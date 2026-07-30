«Люди все таращились»: Актриса Муцениеце попала в поле зрения полиции

30 июля 2026, 14:18

Муцениеце угодила в неловкое положение по пути на работу из-за своего образа

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце показала в личном блоге, как по пути на съёмки занимается уходовыми процедурами.





Артистка недавно стала мамой, но уже вернулась к активной актёрской деятельности. Ранним утром по пути на съёмки Муцениеце вышла на связь с поклонниками прямо из машины.



Подписчики обратили внимание не только на её возвращение к проектам, но и на необычный вид: Агата нанесла тканевую маску на лицо, а под глазами разместила патчи. Актриса сообщила, что в таком бьюти-образе она успела попасть в поле зрения сотрудников ДПС.

«Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция. Посмеялась... А ещё я сходила на заправку, люди все таращились», — рассказала Муцениеце.