухи о романе между знаменитостью и восходящей звездой. При этом Игорь Эмильевич до сих пор состоит в законном браке с Натальей Шнейдеровой. Официальных подтверждений или опровержений информации о романтических отношениях от самих артистов не поступало.
Какой неожиданный образ артиста ждёт зрителей?В 2026 году Игорь Верник продолжает активно сниматься и выходить на сцену. Он исполняет главную роль в комедийном сериале «На своей волне» — его герой, Артём Светлов, спустя 30 лет возвращается из Таиланда в Москву и пытается наладить отношения со взрослой дочерью. Также актёр присоединился к четвёртому сезону сериала «Казанова», где сыграет опытного афериста старой школы. В театре Верник задействован в спектакле «Жил.Был.Дом.» по пьесе Александра Цыпкина, где предстаёт в неожиданном образе кота.
«Я очень люблю собак и очень боюсь кошек. Кошки они как инопланетяне, я их не понимаю. Я понимаю собак и говорю как будто с ними на одном языке. Но, конечно, у меня есть опыт подсматривания за котами», — приводит слова мистера-улыбки «МК.RU».Кроме того, он возглавил Содружество выпускников Школы-студии МХАТ и стал первым героем цикла творческих вечеров «Моя школа».