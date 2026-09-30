Стал Иудой в 30, в 60 женился на молодой актрисе, крутил романы с Семенович и Кэти Тапурия, а жену заставлял делать аборты. Что происходит в личной жизни Игоря Верника

30 сентября 2026, 19:49

Игорь Верник (Фото: кадр из фильма «Жестокий мир мужчин»)

Его лицо знает вся страна, а улыбка давно стала визитной карточкой. Игорь Верник пережил немало громких историй — и личных, и творческих. А в 2024 году вокруг его имени вспыхнули новые слухи. Что стоит за домыслами о личной жизни народного артиста и какие тайны стали известны, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы близнецов Верников «Мастер и Маргарита»: трагический Иуда Верника Личная жизнь Игоря Верника: публичное раскаяние звезды Семенович и Топурия в жизни Верника: правда или домыслы? Что связывает Верника с 22-летней звездой «Пищеблока»? Какой неожиданный образ артиста ждёт зрителей?

Ранние годы близнецов Верников



Игорь Верник (Фото: кадр из фильма «Жестокий мир мужчин»)

«Мастер и Маргарита»: трагический Иуда Верника

Личная жизнь Игоря Верника: публичное раскаяние звезды



Игорь Верник (Фото: кадр из фильма «Жестокий мир мужчин»)

«Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребёнок», — с горечью сказал артист.

«Для меня эта тема долго была открытой раной. Я страдал, надеялся, что мы помиримся, но этого не произошло. Отношения можно сравнить с канатом: ниточки рвутся, истончаются, и наступает момент, когда их уже не соединить», — цитирует звезду «ЭГ».

Семенович и Топурия в жизни Верника: правда или домыслы?



Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Родила от Табакова, завела роман с сыном Полищук и похоронила мужей: что не так с Екатериной Семёновой и почему ее оставил последний супруг-американец

«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!» — передаёт слова родственника «КП».

Что связывает Верника с 22-летней звездой «Пищеблока»?



Ксения Трейстер (Фото: кадр из передачи «Доброе утро»)

Какой неожиданный образ артиста ждёт зрителей?

«Я очень люблю собак и очень боюсь кошек. Кошки они как инопланетяне, я их не понимаю. Я понимаю собак и говорю как будто с ними на одном языке. Но, конечно, у меня есть опыт подсматривания за котами», — приводит слова мистера-улыбки «МК.RU».