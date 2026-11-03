03 ноября 2026, 12:59

Юрий Назаров (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

За десять дней до смерти жены в январе 2025 года 87-летний народный артист Юрий Назаров произнёс в интервью слова, которые не решался сказать десятилетиями. Татьяна Кудрявцева, которая когда-то вытащила супруга с того света после страшного паралича, страдала деменцией и уже никого не узнавала. Как звезда советского кино полвека жил на две семьи и почему официальная жена любила, но не уважала его, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Выживет, но не встанет»: приговор медиков Князь, «Земля Санникова» и вторая Татьяна «Я успешно жил на две семьи»: признание двоеженца Пятеро детей и третья женщина, о которой молчали «Сволочь я. И там, и сям»: исповедь звезды

«Выживет, но не встанет»: приговор медиков



Юрий Назаров (Фото: кадр из фильма «Воровка-2. Счастье напрокат»)

Князь, «Земля Санникова» и вторая Татьяна

«Читающий — и это я очень в нём оценила. Словом, мы с ним сошлись на интересе к писателям Шергину и Распутину и, конечно, к классике. Мы оказались близки по духу. А детей решили завести поздно, и только благодаря Юре. Если уж он чего задумывает — не остановишь. Варю я родила в 39 лет, а Марфу в 43 года», — цитирует женщину stuki-druki.com.

«Я успешно жил на две семьи»: признание двоеженца



Юрий Назаров (Фото: кадр из фильма «Салон красоты»)

«Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Старался никогда в своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложно сделать. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным», — признавался он.

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Пятеро детей и третья женщина, о которой молчали

«Я им помогаю по мере сил, от этого чувствую себя мужиком. Надеюсь, что, если слягу, мне не дадут подохнуть под забором, ну а если допустят это, значит, я их плохо воспитал», — поделился артист.



Юрий Назаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Сволочь я. И там, и сям»: исповедь звезды

«Понимаете… Многоженец я. Их две у меня. Сволочь я. И там, и сям». Она меня любит. Но не уважает начисто. А сейчас она уже ничего не помнит… В деменции лежит», — высказался актёр «VOICE.ru».