Российского комика «отменяют» за поцелуй с 16-летней фанаткой

07 июля 2026, 13:47

Блогер Илья Сатир прокомментировал скандальный поцелуй с 16-летней фанаткой

Илья Сатир (Фото: Инстаграм*/satyr_ilya)

Блогер Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) оказался в центре скандала после того, как в соцсетях распространилось видео с его поцелуем с несовершеннолетней поклонницей. Об этом сообщает KP.RU.





На кадрах девушка сама говорит, что ей 16 лет. Затем за кадром слышится мужской голос: «Ей 15, Сатир». Ролик был снят после концерта блогера Кокошки (настоящее имя — Андрей Кочкин), где Сатир выступал в качестве приглашенного гостя.



В интернете мнения пользователей разделились: одни не увидели в произошедшем ничего предосудительного, другие сочли поведение блогера по отношению к несовершеннолетней недопустимым и предложили его «отменить». Сам комик вышел на связь и объяснил, что «ситуацию раздули», а поцелуй был исключительно дружеским — в щеку, без романтического подтекста.

«Поцелуй был в щеку, исключительно с дружеским посылом, ни с каким другим», — пояснил он.