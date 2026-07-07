«Понимала, что уже умираю»: как рождение двойняшек спасло Диану Арбенину от наркотиков и почему она скрывает имя отца своих детей?
Певице, которая стояла у истоков легендарной рок-группы «Ночные снайперы», написала более 250 песен и стала голосом целого поколения, Диане Арбениной 8 июля исполняется 52 года. Этот невероятно талантливый музыкант, поэт и художник прошла долгий и тернистый путь: от выступлений на питерских квартирниках до статуса одной из главных рок-исполнительниц страны. Ее карьера и жизнь — не только творческие триумфы, но и череда громких скандалов, личных драм и болезненного противостояния с общественностью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Дианы АрбенинойИстория Дианы Арбениной (в девичестве Кулаченко) началась в белорусском городе Воложин, но своим домом она всегда считала суровый и дикий Крайний Север, куда переехала с семьей в детстве. Окончив школу в поселке Ягодный Магаданской области, она поступила в местный педагогический институт, но судьба готовила ей иной путь. Диана писала песни ещё в старших классах и всегда тянулась к творчеству. Среди первых известных композиций — «Рубеж», «Я раскрашивал небо», «Вечер в Крыму», «Тоска». Благословленная отчимом, она в 1993 году перебралась в Санкт-Петербург, где начала новую жизнь.
В городе на Неве в 1993 году во время каникул Диана познакомилась со Светланой Сургановой. Уже в конце лета того же года начинающие таланты создали акустический дуэт, который позже таксист окрестит «Ночными снайперами», увидев их инструменты в чехлах. Девушки, вдохновленные Томом Уэйтсом и Бродским, давали концерты в клубах и казино, пока в 1998 году их песни не попали в ротацию крупных радиостанций.
Успех был оглушительным: альбомы «Капля дегтя в бочке меда» и «Рубеж» принесли всероссийскую славу. Однако за кулисами зрел конфликт: Арбениной нравился рок-н-ролл, а Сурганову тянуло в акустику. В 2002 году Диана попросила Сурганову покинуть коллектив. После этого начался новый этап развития Арбениной, который вывел «Ночных снайперов» на стадионный уровень.
Личная жизнь АрбенинойЛичная жизнь Дианы всегда была окутана завесой тайны, что порождало массу слухов. Первый и единственный официальный брак певицы был заключен в 1993 году с музыкантом Константином Арбениным, чью звучную фамилию она прославила. Позже выяснилось, что брак был фиктивным и нужен был для прописки в Петербурге.
Артистка долгие годы оставалась одна, и в СМИ ходили слухи о ее нетрадиционной ориентации**, особенно на фоне близких отношений с Сургановой. Сенсацией стало появление на свет двойняшек Артема и Марты в 2010 году. Арбенина скрывала беременность, что породило версии о суррогатном материнстве. Позже она призналась, что родила в американской клинике от отца-американца, личность которого скрывает до сих пор.
«Думаете, я сейчас скажу? Нет! Зачем? У нас не очень простые отношения с ним. Он не публичен, но очень красив. Красивый, высокий парень», — заявила Арбенина и добавила, что дети носят ее фамилию, — приоткрыла завесу тайны артистка в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».
Зависимость от запрещенных веществДети стали для нее спасением — именно желание стать матерью помогло певице победить тяжелую наркотическую зависимость, с которой она боролась годами.
«Понимала, что это проблема, что с ней надо бороться, что я уже умираю», — цитирует солистку «Ночных снайперов» издание «StarHit».Звезда редко и неохотно вспоминает о зависимости и выражает благодарность Богу за то, что осталась в живых.
«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — утверждает Диана.
Скандал с Гай Германикой и раздевание в кадреВсем известно, что творческие амбиции Арбениной не ограничиваются музыкой. Она пробовала себя в кино, но последняя роль майора Клинских в сериале «Обоюдное согласие 2» вылилась в громкий скандал с режиссером Валерией Гай Германикой. На церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров певица получила приз «Открытие года» и раскритиковала съёмочный процесс и саму Германику. Она заявила, что никогда не видела режиссёра на площадке, и Германика настаивала на откровенных сценах, на что певица категорически не согласилась.
«Огромное спасибо Германике, что она меня больше никогда никуда не позовет! Я говорю только правду. Это меня и губит. Лера, я не жалею, что не разделась», — говорила Арбенина.Валерия Гай Германика ответила резко:
«Зачем вы пришли ко мне сниматься, если, очевидно, режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику... Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист. Диана, я у вас прошу прощения за всё, и не будьте, пожалуйста, с<>й», — сказала режиссер изданию РБК Life.
«Bloody Mary» и рэп в 52 годаНесмотря на скандалы, Диана Арбенина не сбавляет оборотов. Весной 2025 года она выпустила альбом «Bloody Mary», который критики назвали новой главой в ее творчестве, сочетающей стадионный рок, электронику и даже автотюн.
А 10 июля 2026 года в Москве Арбенина презентует экспериментальный альбом «Rap for Mama». Певица давно увлекается рэп-культурой и считает её современной рок-музыкой. «Она слушает рэп с детьми, обожает рэп-баттлы и кайфует от этой энергетики», — говорится в анонсе концерта. Сама Арбенина остается верна себе:
«Рок-н-ролл давно уже не стиль музыки, это стиль жизни! И то, что я рок-н-ролльщица до мозга костей, никто не сможет у меня забрать!».