Увела коллегу из семьи и ушла в монастырь: драматичная судьба цыганки Люциты из «Кармелиты» Надежды Бахтиной
Зрители запомнили её как пылкую цыганку Люциту из «Кармелиты», способную на любые безумства ради любви. В реальности же Надежда Бахтина оказалась девушкой строгих консервативных взглядов, которая однажды всё же не устояла перед чужим мужем. Роман с Александром Никитиным разрушил его первую семью, а их собственный брак продлился всего пять лет. Как звезда сериалов пережила предательство и почему вместо монастыря выбрала православный театр, читайте в материале «Радио 1».
Судьбоносный образ и путь в «Щуку»Надежда Бахтина родилась в 1979 году в большой подмосковной семье, где росли пятеро братьев и одна сестра. В доме, где родители не имели отношения к искусству, девочка с ранних лет устраивала импровизированные показы мод и читала стихи в самодельных хитонах. Настоящей страстью школьницы стал цыганский образ: она сама сшила костюм из маминой юбки, выучила танцы и даже гадала подружкам, о чём впоследствии сильно сожалела.Любимым фильмом Надежды была картина «Табор уходит в небо», и эта любовь во многом определила её творческие поиски. Провалив первую попытку поступления в театральный вуз, она целый год готовилась и блестяще сдала экзамены в Щукинское училище, расстроив родителей, мечтавших о более приземленной профессии для дочери.
Роль, подарившая славуЕщё в студенческие годы Бахтина вышла на сцену Театра Вахтангова в «Принцессе Турандот», а позже создала собственную мини-труппу, из которой вырос театр «Трагифарс». Однако всенародную известность ей принесла не театральная классика, а роль пылкой цыганки Люциты в сериале «Кармелита».
Героиня была полной противоположностью самой актрисы: отчаянная, страстная, идущая на безумства ради чувств. В жизни же Надежда отличалась консервативными взглядами, считая, что инициатива в отношениях должна исходить исключительно от мужчины.
Яркая внешность и убедительная игра закрепили за ней статус роковой красавицы, после чего режиссёры стали регулярно приглашать её на схожие роли в проектах «Цыганки», «Сталин. Live» и «Пушкин. Последняя дуэль».
Любовь, разрушившая чужую семьюНа съёмках приключенческой ленты «Ангел из Орли» консервативные принципы Бахтиной дали трещину. Она без памяти влюбилась в партнёра по площадке Александра Никитина, совершенно забыв о том, что актёр женат и воспитывает сына. Чувства оказались взаимными, и ради новой любви Никитин ушёл из семьи.
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Пресса тут же заклеймила Надежду разлучницей, но актриса игнорировала злопыхателей, наслаждаясь своим счастьем. По сюжету фильма герои актёров поженились, повторили их судьбу и Надежда с Александром, став мужем и женой через два года после начала романа, в 2007 году.
Крах идеального бракаАктриса признавалась, что они с мужем очень похожи: оба любят посмеяться, обожают профессию и мечтают о большой дружной семье. Но их союз продлился всего пять лет. Официальной причиной расставания называлась вечная занятость на работе, однако в кулуарах упорно шептались об изменах Никитина.После развода актёру приписывали многочисленные романы со звёздными коллегами, хотя сам он предпочитал не обсуждать личную жизнь. Надежда же отреагировала на разрыв радикально: «Люцита» практически исчезла с телеэкранов и перестала появляться на светских мероприятиях. В прессе даже поползли слухи о том, что «цыганочка» ушла в монастырь.
Духовник вместо продюсераНа самом деле постриг Надежда принимать не собиралась, но вера действительно заняла центральное место в её жизни. Посещать церковь Бахтина начала с подачи маминой сестры, духовником которой был сам Александр Мень. В период тяжёлого кризиса звезда «Кармелиты» начала ездить в паломнические поездки, и в это же время вернулась на сцену, но уже в православном театре-студии «Живая вода».
Актриса не бросила профессию, однако кардинально изменила подход к работе. Теперь кинодива отказывается от проектов, противоречащих её внутренним убеждениям, и берёт благословение у духовника перед началом любых съёмок.
«Однажды отказалась от роли, потому что не получила на неё благословение. Когда прочитала сценарий, меня смутило, что моя героиня была кем-то вроде ведуньи и плохо относилась к христианам. Со своими сомнениями я пошла к духовнику, и он поддержал моё решение», — рассказывала актриса «78.ru».В личной жизни звезды «Кармелиты» всё по-прежнему. Сегодня 47-летняя Надежда Бахтина продолжает служить в театре «Живая вода» и снимается в кино. После развода она так и не вышла замуж и не познала счастья материнства, но не замкнулась в одиночестве: вера стала для артистки опорой, а молитвы, по её собственным словам, помогли вернуться к жизни.