«Порадоваться Дню артиста и уйти»: как оборвалась жизнь актера сериалов «Мосгаз» и «СашаТаня» Дмитрия Марфина?
В канун Крещения 18 января 2026 года российский театр и кино потеряли яркого, многогранного артиста — Дмитрия Николаевича Марфина. Актер, театральный режиссер и педагог, успевший за 47 лет жизни оставить след в десятках сериалов, создать авторские театральные проекты и воспитать учеников, ушел из жизни внезапно, в самый разгар своих творческих планов. О жизни и трагической смерти звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия МарфинаДмитрий Марфин родился 22 мая 1978 года в Тольятти. Уже с ранних лет он проявлял интерес к искусству. Его творческий путь начался в четыре года, когда он впервые вышел на сцену. В девять лет Дмитрий начал работать в театре, а в одиннадцать уже участвовал в профессиональных постановках. Первым театром в его жизни стал тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс». Детская студия этого театра стала для юного артиста началом творческого пути, а с 1995 года он начал здесь работать как профессионал. В «Дилижансе» Дмитрий не только исполнял главные роли в спектаклях, включая «Щелкунчика» и «Трех поросят», но и пробовал себя в режиссуре, ставя свои первые постановки.
Жажда знаний привела его в несколько вузов: он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а позднее — Самарский государственный институт культуры. В Тольятти он полностью раскрылся как режиссер, возглавив постановки в филармонии и культурном центре «Автоград».
Переломным моментом, переведшим творческую биографию Марфина в новую плоскость, стала пандемия.
«В пандемию я потерял профессию режиссера-постановщика мюзиклов, но нашел выход в кино», — цитирует артиста издание 24smi.
И если его дебют в кино состоялся еще в 2006 году в фильме «Зеркало фараона», то активная и плодотворная работа перед камерой началась именно с 2020 года. За неполные пять лет он снялся более чем в 30 проектах, создав галерею запоминающихся, часто характерных образов. Зрители могли видеть его в роли хирурга в «Условном менте-2», уголовника в «Невском. Охота на Архитектора», курьера Удальцова в «Шеф. Возвращение» и во многих других сериалах, включая «След», «Девушки с Макаровым», «Мосгаз» и «СашаТаня». Несмотря на востребованность, он стремился к большему:
«В кино у меня были роли антагонистов... Но сейчас мне хочется перейти на роли более высокого уровня, сниматься в сериалах и фильмах более высокого качества».
Параллельно с актерской работой в Москве он с 2021 года возглавлял театр-студию «МЕСТ НЕТ» и преподавал ораторское мастерство, оставаясь верным своей педагогической миссии.
Семья как творческий союзЛичная жизнь Дмитрия Марфина была такой же насыщенной и многогранной, как и его карьера. Он был женат трижды. Его первая супруга — Лариса, о которой известно немного. Второй брак, с тренером по йоге Маргаритой Аншаковой, подарил актеру сына Владимира, родившегося 21 августа 2013 года. Третьей женой Марфина стала певица и музыкант Екатерина Шаповалова, сыгравшая главную роль в его постановке мюзикла «Пеппи Длинныйчулок» в Санкт-Петербурге.
Со всеми бывшими супругами он сохранял добрые и уважительные отношения. Дмитрий был любящим отцом и не скрывал своей радости от общения с детьми. За несколько дней до трагедии он поделился в соцсетях теплым видео, где вместе с сыном катается на коньках, с улыбкой отмечая, что нашел удобный каток недалеко от работы. Его семья, включая мать Елену Марфину, которая сама вышла на сцену в зрелом возрасте, всегда оставалась для него надежным тылом и источником вдохновения.
Внезапный финал и наследие, оставленное в сердцахТрагическая развязка наступила стремительно и неожиданно для всех. 17 января 2026 года, в первый в истории официальный День артиста, Дмитрий Марфин был полон энтузиазма и строил грандиозные планы.
«Ура! Чудо случилось! У нас теперь есть День артиста!» — радостно писал он в своих социальных сетях в тот день.
Он открыл двери своей новой масштабной инициативы — Московской академии артистизма. В планах на ближайшее будущее были выпуск музыкального альбома, новые постановки и даже запуск собственных авторских кинопроектов, основанных на семейных историях. Однако уже на следующий день, 18 января, жизнь 47-летнего артиста оборвалась. Выйдя из автобуса на одной из московских остановок, он прошел лишь несколько метров и упал. Причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.
Прощание с Дмитрием Марфиным прошло 21 января в Москве, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. После церемонии его тело будет перевезено на родину, где 25 января в храме во имя святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в Комсомольском районе Тольятти состоится отпевание артиста.
Театр «Дилижанс», выразив общую скорбь, опубликовал пронзительные строки:
«Порадоваться Дню артиста… и уйти… Уйти в Сочельник… Уйти из жизни земной в жизнь иную… Дмитрий Марфин… Наш Дима! Ты всегда будешь с нами».
Наследие Дмитрия Марфина не сводится лишь к десяткам ролей в фильмографии. Оно живет в сотнях учеников, которым он передавал свое понимание сцены и слова. Он верил, что «главное в артисте… — это личность», а театр называл местом, где зритель открывает в себе лучшее.