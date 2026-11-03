03 ноября 2026, 10:55

Надежда Бахтина (Фото: кадр из фильма «Сельский детектив-3: Иголка в стоге сена»)

Зрители запомнили её как пылкую цыганку Люциту из «Кармелиты», способную на любые безумства ради любви. В реальности же Надежда Бахтина оказалась девушкой строгих консервативных взглядов, которая однажды всё же не устояла перед чужим мужем. Роман с Александром Никитиным разрушил его первую семью, а их собственный брак продлился всего пять лет. Как звезда сериалов пережила предательство и почему вместо монастыря выбрала православный театр, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Судьбоносный образ и путь в «Щуку» Роль, подарившая славу Любовь, разрушившая чужую семью Крах идеального брака Духовник вместо продюсера

Судьбоносный образ и путь в «Щуку»



Надежда Бахтина (Фото: кадр из фильма «Любовь преодолеет всё»)

Роль, подарившая славу

Любовь, разрушившая чужую семью

20 тысяч долларов для врага, смена фамилии и невозможность достучаться до сына. Как выглядит повзрослевший наследник Николая Баскова Бронислав

Крах идеального брака



Надежда Бахтина (Фото: кадр из фильма «Одинокий волк»)

Духовник вместо продюсера

«Однажды отказалась от роли, потому что не получила на неё благословение. Когда прочитала сценарий, меня смутило, что моя героиня была кем-то вроде ведуньи и плохо относилась к христианам. Со своими сомнениями я пошла к духовнику, и он поддержал моё решение», — рассказывала актриса «78.ru».