«Понимаете… многоженец я»: почему супруга отказала в интиме на десятилетия, но так и не ушла от него. Как Юрий Назаров полвека жил на два дома
За десять дней до смерти жены в январе 2025 года 87-летний народный артист Юрий Назаров произнёс в интервью слова, которые не решался сказать десятилетиями. Татьяна Кудрявцева, которая когда-то вытащила супруга с того света после страшного паралича, страдала деменцией и уже никого не узнавала. Как звезда советского кино полвека жил на две семьи и почему официальная жена любила, но не уважала его, читайте в материале «Радио 1».
«Выживет, но не встанет»: приговор медиковМашина, в которой ехал Назаров, вылетела с трассы. Водитель погиб на месте, Юрия выбросило из салона, удар позвоночником о бордюр оказался сокрушительным — перелом, сотрясение мозга. Врачи неделю боролись за его жизнь, а потом вынесли вердикт: выживет, но останется прикованным к постели. Паралич конечностей.Молодая жена, которой было чуть больше 20 лет, не сдалась. Она поселилась в больничной палате, превратившись из хрупкой пианистки в сиделку: мыла, кормила с ложки, переворачивала обездвиженное тело и заставляла его верить в исцеление, когда медицина опустила руки. Через полтора года мужчина встал. Это воскрешение, как говорили близкие, навсегда связало их невидимой цепью. Чувство вины за спасение, по признанию самого актёра, перевешивало всё, что случилось потом.
Князь, «Земля Санникова» и вторая ТатьянаПока жена воспитывала троих детей, Назаров становился звездой: князь в «Андрее Рублёве» Тарковского, «Земля Санникова», «Маленькая Вера». График съёмок был сумасшедшим — он уезжал на три-четыре месяца, вокруг роились толпы поклонниц. В 1979 году на «Мосфильме» артист познакомился с художницей по костюмам Татьяной Разумовской. По словам женщины, их сблизили общие интересы.
«Читающий — и это я очень в нём оценила. Словом, мы с ним сошлись на интересе к писателям Шергину и Распутину и, конечно, к классике. Мы оказались близки по духу. А детей решили завести поздно, и только благодаря Юре. Если уж он чего задумывает — не остановишь. Варю я родила в 39 лет, а Марфу в 43 года», — цитирует женщину stuki-druki.com.Когда стало ясно, что предложения руки и сердца не будет, а ребёнок уже на подходе, скрывать правду стало невозможно. Назаров во всём признался официальной жене. Реакция Кудрявцевой была предсказуемой: ярость и приказ убираться. Друзья семьи рассказывали, что выгнанный актёр, совершенно потерянный, бродил по вокзалу, не зная, куда податься. Опасаясь, что он сопьётся или сломается, Татьяна разрешила ему вернуться. Но через некоторое время грянул новый удар: Разумовская была беременна во второй раз.
«Я успешно жил на две семьи»: признание двоеженцаСмирившись, Кудрявцева выбрала тактику жёсткой обороны: никаких публичных скандалов, но и никакой близости. Она вычеркнула интимную жизнь из их брака на долгие десятилетия. Актёр принял решение: официальную семью не рушить, но детей не бросать. Назаров дал внебрачным дочерям свою фамилию, обеспечивал их и навещал.Так началась жизнь «челнока», которая продлилась почти 40 лет. Сам звезда «Непотопляемых» не считал свой поступок чем-то из ряда вон выходящим. В программе «Судьба человека» он говорил, что всегда относился к женщинам хорошо, а остальное — их фантазии и эмоции.
«Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Старался никогда в своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложно сделать. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным», — признавался он.Ведущий Борис Корчевников намекнул, что этот шаг причинил невыносимую боль двум женщинам и пятерым детям. Назаров вспылил: «А сколько мне женщины делали больно? Я же не жалуюсь ни на кого. Ты что, хочешь, чтобы я встал на колени и сказал: «Люди, простите меня! Такой я грешник?».
Увела коллегу из семьи и ушла в монастырь: драматичная судьба цыганки Люциты из «Кармелиты» Надежды Бахтиной
Пятеро детей и третья женщина, о которой молчалиДети Назарова выбрали разные пути. Сын Владимир от первого брака стал врачом. Дочери от Кудрявцевой — Василиса и Татьяна — выбрали творческие профессии: Татьяна даже снималась вместе с отцом в картине «Вход в лабиринт», а сейчас преподаёт в театральном кружке.
Варвара, дочь Разумовской, уехала в Голландию и работает на телевидении режиссёром и продюсером. Марфа живёт в Подмосковье и тоже стала режиссёром, только театральным. Сам Назаров говорил, что до сих пор поддерживает их финансово, хоть те уже взрослые.
«Я им помогаю по мере сил, от этого чувствую себя мужиком. Надеюсь, что, если слягу, мне не дадут подохнуть под забором, ну а если допустят это, значит, я их плохо воспитал», — поделился артист.Отдельная глава этой истории — Людмила Мальцева, актриса и культуролог, ставшая сценической партнёршей Назарова в конце 90-х годов. Их творческий дуэт длился десятилетия. Очевидцы говорили, что они неразлучны, вместе гастролируют. Некоторые СМИ так и представляли её: «жена актёра Юрия Назарова». Возмущённая Татьяна Ивановна, официальная супруга, даже устраивала журналистам скандалы по этому поводу. Наследники актёра тяжело воспринимали эту ситуацию, хотя со временем смирились.
«Сволочь я. И там, и сям»: исповедь звездыТатьяна Кудрявцева угасала от деменции. Женщина, которая когда-то знала наизусть всего Шекспира, забывала собственное имя. За десять дней до её ухода Назаров нарушил молчание. Он говорил о себе с жестокостью, которую редко позволял в интервью.
«Понимаете… Многоженец я. Их две у меня. Сволочь я. И там, и сям». Она меня любит. Но не уважает начисто. А сейчас она уже ничего не помнит… В деменции лежит», — высказался актёр «VOICE.ru».24 января 2025 года официальной жены артиста не стало.