07 июля 2026, 13:42

Диана Арбенина (Фото: Instagram*@thenightsnipers)

Певице, которая стояла у истоков легендарной рок-группы «Ночные снайперы», написала более 250 песен и стала голосом целого поколения, Диане Арбениной 8 июля исполняется 52 года. Этот невероятно талантливый музыкант, поэт и художник прошла долгий и тернистый путь: от выступлений на питерских квартирниках до статуса одной из главных рок-исполнительниц страны. Ее карьера и жизнь — не только творческие триумфы, но и череда громких скандалов, личных драм и болезненного противостояния с общественностью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дианы Арбениной Личная жизнь Арбениной Зависимость от запрещенных веществ Скандал с Гай Германикой и раздевание в кадре «Bloody Mary» и рэп в 52 года



Биография Дианы Арбениной

Диана Арбенина (Фото: Instagram*@thenightsnipers)

Личная жизнь Арбениной

«Думаете, я сейчас скажу? Нет! Зачем? У нас не очень простые отношения с ним. Он не публичен, но очень красив. Красивый, высокий парень», — заявила Арбенина и добавила, что дети носят ее фамилию, — приоткрыла завесу тайны артистка в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

Диана Арбенина c детьми Артемом и Мартой (Фото: Instagram*@thenightsnipers)

Зависимость от запрещенных веществ

«Понимала, что это проблема, что с ней надо бороться, что я уже умираю», — цитирует солистку «Ночных снайперов» издание «StarHit».

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — утверждает Диана.

Скандал с Гай Германикой и раздевание в кадре

Диана Арбенина (Фото: Instagram*@thenightsnipers)

«Огромное спасибо Германике, что она меня больше никогда никуда не позовет! Я говорю только правду. Это меня и губит. Лера, я не жалею, что не разделась», — говорила Арбенина.

«Зачем вы пришли ко мне сниматься, если, очевидно, режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику... Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист. Диана, я у вас прошу прощения за всё, и не будьте, пожалуйста, с<>й», — сказала режиссер изданию РБК Life.

«Bloody Mary» и рэп в 52 года

Диана Арбенина (Фото: Instagram*@thenightsnipers)

«Рок-н-ролл давно уже не стиль музыки, это стиль жизни! И то, что я рок-н-ролльщица до мозга костей, никто не сможет у меня забрать!».