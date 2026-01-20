20 января 2026, 15:41

Дмитрий Марфин (Фото: Telegram @artneurology)

В канун Крещения 18 января 2026 года российский театр и кино потеряли яркого, многогранного артиста — Дмитрия Николаевича Марфина. Актер, театральный режиссер и педагог, успевший за 47 лет жизни оставить след в десятках сериалов, создать авторские театральные проекты и воспитать учеников, ушел из жизни внезапно, в самый разгар своих творческих планов. О жизни и трагической смерти звезды читайте в материале «Радио 1».





Биография Дмитрия Марфина

«В пандемию я потерял профессию режиссера-постановщика мюзиклов, но нашел выход в кино», — цитирует артиста издание 24smi.

«В кино у меня были роли антагонистов... Но сейчас мне хочется перейти на роли более высокого уровня, сниматься в сериалах и фильмах более высокого качества».

Семья как творческий союз

Внезапный финал и наследие, оставленное в сердцах

«Ура! Чудо случилось! У нас теперь есть День артиста!» — радостно писал он в своих социальных сетях в тот день.

«Порадоваться Дню артиста… и уйти… Уйти в Сочельник… Уйти из жизни земной в жизнь иную… Дмитрий Марфин… Наш Дима! Ты всегда будешь с нами».